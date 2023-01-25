В Кремле прокомментировали ситуацию с переводом стрелок на «Часах Судного дня»

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25 января, среда  |  Последнее обновление — 13:59  |  vz.ru
Разделы

Новый Свет наносит удар по гегемонии доллара

В Южной Америке хотят создать новую валюту REUTERS/Agustin Marcarian
Бразилия и Аргентина официально заявили, что готовы создать единую валюту. Бразилия стоит у истоков создания БРИКС, куда входит и Россия. И это, возможно, станет началом реального процесса по созданию единой валюты просто сначала в рамках регионального блока МЕРКОСУР, а затем в рамках БРИКС, по примеру евро. Какие плюсы и минусы у этой инициативы?  Подробности...
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Запад устал от украинского воровства

Американцы ослабляют правую руку Зеленского – Андрея Ермака president.gov.ua
На Украине продолжается серия громких отставок и увольнений, которая охватила как центральную власть, так и регионы. Чем вызвано подобное явление, какую роль в них играют Лондон и Вашингтон и как России относиться к кадровой чехарде в офисе Владимира Зеленского? Подробности...
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Роскосмос начал призыв «русских Илонов Масков»

Ранее Роскосмос воспринимал все частные компании скорее как конкурентов Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС
Между правительством, госкорпорацией «Роскосмос» и частными компаниями заключено соглашение, по которому бизнес будет участвовать в создании спутниковых группировок и наземной инфраструктуры для обслуживания космических аппаратов. Это ответ на вызовы, которые ставит перед страной СВО: российской космонавтике нужны «свои Илоны Маски», без них теперь не справиться.  Подробности...
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Крах Эрдогана угрожает интересам России

Судя по всем опросам, если дело дойдет до второго тура, то Эрдоган проиграет любому кандидату от оппозиции
Анкара дала понять, что шведы и финны могут забыть о приеме в НАТО, пока в Турции не закончатся президентские выборы. Зато еще до выборов Турция может торжественно помириться с Сирией, своим вчерашним врагом. И то, и то призвано поднять рейтинги Эрдогана и помочь ему переизбраться. Пока опросы сулят ему поражение. Какими будут отношения России с Турцией в случае проигрыша Эрдогана? Подробности...
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Франция при продаже вертолетов приравняла Украину к Африке

Падение «Еврокоптера» Super Puma привело к гибели почти двух десятков человек REUTERS
Разбившийся в среду близ Киева вертолет Eurocopter H225 Super Puma, на котором погибла верхушка МВД Украины, не использовался в Европе, так как считался опасным из-за своих конструктивных недостатков. Но в 2018 году Киев закупил у Франции партию таких «Еврокоптеров». Эксперты говорят, что Париж побоялся бы продать H225 другой стране ЕС. Почему же эти вертолеты оказались на Украине? Подробности...
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Коллективный Запад – это иллюзия

Тимофей Бордачёв
Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Вождь и племя – это модель отношений среди стран, с которыми Россия вступила в 2022 году в военно-политическое противоборство. При этом по мере углубления конфликта сокращаются возможности и смысл контактов их участников на горизонтальном уровне. Подробности...

Запад будет шантажировать Россию ее деньгами

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян, доцент департамента политологии Финансового университета при Правительстве РФ
США и Европа не могут изъять замороженные российские госактивы. Но зато могут использовать их для давления на Россию – чем сейчас и занимаются. Подробности...
Обсуждение: 20 комментариев

Европа делает неправильные выводы из истории войн с Россией

Дмитрий Винник
Дмитрий Винник, профессор Финансового университета, публицист
Паневропейская идентичность вполне себе русофобская, она включает в себя досаду за неудачные походы наполеоновской и гитлеровской армий на Россию и рефлексию насчет того, что с этой неприятной тенденцией делать. Подробности...
Обсуждение: 25 комментариев
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Власть Украины зачищают от британцев

Россия должна спасти Сербию

Как узнать третью мировую войну

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Головы диких животных украсили женские платья в Париже

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Россияне окунулись в прорубь на Крещение

Крещение Господне – один из главный праздников христиан. В 2023 году в Москве для желающих окунуться было оборудовано 46 площадок. На каждой из них оборудовали майны, пункты обогрева и теплые раздевалки. Безопасность граждан обеспечивали медперсонал и сотрудники пожарно-спасательного гарнизона
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В авиакатастрофе под Киевом погиб глава МВД Украины

Глава МВД Украины Денис Монастырский, его первый заместитель Евгений Енин, а также госсекретарь ведомства Юрий Лубкович погибли при авиакатастрофе в Броварах в Киевской области. Они находились в упавшем вертолете, принадлежавшем Государственной службе по чрезвычайным ситуациям
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12:42
собственная новость

В Госдуме подвели итоги реализации нацпроектов в 2022 году

Нацпроекты показали свою гибкость и востребованность в условиях возникших перед Россией вызовов. За счет чего была оказана необходимая поддержка гражданам, отраслям экономики, а также новым регионам России. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя итоги реализации национальных проектов в 2022 году.
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11:59

Первый передвижной клуб культуры появился в Подмосковье

Первый многофункциональный передвижной культурный центр появился в Домодедово в Московской области Подмосковье, в нем есть все необходимое для концертов и кинопоказов: сцена, полный набор световой и звуковой мультимедийной аппаратуры.
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21:02
собственная новость

Центр реставрации книг решили создать в Кирове

Перспективы создания на базе библиотеки имени А. И. Герцена регионального центра реставрации книг обсудила министр культуры России Ольга Любимова с главой Кировской области Александром Соколовым.
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Какая из стран Прибалтики ведет наиболее русофобскую политику?
  • Латвия

  • Литва

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Как изменились ваши бытовые контакты с жителями Украины?
  • Общаемся чаще

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  • Общаемся так же, но избегаем политических тем

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Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
  • Украина станет внеблоковым нейтральным государством

  • Украина потеряет свою государственность

  • Украина вступит в союзнические отношения с Россией

  • Украина полностью перейдет под протекторат НАТО
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    В Кремле прокомментировали ситуацию с переводом стрелок на «Часах Судного дня»

    25 января 2023, 12:55

    Текст: Александра Юдина

    В мире чрезвычайно напряженная и тревожная ситуация, в данный момент ее развитие не сулит разрядки, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По его словам, особенно обстановка накалилась в Европе, а при выбранном НАТО во главе с США курсе разрядки ситуации не видно, передает ТАСС.

    Ранее президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису.

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.

    Эксперт: ФРГ потеряет оружейный рынок Европы после поставок танков Leopard Киеву
    Военный эксперт Бартош объяснил, зачем США заставляют Германию передать танки Украине
    		    24 января 2023, 17:10
    Фото: Filmbildfabrik /Global Look Press
    Текст: Дарья Волкова

    Заставляя Берлин передать танки Leopard Украине, США таким образом захватывают оружейный рынок Европы, вытесняя оттуда Германию, заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Бартош.

    «Америка вынуждает европейские страны поставить имеющиеся у них танки Leopard Украине, чтобы потом они были вынуждены восполнить свои запасы и закупить себе столько же новых. При этом немецкий ВПК не успеет их произвести в таких объемах. Кроме того, немецкие танки, оказавшись на поле боя, могут проявить себя не самым лучшим образом», – рассказал член-корреспондент Академии военных наук Александр Бартош.

    «Все это вынудит европейцев переориентироваться на закупки танков у Штатов, еще сильнее увеличится зависимость Европы от Вашингтона и разрушатся традиционные связи внутри Старого Света», – отметил он.

    «Вся эпопея с передачей танков Leopard Украине и давлением на Германию – часть целенаправленной американской политики, преследующая своей целью подрыв роли Германии в Европе, поскольку немцы занимают лидирующее положение в Евросоюзе и являются одними из лидеров в НАТО», – полагает собеседник.

    «Кроме того, Штаты хотят ослабить и Евросоюз в целом, являющийся их экономическим конкурентом. Таким образом они рассчитывают подчинить европейские государства себе, разрушив их традиционные экономические, энергетические и военные связи», – заключил Бартош.

    Напомним, канцлер Германии Олаф Шольц воздерживается от поставок танков Leopard-2 Киеву. Он заявил, что ФРГ готова поставить Leopard-2 при условии передачи Киеву американских танков Abrams.

    Как отмечало немецкое издание Süddeutsche Zeitung, решение Германии пока не передавать Киеву немецкие боевые танки Leopard вызвало открытое непонимание и едва скрываемый гнев среди союзников ФРГ по НАТО, особенно бурной была реакция Соединенных Штатов.

    Газета отмечает, что особенно резким тон в Вашингтоне был тогда, когда министр обороны США Ллойд Остин тщетно пытался в четверг в Берлине и в пятницу на базе Рамштайн в ФРГ получить согласие на поставку Украине танков Leopard-2. Речь, как пишет издание, идет не только о конкретном вкладе Германии в виде боевых танков из запасов бундесвера, но прежде всего о разрешении на реэкспорт техники, которое Берлин должен предоставить другим странам.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась в подоплеке планов ФРГ передать ВСУ самые старые и неликвидные танки Leopard-2.

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    Коментарии (38)
    МИД: Разговоры о красных линиях остались в прошлом
    		    25 января 2023, 02:40
    Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
    Текст: Антон Антонов

    Рассуждения о красных линиях остались в прошлом, США признались в стремлении нанести России стратегическое поражение, заявил МИД России.

    В ведомстве прокомментировали высказывание первого заместителя постпреда России при ООН Дмитрия Полянского. МИД подчеркнул, что против России ведется гибридная война. Как заявило министерство, «не замечать реальность невозможно», передает ТАСС.

    Напомним, Полянский заявил, что НАТО и западные страны фактически втянуты в конфликт на Украине, но пересечены еще не все красные линии. Он допустил, что «самые красные» линии пока не были пересечены. Когда имеешь дело с ядерной державой, такой как Россия, нужно просчитывать все возможности, если есть желание вызывать все большую эскалацию, отметил Полянский.

    В середине января журнал Newsweek писал, что США и НАТО пересекают все новые красные линии в вопросах поддержки Украины. Несколько месяцев назад США обещали не поставлять Украине системы Patriot, однако в итоге изменили свою позицию. Затем ситуация повторилась с комплексами HIMARS. Теперь новой красной линией стали танки, отмечалось в публикации.

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    Эксперт: Российские учения с «Цирконом» взволновали НАТО
    Военный эксперт Дандыкин: «Циркон» серьезно волнует НАТО
    		    25 января 2023, 11:42
    Фото: t.me/mod_russia
    Текст: Олег Исайченко

    В НАТО прекрасно понимают, что может произойти, если «Циркон» поразит авианосец. Поэтому они внимательно следили за нашими учениями, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Дандыкин. Ранее экипаж фрегата «Адмирал Горшков» провел учения по применению противокорабельной гиперзвуковой ракеты «Циркон» по морской цели в Атлантике.

    «Учения «Адмирала Горшкова» сразу же вызвали волнения на Западе. Мол, «зачем вы движетесь к берегам США?». Создалось такое впечатление, будто бы по направлению к ним вышла целая эскадра», – иронично сказал капитан I ранга, заместитель главного редактора журнала «Воин России» Василий Дандыкин.

    «Корабль просто отрабатывал поставленные ему задачи. Причем работать он будет во всех ранее заявленных пунктах. Атлантика – большая, и проводить учения в западной ее части вполне логично, особенно на фоне текущих событий в Восточной Европе», – продолжил военный эксперт.

    «Конечно, «Циркон» серьезно волнует НАТО. Ракета идет с огромной скоростью, сбить ее очень непросто, если вообще возможно. Кроме того, она может нести боезаряд со специальной головной частью. Несложно представить, что будет с авианосцем, если ракета его поразит», – обратил внимание собеседник.

    «Также ракета способна поражать цели в радиусе тысячи километров. Но при этом мы должны проводить учения с подобными ракетами не только в Арктике, но и в Атлантике, выходя на соответствующие рубежи пуска. Ровно по этой причине США внимательно наблюдали за нашими учениями, оценивали их и делали выводы», – предполагает он.

    «Более того, мы ведь неоднократно и довольно аккуратно рассказывали НАТО, что у нас есть такое оружие. Демонстрировалась компьютерная графика. Но они не верили. Что ж, теперь сомнений не осталось. Наши учения в этом районе Атлантики – это полноценный элемент боевой подготовки, который иллюстрирует: важно не количество вооружений, а их качество», – подчеркнул Дандыкин.

    Эксперты также отмечают, что боевой поход «Адмирала Горшкова» с «Цирконами» является уникальным событием еще и потому, что Россия первой открывает новую страницу в истории под названием «Гиперзвуковые ракеты на океанских просторах».

    «По официальной информации, «Адмирал Горшков» пройдет Атлантику, Индийский океан, Средиземное море. И это действительно новшество – ничего подобного до сегодняшнего дня не было», – отметил Дмитрий Стефанович, научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН. Несмотря на то, что подобные программы разработки гиперзвуковых ракет для кораблей ведутся и в других странах, включая США и Китай, Россия их фактически опередила.

    «При этом, конечно, нельзя сказать, что это какое-то революционное изменение ситуации. Традиционный акцент советского, а затем российского флота – на высокоскоростных противокорабельных ракетах. То, что сейчас поменялось, это возможность поражать и наземные цели, что также является магистральным развитием и других противокорабельных ракет. При этом здесь идет речь о совсем другом уровне скорости и дальности», – цитирует Стефановича РЕН-ТВ.

    Ранее фрегат «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», действующий в районах западной части Атлантического океана, провел учение с применением гиперзвукового ракетного оружия способом компьютерного моделирования, сообщили в Минобороны.

    Уточняется, что фрегат отработал удар ракетой «Циркон» по морской цели, имитирующей корабль условного противника и находящейся на удалении более 900 километров. В ходе учений экипаж корабля продемонстрировал высокую слаженность действий, подчеркнули в военном ведомстве.

    Как сообщил командир корабля капитан 1-го ранга Игорь Крохмаль, эффективность запуска составила одну единицу, что означает полное соответствие ожиданиям. Учения, по его словам, подтвердили все заложенные в данный комплекс характеристики.

    Ожидается, что во второй половине февраля «Адмирал Горшков» также примет участие в учениях ВМФ стран БРИКС (России, Китая и ЮАР) в акватории Индийского океана у берегов ЮАР у города Дурбан и в соседнем заливе Ричардс Бэй. В начале января президент России Владимир Путин поручил направить фрегат «Адмирал Горшков» с ракетными системами «Циркон» на боевую службу.

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    Коментарии (22)
    Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
    Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
    		    24 января 2023, 17:40
    Фото: U.S. Army photo/Pfc. Hayden Allega.
    Текст: Алексей Дегтярев

    Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

    Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.

    Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.

    Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.

    Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.

    Коментарии (38)
    США попытались уговорить Зеленского отвести украинские войска из Артемовска
    CNN узнал о спорах между властями США и Зеленским по вопросу о необходимости отступления украинских войск из Артемовска

    25 января 2023, 02:11

    Текст: Антон Антонов

    На встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским представители американской администрации уговаривали его отвести войска из Артемовска (Бахмута), сообщили украинские и американские чиновники.

    С Зеленским говорили первый заместитель советника президента США по нацбезопасности Джон Файнер, первый замглавы Госдепа Уэнди Шерман и замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол, передает ТАСС со ссылкой на CNN.

    Как сообщает CNN, Вашингтон захотел помочь украинской стороне отойти от «ожесточенного сражения на истощение» в Артемовске. По мнению США, Украина должна сосредоточиться на «маневренных боевых действиях с использованием быстрых, неожиданных бросков против российских сил», для чего Киеву и передают бронетехнику.

    Зеленский отказывается верить, что российские войска «обеспечили победу» в боях за Артемовск, и «не хочет отдавать» город, удержание которого, по его мнению, «повысит шансы Украины на возвращение всего Донбасса». Зеленский считает, что «победа здесь России откроет для нее путь к наступлению на стратегически важные города Славянск и Краматорск», сообщил канал, ссылаясь на источники, которые знакомы с планами президента Украины.

    Источник в военных кругах США также высказал CNN сомнения относительно отступления украинских сил, но «не из-за военного значения» Артемовска, а «из-за стратегического символизма». CNN полагает, что в боях за Артемовск Украина якобы может «измотать Россию». Однако канал вынужден признать, что «Украина тоже несет огромные потери в этой битве и расходует гигантские объемы боеприпасов ежедневно». 

    «Такой образ ведения боевых действий поддерживать не получится, полагают в США. В абсолютных величинах у России больше артиллерии и живой силы», – говорится в сообщении.

    Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.

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    Коментарии (13)
    В Белом доме сообщили о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков
    Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщила о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams
    		    25 января 2023, 00:40
    Фото: Chris Kleponis/CNP/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    В среду глава американского государства Джо Байден сообщит, что США предоставят Украине танки Abrams, заявил представитель Белого дома.

    По словам чиновника, о решении поставить Украине танки Байден «объявит завтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.

    Напомним, сообщалось, что США могут поставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Позднее в Белом доме сказали, что речь идет примерно о 30 Abrams. По данным СМИ, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.

    Коментарии (17)
    Кремль счел провальным план поставки Киеву танков Abrams и Leopard
    Кремль: План поставки Киеву танков Abrams и Leopard провальный по технологическим аспектам
    		    25 января 2023, 13:23
    Фото: US Army
    Текст: Александра Юдина

    Суть плана поставки киевскому режиму американских танков Abrams и немецких Leopard провальна по технологическим причинам, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    По словам представителя Кремля, многие эксперты и сами понимают абсурдность этого плана, так как чисто по технологическим причинам идея провальна, к тому же переоценена западными специалистами, передает ТАСС.

    «Явная переоценка того потенциала, который это добавит ВСУ», – заверил Песков.

    Касательно вопроса решения властей Германии предоставить Киеву танки Leopard, пресс-секретарь президента сообщил, что Москва подобных обсуждений с Берлином не ведет.

    Накануне издание Spiegel сообщило, что правительство Германии решило поставить Украине роту танков Leopard модели 2A6, находящихся на вооружении бундесвера.

    После этого в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.

    Коментарии (15)
    Американские СМИ назвали цель отправки немецких танков на Украину
    Журналист Матэ: США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы поссорить Россию и Германию

    25 января 2023, 08:29

    Текст: Дмитрий Зубарев

    США убедили Германию отправить Украине танки, чтобы поссорить Россию и ФРГ, написал обозреватель Gray Zone Аарон Матэ.

    По его словам, США убедили Берлин направить танки Leopard на Украину, не обращая внимания на риск эскалации и опросы общественного мнения в Германии, что является победой, которую основатель Stratfor Джордж Фридман назвал «исконным интересом» США: разрыв «отношений между Россией и Германией, передает РИА «Новости».

    Ранее Фридман заявил, что Россия и Германия «флиртуют» друг с другом и мечтают о «комбинации из русского газа и немецкой технологии». При этом одна сторона, по его словам, все время предавала другую, а строительство «Северного потока – 2» противоречит целям НАТО. Российский сенатор Алексей Пушков в ответ на это заявил, что такое выказывание Фридмана демонстрирует «старый ночной кошмар англосаксов» – союз двух континентальных европейских гигантов в лице России и Германии».

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    Посол Антонов: Танки США на Украине будут уничтожены
    		    25 января 2023, 11:15
    Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Поставки танков США Киеву станут вопиющей провокацией, они подлежат полной ликвидации ВС России, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, решение Штатов осуществить поставку танков киевскому режиму невозможно будет оправдать необходимостью защитить украинский народ. Антонов подчеркнул, что такое решение США станет очередной вопиющей провокацией по отношению к России, а западные страны лишатся иллюзий насчет того, кто на самом деле является агрессором в конфликте на Украине, передает РИА «Новости».

    Посол отметил, что американские танки станут законной целью для уничтожения российскими военными и будут ликвидированы как другие образцы техники НАТО.

    Антонов добавил, что Штаты нацелены нанести стратегическое поражение Москве, осуществляя поставку вооружения для нападения на Крым и покрывая преступления киевского режима по отношению к жителям Донбасса, а также Запорожского и Херсонского регионов.

    По словам посла, увеличивается число американских официальных лиц, которые признают, что в существующем конфликте идет «война по доверенности» с Россией, особенно в случаях, когда США увеличивают поставки вооружений после удачных операций российских военных на поле боя.

    Ранее в Белом доме сообщили о намерении президента США Джо Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams в количестве 30 штук.

    Коментарии (17)
    Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск

    24 января 2023, 14:56

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.

    «Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».

    Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.

    Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.

    Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».

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    Медведев назвал Байдена и Шольца часовщиками «Судного дня»
    Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить «тиканье атомных часов» на некоторое время

    25 января 2023, 02:56

    Текст: Антон Антонов

    Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.

    По словам Медведева, «часовщикам» нужно «остановить тиканье атомных часов на некоторое время». «Часовщиками» он назвал главу американского государства Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Как заявил Медведев, им «нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», передает РИА «Новости».

    Напомним, президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису.

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    Стрелки «Часов Судного дня» приблизили к «ядерной полуночи» из-за Украины

    24 января 2023, 18:57

    Текст: Алексей Дегтярев

    Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису, заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.

    До точки «ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, заявила Бронсон, передает ТАСС.

    Решение о переводе стрелок приняли из-за конфликта на Украине, вероятность выхода ситуации из-под чьего-либо контроля «остается высокой», заключила она.

    Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны стала выше из-за подготовки агрессии в отношении России.

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    США официально объявят о передаче Украине танков Abrams на этой неделе
    СМИ: США официально объявят о передаче Украине танков Abrams на этой неделе

    24 января 2023, 18:42

    Текст: Алексей Дегтярев

    Соединенные Штаты могут на этой неделе объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams в соответствии с договоренностью с Германией, пишут СМИ.

    Передача киевскому режиму американских Abrams якобы станет частью договоренности с Берлином о поставках украинской стороне танков Leopard 2, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.

    При этом в Белом доме эти данные отказались комментировать.

    Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.

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    Борис Джонсон призвал принять Украину в НАТО
    Бывший премьер Британии Джонсон изменил мнение о вступлении Украины в НАТО

    24 января 2023, 14:53

    Текст: Вера Басилая

    Ради ясности, стабильности и долгосрочного мира Украина должна присоединиться к блоку НАТО, заявил бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

    Будучи премьером Британии Борис Джонсон заявлял, что вступление Украины в альянс «даже близко невозможно». В своей статье для Mail он написал, что из-за многолетней неспособности выполнить свое обещание и принять украинцев под защиту оборонительного укрытия НАТО на Украине наступил кризис, передает РИА «Новости».

    Джонсон заявил, что теперь ясно, что Украина должна присоединиться к альянсу ради ясности, стабильности и долгосрочного мира.

    Напомним, в ноябре ряд стран НАТО, в том числе Греция и Польша, поддержали заявку Украины на вступление в альянс. Между тем замглавы МИД Александр Грушко заявил, что лишь безумный человек может сейчас думать о принятии Украины в НАТО.

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    Переговоры по вступлению Швеции и Финляндии в НАТО отложили на неопределенный срок

    24 января 2023, 18:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Переговоры по членству в Североатлантическом альянсе между Турцией, Швецией и Финляндией перенесли на неопределенный срок из-за требований турецкой стороны, сообщил дипломатический источник.

    Он пояснил, что встречу планировалось провести в Брюсселе в феврале, передает РИА «Новости».

    Ранее Турция предупреждала Швецию о вето на членство в НАТО после сожжения Корана. В тот же день турецкий лидер Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки Анкары по вопросу вступления в НАТО после грязных акций сторонников терроризма и врагов мусульман возле турецкого диппредставительства.

    Глава финского МИД Пекка Хаависто заявил, что Финляндия намерена придерживаться общей линии, стране планирует подать заявки на вступление в НАТО вместе с Швецией.

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