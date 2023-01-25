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Медведев назвал Байдена и Шольца часовщиками «Судного дня»
Медведев предложил Байдену и Шольцу остановить «тиканье атомных часов» на некоторое время
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Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев рассказал, как добиться того, чтобы стрелки «Часов Судного дня», указывающие на угрозу глобальной катастрофы, отодвинулись назад.
По словам Медведева, «часовщикам» нужно «остановить тиканье атомных часов на некоторое время». «Часовщиками» он назвал главу американского государства Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. Как заявил Медведев, им «нужно понять, что их украинская стрелка давно заржавела», передает РИА «Новости».
Напомним, президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон сообщил, что стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису.
В Кремле отреагировали на сообщение о готовящемся покушении на Пригожина
Причастность киевских властей к убийству журналистки Дарьи Дугиной указывает на опасность покушений на россиян, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о слухах о возможном покушении на основателя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.
«Это, скорее, вопрос для спецслужб, это их профиль», – сказал Песков в ответ на просьбу прокомментировать сообщения о якобы готовящемся покушении на Пригожина со стороны Киева и Вашингтона, передает ТАСС.
Он отметил, что Украина имеет отношение к покушениям, в том числе к убийству российской журналистки Дарьи Дугиной. Причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, и такая опасность для россиян есть, заключил представитель Кремля.
Ранее сам Пригожин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и глава ЦРУ США Уильям Бернс обсуждали покушение на него.
Глава Генштаба ВС РФ заявил о противостоянии Запада России в ходе СВО
Начальник Генштаба ВС РФ Герасимов: России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад
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России в специальной военной операции противостоит практически весь Запад, такого уровня и интенсивности боевых действий в истории современной России еще не было, сообщил начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Герасимов заявил в интервью «Аргументам и фактам», что нашей стране и ее Вооруженным силам сегодня противодействует практически весь коллективный Запад, такого уровня и интенсивности военных действий современная Россия еще не знала, передает РИА «Новости».
Начальник Генштаба ВС РФ отметил, что для стабилизации обстановки, защиты новых территорий и проведения наступательных действий Генштабу пришлось провести частичную мобилизацию, чего не было со времен Великой Отечественной войны.
Герасимов заверил, что в Генштабе ВС РФ принимают все меры по достижению целей спецоперации, поставленных Верховным главнокомандующим, а также обеспечению военной безопасности страны, исходя из существующих военных угроз.
Ранее в понедельник глава МИД Сергей Лавров констатировал, что война Запада с Россией перестала быть гибридной и стала почти настоящей. В тот же день заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны из-за агрессии США и их сателлитов против России.
Медведев: Мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны
Медведев заявил о повысившейся угрозе третьей мировой войны
Угроза новой мировой войны повысилась из-за готовящейся агрессии в отношении российской стороны, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Специальная военная операция на Украине стала вынужденной крайней мерой в ответ на подготовку агрессии со стороны Соединенных Штатов Америки и их сателлитов, подчеркнул Медведев, передает ТАСС.
По его словам, именно из-за подготовки такой агрессии мир вплотную подошел к угрозе третьей мировой войны, заявил зампред Совбеза.
На данный момент наступил сложный «поворотный период» истории, в который очень важно объединить усилия федеральных, региональных и муниципальных органов власти, партийных организаций и общественных сил, чтобы достичь целей СВО.
После этого нужно создать условия для дальнейшего развития России, благополучия и безопасности жизни миллионов граждан страны.
В декабре политик заявлял, что Россия будет делать все, чтобы не допустить ядерной катастрофы и третьей мировой войны.
Арабские СМИ: Байден готов передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Sky News Arabia сообщил о готовности Байдена передать Киеву 10 танков Abrams для давления на Берлин
Американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию, которая пока не решилась на поставки танков Leopard 2, сообщают СМИ со ссылкой на источники.
Байден может передать Киеву 10 Abrams с целью давления на Берлин, чтобы тот передал украинской стороне Leopard 2, сообщили собеседники Sky News Arabia, передает ТАСС.
Байден полагает, что для противостояния России Украине нужны 500 танков.
Немецкий канцлер Олаф Шольц ранее заявлял о готовности Германии поставить Leopard 2 Украине, если Вашингтон передаст Киеву Abrams.
Издание Suddeutsche Zeitung указывало, что решение немецкой стороны пока не передавать Украине танки вызвало непонимание и гнев среди союзников ФРГ по НАТО. Особенно бурно отреагировали США.
Медведев предрек возникновение нового альянса из стран, которых «достали американцы»
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Замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев считает, что в случае затяжного украинского конфликта может сложиться новый военный альянс из тех стран, которых «достали американцы».
В своем Telegram-канале он написал, что «встреча в Рамштайне и выделение тяжелых видов вооружения Киеву не оставляют сомнений в том, что наши враги будут неопределенно долго пытаться измотать нас, а лучше – уничтожить».
«И оружия у них достаточно. Если надо, начнут производить новое. Поэтому не надо иллюзий. Какие из этого выводы? Во-первых, будет очень непросто. Во-вторых, в случае затяжного конфликта в какой-то момент сложится новый военный альянс из тех стран, которых достали американцы и свора их кастрированных псов. Такое всегда происходило в истории человечества в ходе длительных войн. И тогда Штаты окончательно кинут старуху Европу и остатки несчастных украинцев, а мир снова придет в равновесное состояние», – написал Медведев.
Ранее участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, на которой обсуждалась дальнейшая помощь Украине, не смогли принять никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
СМИ: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
TAC: Желание Украины отвоевать Крым может привести к Третьей мировой войне
США вызывают сильное недовольство европейцев, поскольку все больше людей начинают понимать, что предполагаемые интересы Вашингтона в борьбе с Россией не совпадают с их интересами, сообщили местные СМИ.
The American Conservative пишет, что никто не ожидает, что Украина «сдастся русским». «Но, конечно же, мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот конфликт. Вместо этого теперь Вашингтон думает о том, чтобы поддержать сумасшедшую идею Киева отвоевать Крым, где базируется российский Черноморский флот», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».
По мнению автора, такая политика некоторых западных чиновников может «подарить нам Третью мировую войну». Нужно их остановить, резюмировалось в материале.
Напомним, Пентагон заявил о праве Украины «провести операцию» в Крыму. При этом координатор по страткоммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби сказал, что Киев сам решит, по каким частям Украины, к числу которых США относят и Крым, ВСУ будут наносить удары.
Российского «Терминатора» назвали следующим шагом в эволюции бронетанковых войск
Российская машина поддержки танков «Терминатор» может повлиять на эволюцию бронетанковых войск в мире, пишет американское издание Forbes.
«Терминатор» несет на себе несколько видов вооружения, он может стать следующим этапом в эволюции войск, говорится в публикации Forbes, передает РИА «Новости».
Боевая машина поддержки танков (БМПТ) носит динамическую защиту «Реликт», которая поражает противотанковые снаряды, небольшой размер башни делает ее мене уязвимой, указал автор материала.
Именно БМПТ, а не танки, способны оказаться последними уцелевшими машинами на поле боя.
Ранее Минобороны показало видео, где зафиксировано поражение российским танком украинского при огневой поддержке «Терминатора».
У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
AP: У ядерных ракетчиков США обнаружили высокую заболеваемость раком крови
У многих служащих на военной базе Мальмстрем в США с ядерным оружием обнаружена высокая заболеваемость раком крови, сообщила обозреватель Associated Press Тара Копп.
Согласно статье, в январе подполковник Космических сил США Дэниел Сибек рассказал, что у девяти офицеров диагностирована неходжкинская лимфома, один из заболевших погиб, передает РИА «Новости» со ссылкой на Associated Press.
По информации Копп, в Штатах рак крови встречается в среднем у 19 из 100 тыс. человек. При этом журналистка уточнила, что на военной базе Мальмстрем служат порядка 3,3 тыс. военных, около 400 из них – ракетчики.
Публицист отмечает, что ракетчики опускаются глубоко под землю на закрытых лифтах в маленький опербункер, который снаружи оснащен толстой стеной из стали и бетона. При этом часто служащие находятся в таком бункере несколько дней, чтобы в случае необходимости по указу президента США дать старт к запуску ядерной ракеты.
Ранее американские ученые создали VR-игру, позволяющую смоделировать американский ответ на удар «300 ядерными ракетами России» по Соединенным Штатам, игрокам предлагается роль президента США.
В Белом доме сообщили о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков
Al Jazeera со ссылкой на представителя Белого дома сообщила о намерении Байдена объявить о поставке Киеву танков Abrams
В среду глава американского государства Джо Байден сообщит, что США предоставят Украине танки Abrams, заявил представитель Белого дома.
По словам чиновника, о решении поставить Украине танки Байден «объявит завтра», передает РИА «Новости» со ссылкой на Al Jazeera.
Напомним, сообщалось, что США могут поставить Киеву 10 танков Abrams, чтобы оказать давление на Германию в вопросе поставок танков Leopard 2. Позднее в Белом доме сказали, что речь идет примерно о 30 Abrams. По данным СМИ, военная техника будет закуплена, а не выделена из существующих запасов.
Стрелки «Часов Судного дня» приблизили к «ядерной полуночи» из-за Украины
Стрелки символических «Часов Судного дня» перевели на 10 секунд ближе к апокалипсису, заявила президент американского журнала Bulletin of the Atomic Scientists Рейчел Бронсон.
До точки «ядерного апокалипсиса» осталось 90 секунд, заявила Бронсон, передает ТАСС.
Решение о переводе стрелок приняли из-за конфликта на Украине, вероятность выхода ситуации из-под чьего-либо контроля «остается высокой», заключила она.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что угроза новой мировой войны стала выше из-за подготовки агрессии в отношении России.
Песков прокомментировал решение США признать «Вагнер» «преступной организацией»
Намерение американской стороны признать ЧВК «Вагнер» преступной организацией вряд ли сможет повлиять на компанию, выразил мнение пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Не думаю, что в прикладном плане это имеет какое-то значение для нашей страны и тем более для ЧВК «Вагнер», – заявил Песков, комментируя решение американских властей, передает ТАСС.
Ранее в Белом доме заявили, что Вашингтон планирует определить ЧВК «Вагнер» как транснациональную преступную организацию и задействовать в отношении компании новые рестрикции.
США официально объявят о передаче Украине танков Abrams на этой неделе
СМИ: США официально объявят о передаче Украине танков Abrams на этой неделе
Соединенные Штаты могут на этой неделе объявить о передаче Киеву танков M1 Abrams в соответствии с договоренностью с Германией, пишут СМИ.
Передача киевскому режиму американских Abrams якобы станет частью договоренности с Берлином о поставках украинской стороне танков Leopard 2, пишет Wall Street Journal, передает ТАСС.
При этом в Белом доме эти данные отказались комментировать.
Ранее во вторник СМИ сообщали, что американский президент Джо Байден якобы готов отдать киевским властям 10 танков Abrams, чтобы надавить на Германию.
Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США в России
Посольство РФ в Вашингтоне: Посол Антонов и глава дипмиссии США в Москве Трейси провели встречу в столице Штатов
Российский посол в США Анатолий Антонов и новый руководитель американской дипмиссии в Москве Линн Трейси в понедельник провели встречу в Вашингтоне, сообщила пресс-служба посольства РФ.
В диппредставительстве сообщили, что в российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси, передает ТАСС.
Накануне заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что новый посол Соединенных Штатов в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни. Он добавил, что обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях будет продолжено с новым послом США в России, тем более что Москва отметила публичные сигналы из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из задач Трейси будет улучшение и нормализация условий функционирования дипучреждений.
МИД анонсировал приезд нового посла США в Москву
Замглавы МИД Рябков: Новый посол США прибудет в Москву в ближайшие дни
Новый посол США в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, сообщил замглавы МИД Сергей Рябков.
По его словам, Трейси прибудет в Москву в ближайшие дни, передает ТАСС.
Рябков рассказал также, что текущая обстановка, в том числе с учетом эскалационного тренда и в действиях, и в риторике со стороны США, не располагает к назначению новой даты консультативной комиссии по Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ).
Рябков заметил, что обсуждение вопросов по раздражителям в российско-американских отношениях будет продолжено с новым послом США в России, тем более что Москва отметила публичные сигналы из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из задач Трейси будет улучшение и нормализация условий функционирования дипучреждений.
Напомним, предыдущий посол США – Джон Салливан – досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака.
Напомним, замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател заявил, что новый посол США Линн Трейси вскоре прибудет в Москву, но неизвестно, когда именно.
Госдеп анонсировал отъезд в Россию нового посла США в ближайшие дни
Представитель Госдепа Прайс сообщил о скором отъезде нового американского посла Трейси в Россию
В ближайшие дни новый американский посол в Москве Линн Трейси отправится из США в Россию, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
В Госдепе ожидают, что Трейси «будет на месте позднее в этом месяце». Сейчас посол участвует в совещаниях в Вашингтоне. Прайс также подтвердил, что Трейси встретилась с российским послом в США Анатолием Антоновым, но отказался сообщить подробности. Однако Прайс заверил, что на встрече не обсуждалась «никакая форма переговорного урегулирования» конфликта на Украине. По его словам, эта тема – прерогатива «украинских партнеров», передает РИА «Новости».
Напомним, предыдущий посол США Джон Салливан досрочно завершил командировку из-за смерти жены от рака. Трейси уже призвала усиливать санкции против России. В свою очередь, российский МИД рекомендовал ей не вмешиваться во внутренние дела России.