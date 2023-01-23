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Нефтяников решили обязать контролировать несоблюдение потолка цен
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Правительство России подготовило проект постановления о порядке реализации запрета на поставку нефти иностранным покупателям, которые присоединились к потолку цен на нефть, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант», российские экспортеры нефти не только будут «обязаны не допускать» наличия в контрактах положения о потолке цен, но и обеспечивать мониторинг соблюдения иностранными покупателями этого требования в случае дальнейшей перепродажи нефти вплоть до конечного потребителя.
Если мониторинг обнаружит контракты с ограниченной ценой, компании в должны будут уведомить Минэнерго и ФТС. В таможенную службу экспортеры обязаны будут направлять письменное заявление о том, что в контрактах отсутствуют ссылки на потолок цен, контракты и документы, в соответствии с которыми определяется цена товара.
Если ФТС обнаружит нарушения, то запретит транспортировать нефть, уведомив «Транснефть» и РЖД до момента устранения нарушений.
Ранее в Минэнерго сообщили, что Россия не будет работать с трейдерами, которые соблюдают ограничения цен на нефть в любом виде.
Напомним, Владимир Путин подписал указ об ответных мерах на введение потолка цен на нефть из России, он будет действовать до 1 июля 2023 года.
Washington Post назвала две беды Западной Украины
Washington Post: Главные беды Западной Украины – отсутствие света и похоронки
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Отключения света и большое количество похоронок, которые приходят с фронта, являются главными проблемами жителей Западной Украины, сообщили СМИ.
Как пишет Washington Post, главным напоминанием о конфликте является количество местных жителей, воюющих на востоке Украины. Как рассказал изданию глава поселка Новый Ярычев Львовского района Львовской области Петр Соколовский, из 18 тыс. мужчин общины на фронт отправились 600, многие из них уже погибли. По словам директора школы в соседнем селе Неслухов Оксаны Сервило, ежедневно из Артемовска привозят новые трупы.
Как пишет издание, от проблем с отсутствием электричества эта часть Украины страдает не меньше, чем остальные. Отключения происходят регулярно, почти повсеместно для работы социальных объектов установлены генераторы.
По словам мэра Львова Андрея Садового, в регионе поражены электроподстанции, а некоторые по несколько раз. Он назвал эту ситуацию катастрофой.
Как отмечает WP, импорт электроэнергии из Европы ограничивается ее более высокой стоимостью, в результате чего во Львовской области производство за год упало на 11%.
Напомним, в четверг глава областной военной администрации Максим Козицкий сообщил, что без электроснабжения остались 50% абонентов Львовской области.
Сотрудница иностранного легиона Украины пригрозила опубликовать компромат на ВСУ
Сотрудница иностранного легиона Украины заявила о данных, которые «развалят» ВСУ
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Директор по связям с общественностью иностранного легиона Украины Эмеше Файк угрожала руководству опубликовать компромат, из-за которого Вооруженные силы Украины (ВСУ) «развалятся», сообщили СМИ.
Daily Mail пишет, что уроженку Венгрии Эмеше Файк несколько раз пытались уволить из легиона, однако ей удалось сохранить пост благодаря угрозам опубликовать дискредитирующие военных данные, передает РИА «Новости».
«Если... я начну говорить обо всем, что знаю, и обо всем, что я видела, и о том, насколько бесхребетны люди, это сожжет армию дотла», – приводит газета слова Файк с аудиозаписи разговора, которая была сделана без ее ведома. При этом газета не уточняет, откуда у них эта запись.
Отмечается, что по словам сотрудницы легиона, она может рассказать о коррупции в украинских войсках и отношении к иностранным наемникам. По ее мнению, из-за этой информации войска могут развалиться.
При этом, по словам одного украинского должностного лица, которое расследует дело Файк, данные, которые она может обнародовать, будут иметь «катастрофические плохие с геополитической точки зрения» последствия и станут «большой победой для противника».
Ранее директора по связям с общественностью иностранного легиона Украины обвинили в краже лекарств для военных на сумму 2,5 млн долларов и пожертвований, СБУ начала расследование.
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Политолог объяснил смену риторики Арестовича после увольнения
Политолог Чеснаков: Арестович из оголтелого инсайдера превратился в эксперта-аутсайдера
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Новые заявления бывшего советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича полезны скорее для демонстрации позиции, но не очевидны для реальной оценки ситуации, заявил политолог Алексей Чеснаков.
Как написал Чеснаков в своем Telegram-канале, ничего нового Арестович не сказал и взгляды свои не поменял, лишь скорректировав «оптику» и риторику в процессе вынужденной трансформации из оголтелого пропагандиста инсайдера в пропагандиста-эксперта аутсайдера.
«Понаблюдаем за дальнейшей эволюцией», – добавил он.
Ранее Арестович заявил, что Киев упустил возможность одержать победу в конфликте, он превратился в инструмент борьбы Запада с Россией, а на самой Украине начался внутренний «процесс грызни».
Напомним, 14 января Арестович заявил, что упавшая на жилой дом в Днепропетровске ракета была сбита украинской системой ПВО. В результате попадания обломков ракеты в дом в Днепропетровске погибли по меньшей мере 20 человек. В Верховной раде назвали «выдумками» его слова о ПВО и инициировали сбор подписей за отставку Арестовича, после чего он подал в отставку и был внесен в базу «Миротворца».
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В Россию вернулась уехавшая жить в США олимпийская чемпионка Линичук
Олимпийская чемпионка в танцах на льду, тренер Наталья Линичук вернулась в Россию из США, где она прожила последние 30 лет.
Как рассказал источник «Российской газете», 66-летняя Линичук уехала жить в США в начале 1990-х. При этом она присутствовала на Кубке Первого канала в Москве 21 января.
В паре с Геннадием Карпоносовым Линичук стала олимпийской чемпионкой в 1980 году. На счету пары также две победы на чемпионатах мира и Европы. После окончания спортивной карьеры спортсмены работали тренерами в США. Под их руководством олимпийскими чемпионами стали Татьяна Навка и Роман Костомаров.
ВС России начали наступление по двум направлениям в Запорожской области
Рогов: Фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя
Основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
По словам Рогова, фронт подвижен в направлении Орехова и Гуляйполя, на которых идут активные боестолкновения, а инициатива находится в руках ВС России, передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось о тактических успехах ВС России на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем в Запорожской области.
В частности, Минобороны России сообщило об освобождении войсками ВВО поселка Лобковое к северу от города Токмак (занятого российскими военными еще в марте прошлого года). Кроме того, Рогов в эфире радио «Комсомольская правда» проинформировал о локальном успехе ВС России в пригороде города Орехова.
СМИ: Украина впервые получила танки из Африки
Menadefence: Марокко передало Украине танки Т-72
Марокко отправило Украине партию танков Т-72Б. Из-за не самого лучшего состояния их ремонтируют в мастерских компании Excalibur в чешском городе Штернберк, сообщило алжирское издание Menadefence.
При этом отмечается, что около 20 танков уже направлены на поле боя. Общее количество танков, которое Марокко согласилось передать, не указывается, сообщается в публикации Menadefence.
Вместе с тем отмечается, что это первый пример военной помощи Украине со стороны африканского государства.
Mendadefence пишет, что решение Марокко о поставке оружия Украине было принято практически под давлением во время саммита Рамштайн для Украины, который состоялся еще 26 апреля прошлого года. Тогда Северную Африку на саммите представляли не только Марокко, но и Тунис.
Примечательно, что танки Т-72 попали в Марокко из Белоруссию по контрактам за 1999-2000 годы.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2. Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
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СМИ: Партия Шольца планирует пересмотреть свою политику по отношению к России
Входящая в правительственную коалицию Социал-демократическая партия Германии (СДПГ), членом которой является канцлер ФРГ Олаф Шольц, в новом позиционном документе призвала к пересмотру своей внешней политики, особенно по отношению к России, передает агентство DPA.
В документе говорится, что для партии пришло время пересмотреть собственную роль в мире и взять на себя больше ответственности за международный порядок, основанный на правилах, сообщает РИА «Новости».
Авторы отводят Германии ведущую роль в Европе. В отношении России подчеркивается, что Берлин слишком долго полагался исключительно на кооперативное будущее с Москвой.
Германии в будущем надо стать «сильным партнером НАТО», говорится в документе, а потому важно оснастить бундесвер таким образом, чтобы немецкая армия могла в любой момент выполнить поставленные перед ней задачи.
Документ будет обсуждаться 23 января в президиуме СДПГ, отмечается в материале.
Напомним, Шольц в ходе Всемирного экономического форума в Давосе заявил, что окончание вооруженного конфликта на украинской территории возможно лишь в случае, если Россия проиграет.
Германский политик Вальдемар Гердт объяснял газете ВЗГЛЯД, почему провалились переговоры о поставках танков Киеву.
Западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
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СМИ: Францию обязали в течение месяца вывести войска из Буркина-Фасо
AIB: Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии французских военных
Правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение о присутствии Вооруженных сил Франции, после чего военные должны в течение месяца покинуть территорию страны, сообщают местные СМИ.
Как сообщает информационное агентство Буркина-Фасо AIB со ссылкой на источники, правительство Буркина-Фасо денонсировало соглашение, которым с 2018 года регулировалось присутствие ВС Франции, которые теперь должны в течение месяца покинуть страну, передает RT.
В начале января Le Monde писала, что Франция может вывести свои силы специального назначения, размещенные на базе в столице Буркина-Фасо Уагадугу.
Напомним, в субботу демонстрация за вывод французских войск из Буркина-Фасо состоялась в столице страны Уагадугу, протестующие принесли на мероприятие российские флаги.
Военный рассказал о необходимом на 10 лет количестве урана для АПЛ «Тула»
Подводник: Ведро урана позволяет работать реактору атомной подводной лодки «Тула» 10 лет
Ведро топлива позволяет работать ядерному реактору атомного подводного крейсера стратегического назначения «Тула» в течение десяти лет, сообщил командир трюмной группы дивизиона движения АПЛ Андрей Леонов.
Как заявил Леонов в эфире программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда», для обеспечения работы ядерного реактора подлодки в течение 10 лет потребуется «ведро урана», передает ТАСС.
Напомним, в октябре президент Владимир Путин провел тренировку по нанесению массированного ответного ядерного удара. Начальник Генштаба Валерий Герасимов сообщил, что в тренировке ядерных сил России были задействованы », два стратегических ракетоносца Ту-95МС, подводная лодка «Тула» и комплекс РВСН «Ярс.
ВС России заняли новые рубежи на Запорожском направлении
Конашенков: Подразделения ВВО заняли более выгодные рубежи на Запорожском направлении
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Подразделения Восточного военного округа (ВВО) за минувшие сутки заняли более выгодные рубежи и позиции в ходе наступления на Запорожском направлении, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
По его словам, в ходе наступления на Запорожском направлении подразделениями Восточного военного округа заняты более выгодные рубежи, за сутки уничтожено до 85 украинских военнослужащих, БМП, два броневика, пикап и две гаубицы, передает ТАСС.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что основные наступательные действия российской армии на запорожском участке линии фронта сосредоточены в районе городов Орехов и Гуляйполе.
Накануне Рогов заявил, что за день российские войска в Запорожской области продвинулись примерно на 7 км, как минимум семь населенных пунктов находятся «в процессе окончательного освобождения» от украинских сил. По его словам, сейчас потери ВСУ на запорожском направлении сравнимы с потерями в районе Артемовска (Бахмута).
Напомним, в пятницу сообщалось о тактических успехах российских подразделений в Запорожской области на участке между Гуляйполем и Каховским водохранилищем.
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Минобороны рассказало об «огненной карусели» в зоне СВО
В Минобороны России рассказали, что боевая работа артиллерии в зоне СВО ведется каждый день практически без перерыва, а реактивные системы залпового огня «Град» уничтожают противника круглосуточно.
В видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, говорится о том, что реактивные системы сменяют друг друга и не дают противнику «опомниться в огненной карусели».
Отмечается, что мобилизованные артиллеристы уже отлично освоили технику и всегда бьют точно в цель.
«Цели отработали, быстренько навелись, отстрелялись и уехали. Это как футбольное поле, все уничтожается, и там никто не может спрятаться. Отрабатывали по танкам, по пехоте и складам. Все, что есть у противника – все наше» – поделился командир БМ-21 «Град» с позывным «Золотой».
Ранее в Минобороны сообщили, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за прошедшие сутки сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины.
В России оценили данные о планах ФРГ передать ВСУ «тренировочные» танки Leopard
Военный эксперт Михайлов: Шольц хочет, чтобы ВПК Германии страдал наравне с американским
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НАТО тянет участников альянса в экономическую и политическую яму, склоняя их к новым поставкам оружия и техники для ВСУ. Поэтому в бундесвере ищут какие-то компромиссные решения, которые нанесут наименьший удар по престижу ВПК Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал военный эксперт Александр Михайлов. Ранее стало известно, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2.
«Ситуация с поставками военной техники натовского образца Украине осложняется тем, что никто из производителей не хочет терять клиентскую базу на десятилетия вперед. После того, как ВС РФ пожгут западные танки, поставленные в ВСУ, в ближайшие 10-20 лет потенциальные покупатели из стран Ближнего Востока и Азии вряд ли станут их приобретать себе», – рассказал руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов.
«Но, учитывая давление других стран НАТО, Шольц пытается сделать, чтобы все страны альянса одинаково ввязались в эту историю и престиж их ВПК, включая американцев, страдал наравне с немецким. Кроме того, в условиях давления со всех сторон, бундесвер начинает склоняться к возможности передать 19 самых стареньких и неликвидных танков, которые сам использовал в качестве тренировочных», – отмечает собеседник.
«Однако, все прекрасно понимают, что 19 танков Leopard не изменят ситуацию на фронте протяженностью в 1200 километров. Такого количества хватит буквально на два-три дня военных действий, это максимум. За пять-шесть дней наши войска уничтожат целую роту британских танков Challenger. А что тогда будут делать европейцы? Собирать новый Рамштайн и вновь продавливать друг друга на новые поставки, при этом публично заявляя о коллективной решимости и единодушии?», – рассуждает собеседник.
«Кроме того, на Западе, и в частности в Германии, существует очень большой «рассинхрон» между позициями политиков и общества. Западное общество, конечно, любит хайповать на какой-то популярной теме, но по прошествии нескольких месяцев устает от нее. Сказываются и внутренние проблемы в экономике и энергетике», – убежден эксперт.
«Поэтому власти сейчас пытаются, с одной стороны, объяснить своим гражданам, куда утекают деньги; а с другой стороны – они готовят общественное мнение к тому, что танки уже и так отправились на Украину, поэтому не все так страшно», – добавил он.
«Вместе с тем, европейские власти, поставляя оружие Киеву, продолжают надеяться на умеренную реакцию Москвы. Кроме того, они прекрасно понимают, что рано или поздно им придется восстанавливать отношения с Россией. В купе это дает нарастание протеста и в обществе, и в элитах, и даже в голове Шольца, который стал немножко упираться, когда партнеры по НАТО пытаются затащить его в глубокую экономическую и политическую яму» – заключил Михайлов.
Ранее западные СМИ сообщили о том, что Бундесвер готов передать Киеву всего 19 самых старых танков Leopard 2. Отмечается, что из 212 рабочих танков модельного ряда 2A5, 2A6, 2A7 и самого современного 2A7V передать Украине могут модели Leopard 2A5, которые сейчас используют для имитации танков противника во время маневров.
Вместе с тем, министр обороны ФРГ Борис Писториус в эфире телеканала Feniks заявил, что участники встречи на американской базе в германском Рамштайне, не приняли никакого решения по поставкам танков Leopard 2.
Американское издание Washington Post предлагает президенту США Джо Байдену передать хоть какое-то число американских танков Abrams Украине, чтобы подтолкнуть Берлин на передачу Leopard 2.
Напомним, стало известно, что Кристина Ламбрехт за неделю до ухода с поста министра обороны Германии запретила инвентаризацию танков Leopard, опасаясь усиления давления союзников на канцлера Олафа Шольца перед встречей на американской базе Рамштайн.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась для чего США и Польша склоняют Германию к передаче своих танков Leopard 2 Украине.
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Политолог: США пытаются повесить на Германию ответственность за поражение ВСУ
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США отказываются посылать танки Abrams Украине, но вынуждают сделать это Германию. Политолог, журналист-международник Тигран Мелоян считает, что таким образом Вашингтон выходит сухим из воды: ВСУ проигрывают, потому что Берлин не желает должным образом помогать Украине.
«Следующим шагом становится то, что Вашингтону удается заставить союзников, у которых на вооружении стоят немецкие танки Leopard, отправить их на Украину (и европейцы заплатят за отправку их туда), после чего отданные танки в этих странах будут заменены на американскую технику. Это, в свою очередь, приведет к тому, что Германия потеряет свой бизнес (в сфере ВПК), а США его приобретут. Вот что значит быть союзником США (здесь еще можно вспомнить про подрыв «Северных потоков» и благоприятные условия для переезда европейского бизнеса в Штаты)», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее Германия заявила, что отправит танки Leopard 2, если США передадут танки Abrams Киеву. США отказались, отметив, что это невыгодно, так как танки расходуют много бензина.
Позже The New York Times сообщила, что отказ канцлера Германии Олафа Шольца от поставок танков Leopard 2 Украине отражается на военных планах Киева.
Пушков назвал возможный ответ Турции на сожжение Корана в Швеции
Пушков: Турция должна заблокировать вступление Швеции в НАТО
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Турция сейчас проходит испытание и тест на восприятие себя в мире в качестве важной и, самое главное, автономной политической силы. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков, комментируя развитие скандала между Анкарой и Стокгольмом из-за сожженого Корана.
Как написал Пушков в своем Telegram-канале, если все ограничится акциями с сожжением шведских флагов, возмущенными заявлениями МИД Турции и угрозами в адрес Швеции со стороны турецких парламентариев, то будет ясно, что Швеция победила.
По словам Пушкова, единственным ответом, подтверждающим серьезность намерений Турции, стала бы блокировка вступления Швеции в НАТО, а вариант с торгом в виде получения от США «компенсаций» в виде поставок Турции новейших военных самолетов, был бы ей выгоден, но он «не исправил бы ущерб образу Турции на мировой арене». Особенно это касается того случая, если после всех угроз и решительных заявлений в вопросе о приеме Швеции в НАТО Эрдоган бы пошел на попятную.
Напомним, лидер датской ультраправой партии «Жесткий курс» Расмус Палудан получил разрешение провести у посольства Турции в Стокгольме акцию с сожжением Корана. МИД Турции осудил сожжение Корана в Стокгольме и призвал предпринять конкретные шаги по борьбе с терроризмом. Комментируя акцию ультраправой партии с сожжением Корана в Стокгольме, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем призвал не считать это признаком исламофобии властей страны.
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Экономист указал на выгоду России от создания единой валюты Аргентины и Бразилии
Экономист Любич: Единая валюта Аргентины и Бразилии выгодна России
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Единая валюта крупнейших экономик Латинской Америки позволит многократно увеличить поставки наших товаров и технологий в регион, а также перевести политические связи во взаимную экономическую выгоду. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал экономист Антон Любич. Ранее стало известно, что Бразилия и Аргентина планируют объявить о начале подготовительной работы по созданию единой валюты.
«Если введение общей валюты двух крупнейших экономик Латинской Америки состоится, это положительно скажется для обеих стран. Беда Бразилии и особенно Аргентины – обесценивание валюты в популистских целях. Это бьет по покупательной способности населения и делает невозможными долгосрочные инвестиции в модернизацию экономики», – рассказал экономист Антон Любич.
«В валютном союзе осуществить такой «фокус» будет гораздо сложнее. Значит, валюта будет крепче и надежнее. Это даст им возможность в полной мере раскрыться как очень интересному рынку и направлению для инвестиций. А также снизит зависимость крупнейших экономик Латинской Америки от доллара», – отмечает собеседник.
«Вместе с тем я бы не торопил события. Первое соглашение о введении общей валюты между Аргентиной и Бразилией было подписано еще в 1987 году. С тех пор практически не было никаких шагов по его реализации, а обе страны за это время успели несколько раз поменять свои национальные валюты», – напомнил он.
«Единая валюта в этих странах также крайне выгодна для интересов России в регионе. Она сможет повысить платежеспособность Аргентины и Бразилии, а также позволит интенсифицировать поставки российских товаров и технологий в регион, перевести политические связи в плоскость достижения взаимной экономической выгоды», – считает эксперт.
«Главная сложность, она же искушение на пути к валютному союзу – это необходимость для правительств обоих государств принять взаимные обязательства об ответственной бюджетной политике, принять добровольные ограничения в интересах долгосрочного развития», – отмечает Любич.
Ранее газета Financial Times сообщила, что на саммите в Буэнос-Айресе будет обсуждаться план того, как новая валюта может стимулировать региональную торговлю и снизить зависимость от доллара США.
«(Две крупнейших экономики Латинской Америки) примут решение о начале изучения параметров, необходимых для создания единой валюты, которые включают в себя все – от налоговых вопросов до размеров экономики и роли центральных банков», – сообщил министр экономики Аргентины Серджио Масса. Отмечается, что обе страны обсуждали эту идею еще в 2019 году, но тогда их не поддержал Центральный банк Бразилии. По данным издания, Аргентина и Бразилия планируют пригласить и другие страны Латинской Америки присоединиться к их плану.
Ранее Бразилия и Уругвай отказались от взаимных расчетов в долларах.