В России снизили ставку по «Сельской ипотеке» для приграничных территорий

Ставку по «Сельской ипотеке» снизили до 0,1% для приграничных территорий России

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому ставка по программе «Сельская ипотека» для приграничных территорий снизится с 3 до 0,1%, сообщили в пресс-службе кабмина России.

В сообщении говорится, что максимальная ставка по льготным ипотечным кредитам, которые можно получить для строительства или покупки жилья на сельских территориях приграничных муниципальных образований, снижена с 3% до 0,1%, передает РИА «Новости».

В кабмине напомнили, что программа «Сельская ипотека» заработала с 2020 года.

В пресс-службе добавили, что с момента старта программы уже выдано более 109,7 тыс. кредитов на сумму 220,4 млрд рублей. «Благодаря этому граждане смогли приобрести или построить более 6 млн квадратных метров жилья», – уточнили в правительстве.

Отмечается, что кредит в рамках программы «Сельская ипотека» можно взять на покупку земельного участка и строительство на нем жилья, готового частного дома, а также на строительство жилья на уже имеющемся участке.

Как указали в кабмине, действие программы распространяется на землю или жилье в сельской местности и в городах с населением не более 30 тыс. человек.

В августе Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» теперь станет бессрочной.