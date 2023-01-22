«Росэнергоатом» заявил о желании максимально сохранить коллектив ЗАЭС

Карчаа: Мы ориентированы на максимальное сохранение коллектива ЗАЭС

Работники Запорожской АЭС подписывают контракты с эксплуатирующей компанией, крайний срок был продлен, чтобы не оказывать излишнее давление на людей, сообщил советник генерального директора концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа.

По его словам, процесс подписания контрактов работниками ЗАЭС с эксплуатирующей компанией стал медленнее, потому что люди боятся, но он идет и «Росэнергоатом» хочет максимально сохранить коллектив станции, передает ТАСС.

Карчаа отметил, что у России есть кем заполнить вакантные места, но до решения сотрудников ЗАЭС будут ждать до момента, когда вопрос будет стоять уже о ядерной безопасности. По его словам, «Росэнергоатом» не будет оказывать давление на людей, поэтому и продлевает дедлайн в вопросе подписания контрактов.

Ранее Карчаа рассказал, что украинская сторона активизировала попытки вербовки сотрудников Запорожской АЭС, поэтому возникают большие трудности в наборе персонала, однако люди все равно подписывают контракты, их уже более 3 тыс