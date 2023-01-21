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Российские войска освободили Двуречье в ДНР
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Добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, артиллерии Южного военного округа освободили населенный пункт Двуречье в ДНР, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Российские штурмовые отряды при поддержке авиации, ракетных войски артиллерии ЮВО освободили Двуречье в ДНР, ВСУ потеряли до 50 военнослужащих убитыми и ранеными, уничтожены две бронемашины, три пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30, следует из сообщения в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, на Купянском направлении авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 103-й бригады терробороны возле Берестовое в Харьковской области. Уничтожено более 35 военнослужащих ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля, а в районе Ольшана Харьковской области уничтожен склад боеприпасов противника.
В Минобороны сообщили, что на Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 111-й бригады терробороны в районах пунктов Торское и Терны в ДНР. Ликвидированы более 20 военнослужащих, боевая машина пехоты, гаубица Д-20 и американская РЛС контрбатарейной борьбы.
Также в сообщении Минобороны указано, что в районе Водяного ДНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ, а в Малиновке – американская РЛС контрбатарейной борьбы.
Ранее Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области.
До этого стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ.
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На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
В США оценили последствия для Запада при поражении Киева
Глава нацразведки США Хейнс заявила о глобальных последствиях в случае поражения Киева
Поражение Украины в конфликте обернется глобальными последствиями, в том числе для прочности альянсов Запада, которые сейчас помогает Киеву, заявила директор национальной разведки США Эврил Хейнс, выступая на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.
«Существует ясность относительно того факта, что, честно говоря, конфликт на Украине имеет глобальные последствия», – передает ТАСС ее слова.
Она добавила, что стоит задуматься о прочности альянсов, а помощь Киеву оказывают не только ради самой Украины, но для интересов стран Запада.
Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на этом же форуме, заявил, что победа России на Украине сделает НАТО более уязвимым.
Ранее в Китае заявили, что агрессивная позиция Североатлантического альянса в вопросах поставок вооружений украинской армии снижает шансы на мирные переговоры с Россией.
Входившую в Херсон бригаду ВСУ почти полностью уничтожили в Соледаре
Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Входившая в Херсон бригада ВСУ почти полностью уничтожена в Соледаре
Входившая в ноябре 2022 года в оставленный российскими военными Херсон 61-я бригада украинской армии практически полностью уничтожена в Соледаре, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.
Сальдо рассказал, что в Соледаре «вагнеровцы» практически уничтожили 61-ю бригаду вооруженных сил Украины (ВСУ), которая с пафосом, под видеозаписи входила в пустой Херсон в ноябре 2022 года. Как отметил врио губернатора Херсонской области, воевать с русскими оказалось труднее, чем записывать псевдогероические видеоотчеты, передает РИА «Новости».
Накануне врио главы ДНР Денис Пушилин рассказал о серьезных потерях ВСУ у Соледара.
Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.
На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».
«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.
Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Власти Украины запретили демонтировать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области
Минкульт Украины приказал не трогать танк «Иосиф Сталин» в Ровненской области на западе страны
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Министерство культуры Украины не разрешает демонтировать советский танк «Иосиф Сталин», установленный на въезде в город Дубно Ровненской области на западе Украины, он имеет историческую ценность, сообщил начальник городского управления ЖКХ Илья Онисько.
Чиновник в интервью газете «Ровно вечернее» заявил, что Минкульт Украины предупредил, что танк уникальной марки ИС-2 имеет историческую ценность, в случае сноса без разрешения комиссии, грозит уголовная ответственность, передает ТАСС.
Онисько заявил, что комиссия, дающая разрешение, до сих пор не может собраться, поэтому неизвестно, как предстоит действовать. Он подчеркнул, что танк находится в реестре памятников, находящихся под защитой государства, местным властям «предлагали провести просветительскую работу среди местных жителей, чтобы это объяснить».
Ранее стало известно, что власти города Каменского Днепропетровской области Украины, в котором родился Леонид Брежнев, не планируют обсуждать вопрос о демонтаже памятника генсеку ЦК КПСС, поскольку на демонтаж все равно нет денег.
Командир спецназа рассказал о срыве наступления ВСУ на Кременную
Командир спецназа «Троя» Новиков: Разгром ВСУ в Соледаре заставил Киев приостановить наступление на Кременную
Разгром российскими силами украинских формирований в Соледаре заставил украинское командование приостановить планы наступления на город Кременную в ЛНР и на Херсонском направлении, сообщил командир добровольческого подразделения спецназа «Троя» Владимир Новиков с позывным «Алабай».
Командир спецназа «Троя» рассказал, что успехи российских подразделений на Соледарском направлении фактически заставили противника как минимум приостановить наступление на Кременную и наступление на Херсонском направлении из-за переброски на Соледар резервов, в том числе с Херсонского направления, передает ТАСС.
По словам Новикова, сейчас под Кременной украинские войска стреляют по всему, «по чему попадут», а российские тем временем выявляют огневые точки противника и подавляют их.
Напомним, во вторник врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что под российский контроль перешла железнодорожная станция Соль. В прошлую среду основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин объявил о взятии под контроль города Соледара.
Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: Клещеевка открывает возможность взять в кольцо ВСУ в Артемовске
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Взятие населенного пункта Клещеевка является очередным тактическим успехом наших войск. Теперь Россия еще на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными села Клещеевка, юго-западного пригорода Артемовска (ДНР).
«Клещеевка открывает путь на населенные пункты Красное и Часов Яр. Соответственно, Артемовск будет практически полностью взят в кольцо», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас противник отводит в Часов Яр дополнительные формирования ВСУ. Взятие города откроет нам дорогу на Константиновку, Дружковку и Краматорск. А это крайняя линия обороны украинской армии в ДНР», – отмечает собеседник. «При этом трасса на Северск уже перерезана в четырех точках. Это значит, что ВСУ в этот район больше не могут поставлять дополнительную живую силу и боеприпасы. Мы нарушили их логистику», – продолжил депутат.
Отдельно Бердичевский обратил внимание на Северск. «Там расположена очень серьезная группировка ВСУ – не менее 50 тыс. человек. Если наше наступление состоится, то для защиты города противнику придется отводить порядка четырех-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке», – подчеркивает он.
Собеседник также пояснил, что взятие населенных пунктов Парасковиевка и Берховка, расположенных рядом с Соледаром, позволит «усилить блокирование Артемовска и создаст дополнительную угрозу для ВСУ». «Из-за угрозы повторения соледарского окружения Киев стягивает в Артемовск все больше сил. В данный момент на этом участке сосредоточено не менее 20 бригад ВСУ. Часть из них перебросили с других участков фронта – Авдеевки, Сватово, Запорожской и Херсонской областей», – указывает депутат.
«Если мы установим контроль над Северском и Артемовском, то посыплется вся линия обороны противника в ДНР. А это уже перспектива серьезного стратегического успеха ВС России», – заключил Бердичевский.
Основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в четверг сообщил, что российские военные установили контроль над расположенным к юго-западу от Артемовска стратегически важным пригородом – Клещеевкой. На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
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Появились сообщения о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин
Источники в ВСУ заявили о снайперах из США и Британии на острове Большой Потемкин в Херсонской области
Источники в вооруженных силах Украины сообщили о том, что на остров Большой Потемкин на Днепре в Херсонской области заброшены американские и британские наемники для убийств мирных жителей, заявил сотрудник российских силовых структур.
Сообщается, что «в основном» речь идет о снайперах. Американо-британская группа наемников должна «терроризировать русскоязычное население». В убийствах собираются обвинить российских военных, передает РИА «Новости».
В начале января в украинском сегменте интернета была опубликована видеозапись, на которой украинские военные якобы подняли флаг на острове. Позднее выяснилось, что флаг поднимали в «серой зоне». Сообщалось, что Большой Потемкин по-прежнему контролируется российскими войсками.
В конце 2022 года украинские войска предпринимали попытки высадки диверсионно-разведывательных групп на Кинбурнской косе на западе Херсонской области.
В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине
Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину
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Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.
«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.
«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.
«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.
«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.
«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.
«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.
В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.
Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.
Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.
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Власти Запорожской области заявили об ослаблении группировки ВСУ на линии соприкосновения
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Противник на Запорожском направлении ослаб, большое число группировок перебросили к Соледару и Артемовску. Кроме того, бойцы ВСУ все чаще переходят на сторону России, сказал газете ВЗГЛЯД руководитель запорожского движения «Мы месте с Россией» Владимир Рогов. Ранее ВС России взяли под огневой контроль четыре населенных пункта в области.
«Мы долгое время готовились к обороне, но сейчас вся линия боевого соприкосновения в Запорожской области оживилась. Активно работает наша артиллерия. Нам удалось взять под полный огневой контроль четыре населенных пункта в пригороде Орехова», – рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Интенсивность обстрелов позиций противника рекордная. Только за последние сутки Минобороны Украины подтвердило более 200 наших ударов. Об этом свидетельствуют их внутренние сводки, которые нам удается перехватить. Позже они публикуются в СМИ», – продолжил собеседник.
Он добавил, что бои идут от границы Запорожской области с ДНР в сторону сел Ольговское, Малиновка, Чаривное, Белогорье вплоть до села Каменское. «Прогнозы – дело неблагодарное, но точно можно сказать, что ВСУ здесь ослабли. Кроме того, огромную часть подразделений перебросили в сторону Артемовска и Соледара», – пояснил он.
«Также мы отмечаем активизацию перехода на нашу сторону солдат ВСУ. Лично я это связываю с тем, что на Украине усилились репрессии в отношении теробороны. Они не хотят воевать против нас, и уж тем более им не близка идея смерти во имя Зеленского», – замечает Рогов.
«Однако тех, кто пытается бежать с поля боя, «встречают» заградотряды из запрещенного в России «Азова» и «Кракена». Мне известно о десяти подобных столкновениях за последний месяц. По меньшей мере семь человек были расстреляны, еще порядка 20 – ранены», – рассказал собеседник.
«Причем над беглецами издеваются, их пытают. Мы фиксировали случаи простреленных коленей, ножевых ранений и избиений. И единственный правильный вариант для солдат ВСУ – обратиться за спасением к России, что они и делают», – говорит эксперт.
«Желающие перейти на нашу сторону находят в Telegram чат-боты, пишут туда, а мы затем им помогаем. Бывают случаи, когда обращается всего один человек, а иногда и целая группа свыше десяти бойцов», – заключил Рогов.
Ранее стало известно о взятии под оперативный контроль четырех населенных пунктов в пригороде Орехова в Запорожской области. Также сообщалось о массовом переходе на сторону России солдат ВСУ. По отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям.
При этом, отмечал Владимир Рогов, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, с какими трудностями придется столкнуться ВС России при освобождении города Запорожье.
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Вашингтон посоветовал Украине вывести силы из Артемовска
Agence France-Presse рассказало о предложении Вашингтона вывести украинские войска из Артемовска
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По мнению США, Украине следует вывести войска из Артемовска (Бахмута), чтобы подготовить наступление, заявил американский чиновник высокого ранга.
Попытки вооруженных сил Украины удержать контроль над Артемовском, по мнению Вашингтона, мешает готовить наступление. Чиновник заявил, что бои за Артемовск выгодны России, так как у нее больше артиллерийских ресурсов, передает РИА «Новости» со ссылкой на Agence France-Presse.
AFP заявило, что «США советуют Украине вывести эти силы» для «переоснащения» и «присоединиться к программам под руководством США, направленным на формирование... хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге». Для обучения ВСУ требуется время, так что Киеву предлагается «обменять» Артемовск на такую подготовку. На обе задачи, как полагают в США, может не хватить ресурсов.
Напомним, врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что Артемовск близок к оперативному окружению российскими силами. Федеральная разведывательная служба Германии сообщила об огромных потерях ВСУ под Артемовском.
Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
Минобороны заявило об освобождении поселка Лобковое в Запорожской области
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Успешными наступательными действиями подразделений Восточного военного округа на Запорожском направлении освобожден поселок Лобковое. Возле Каменского Запорожской области уничтожен ангар с вооружением и техникой ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа на Купянском направлении нанесено поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ у Табаевки, Тимковки и Берестового Харьковской области. Ликвидировано порядка 30 военнослужащих, бронемашина и гаубицы Д-20 и Д-30, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Огнем артиллерии Центрального военного округа на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ возле Макеевки и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР), а также 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе Серебрянского лесничества. Недалеко от Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР) уничтожен склад боеприпасов ВСУ. Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих, две машины пехоты, четыре бронемашины, гаубица Д-20, отчитались в Минобороны.
Добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации Южного военного округа на Донецком направлении освобожден пункт Клещеевка ДНР. Рядом со Звановкой ДНР уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ. За минувшие сутки ликвидированы около 60 военнослужащих, три бронемашины, две самоходные артустановки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20, сообщил Конашенков.
Кроме того, в районе Малой Токмачки Запорожской области уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы AN/ТPQ-37. Потери противника за сутки составили порядка 90 военнослужащих убитыми и ранеными, четыре бронемашины, самоходная гаубица «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30.
В ходе контрбатарейной борьбы на Херсонском направлении на огневой позиции уничтожена американская самоходная артиллерийская установка М109 Paladin и две гаубицы Д-30 и «Мста-Б».
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 78 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 103 районах, подытожили в оборонном ведомстве.
В МИД резко ответили на заявление Борреля с критикой в адрес Лаврова
В МИД России называли лицемерной критику Борреля в адрес Лаврова за сравнение шагов Запада с действиями Гитлера
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Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС и поддержке киевских неонацистов, заявили в МИД.
Критика высокого представителя ЕС Жозепа Боррелем выступления главы МИД России Сергея Лаврова лицемерна на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на цветуший сад с миллиардом граждан ЕС и США и наступающие на него «джунгли», а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима, говорится в заявлении на сайте МИД России.
В МИД указали, что ЕС обучает боевиков ВСУ, готовится поставить еще больше вооружений и военной техники, которые будут и дальше использоваться для уничтожения гражданских лиц. При этом в Евросоюзе заявляют об отсутствии параллелей с Гитлером, однако сами закрывают глаза на свастики на шевронах ВСУ, нацистские флаги и символику, с которой более чем 80 лет назад европейцы варварски вторглись в СССР.
Также в министерстве напомнили, что «пока нацисты в одной газовой камере травили славян, евреев, цыган и другие нации, наши отцы, деды и прадеды боролись с вермахтом и освобождали узников концентрационных лагерей».
Любой попытке реабилитации нацизма, расистским практикам надо решительно противостоять. Это то, что должно объединять народы, а не разъединять их, считают в МИД.
В Москве видят, добавили в МИД, как отдельные организации пытаются столкнуть различные нации и народы.
«Никогда не поздно признать свои ошибки и сделать правильный нравственный выбор, поэтому призываем Европу возвысить свой голос для борьбы с антисемитизмом, русофобией и другими проявлениями дискриминационной политики в отношении отдельных национальностей и этносов», – отметили в ведомстве.
Ранее Боррель раскритиковал слова министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес Запада о попытке «окончательного решения «русского вопроса»: он заявил, что не может быть никакой параллели между преступлениями нацистской Германии и международной помощью Украине «для защиты ее территории».
Напомним, глава МИД Сергей Лавров назвал целью антироссийской политики коллективного Запада «окончательное решение «русского вопроса», проведя параллель с идей Адольфа Гитлера решить «еврейский вопрос».
Извинений от Сергея Лаврова потребовал Еврейский конгресс. В документе, размещенном на их сайте, сказано, что заявление дипломата якобы «искажают представления о трагедии, в связи с чем конгресс настоятельно требует российского министра объясниться».
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что США, Канада и Еврейский конгресс остро отреагировали на заявления Сергея Лаврова из-за того, что он сказал правду.
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Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине
Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.
Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.
Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.
Также в сообщении говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.