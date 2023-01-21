Российские войска освободили Двуречье в ДНР

В Германии объяснили провал переговоров с США по поставкам танков Украине

Вальдемар Гердт: Писториус и Шольц пытаются затянуть процесс поставки танков на Украину

Борис Писториус раньше не представлял интереса для западных кураторов, поэтому у него пока еще есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений, сказал газете ВЗГЛЯД германский политик Вальдемар Гердт. Ранее телеканал CNN сообщил, что США и Германия не смогли договориться о передаче Украине западных танков.

«Все понимают, что передача Украине танков Leopard станет серьезным этапом эскалации конфликта. В данной ситуации Писториусу надо отдать должное – он пытается оттянуть поставки, которые Россией будут расцениваться как прямое вмешательство Германии в конфликт», – сказал бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт.

«Как сказал мой коллега в Бундестаге, «мы уже однажды отправили свои танки на восток, но в результате русские танки оказались в Берлине». И тут он совершенно прав, мы не можем допустить повторения этой истории», – отмечает собеседник.

«Писториус сейчас только выходит на ринг в качестве политика международного уровня. Ранее он не представлял большого интереса для западных кураторов. Поэтому пока у него есть узкий коридор для принятия самостоятельных решений. Но это до тех пор, пока США не «поставят его в стойло», – рассуждает политик.

«Надеюсь, что его отношение к России, которое можно охарактеризовать как нейтральное, позволит избежать эскалации с Москвой. Писториус неоднократно говорил о необходимости менять политику санкций, он также контактирует с Герхардом Шредерем. Все это дает нам небольшую надежду», – подчеркивает Гердт.

«При этом очевидно, что в скором времени США будут давить на Писториуса и на всю Германию. Изначально это будет непублично. Но если новый министр обороны не отступит от своих принципов, то начнется настоящая травля, в первую очередь в подконтрольных Вашингтону СМИ», – уверяет собеседник.

«Многое в вопросе поставок танков Leopard будет зависеть от того, насколько у Писториуса серьезный внутренний стержень. Также важно, что Шольц ищет возможность оттянуть процесс отправки. Я надеюсь, что он не станет делать из главы Минобороны козла отпущения. Но если это поможет не ввязывать Германию в конфликт еще больше, то это того стоит», – заключил Гердт.

В пятницу стало известно о том, что глава Пентагона Ллойд Остин и новый министр обороны Германии Борис Писториус провели переговоры по украинскому кризису. Но несмотря на давление Остина, они так и не смогли решить вопрос о поставках танков Leopard в интересах ВСУ. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники.

Ранее в Конгрессе США обвинили канцлера Германии Олафа Шольца в трусости из-за отказа передавать Украине танки Leopard 2. Между тем министр обороны ФРГ Борис Писториус предположил, что вопрос о поставках немецких танков на Украину из других стран решится в ближайшие часы в ходе встречи на американской военной базе Рамштайн в пятницу.

Напомним, Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams. Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт танков Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.

Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Польша и США настаивают на передаче танков Leopard Украине.

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