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На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ
Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ
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На сторону России на запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на запорожском направлении, передает ТАСС.
Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне.
Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области.
Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине
В Минюсте США сообщили о планах начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины
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Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс.
Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, передает ТАСС.
Адамс напомнил, что в конце декабря минувшего года в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине. Предполагается, что Минюст США будет передавать эти средства Госдепартаменту, который будет «распределять» их Украине.
Представитель Минюста США выступил с утверждением, что этот закон не дает возможности передавать все конфискованные активы и не является идеальным решением. Вместе с этим Адамс выразил надежду на то, что первые переводы средств от Минюста США Госдепу начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов.
Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают.
Российские военные взяли под контроль пригород Артемовска
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил о взятии под контроль российскими военными пригорода Артемовска Клещеевки
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Российский бизнесмен и основатель группы «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об установлении контроля российскими военными над расположенным к юго-западу от Артемовска важным пригородом Клещеевкой.
На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
Пригожин добавил, что, вопреки мнениям, ВСУ не бежит от Артемовска. Он рассказал, что украинские военные работают четко и слаженно. Пригожин добавил, что «нам есть чему у них поучиться».
«Но в любом случае подразделения ЧВК «Вагнер» метр за метром идут вперед. Населенный пункт Артемовск будет взят», – заверил он.
Ранее железнодорожная станция Соль в районе города Соледара перешла под российский контроль, продолжается дозачистка Соледара от ВСУ. 15 января в Минобороны России сообщали, что российские военные развивали успех в направлении северных окраин города Артемовска (Бахмута) ДНР и железнодорожной станции Соль.
Антонов предупредил о последствиях передачи Украине танков
Антонов: Появление на территории бывшего СССР танков с нацистской символикой нацеливает на низвержение режима на Украине
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Появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как было в годы Великой Отечественной войны. Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение неонацистского режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена, передает ТАСС.
Глава российской дипмиссии также выразил уверенность, что накачивание Украины оружием, будь то американским или других натовских стран, приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения, создаст дополнительные трудности в бывшей советской республике.
Антонов призвал вдуматься в тезисы, озвученные президентом России Владимиром Путиным, и прислушаться к заявлениям главы МИД Сергея Лаврова. Дипломат подчеркнул, что победить Россию просто невозможно.
Накануне Лавров сравнил шаги Вашингтона по созданию антироссийской коалиции с действиями Гитлера.
Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска
Донецкий депутат Бердичевский: Клещеевка открывает возможность взять в кольцо ВСУ в Артемовске
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Взятие населенного пункта Клещеевка является очередным тактическим успехом наших войск. Теперь Россия еще на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными села Клещеевка, юго-западного пригорода Артемовска (ДНР).
«Клещеевка открывает путь на населенные пункты Красное и Часов Яр. Соответственно, Артемовск будет практически полностью взят в кольцо», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский.
«Сейчас противник отводит в Часов Яр дополнительные формирования ВСУ. Взятие города откроет нам дорогу на Константиновку, Дружковку и Краматорск. А это крайняя линия обороны украинской армии в ДНР», – отмечает собеседник. «При этом трасса на Северск уже перерезана в четырех точках. Это значит, что ВСУ в этот район больше не могут поставлять дополнительную живую силу и боеприпасы. Мы нарушили их логистику», – продолжил депутат.
Отдельно Бердичевский обратил внимание на Северск. «Там расположена очень серьезная группировка ВСУ – не менее 50 тыс. человек. Если наше наступление состоится, то для защиты города противнику придется отводить порядка четырех-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке», – подчеркивает он.
Собеседник также пояснил, что взятие населенных пунктов Парасковиевка и Берховка, расположенных рядом с Соледаром, позволит «усилить блокирование Артемовска и создаст дополнительную угрозу для ВСУ». «Из-за угрозы повторения соледарского окружения Киев стягивает в Артемовск все больше сил. В данный момент на этом участке сосредоточено не менее 20 бригад ВСУ. Часть из них перебросили с других участков фронта – Авдеевки, Сватово, Запорожской и Херсонской областей», – указывает депутат.
«Если мы установим контроль над Северском и Артемовском, то посыплется вся линия обороны противника в ДНР. А это уже перспектива серьезного стратегического успеха ВС России», – заключил Бердичевский.
Основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в четверг сообщил, что российские военные установили контроль над расположенным к юго-западу от Артемовска стратегически важным пригородом – Клещеевкой. На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли».
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В Германии заявили о тупиковом положении Шольца
Вальдемар Гердт: Поставки Leopard на Украину оставят бундесвер безоружным
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США оказывают колоссальное давление на Олафа Шольца. Канцлер пытается переложить ответственность за поставку танков на Вашингтон, однако это не способствует преодолению проблем Германии. Об этом газете ВЗГЛЯД сообщил политик Гердт Вальдемар. Ранее стало известно, что Берлин готов отправить танки Leopard-2 на Украину при условии поставок Abrams из США.
«Видно, что у Шольца присутствует трезвое понимание ситуации, в которой находится Германия. В результате давления со стороны заокеанских партнеров Берлин столкнулся с небывалой дилеммой. Вырисовывается достаточно полный психологический портрет канцлера: он – ведомый человек, которого вынуждают делать то, чего делать нельзя», – считает бывший депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Гердт Вальдемар.
«Непонятно, что в его поведении одержит верх. Конечно, у США имеется большое количество рычагов давления на Шольца. Вполне вероятно, что Вашингтон располагает определенным компроматом на лидера Германии, что заставляет канцлера действовать в интересах Штатов. Подчиненность некоторых немецких политиков американским элитам поражает», – акцентирует собеседник.
«Действия нашего канцлера объясняются двумя моментами. Первый – он надеется снять с себя груз ответственности за непростое решение, перекладывая выбор на плечи Штатов. Если Вашингтон поставит на Украину Abrams, то у Берлина будут развязаны руки, а внимание к персоне Шольца станет минимальным», – подчеркивает эксперт.
«Второй – канцлер пытается оттянуть время, надеясь, что конфликт на Украине вступит в ту фазу, когда поставки танков станут бессмысленными. Официальный Берлин не хочет занимать ту позицию по конфликту, которую от него требуют Штаты. Это тупиковая ситуация», – уточняет Гердт.
«Присутствует и другое измерение проблемы – передача Leopard на Украину может создать ситуацию, в которой уже бундесвер окажется лишенным важного образца вооружений. Этого Шольцу не простят. К сожалению, решить эту дилемму невозможно в настоящий момент», – считает эксперт.
«Преодолеть трудности Германия сумеет только в условиях досрочных выборов, когда в результате копящегося народного гнева к власти придут менее зависимые от США политики. Это вполне реализуемо. Конечно, в течение зимы взрыва общественных настроений не произойдет: погода выдалась достаточно теплой, а газ продолжает поступать по смешанным ценам», – подчеркивает собеседник.
«Это позволяет удерживать недовольство немцев. Однако происходящее – лишь начало чего-то большего. Министр обороны Кристина Ламбрехт уже отправилась в отставку, ей на смену пришел новый шеф бундесвера Борис Писториус. Чувствуется, что среди официальных лиц началось некоторое брожение. К чему это приведет – посмотрим», – резюмирует Гердт.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о готовности разрешить поставки Украине боевых танков Leopard-2 при условии согласия Соединенных Штатов предоставить Киеву образцы Abrams.
Такое условие Шольц якобы поставил во время состоявшегося во вторник телефонного разговора с президентом США Джо Байденом. Лидер Штатов не дал твердого согласия на передачу Украине танков Abrams. Вашингтон добивается того, чтобы Берлин не только разрешил другим странам НАТО реэкспорт Leopard на Украину, но и сам поставил ей вооружение из собственных запасов.
Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер ответила на слова Шольца утверждением, что каждая страна должна сама принимать суверенное решение о передаче той или иной военной техники Украине. При этом она отметила, что Вашингтон и так является крупнейшим поставщиком помощи Киеву.
Посол РФ в Вашингтон Анатолий Антонов подчеркнул, что Российская армия уничтожит любые вооружения, которые западные страны направят украинским войскам, как это было в годы Великой Отечественной войны.
Он также указал, что появление на территории бывшего Советского Союза танков с нацистской символикой однозначно нацеливает Россию на низвержение режима на Украине и создание в регионе нормальных условий для добрососедских отношений между народами, как в прежние времена.
В то же время в рамках выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе Шольц заявил, что Россия должна проиграть для окончания конфликта на Украине. Данным утверждением канцлер ФРГ обосновал необходимость поставок Киеву вооружения, осуществляемые Берлином и союзниками по НАТО.
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Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области
У города Орехова российские войска взяли под оперативный контроль несколько населенных пунктов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Всего войска установили оперативный контроль в пригороде Орехова над четырьмя населенными пунктами, это «локальный успех», заявил Рогов ТАСС.
В четверг основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные установили контроль над пригородом Артемовска – Клещеевкой.
Москва обвинила Вашингтон в подталкивании Киева к терактам в России
Посол РФ в Вашингтоне Антонов: Госдепартамент США подталкивает украинские власти к совершению терактов в России
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Госдепартамент США своим заявлением о возможности вооруженных сил Украины (ВСУ) наносить удары по полуострову с применением американских вооружений, по сути, подталкивает украинские власти к совершению террористических актов в России, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Дипломат констатировал, что риторика американских официальных лиц становится все более воинственной. Антонов подчеркнул, что Госдепартамент через оторванные от реальности утверждения о том, что «Крым – это Украина», а вооруженные силы Украины могут применять американские вооружения якобы «для защиты своей территории», по сути, подталкивает киевский режим к совершению террористических актов в России. Глава дипмиссии выразил уверенность, что, услышав подобные ремарки из Вашингтона, преступники в Киеве в очередной раз ощутят полную вседозволенность, а риски эскалации конфликта только усилятся, передает ТАСС.
При этом, обратил внимание Антонов, американские журналисты поддерживают такой настрой администрации США и оправдывают атаки киевского режима на Крым.
Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что требование России к Украине признать новые территориальные реалии не может быть отправной точкой для переговоров.
Американцы разозлились на супругу Зеленского
Жители США в издании Breitbart раскритиковали выступление жены Зеленского на форуме в Давосе
Читатели американского издания Breitbart обрушились с критикой на супругу украинского президента Елену Зеленскую, которая выступила на Всемирном экономическом форуме в Давосе с призывом предоставить Киеву больше всевозможной помощи.
При этом украинская делегация призвала власти других государств доставить Киеву больше оружия и оказать больше давления на Россию. Комментаторы съязвили, что Зеленская «ездит по всему миру и умоляет, чтобы хоть кто-нибудь тоже повоевал в их конфликте». Ей посоветовали не попрошайничать, а ехать домой, пока «торговцы оружием по всему миру получают огромную прибыль», передает РИА «Новости».
«Зеленской просто нужно больше денег на ее парижский шопинг. Украина – не что иное, как автомат для отмывания денег, работающий на Байдена, Клинтон, Ромни, Макконнелла и многих других паразитов, которые используют наше богатство и жизни, чтобы бессовестным образом обогащаться», – отметил комментатор Azchick.
Пользователь Norma McManus добавил, что «демократам и так называемым республиканцам нужно отмыть через американцев еще больше денег, пока Зеленской нужно съездить на шопинг в Милан».
«Рядом с семейкой мошенников Зеленских даже Клинтоны начинают казаться дилетантами», – предположила Linda.
Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает, что в ходе саммита НАТО в Вильнюсе будут приняты решения по гарантиям безопасности для Киева.
Венгрия потребовала от Украины прекратить зверства против этнических венгров
Венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области, заявил госсекретарь двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер.
Венгерская сторона осуждает действия украинских властей в Закарпатье и призывает их прекратить «зверства против венгров», заявил Менцер, передает ТАСС.
По данным СМИ, в несколько последних дней у закарпатского города Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском.
Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. До этого местные власти демонтировали скульптурное изображение турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа.
ПВО Брянской области отразила ночной ракетный удар Украины
Губернатор Богомаз: ПВО отразила ракетный удар Украины по Брянской области, никто не пострадал
Средства ПВО в Брянской области отразили удар по территории Унечского района, разрушений и пострадавших нет, заявил губернатор региона Александр Богомаз.
По его словам, ночью ВСУ нанесли ракетный удар по территории Брянской области, который был отражен силами ПВО, разрушений и пострадавших нет, передает РИА «Новости».
Ранее Богомаз сообщил о сбитых беспилотниках ВСУ.
Страны НАТО договорились оказывать помощь Киеву тяжелым вооружением
Страны НАТО решили сделать акцент в помощи Киеву на поставках тяжелого вооружения
Страны НАТО считают, что для помощи Киеву необходимо поставлять танки, тяжелые артиллерийские системы, средства ПВО и боевые машины пехоты, к такому выводу пришли 11 стран альянса, их заявление размещено на сайте оборонного ведомства Эстонии.
Во встрече, проходившей на эстонской армейской базе Тапа, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии, сообщает ТАСС.
Страны обязали себя коллективно добиваться поставки беспрецедентного количества вооружений, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и БМП для обороны Украины.
Они также уточнили, что военная помощь Украине будет предоставлена из их собственных национальных запасов.
Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро.
В Москве рассказали о существовании «другой Украины»
Политолог Молчанов: Голосовавшие за Зеленского украинцы ратуют за дружбу с Россией
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В «партию мира» на Украине сейчас входят те, кто ранее голосовал за Владимира Зеленского, но был обманут украинским президентом. Об этом сказал политолог Кирилл Молчанов в ходе круглого стола, посвященного оппозиции киевскому режиму внутри Украины.
«Что такое «другая Украина»? Это та Украина, которая в 2019 году проголосовала за Владимира Зеленского. Это те, кто изначально говорил, что Украина наелась милитаристской политики Петра Порошенко, который строил антироссийское государство с целью вечной войны с Россией», – полагает директор Института изучения последствий военных действий на Украине Кирилл Молчанов.
Своим мнением политолог поделился на прошедшем в четверг круглом столе на тему «Другая Украина: кто стоит в оппозиции киевскому режиму внутри страны?». Организатором дискуссии выступил Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ).
По мнению Молчанова, и Порошенко в 2014 году, и Зеленский в 2019 году избирались в президенты от той части украинского общества, которая хотела мирного урегулирования ситуации в Донбассе и ратовала за улучшение отношений с Россией. «Народ голосовал за них как за президентов мира, но в итоге оба главы государства обманули свой электорат», – напомнил аналитик.
Если же выделять конкретные социальные группы, то «другая Украина» – это беженцы, вдовы военнослужащих, которые каждые выходные выходят на протестные митинги, указал Молчанов. «Это те, кто понял, что война – это горе. Те, кто боится сказать, что они не соглашаются с политикой Зеленского», – добавил эксперт. Довольно широкие слои населения фактически пребывают во внутренней эмиграции, считает Молчанов.
Политолог сослался на опубликованную в понедельник в «Известиях» статью Виктора Медведчука – лидера запрещенной Зеленским украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь». По мнению украинского политика, раскол на сторонников конфликта с Россией и тех, кто считает, что два народа должны сохранять связь, начался с 1991 года, с того момента как коллективный Запад начал создавать из Украины «анти-Россию». Так Молчанов интерпретировал слова Медведчука.
Затем начался запуск двух майданов, а позже Порошенко утвердил антироссийскую идеологию как государственную. «Тем не менее сейчас большая часть Украины – это вменяемые и мирные люди, настроенные на дружеские отношения с Россией. Но они не представлены ни в украинской власти, ни в политических элитах, ни даже на уровне спикеров», – полагает Молчанов.
Каким вам кажется наиболее приемлемый сценарий развития ситуации на Украине?
Добавим, что в своей статье Медведчук также отметил: ни в Соединенных Штатах, ни в странах Евросоюза не жалуют украинскую партию мира, хотя простые жители Украины не ставят военный триумф киевского режима во главу угла.
В тексте говорится, что у украинского конфликта есть два пути: разрастаться в Европу или завершиться. При этом для второго варианта развития событий на территории Украины мало активных деятелей, призывающих к миру. А партия войны, напротив, «безраздельно властвует и нагнетает военную истерию, которую Запад упрямо называет демократией».
Медведчук добавил, что для партии войны на Украине мирное решение ситуации не выгодно, так как они построили политику и бизнес на войне, ею же существенно подняли свои международные рейтинги. Более того, и в США, и в Европе бытует неукоснительное восхищение политиками киевского режима – «их встречают овациями, им нельзя задавать неудобные вопросы, сомневаться в их искренности и правдивости».
В минувшую пятницу Верховная рада лишила мандатов Медведчука и трех других депутатов от ОПЗЖ – Андрея Деркача, Рената Кузьмина и Тараса Козака. На Украине идет политическое преследование Медведчука. В конце сентября политик покинул Украину.
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Авиация ВКС России сбила украинский Су-25
Истребительной авиацией ВКС России у Полтавки Донецкой народной республики (ДНР) сбит самолет Су-25 ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Средствами ПВО за последние сутки уничтожены пять украинских беспилотников у пунктов Червонопоповка, Житловк и Кременная Луганской народной республики, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Всего же с начала СВО уничтожены 374 самолета, 200 вертолетов, 2,9 тыс. беспилотников, 400 ЗРК, более 7,5 тыс. танков и других бронемашин, почти 1 тыс. боевых машин РСЗО, отчитались в оборонном ведомстве.
В Кремле призвали Зеленского осознать, что Россия и Путин есть и будут
Песков посоветовал Киеву и президенту Владимиру Зеленскому как можно скорее осознать, что Россия и Путин есть и будут
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Киеву и украинскому президенту Владимиру Зеленскому нужно как можно скорее осознать, что Россия и президент Владимир Путин есть и будут, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, Россия в целом и отдельно глава государства являются для Зеленского большой проблемой, поэтому психологически президент Украины предпочитает думать, что ни России, ни Путина не было. При этом Песков подчеркнул, что киевскому режиму необходимо как можно раньше осознать и смириться с тем, что Россия и Путин есть и будут, передает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, также в интересах Украины скорее принять требования Москвы в ходе конфликта, чтобы быстрее приступить к восстановлению «той трагедии, которую устроил киевский режим».
Ранее Зеленский заявил, что Украина не стремится вступать в переговоры с Россией из-за того, что сомневается, что Путин жив. По мнению Зеленского, перед россиянами выступает «человек на хромакее», а решения «принимает какой-то другой круг лиц».
Накануне пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Киев не против переговоров с Москвой, однако они должны пройти не с позиции ультиматумов, а на основе универсальных принципов международного права.
Венгрия заблокировала очередной транш помощи ЕС Украине
Венгрия заблокировала 7-й транш помощи Украине от Европейского союза, сообщил высокопоставленный дипломат ЕС изданию RMF FM.
Речь идет о 500 млн евро из Европейского фонда мира, из которого страны ЕС финансируют Украину с начала военного конфликта, передает ТАСС со ссылкой на польское СМИ.
Отмечается, что представители стран ЕС намерены оказать давление на Будапешт во время встречи министров иностранных дел.
Также в сообщании говорится, что ЕС может выделить необходимую сумму Украине, несмотря на протесты Венгрии, так как ранее был принят правовой акт, позволяющий это сделать.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на радио Kossuth выразил уверенность в том, что от конфликта на Украине в основном выигрывают США. А опрос в стране показал, что 97% граждан выступают против санкций ЕС.