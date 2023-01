Стало известно о госпитализации Назарбаева Путин и Токаев обсудили российско-казахстанское партнерство и энергетику 20 января 2023, 13:23 Текст: Александра Юдина

Российский лидер Владимир Путин и его казахстанский коллега Касым-Жомарт Токаев во время телефонного разговора обсудили взаимное сотрудничество России и Казахстана, в том числе и в энергетике, сообщает пресс-служба Кремля. Главы государств обсудили суть важных тем касательно развития взаимного сотрудничества в разных сферах, передает ТАСС. Ранее в Кремле сообщали, что работа по созданию «тройственного газового союза» России с Казахстаном и Узбекистаном в интересах государств продолжается. Арбатова одобрила снятие запрета на фото обнаженной женской груди в Instagram 19 января 2023, 19:16

Фото: SMG/ZUMA/Global Look Press

Текст: Татьяна Косолапова

«Почему попу в стрингах практически голую можно показывать, а грудь нельзя? Пускай показывают!» – заявила газете ВЗГЛЯД психоаналитик, писатель, активная деятельница феминистского движения Мария Арбатова, комментируя возможную отмену запрета женщинам демонстрировать соски в Instagram* и Facebook* (обе соцсети принадлежат компании Meta*, которая признана в России экстремистской и запрещена). Наблюдательный совет компании Meta* рекомендовал пересмотреть правила Facebook* и Instagram*, которые запрещают публиковать в соцсетях фотографии с женскими сосками, пишет «Коммерсант». Такая идея обосновывается тем, что «ограничения и исключения из правил, касающихся женских сосков, обширны и сбивают с толку, особенно в том, что касается трансгендерных и небинарных людей». «Это правильное решение, потому что новая этика, новый тип культуры очень серьезно актуализирует тему тела: его построения, фитнесов, переделок, наливания его гелем в лучшую или худшую сторону и так далее. И, естественно, вот этот контекст новый должен приобретать очертания и в Сети, потому что Сеть должна догонять реальную жизнь», – считает Арбатова. Она подчеркивает, что если накачавшийся мужчина может позволить себе снимок в фитнес-центре или просто топлес в зеркале, то такими же правами должна обладать и женщина. «Раньше женская грудь действительно была табуирована, но западный мир уже относится к телу по-другому. И в этом смысле социальные сети должны за этим миром успевать», – говорит собеседница. Она рассказала случай из жизни, когда одна знаменитая актриса ехала с ней в одном купе, где расхаживала топлес. Так женщина хотела похвастаться только что «сделанной грудью», ведь показать ее, кроме как в закрытом помещении, было больше негде. «Все мы ездили на какой-нибудь Лазурный берег, где испокон веков женщины загорают топлес – и это вообще никого не волнует. Поэтому пусть молодое поколение женщин имеет возможность показывать свою грудь, которая является для них некой самопрезентационной частью. Почему попу в стрингах практически голую можно показывать, а грудь нельзя? Пускай показывают!» – заключила Арбатова. Ранее журналистка и телеведущая Ксения Собчак в своем Telegram-канале назвала данную идею спорной, поскольку одно дело – модные съемки, где оголенная женская грудь смотрится эстетично, другое дело – фотографии обычных пользователей, на которые она «не хочет смотреть». Глава ЦРУ предупредил Киев о «вычисленных планах» России 20 января 2023, 08:52

Фото: Tom Williams/Global Look Press

Текст: Александра Юдина

Глава ЦРУ Уильям Бернс в конце прошлой недели тайно приехал в Киев, чтобы предупредить президента Украины Владимира Зеленского о якобы «вычисленных планах» России, пишет Washington Post со ссылкой на источники в американской администрации. Отмечается, что Зеленский и сотрудники украинской разведки обсуждали, насколько продолжительно Киев может рассчитывать на помощь США и других стран Запада. Киевский режим заверили, что поддержка со стороны администрации Байдена не ослабнет, а механизм чрезвычайного финансирования сохранится как минимум до июля-августа, передает РИА «Новости» со ссылкой на Washington Post. При этом издание добавляет, что сам Киев не настолько уверен в перспективах принятия Конгрессом еще одного многомиллиардного пакета дополнительной помощи. Ранее киевский политолог рассказал о противоречиях в силовых структурах Украины, где Главное управление разведки Украины ориентируется на британскую MI6, а СБУ – на ЦРУ. Новости СМИ2 Власти США решили начать передачу конфискованных активов России Украине В Минюсте США сообщили о планах начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины 19 января 2023, 20:10

Фото: Ivan Damanik/ZUMA/Global Look Press

Текст: Ольга Иванова, Антон Никитин

Вашингтон в ближайшее время намерен начать передачу части конфискованных активов России в пользу Украины, заявил на семинаре в Гудзоновском институте руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов Эндрю Адамс. Руководитель рабочей группы Минюста США по выявлению и аресту подпадающих под американские рестрикции российских активов подчеркнул, что это относительно новое развитие событий, передает ТАСС. Адамс напомнил, что в конце декабря минувшего года в утвержденный президентом США Джо Байденом закон о федеральном бюджете на 2023 год была включена инициатива, позволяющая изымать замороженные в результате санкций активы российских бизнесменов для последующей передачи Украине. Предполагается, что Минюст США будет передавать эти средства Госдепартаменту, который будет «распределять» их Украине. Представитель Минюста США выступил с утверждением, что этот закон не дает возможности передавать все конфискованные активы и не является идеальным решением. Вместе с этим Адамс выразил надежду на то, что первые переводы средств от Минюста США Госдепу начнутся в ближайшие недели и месяцы, когда будут получены окончательные постановления об изъятии в отношении некоторых активов. Между тем передачу Киеву замороженных российских активов также рассматривает ЕС. При этом некоторые страны такую меру открыто не поддерживают. На сторону России в Запорожской области перешли десятки солдат ВСУ Рогов: На сторону России в Запорожской области за месяц перешли несколько десятков солдат ВСУ 20 января 2023, 05:31 Текст: Антон Никитин

На сторону России на Запорожском направлении с середины декабря 2022 года перешли как минимум несколько десятков солдат территориальной обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), число подобных случаев резко увеличилось, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Рогов рассказал, что с середины декабря резко увеличилось число переходов на сторону России в Запорожской области. По имеющимся у него данным, речь идет как минимум о нескольких десятках случаев. Он уточнил, что на сторону России переходят солдаты местной теробороны, которых «силой заставили воевать». Председатель движения «Мы вместе с Россией» обратил внимание, что факты перехода стали регулярным явлением на Запорожском направлении, передает ТАСС. Рогов сообщил, что по отношению к сменившим сторону военным проводят профилактические мероприятия, проверяется их причастность к военным преступлениям. При этом, если их причастность не подтверждается, то спустя время они могут вернуться к нормальной жизни. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией», таких людей уже немало, есть даже случаи, когда сменившие сторону бойцы воюют на нашей стороне. Накануне Рогов заявил об установлении контроля российскими войсками над рядом населенных пунктов в Запорожской области. Новости СМИ2 Немецкий политик напомнил Бундестагу о последствиях дружбы «с Бандерами» 19 января 2023, 21:52

Фото: кадр из видео

Текст: Ольга Иванова

Депутат от «Альтернативы для Германии» Петер Бюстрон выступил против отправки танков Leopard 2 на Украину, он напомнил про поражение Германии во Второй мировой войне. «Немецкие танки против России на Украине. Ваши деды уже пытались это сделать тогда с Бандерами, и каков результат? Русские танки оказались здесь, в Берлине», – заявил он, видео с выступлением депутата опубликовал Первый канал. Ранее сообщалось, что накануне стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона. Рогов заявил о взятии под контроль четырех населенных пунктов в Запорожской области 19 января 2023, 19:48

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алексей Дегтярев

У города Орехова российские войска взяли под оперативный контроль несколько населенных пунктов, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Всего войска установили оперативный контроль в пригороде Орехова над четырьмя населенными пунктами, это «локальный успех», заявил Рогов ТАСС. В четверг основатель «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что российские военные установили контроль над пригородом Артемовска – Клещеевкой. Новости СМИ2 Депутат ДНР: Взятие Клещеевки нарушило логистику ВСУ в районе Артемовска Донецкий депутат Бердичевский: Клещеевка открывает возможность взять в кольцо ВСУ в Артемовске 19 января 2023, 17:58

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости

Текст: Алёна Задорожная

Взятие населенного пункта Клещеевка является очередным тактическим успехом наших войск. Теперь Россия еще на шаг ближе к разрушению линии обороны противника в ДНР, сказал газете ВЗГЛЯД донецкий депутат Владислав Бердичевский. Ранее стало известно о взятии под контроль российскими военными села Клещеевка, юго-западного пригорода Артемовска (ДНР). «Клещеевка открывает путь на населенные пункты Красное и Часов Яр. Соответственно, Артемовск будет практически полностью взят в кольцо», – рассказал депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский. «Сейчас противник отводит в Часов Яр дополнительные формирования ВСУ. Взятие города откроет нам дорогу на Константиновку, Дружковку и Краматорск. А это крайняя линия обороны украинской армии в ДНР», – отмечает собеседник. «При этом трасса на Северск уже перерезана в четырех точках. Это значит, что ВСУ в этот район больше не могут поставлять дополнительную живую силу и боеприпасы. Мы нарушили их логистику», – продолжил депутат. Отдельно Бердичевский обратил внимание на Северск. «Там расположена очень серьезная группировка ВСУ – не менее 50 тыс. человек. Если наше наступление состоится, то для защиты города противнику придется отводить порядка четырех-пяти бригад от Кременной, что может поставить крест на попытках наступления украинской армии на этом участке», – подчеркивает он. Собеседник также пояснил, что взятие населенных пунктов Парасковиевка и Берховка, расположенных рядом с Соледаром, позволит «усилить блокирование Артемовска и создаст дополнительную угрозу для ВСУ». «Из-за угрозы повторения соледарского окружения Киев стягивает в Артемовск все больше сил. В данный момент на этом участке сосредоточено не менее 20 бригад ВСУ. Часть из них перебросили с других участков фронта – Авдеевки, Сватово, Запорожской и Херсонской областей», – указывает депутат. «Если мы установим контроль над Северском и Артемовском, то посыплется вся линия обороны противника в ДНР. А это уже перспектива серьезного стратегического успеха ВС России», – заключил Бердичевский. Основатель группы «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин в четверг сообщил, что российские военные установили контроль над расположенным к юго-западу от Артемовска стратегически важным пригородом – Клещеевкой. На странице «ВКонтакте» принадлежащей Пригожину компании «Конкорд» уточняется, что ожесточенные боевые действия в этом районе все еще продолжаются, так как «противник цепляется за каждый метр земли». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Из рядов ВСУ в ЛНР за четыре дня выбыли 1,5 тыс. человек Подполковник в отставке Марочко заявил, что ВСУ потеряли ранеными 1,5 тыс. человек за четыре дня 20 января 2023, 08:25 Текст: Александра Юдина

Украинское командование понесло потери в 1,5 тыс. человек ранеными за последние четыре дня боевых атак в ЛНР, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в украинские лечебные заведения с 16 по 20 января привезли 1,5 тыс. раненых бойцов. При этом Марочко сказал, что почти 70% раненых впоследствии умерли, передает РИА «Новости». Подполковник добавил, что по данным украинских военных медиков, только каждый третий военный, получивший ранения, выживает. Также Марочко рассказал, что большая часть раненых погибла из-за несвоевременного оказания медицинской помощи, антисанитарии, кровопотери и нарушения логистики. Накануне Минобороны сообщило, что российские войска за сутки уничтожили более 200 украинских военных. Новости СМИ2 Депутата в Казахстане исключили из партии за поддержку спецоперации на Украине 19 января 2023, 15:54 Текст: Александра Юдина

Депутата исключили из партии в Казахстане за поддержку спецоперации, сообщила пресс-служба политической организации. Уточняется, что пленум демократической партии «Ак жол» оставил депутата мажилиса Азамата Абильдаева без партбилета после его слов о ситуации на Украине, пишет аналитический портал Eurasia.Expert со ссылкой на «Sputnik.Казахстан». Члены национального совета отметили, что позиция Абильдаева противоречит позиции партии, а заявления чиновника нарушают партийную и депутатскую этику. При этом председатель партии Азат Перуашев подчеркнул, что «Ак жол» уважает и поддерживает независимость и целостность Казахстана и других дружественных государств. Ранее газета ВЗГЛЯД выясняла, почему мнение жителей Казахстана о спецоперации ВС России на Украине с марта изменилось не в пользу России. Москва заявила о дискредитации Вашингтоном финансовой системы США Посольство РФ в Вашингтоне: Планы Соединенных Штатов передать Украине активы РФ дискредитируют финансовую систему США 20 января 2023, 06:59

Фото: Christian Ohde/

imageBROKER/

Global Look Press

Текст: Антон Никитин

Намерение администрации США передать Украине часть конфискованных активов России дискредитирует финансовую систему Соединенных Штатов и безопасность долларовой юрисдикции, подрывают доверие к международной финансовой системе, говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне. Российские дипломаты в своем Telegram-канале отметили, что обратили внимание на очередные заявления представителей администрации США о намерении в скором времени передать некие конфискованные средства российских предпринимателей Украине. В связи с этим в российской дипмиссии указали, что налицо игнорирование не только общепринятых юридических норм, но и базовых, судя по всему, ошибочно казавшихся незыблемыми американских ценностей – праве частной собственности. Российские дипломаты подчеркнули, что подобные опасные прецеденты лишь дискредитируют Соединенные Штаты как пресловутый «оплот» свободного предпринимательства, а Вашингтон своими же руками подрывает доверие к местной, да и международной финансовой системе, а также безопасности долларовой юрисдикции. В российской дипмиссии обратили внимание, что Белый дом не гнушается склонять Фемиду к обслуживанию собственных узкоконъюнктурных интересов. Как отметили в посольстве, в данном случае это делается ради поддержки киевского режима и под предлогом борьбы с якобы существующей российской угрозой. Накануне сотрудник Минюста США Эндрю Адамс объявил, что вашингтонская администрация в ближайшее время намерена начать передачу Украине конфискованных активов России. Новости СМИ2 В Дании пожалели об отправке гаубиц Caesar Украине Аналитик Кристенсен: Отправка гаубиц Украине оставила Данию без важного элемента обороны 20 января 2023, 08:34 Текст: Дмитрий Зубарев

Передача Украине гаубиц Caesar лишила Данию важного элемента обороны, заявил старший научный сотрудник Центра военных исследований Копенгагенского университета Кристиан Кристенсен. По его словам, речь идет о передаче вооружения, которое составляет основу боевых возможностей армии страны и было ядром в начинающейся реконструкции датской армии, передает РИА «Новости». Эксперт добавил, что Дания несколько лет ждала появления этой артиллерийской системы, которую планировалось включить в состав формирующейся бригады, а заменить отданные Киеву 19 гаубиц будет нечем, поскольку все другие страны также пытаются восполнить запасы отправленного на Украину вооружения. Ранее Минобороны страны сообщило, что Дания передаст Киеву 19 самоходных артиллерийских установок (САУ) французского производства Caesar. Глава Мюнхенской конференции по безопасности призвал Германию возглавить отправку танков Киеву 19 января 2023, 14:36

Фото: Reuters

Текст: Кристина Цыцура

Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген заявил, что Германия, претендуя на роль ведущей державы, должна стать лидером в поставках боевых танков Украине. Об этом он заявил в преддверии встречи глав Минобороны западных стран на авиабазе Рамштайн, передает ТАСС. «Мы должны двигаться вперед и действительно взять на себя инициативу», – подчеркнул он. Хойсген раскритиковал задержку поставки боевых танков Украине, заявив, что их передача Киеву является «моральным обязательством». При этом он отметил, что поставки оружия должны быть тщательно взвешены. 20 января на американской авиабазе Рамштайн в ФРГ состоится очередная встреча министров обороны западных стран, на которой обсудят оказание военной помощи Киеву. Ранее стало известно о готовности канцлера Германии Олафа Шольца разрешить поставки танков Leopard 2 Украине при условии согласия Вашингтона. Новости СМИ2 Венгрия потребовала от Украины прекратить зверства против этнических венгров 19 января 2023, 20:01

Фото: @menczer.tamas

Текст: Алексей Дегтярёв

Венгерское руководство потребовало от украинской стороны прекратить враждебные действия против этнических венгров в Закарпатской области, заявил госсекретарь двусторонних отношений в венгерском МИД Тамаш Менцер. Венгерская сторона осуждает действия украинских властей в Закарпатье и призывает их прекратить «зверства против венгров», заявил Менцер, передает ТАСС. По данным СМИ, в несколько последних дней у закарпатского города Мукачево, где живет много этнических венгров, сняли венгерские флаги и демонтировали надписи на венгерском. Также был расторгнут трудовой договор с директором венгерской школы в Мукачеве Иштваном Шинком. До этого местные власти демонтировали скульптурное изображение турула – птицы, считающейся одним из символов венгерского народа. Страны НАТО договорились оказывать помощь Киеву тяжелым вооружением Страны НАТО решили сделать акцент в помощи Киеву на поставках тяжелого вооружения 19 января 2023, 21:10 Текст: Ольга Иванова

Страны НАТО считают, что для помощи Киеву необходимо поставлять танки, тяжелые артиллерийские системы, средства ПВО и боевые машины пехоты, к такому выводу пришли 11 стран альянса, их заявление размещено на сайте оборонного ведомства Эстонии. Во встрече, проходившей на эстонской армейской базе Тапа, приняли участие представители Великобритании, Германии, Дании, Испании, Латвии, Литвы, Нидерландов, Польши, Словакии, Чехии и Эстонии, сообщает ТАСС. Страны обязали себя коллективно добиваться поставки беспрецедентного количества вооружений, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства ПВО, боеприпасы и БМП для обороны Украины. Они также уточнили, что военная помощь Украине будет предоставлена из их собственных национальных запасов. Ранее сообщалось, что правительство Эстонии приняло решение о выделении пакета военной помощи Украине в размере 113 млн евро. Новости СМИ2 В Москве арестовали двух уроженцев Украины за изготовление взрывчатки 19 января 2023, 17:34 Текст: Алексей Дегтярев

В столице арестовали двух выходцев с Украины, их подозревают в производстве взрывчатки, сообщили в Лефортовском суде Москвы. Суд арестовал Федора Трифонова и Олега Завгороднего, им инкриминируется незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывчатых устройств, передает ТАСС. Деталей уголовного дела в суде не уточнили. По информации из открытых источников, Завгородний родился в Зеленовке, жил в Бердянске, проходил воинскую службу с 2011 по 2012 год в Никополе в 301-м зенитно-ракетном полку, который в настоящее время принимает участие в военных действиях против России.