Экс-советник украинских президентов Соскин назвал Зеленского клоуном и ребенком

Украина находится в энтропийной воронке, а ее нынешний президент Владимир Зеленский – клоун, заявил директор киевского Института трансформации общества Олег Соскин.

Соскин сказал, что не стоит даже говорить об улучшениях на Украине до 2034 года, поскольку Украина является депрессивной «страной-лузером». «Какое развитие?» – приводит его слова РИА «Новости».

По словам Соскина, когда «мальчик Зеленский, клоун, начинает говорить про какой-то там план Маршалла», он ведет себя как «дите». «Ну это просто, что вы с ребенка возьмете? Он разве что-то понимает?» – заявил Соскин, добавив, что глава офиса президента Украины Андрей Ермак «ларьками руководил».

Соскин ожидает, что ситуация в стране будет ухудшаться, Украину ждет экономическая стагнация, усиление политических репрессий и террора со стороны властей.

Напомним, Соскин в начале 1990-х годов был консультантом президента Украины Леонида Кравчука. В 1998–2000 годах он занял пост советника другого украинского президента – Леонида Кучмы. Соскин был советником по экономическим вопросам.