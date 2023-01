Путин и Раиси по телефону обсудили вопрос урегулирования конфликта в Сирии Политолог Мартынов: Российская экономика продемонстрировала большой запас прочности 11 января 2023, 21:33

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Россия не только устояла под беспрецедентным давлением Запада, но продолжает по нарастающей усиливать технологический и экономический суверенитет, расширять внешнеэкономические связи, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Так он прокомментировал итоги прошедшего в среду совещания Владимира Путина с членами правительства. «Из выступления президента на совещании с членами правительства видно, что цели, задачи и процессы 2022-го плавно перетекли на этот год. Новогодние праздники не стали реперной точкой, Рубиконом, когда начинаются новые проекты», – считает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По мнению эксперта, несмотря на особый исторический период, в стране продолжается текущая работа, в том числе по достижению экономического и технологического суверенитета. Принимаются меры к расширению внешнеэкономических связей, развитию инфраструктуры и укреплению логистических связей между регионами, отметил Мартынов. Особое внимание уделяется инвестициям в будущее поколение. «Эта работа проводится системно по нарастающей. Она реализуется прямо у нас на глазах», – добавил собеседник. Политолог убежден, что большой запас прочности российской экономики позволил стране выстоять в условиях противостояния с Западом. «Мы готовились к возможному давлению, которое носит беспрецедентный характер. Но тем не менее структурные изменения и реформы, которые удалось провести накануне и в том числе в рамках нового правительства Михаила Мишустина и его предшественника, заложили основу запаса прочности, что позволило в условиях политического и экономического давления извне не просто удержаться на плаву, но продемонстрировать довольно приличные показатели, особенно по сравнению с ведущими странами мира», – подчеркнул политолог. Внутригосударственная система управления продемонстрировала эффективность, в чем в первую очередь заслуга президента России, заметил Мартынов. «Во время сегодняшней встречи президент сделал акцент на полноценной и скорейшей интеграции новых регионов, территорий. Речь идет не только о внутрироссийском правовом пространстве, но и экономическом, социальном и других», – указал эксперт. «Президент подчеркнул, что эти процессы находятся на его особом контроле и требуют скорейших решений, в первую очередь законодательных, а также практических шагов правительства», – добавил Мартынов. По оценке собеседника, опыт интеграции Крыма и Севастополя, а также изначальное формирования в республиках Донбасса определенной системы управления еще до признания со стороны России, «позволяют надеяться на скорейшую интеграцию новых территорий». В среду президент Владимир Путин на совещании с членами правительства призвал в ближайшее время добиться решения вопросов, связанных с суверенным, «независимым развитием вопреки любому внешнему давлению и угрозам». «Подчеркну: мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны, будем повышать нашу обороноспособность, безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением Вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», – сказал президент. Он заверил, что власти продолжат реализацию масштабных социально-экономических программ и планов, «нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение наших международных связей». «Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», – заявил глава государства. Путин заявил также, что в новых регионах России сложилась сложная ситуация, однако это не повод откладывать решения проблем их жителей. Он поручил установить на 2023 год ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. Путин внес в Госдуму проект о выходе России из антикоррупционной конвенции Президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию 9 января 2023, 11:43

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Текст: Александра Юдина

Предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы, следует из данных электронной базы Госдумы. На сайте ведомства указано, что Путин внес проект о «денонсировании Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию, подписанную от имени Российской Федерации в городе Страсбурге 27 января 1999 года». В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в Группе государств против коррупции (ГРЕКО), которая следит за соблюдением конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов. Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе. Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Путин раскритиковал Минпромторг за ситуацию с заказами на воздушные суда 11 января 2023, 16:02 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин назвал «слишком долгой» работу по обеспечению авиазаводов заказами на воздушные суда, в том числе для военных. Путин выслушал доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова о том, как идет эта работа, и остался недоволен сроками исполнения, передает ТАСС. «Долго. Слишком долго. Предприятия должны понимать перспективы заказа: они должны нанимать рабочую силу, они должны производственные мощности держать или расширять», – заявил Путин. Его также не устроило обещание завершить необходимые процессы в ближайшее время: он поручил сделать все необходимое в течение месяца. «Я вас прошу – в течение месяца должно быть все сделано. О чем мы говорим? Не понимаем, в каких условиях мы живем?» – сказал Путин. Ранее Путин заявил о планах укреплять обороноспособность России, а также сообщил о намерении решить все проблемы по обеспечению потребностей при проведении СВО. Новости СМИ2 Макрон рассказал о парадоксе президента России The Telegraph: Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о парадоксе Владимира Путина 9 января 2023, 13:22 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Франции Эммануэль Макрон рассказал о «парадоксе» российского лидера Владимира Путина, сообщили СМИ. Как передает The Telegraph слова Макрона в эфире программы Les Rencontres du Papotin, «парадокс» Путина заключается в том, что при встрече «он не кажется неприятным человеком», передает РИА «Новости». Издание уточнило, что Макрон еще с начала спецоперации на Украине призывал поддерживать диалог с Путиным, но при этом обещал украинцам, что Париж поможет им победить. Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров. Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Макрон часто говорит о планах построить диалог с президентом Владимиром Путиным, но реальные действия пока не наблюдаются. Парламентарии объяснили решение РФ выйти из антикоррупционной конвенции Совета Европы 9 января 2023, 17:43

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

Выход Москвы из антикоррупционной конвенции Совета Европы не принесет России негативных последствий, страна продолжит бороться с коррупцией, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Схожее мнение высказал и депутат Дмитрий Белик. Ранее президент Владимир Путин внес в Госдуму проект о денонсации Конвенции. «Конвенция Совета Европы об уголовной ответственности за коррупцию номинально была создана для того, чтобы бороться с этим явлением, вести на международном уровне обсуждение способов борьбы, принимать согласованные решения по борьбе с коррупционерами. Но впоследствии Конвенция трансформировалась в инструмент, который целиком работает на то, чтобы помогать Западу вмешиваться во внутренние дела ряда стран. В первую очередь – России», – подчеркнул первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Сенатор также напомнил, что после начала спецоперации на Украине Совет Европы ограничил Россию в правах в том числе и в Группе государств по борьбе с коррупцией (ГРЕКО). «Мы до последнего оставались в ГРЕКО, но нам, по сути, не оставили выбора, когда в феврале прошлого года приостановили право России на представительство в Комитете министров и Парламентской ассамблее Совета Европы. Нас просто изолировали», – подчеркнул Джабаров. Выход из Конвенции не принесет России никаких негативных правовых последствий, добавил сенатор. «Кстати, что толку обсуждать антикоррупционную политику с Западом, когда весь мир просто взял и закрыл глаза на поведение своих политиков? Например, на вопиющие случаи злоупотребления административными возможностями президентом США Джо Байденом и его сыном Хантером на Украине. Да и громкие случаи задержания высокопоставленных чиновников в странах Евросоюза о чем-то, да говорят», – отметил Джабаров. Для России денонсация Конвенции не означает прекращение борьбы с коррупцией, подтвердил член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. «Россия присоединилась к Конвенции в 1999 году, тогда это соответствовало реалиям и имело пользу. Наша страна существенно расширила законодательную базу, касающуюся борьбы с коррупцией, да и само понятие «коррупция» перестало быть равно только взяточничеству, охватив более обширный спектр данного вопроса», – напомнил он. Депутат добавил: так как Совет Европы прекратил полноправное членство России в ГРЕКО, создав для нашей страны неравные и ущемляющие ее условия, Россия не считает нужным принимать подобное обращение. «Получается, фактически наша страна бесправна и лишена голоса, зато под наблюдением и контролем ряда недружественных стран – фальшивых приспешников демократии», – указал он. «Законопроект, внесенный президентом, не отменяет принятые Москвой решения в рамках Конвенции, но в то же время дает Западу понять, что мы не намерены терпеть невыгодные для себя условия, что же касается борьбы с коррупцией внутри нашей страны и взаимодействия России с дружественными странами, то денонсация Конвенции на это не повлияет», – резюмировал парламентарий. Ранее стало известно, что предусматривающий денонсацию Конвенции об уголовной ответственности за коррупцию законопроект внесен президентом Владимиром Путиным на рассмотрение депутатов Госдумы. В пояснении к документу уточняется, что комитет министров совета Европы прекратил полноправное членство России в объединении ГРЕКО, которое следит за соблюдением Конвенции, после чего стране не оставили право голоса и отняли возможность участвовать в обсуждении докладов. Такие условия являются неприемлемыми для России, для недопущения дискриминационного отношения в рамках оценочных механизмов ассоциации, участие России в ГРЕКО предлагается денонсировать, заявлено в документе. Совет Думы 16 января определит дату рассмотрения законопроекта на заседании Госдумы. Ожидается, что он будет рассмотрен в приоритетном порядке. Возможно, уже в первую неделю весенней сессии. Последовательная и тщательная борьба с коррупцией проводится в России в течение многих лет и будет продолжаться, заявил в этой связи пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. По его словам, в сфере борьбы с коррупцией в России «весьма жесткое законодательство», работает целая система. Песков добавил, что нельзя говорить, что проблема искоренена, передает ТАСС. Напомним, Россия вышла из Совета Европы в марте этого года. Правительство России одобрило и представило российскому лидеру на рассмотрение предложение о прекращении действия в отношении России международных договоров Совета Европы. Новости СМИ2 Путин призвал немедленно решать проблемы жителей новых регионов 11 января 2023, 15:39 Текст: Елизавета Шишкова

В новых регионах России сложилась сложная ситуация, однако это не повод откладывать решения проблем их жителей, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Ситуация в новых субъектах сложная, в отдельных территориях продолжаются боевые действия, далеко не везде восстановлена мирная жизнь, обеспечена безопасность людей», – передает его слова ТАСС. «Но все это не повод для того, чтобы взять паузу и отложить на потом решение самых насущных вопросов, уже сейчас нужно ставить конкретные цели и постепенно, шаг за шагом, добиваться их решения, именно этого ждут люди, которые действительно переживают тяжелые времена и хотят видеть изменения к лучшему», – сказал Путин. Кроме того, глава государства поручил установить на 2023 год ключевые показатели эффективности развития Запорожья, Херсонщины, ЛНР и ДНР. Путин пояснил, что имеет в виду «единые прозрачные критерии работы не только для региональных и муниципальных, но и федеральных органов власти, чтобы коллеги на местах совместно с правительством, министерствами, ведомствами могли сосредоточить силы, ресурсы на тех приоритетных направлениях, которые требуют внимания в первую очередь». Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что соцподдержка жителей новых российских регионов стала приоритетным направлением. Россияне назвали политиков 2022 года Россияне назвали Путина, Мишустина и Лаврова политиками 2022 года 11 января 2023, 12:49

Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Президента России Владимира Путина, премьера Михаила Мишустина и министра иностранных дел Сергея Лаврова россияне сочли политиками 2022 года, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Путин, согласно результатам исследования ВЦИОМ, набрал 55%, Мишустин – 21%, Лавров – 13%, сообщается в исследовании. Результаты опроса опубликованы на сайте ВЦИОМ. Исследователи подчеркнули, что Путин остается на первом месте рейтинга с 2006 года, максимум он набирал в 2014-2015 годах, тогда опрос показывал результаты в 71-74%. Мишустин же входит в топ-3 с момента назначения премьер-министром в 2020 году. После Лаврова список самых популярных политиков продолжили глава Минобороны Сергей Шойгу (10%), ушедший из жизни основатель ЛДПР Владимир Жириновский (5%). Также в исследовании приведен рейтинг спортсменов 2022 года. Спортсменкой 2022 года россияне указали победительницу Олимпийских игр в Пекине фигуристку Камилу Валиеву. Ее назвали 7% респондентов. Второе место занял лыжник Александр Большунов (5%), третье – хоккеист Александр Овечкин (4%). Во ВЦИОМ пояснили, что вероятность попасть в список спортсменов соотносится с достижениями на крупных соревнованиях. В 2006, 2007, 2012-2014 годах его возглавлял фигурист Евгений Плющенко. Опрос проводился 24 и 27 декабря 2022 года методом телефонного интервью. В нем участвовали 1,6 тыс. россиян в возрасте от 18 лет. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 2,5% Новости СМИ2 Эксперт: Российским школьникам привьют инженерное мышление 9 января 2023, 23:33

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

Текст: Рафаэль Фахрутдинов

России нужны инженеры, конструктора, изобретатели. А для их массовой подготовки нужен ещё соответствующий тип мышления – инженерный. Для этого нужно создавать соответствующую среду в школе, сказала газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Наталья Кравченко. Во вторник тема профессиональной подготовки молодежи была затронута в ходе встречи Владимира Путина с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. «Прошедший 2022 год стал знаковым для системы школьного образования и молодежной политики в целом в России. Во-первых, из закона об образовании исключено понятие «услуга» и усилена воспитательная функция государства через систему образования на всех ее уровнях от детского сада до университета», – пояснила председатель комиссии Общественной палаты РФ по развитию дошкольного, школьного, среднего профессионального образования и просветительской деятельности Наталья Кравченко. По ее словам, в последние годы, даже десятилетия, влияние западной культуры на нашу молодежь было слишком велико. Насаждались чуждые нам идеи через все доступные каналы: интернет, социальные сети, фильмы, музыку, рекламу, книги. «Сегодня как никогда всем нам важно опереться на наши духовно-нравственные основы. Мы очень сильный самодостаточный многонациональный народ с мощными корнями, богатой культурой и невероятным потенциалом. Нам нужно вспомнить опыт и достижения наших предков и поверить в себя. Тогда нам не страшна никакая угроза», – подчеркнула собеседница. Эксперт напомнила, что с 1 сентября в российских школах были введены уроки «Разговоры о важном». «Если в начале учебного года это вызывало тревогу у родителей, то сейчас стало понятно, что это не уроки «пропаганды», а скорее классный час, в течение которого школьники в увлекательной для них форме знакомятся с интересными фактами о стране, в которой живут, с ее выдающимися людьми, уникальными местами своей Родины – глубже ее узнают», – отметила она. Кроме того, Кравченко напомнила, что в прошлом году в школах появилась традиция поднятия флага и исполнения гимна России в начале каждой учебной недели, и многие ребята сегодня считают за честь для себя принять участие в этой церемонии. «Также отдельно нужно отметить, что президент поддержал инициативу о создании Российского движения детей и молодежи, и уже в декабре состоялся первый съезд «Движения первых». Для всех молодых людей нашей страны теперь это стало отправной точкой для начала реализации возможностей и проектов, направленных на развитие талантов и проведения в жизнь детских и молодежных инициатив», – указала Кравченко. В прошедшем году также большое внимание уделялось развитию среднего профессионального образования, напомнила она. «Я надеюсь, что в 2023 году продолжится активное вовлечение реального сектора в подготовку, прежде всего, инженерных кадров и не только в системе СПО (среднего профессионального образования), но в общем и в высшем образовании. Родине вновь нужны крылья, а значит нужны инженеры, конструктора, изобретатели, и для их массовой подготовки помимо сильных знаний по базовым предметам (математике, физике), нужен ещё и соответствующий тип мышления – инженерный. Для этого нужно создавать соответствующую среду в школе», – подчеркнула собеседница. По ее словам, развитие технологических и инженерно-технических кружков на базе школ, инженерные и естественно-научные классы способствовали бы развитию инженерного, изобретательского мышления и инженерной культуры у российских детей. «Только так мы сможем выполнить поручение президента – обеспечить технологический суверенитет нашей страны», – подчеркнула Кравченко. Помимо этого, добавила член ОП, в 2022 году была запущена беспрецедентная по своим масштабам федеральная программа капитального ремонта школ «Модернизация школьных систем образования», в рамках которой до 2026 года будет отремонтировано 7300 школ по всей стране. «Поскольку я руковожу федеральным штабом общественного контроля за реализацией этой программы, могу сказать, что ожидания общества от нее очень высокие. Люди ждут «перезагрузки» школьной среды и, честно говоря, грех школам не воспользоваться такой возможностью. Поэтому в новом году акцент в программе будет сделан на качественных изменениях среды. Здесь всем: и заказчикам в лице школы, и подрядчикам потребуются новые знания и специалисты в области создания современных образовательных пространств», – детализировала эксперт. «Также, мы следим за мощнейшим развитием российского общества «Знание». Теперь еще больше просветительских и специальных проектов по разным направлениям доступно и молодежи, и взрослым. Мы в партнерстве с Обществом «Знание» при поддержке Министерства просвещения для улучшения качественных результатов программы капремонта школ будем реализовывать образовательную и акселерационную программу для региональных команд по дизайну школьной среды в рамках проекта «Школа мечты», – сообщила Кравченко. В понедельник Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым. Министр рассказал главе государства о том, как ведомство реализует основные профильные программы, в том числе, касающиеся капитального ремонта школ. Он также доложил о мерах по развитию среднего профессионального образования. «Сегодня практически 65% школьников после 9 класса идут в колледжи. Мы создали более 3 тыс. современных мастерских. Активно реализуется программа «Профессионалитет», когда отрасль вкладывает также средства в колледжи», – приводил сайт Кремля слова Кравцова. Министр сообщил, что ведомство привлекло дополнительно 1 млрд рублей от предприятий на развитие профобразования. «Важное направление в рамках «Профессионалитета» – это создание специального центра подготовки мастеров производственного обучения», – рассказал Кравцов. Таких центров ранее не существовало, инициатива очень востребована, подчеркнул министр. «Будем готовить мастеров производственного обучения для системы среднего профессионального образования», – добавил руководитель Минпросвещения. По его словам, центр заработает на полную мощность в 2024 году. Ранее Кравцов сообщал, что все образовательные учреждения в новых регионах РФ должны будут перейти на российские стандарты обучения до 2028 года. Путин пожелал выздоровления госпитализированному Михалкову Песков: Путин сопереживает госпитализированному Михалкову, желает ему выздоровления 10 января 2023, 13:31 Текст: Дмитрий Зубарев

Президент Владимир Путин в курсе госпитализации режиссера Никиты Михалкова и желает ему скорейшего выздоровления, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам Пескова, президент регулярно получает информацию о состоянии здоровья Михалкова, сопереживает и желает ему скорейшего выздоровления, как и мы все, передает ТАСС. Ранее сообщалось, что кинорежиссер Никита Михалков, который был госпитализирован в прошлый четверг с гриппом, находится в реанимации. Напомним, во вторник СМИ сообщили, что у госпитализированного режиссера Никиты Михалкова возросла площадь поражения легких и обострились хронические проблемы с сердцем. Новости СМИ2 В Кремле рассказали о контактах Путина и Макрона 9 января 2023, 14:12 Текст: Ольга Иванова

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон поддерживают контакты, но пока в них есть пауза, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков рассказал, что прежде эти контакты были полезны и конструктивны, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия, передает РИА «Новости». Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будущая европейская архитектура безопасности должна включать также гарантии для России. Президент выразил надежду, что стороны вернутся за стол переговоров. Напомним, помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Макрон часто говорит о планах построить диалог с президентом Владимиром Путиным, но реальные действия пока не наблюдаются. Путин провел встречу с главой Минпросвещения Кравцовым Путин выслушал доклад главы Минпросвещения о реализации основных программ 9 января 2023, 14:26 Текст: Елизавета Шишкова

Президент Владимир Путин встретился с главой Минпросвещения Сергеем Кравцовым, который рассказал главе государства о реализации ведомством основных профильных программ, в том числе капремонта школ. Кравцов отдельно рассказал о ремонте школы им. Валентины Терешковой, построенной 85 лет назад. Учебное заведение переоборудовали по современным стандартам, передает ТАСС. Глава ведомства также доложил о поддержке сельских школ, развитии среднего профессионального образования, помощи педагогическим вузам, работе в новых российских регионах. Кравцов вручил президенту сборник стихотворений, рисунков и сочинений ребят – участников конкурса «Что значит быть с Россией?». Путин поблагодарил министра за презент. Напомним, Путин ранее рассказывал об итогах государственных программ в 2022 году. Одной из новых запущенных программ стал капитальный ремонт школ, в рамках программы по всей стране будет отремонтировано около 3 тыс. школ. Новости СМИ2 Песков: Путин не имеет серьезных претензий к работе Мантурова 11 января 2023, 17:39 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин не имеет серьезных нареканий к работе вице-премьера и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Критика на совещании правительства является «обычным рабочим процессом», ответил Песков на вопрос ТАСС о том, может ли быть зампреду правительства объявлен выговор. «Нет. Это обычный рабочий процесс», – сказал Песков, отвечая на соответсвующий вопрос. На совещании с членами правительства, прошедшем в режиме видеоконференцсвязи в среду, Путин выслушал доклад главы Минпромторга Дениса Мантурова и возмутился, что у некоторых предприятий до сих пор нет готовых заказов на воздушные суда даже на 2023 год – есть лишь сверстанные планы. Путин назвал работу Минпромторга «слишком долгой». Путин: Россия будет укреплять обороноспособность страны 11 января 2023, 15:44 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил о планах укреплять обороноспособность России, а также сообщил о намерении решить все проблемы по обеспечению потребностей при проведении СВО. «Мы надежно гарантируем безопасность и интересы страны. Будем повышать нашу обороноспособность. Безусловно, решим все проблемы, связанные с обеспечением вооруженных сил, частей, задействованных в специальной военной операции», – сказал он, выступая на совещании с членами правительства, передает ТАСС. Он также добавил, что реализация масштабных социально-экономических программ и планов, нацеленных на повышение благосостояния людей, на раскрытие громадного потенциала России, на расширение международных связей, будет продолжена. «Все ресурсы для этого у нас, безусловно, есть», – заявил Путин. Ранее Путин отмечал, что рассчитывает, что в 2023 году государственный оборонный заказ будет выполнен полностью. Новости СМИ2 Путин распорядился помогать семьям погибших в новых регионах России строителей 11 января 2023, 16:57 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин распорядился помогать семьям погибших в новых регионах России строителей, их работу он назвал героической. «Хочу поблагодарить тех, кто работал на новых территориях, помогал министерству обороны, выстраивал и сооружал оборонительные сооружения... К сожалению, среди строителей есть и потери, надо обязательно помнить об этом, семьям помогать», – приводит слова Путина на совещании с правительством ТАСС. Кроме того, президент заметил, что эта профессия теперь стала еще и героической. Ранее Путин на совещании заявил, что рост реальных зарплат людей и меры социальной поддержки для снижения бедности должны быть в приоритете у власти. Путин оценил работу правительства под руководством Мишустина в прошлом году 11 января 2023, 15:57 Текст: Алексей Дегтярев

Правительство под руководством премьер-министра Михаила Мишустина в 2022 году работало эффективно, заявил президент России Владимир Путин на совещании с руководством страны. «Хочу вас поблагодарить за работу в 2022 году», – обратился глава государства к членам правительства, передает ТАСС. Он пояснил, что правительство помогло избежать негативных сценариев, которые предполагали оппоненты России. «Михаилу Владимировичу удалось собрать такую эффективную, современную команду заинтересованных в результатах работы людей, технологически хорошо выстроить всю эту деятельность. И это приносит, конечно, соответствующие результаты», – сказал Путин. Кроме того, Путин рассказал, что несколько дней назад провел встречу с Мишустиным и рядом других членов правительства, на которой были подведены итоги работы прошлого года и намечены планы на текущий. «Михаил Владимирович показал, как технологически выстроена работа в правительстве по важнейшим направлениям, в том числе по исполнению нацпроектов», – добавил глава государства. Новости СМИ2 Путин назвал рост реальных зарплат и снижение бедности приоритетами власти 11 января 2023, 16:18 Текст: Вера Басилая

Рост реальных зарплат людей и меры социальной поддержки для снижения бедности должны быть в приоритете у власти, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. Путин призвал выстроить меры экономической политики так, чтобы они вели к росту реальных зарплат и доходов людей, обеспечивали дальнейшее снижение бедности и неравенства, передает ТАСС. Также президент указал, что системным вопросом является укрепление финансового суверенитета страны, это важнейшее условие для наращивания инвестиций в высокотехнологичные компании, промышленность, сельское хозяйство и многие другие отрасли. «Я очень здесь рассчитываю на эффективную – так, как это и было в 2022 году, – работу Центрального банка и правительства, прежде всего, конечно, экономического блока и министерства финансов», – заявил Путин. Он также добавил, что необходимо существенно увеличить технологические возможности российской экономики, стимулировать открытие новых производств и рабочих мест. Также глава государства призвал уделить особое внимание решению острых проблем в сфере демографии. «Имею в виду в том числе, конечно, решение этих вопросов через повышение доступности современного и качественного здравоохранения. Подчеркну: работа по этим направлениям должна охватить все регионы страны, включая и новые субъекты Федерации. Именно поэтому была поставлена задача обеспечить системный, комплексный подход к интеграции в единое социально-экономическое пространство России Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей», – заключил Путин. Ранее Путин заявил, что ни один негативный прогнозируемый Западом сценарий не стал жизнеспособным.