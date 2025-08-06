Fox News: Путин сообщил Уиткоффу о желании встретиться с Трампом

Tекст: Антон Антонов

«Как сообщил мне высокопоставленный представитель администрации в Западном крыле, Владимир Путин сообщил Стиву Уиткоффу сегодня в Москве, что хочет встретиться с Трампом», – приводит РИА «Новости» текст сообщения Fox News.

При этом CNN сообщает, что источник в Белом доме выразил сомнение в реальности проведения встречи уже на следующей неделе, указав на сложность предварительных переговоров и вопросы логистики.

«Один чиновник Белого дома отметил, что, хотя Трамп сказал, что намерен встретится с Путиным на следующей неделе, это, вероятно, будет трудно сделать», – заявляет CNN.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле прошла встреча Путина и Уиткоффа. По данным NYT, Трамп захотел лично встретиться с президентом России на следующей неделе, а также провести трехсторонние переговоры с участием Владимира Зеленского. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что желание встречи с Трампом выразила российская сторона.