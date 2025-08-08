Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Пашинян прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
Премьер Армении Пашинян прибыл на переговоры с Трампом и Алиевым в Вашингтон
Премьер-министр Армении Никол Пашинян приехал в Белый дом, где его у главного входа лично встретил президент США Дональд Трамп.
Премьер Армении Никол Пашинян прибыл в Белый дом для встречи с президентом США Дональдом Трампом, передает РИА «Новости».
Прямую трансляцию визита ведет пресс-служба армянского правительства на официальных страницах в соцсетях. Дональд Трамп лично встретил Пашиняна у входа в Белый дом.
В рамках визита запланированы двусторонние переговоры между Пашиняном и Трампом, а также трехсторонняя встреча с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева. Как отметили в пресс-службе правительства Армении, встречи направлены на содействие миру, процветанию и развитию экономического сотрудничества в регионе.
Газета Washington Post сообщала со ссылкой на источники, что в ходе переговоров стороны могут объявить о заключении мирного соглашения, однако официального подтверждения этой информации пока не поступало.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев прилетел в Вашингтон по приглашению Дональда Трампа, где ожидается обсуждение мирного договора с Арменией.
Сообщалось, что лидеры Армении и Азербайджана прибудут в Белый дом для подписания соглашения о взаимопонимании.
Президент Армении Ваагн Хачатурян призвал «открыть ворота» в Сюникской области, которая расположена между Азербайджаном и Нахичеванской автономией.
Политолог Армен Гаспарян заявил, что передачей Зангезурского коридора премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишет капитуляцию.