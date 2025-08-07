Глава РФПИ: Встреча Путина и Трампа может стать исторической

Юрист оценил риск потери Россией бренда «Гжель» в Европе

Патентный поверенный Маркин: ЕС отказал России в регистрации бренда «Гжель» по надуманным основаниям

Tекст: Андрей Резчиков

«Речь идет не об отрицании происхождения промысла «Гжель» в России, а об отказе в правовой охране словесному обозначению «Гжель» и только в странах ЕС. То есть в Евросоюзе посчитали, что не готовы на данном этапе и в сложившейся ситуации зарегистрировать исключительное право на наименование «Гжель» на российское лицо», – пояснил Дмитрий Маркин, патентный поверенный РФ.

Собеседник не исключил, что с годами позиция ЕС изменится и право будет закреплено за российским правообладателем. Также вынесенное решение может быть оспорено: «Есть некоторые несостыковки решения как с положениями международного права, так и с самой санкционной политикой ЕС. Для отказа в решении были представлены весьма странные и, на мой взгляд, надуманные основания».

Маркин особо отметил, что наименование места происхождения товара (НМПТ) или географическое название – это в первую очередь само слово. «В данном случае никто не говорит про содержание, про орнамент. В Голландии тоже есть похожие синие узоры на белом фоне. А в Китае им уже несколько тысяч лет. Но никто не называл их гжелью. При наличии международной регистрации наименования «Гжель» никто кроме правообладателя не может называть подобную роспись именно «гжелью»: ни китайцы, ни голландцы, ни кто бы-то ни было еще. Но Евросоюз такого права России не дал», – отметил юрист.

По мнению Маркина, с большой долей вероятности, в Евросоюзе никому другому тоже не дадут право на «Гжель»: «Скорее всего в ЕС сочтут это введением в заблуждение, потому что у России есть соответствующий НХП (народный художественный промысел), географический объект и нельзя предоставить правовую охрану другой стране в отношении данного слова. Поэтому потеря этого бренда для России маловероятна. Но защитить свое право на него, если условный житель Евросоюза решит выпускать тарелочки с такой росписью и назовет их «гжелью», будет сложнее». По его словам, сейчас гипотетически под вопросом любая юридическая охрана на территории ЕС, будь то недвижимость, изобретения или права на товарные знаки.

Как пишет РБК, Еврокомиссия отказала в регистрации бренда «Гжель» как наименования места происхождения товара в ЕС, не став тем самым обеспечивать патентную защиту интеллектуальной собственности на территории стран – участниц сообщества. Это первый отечественный бренд, который Россия пыталась зарегистрировать после присоединения в 2023 году к Женевскому акту Лиссабонского соглашения.

Россия присоединилась ему, чтобы товары с уникальными характеристиками, связанными с местом их производства, получили защиту от подделок в более чем 70 странах. К защищенным патентным правом российским товарам относятся «гжельская керамика», «тульский пряник» и «вологодское кружево». Представитель «Гжели» в интервью изданию заявил, что отказ противоречит международному законодательству и может быть оспорен.