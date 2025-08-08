Юрист Хаминский объяснил правомерность употребления слова «хохол» в России

Tекст: Ирма Каплан

Юрист пояснил, что вне контекста сленговое название национальности, типа «хохлы», «жиды» или «кацапы», не всегда преступление по умолчанию.

«В частности, оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива – это не правонарушение», – добавил юрист в беседе с RT.

Комментируя случай с жительницей Бурятии, оштрафованной за фразу «Все хохлы подлые» в домовом чате, Хаминский отметил, что решение суда было принято из-за совокупности факторов.

По его словам, наказание последовало не только за слово «хохлы», а за то, что оно использовалось в сочетании с другими оскорбительными выражениями, направленными на унижение по национальному признаку в публичном пространстве.

Он подчеркнул, что суд не устанавливал прямого запрета на слово, а наказал за применение этнических клише в уничижительном и оскорбительном контексте с целью разжигания ненависти.

Юрист рекомендовал избегать любых слов, которые могут быть расценены как унижение по национальному признаку, чтобы не подвергаться правовым рискам и сохранять взаимное уважение.

