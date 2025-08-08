Снова допросы Клинтонов, обыски в особняках, фотографии со знаменитостями. Почему всю западную элиту объединяет не какой-то невероятный финансовый секрет, а именно ядовитый туман педофилии?4 комментария
Юрист Хаминский объяснил правомерность употребления слова «хохол» в России
Значение контекста при использовании слова «хохол» определяет наличие или отсутствие правонарушения, отметил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский, приведя пример из судебной практики.
Юрист пояснил, что вне контекста сленговое название национальности, типа «хохлы», «жиды» или «кацапы», не всегда преступление по умолчанию.
«В частности, оно может использоваться в произведениях искусства. И если украинец использует его по отношению к себе без негатива – это не правонарушение», – добавил юрист в беседе с RT.
Комментируя случай с жительницей Бурятии, оштрафованной за фразу «Все хохлы подлые» в домовом чате, Хаминский отметил, что решение суда было принято из-за совокупности факторов.
По его словам, наказание последовало не только за слово «хохлы», а за то, что оно использовалось в сочетании с другими оскорбительными выражениями, направленными на унижение по национальному признаку в публичном пространстве.
Он подчеркнул, что суд не устанавливал прямого запрета на слово, а наказал за применение этнических клише в уничижительном и оскорбительном контексте с целью разжигания ненависти.
Юрист рекомендовал избегать любых слов, которые могут быть расценены как унижение по национальному признаку, чтобы не подвергаться правовым рискам и сохранять взаимное уважение.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал жительницу города на 10 тыс. рублей за публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам национальности, совершенные с использованием сети Интернет.
Кроме того, писательница и общественная деятельница Мария Арбатова в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснила разницу между «москвичом» и «москалем» в понимании украинцев.