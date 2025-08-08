Суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ за употребление слова «хохлы» в мессенджере

Tекст: Ирма Каплан

Как сказано в описании проступка оштрафованной женщины, она публично отправила в чат общедомовой группу в мессенджере Viber нелицеприятные реплики со словом «хохлы».

«Вышеуказанные действия - сообщения, отправленные в общедомовую группу Е.В. в приложении мессенджера Viber, направлены на унижение достоинства Е.И. по признакам национальности, совершены публично с использованием сети Интернет. Деяние квалифицировано по статье 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в карточке дела.

Там отметили, что ответчица на судебном заседании не отрицала факт размещения описанных выше текстовых материалов. Поэтому суд постановил признать Занданову Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.

