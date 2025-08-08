Алиев получит не просто доступ в Нахичевань – Азербайджану откроется беспрепятственный маршрут в Турцию и новый инструмент давления на Армению. А главное – ключевой ресурс для реализации проекта «Западного Азербайджана».9 комментариев
Суд оштрафовал жительницу Улан-Удэ за употребление слова «хохлы» в мессенджере
Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ оштрафовал Занданову Е.В. на 10 тыс. рублей за публичные действия, направленные на унижение достоинства по признакам национальности, совершенные с использованием сети Интернет, следует из материалов дела.
Как сказано в описании проступка оштрафованной женщины, она публично отправила в чат общедомовой группу в мессенджере Viber нелицеприятные реплики со словом «хохлы».
«Вышеуказанные действия - сообщения, отправленные в общедомовую группу Е.В. в приложении мессенджера Viber, направлены на унижение достоинства Е.И. по признакам национальности, совершены публично с использованием сети Интернет. Деяние квалифицировано по статье 20.3.1 КоАП РФ как действия, направленные на унижение достоинства человека по признакам национальности, совершенные публично, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть Интернет», – говорится в карточке дела.
Там отметили, что ответчица на судебном заседании не отрицала факт размещения описанных выше текстовых материалов. Поэтому суд постановил признать Занданову Е.В. виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ, и назначить административное наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. руб.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, в Северо-Казахстанской области местная жительница получила два года колонии за публикацию оскорбительных роликов о русских в TikTok.