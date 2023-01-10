Российские войска за сутки уничтожили более 130 украинских военных

Российскими войсками на Купянском направлении нанесены артудары по скоплениям живой силы 14-й механизированной бригады ВСУ в районах Ивановки и Тимковки Харьковской области. Ликвидированы до 20 военнослужащих, бронемашина, четыре автомобиля, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Огнем артиллерии на Краснолиманском направлении нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ и 103-й бригады теробороны возле пунктов Серебрянка Донецкой народной республики (ДНР) и Стельмаховка Луганской народной республики (ЛНР). Потери противника за последние сутки на этом направлении составили более 40 военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

В ходе успешных наступательных действий на Донецком направлении российскими войсками нанесено поражение подразделениям 57-й и 59-й мотопехотных бригад ВСУ. Ликвидированы порядка 50 военнослужащих, танк, две бронемашины.

В результате комплексного огневого поражения на Южно-Донецком направлении у населенных пунктов Золотая Нива и Пречистовка ДНР уничтожены более 20 военнослужащих и три пикапа, отчитались в Минобороны.

Ударами армейской авиации и артиллерии поражены два склада вооружения 53-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны недалеко от населенного пункта Константиновка ДНР и города Орехова Запорожской области, а также 62 артподразделения ВСУ на огневых позициях, живая сила и техника в 105 районах, сообщил Конашенков.

В ходе контрбатарейной борьбы за минувшие сутки уничтожены две американские артиллерийские системы М777 возле Северска и Авдеевки ДНР; четыре самоходные артиллерийские установки Krab польского производства у населенных пунктов Северск, Авдеевка и Звановка ДНР; три буксируемые гаубицы Д-20 недалеко от пунктов Новолюбовка, Невское ЛНР и Шалыгино Сумской области; две установки РСЗО «Град» в районах пунктов Артемовск и Константиновка ДНР, а также боевая машина РСЗО «Ураган» в Северске. Также рядом с Артемовском и Дзержинским ДНР уничтожены две американские РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и AN/TPQ-36, отчитались в Минобороны.