США осуществили учебный пуск МБР «Минитмен-3»

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7 сентября, среда | Последнее обновление — 15:34 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Эксперт назвал адресатов выступления Путина на ВЭФ
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Имею основания полагать, что харьковская активизация ВСУ подкреплена не лучше, чем херсонская, и у нее есть все шансы выдохнуться в короткие сроки.
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ЗЕ-команда – это чистой воды беспредельщики, как некоторые бандиты в 1990-е. Таких не уважали даже свои, называли отморозками, ликвидировали при первой возможности. Так как все знали, что им нельзя верить, с ними нельзя договориться.
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На жалобы российского горожанина, привыкшего к тому, что зимой в доме тепло, рядовые французы отвечают: можно надеть теплый свитер и носки. Другое дело, что промышленность свитером не согреешь. И предстоящий зимний сезон станет для Европы серьезной встряской.
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В четверг кортеж с сотрудниками Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) прибыл из Киева на территорию Запорожской атомной электростанции в городе Энергодаре. Для этого делегации пришлось проехать через два КПП на линии фронта. Энергодар находится на подконтрольной РФ части Запорожской области
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30 августа скончался Михаил Горбачев – последний генеральный секретарь ЦК КПСС (1985–1991) и единственный президент СССР (1990–1991). В мировую историю он вошел как архитектор перестройки, политики «гласности» и пионер окончания холодной войны. Однако в России многие считают Горбачева виновным в развале СССР
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Сотни сторонников влиятельного шиитского проповедника Муктады ас-Садра прорвались в «зеленую зону» Багдада и попытались штурмом взять Республиканский дворец, где находится штаб правительства. Многие даже успели искупаться в бассейне внутри дворца. Но силовики в ответ применили оружие, убив более 30 человек и ранив 700. Сам ас-Садр потребовал от своих единомышленников прекратить штурм
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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США осуществили учебный пуск МБР «Минитмен-3»
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Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), сообщило командование базы Ванденберг Космических сил ВС США в штате Калифорния.
«Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», – передает ТАСС сообщение командования. В нем отмечается, что испытание состоялось в 01.13 по местному времени (11.13 мск).
Во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США проведут «рутинное испытание» МБР. По его словам, пуск призван «проверить и подтвердить эффективность и готовность» МБР Minuteman III. Райдер заявил, что США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.
Предыдущий учебный пуск МБР Minuteman III США провели в ночь с 15 на 16 августа.
Напомним, в октябре 2019 года США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен-3», ракету запустили с шахтной установки на авиабазе Вандерберг в Калифорнии.
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Стала известна причина ухода Салливана с поста посла США в России
Джон Салливан досрочно завершил служебную командировку и покинул пост посла США в России по семейным обстоятельствам, сообщило издание Politico со ссылкой на самого дипломата.
Спешный отъезд Салливана связан с тяжелым заболеванием его жены Грейс Родригес. Она страдала от рака и в понедельник умерла, передает ТАСС.
Салливан пояснил, что решение завершить пребывание на посту посла США в Москве никак не связано с политической обстановкой и отношениями между странами.
Салливан и Грасиела (Грейс) Родригес (американка кубинского происхождения) были женаты на протяжении 34 лет.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу.
США предупредили Россию о пуске МБР Minuteman III
Соединенные Штаты намерены провести испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер.
«Завтра утром состоится испытательный пуск Minuteman III <...>. Это испытание, которое было запланировано заранее», – цитирует Райдера ТАСС.
Он добавил, что в соответствии с обязательствами по СНВ-3 американская сторона «заранее уведомила российское правительство» об испытаниях.
Запуск планируется провести с базы ВВС Ванденберг в штате Калифорния.
Ранее сообщалось, что США перенесли запланированные испытания межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III из-за напряженности с Китаем.
В апреле в США заявляли о «тайном» испытании гиперзвуковой ракеты.
В августе Вашингтон провел испытания Minuteman III для демонстрации готовности своих ядерных сил.
Госдеп объяснил нежелание США объявлять Россию «спонсором терроризма»
Включение России в американский список «стран – спонсоров терроризма» могло бы привести к «непредвиденным последствиям» для Украины и мира, заявил первый замглавы пресс-службы Госдепа Ведант Пател.
Власти США, по словам Патела, не считают такой шаг «наиболее эффективным или действенным способом привлечения России к ответственности». Включение России в список могло бы отразиться «на способности» Запада «доставлять помощь Украине», а также «оттолкнуть» коммерческие и гуманитарные структуры от «содействия экспорту продовольствия». Также «это может подорвать многостороннюю координацию» западных государств в вопросе антироссийских мер, передает ТАСС.
Напомним, глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма». Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подтвердила, что его высказывание следует рассматривать как окончательную позицию администрации США по данному вопросу.
Google убрала ограничения на проведение платежей для российских приложений
Компания Google LLC исполнила предупреждение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России: устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России, сообщает служба.
«Антимонопольная служба проанализировала действия компании. Одним из пунктов предупреждения, помимо исключения запрета на альтернативные способы оплаты, было надлежащее информирование разработчиков о таких изменениях. По результатам анализа ФАС пришла к выводу, что компания действительно исполнила предупреждение службы. Google LLC устранила ограничения на проведение платежей для разработчиков приложений из России», – говорится в сообщении на сайте ФАС.
Уточняется, что раньше возможность оплаты за скачивание платных приложений, а также за доступ к функциям и сервисам (например, оплата подписки), предоставлялась только через внутреннюю платежную систему Google Play, иначе компания не допускала приложение в свой каталог. Теперь разработчики в России могут использовать альтернативные способы оплаты, поясняется в сообщении ведомства.
В начале июля ФАС выдала предупреждение компании Google за навязывание разработчикам мобильных приложений невыгодных условий договора. Ведомство установило, что Google, владеющий и управляющий магазином приложений Google Play, обязал разработчиков, распространяющих платные приложения через площадку, использовать исключительно платежную систему Google.
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Наемники из Британии и США оценили шансы Украины на контрнаступление
Участвующий на стороне Киева в боевых действиях наемник из Британии Марк Эйрс заявил, что у украинских военных недостаточно ресурсов для контрнаступления.
«Определенно, оно не будет быстрым. Оно тяжелое, медленно проводимое. Метр за метром, позиция за позицией, потому что у нас нет ресурсов для проведения масштабного блицкрига», – заявил Эйрс в эфире CNN, передает РИА «Новости».
Между тем американский наемник Майкл Зафар заявил, что был ранен в ходе боевых действий, но планирует вернуться после восстановления.
Оба наемника полагают, что, вопреки заявлениям Киева, контрнаступление будет медленным и тяжелым.
Ранее замглавы Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
По его словам, провальным контрнаступлением на Херсонскую область руководил лично президент Украины Владимир Зеленский.
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Путин: Качество жизни людей в Европе бросается в топку ради сохранения мировой диктатуры США
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Качество жизни людей в Европе бросается в топку санкционной печи, приносится в жертву ради сохранения диктатуры США в мировых делах, заявил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Достигнутый уровень промышленного развития Европы, качество жизни людей, социально-экономическая стабильность – все это бросается в топку санкционной печи, расходуется по указке из Вашингтона во имя пресловутого «евроатлантического единства», а по факту – приносится в жертву ради сохранения диктатуры Соединенных Штатов в мировых делах», приводятся его слова на сайте Кремля.
По его словам, страны Запада пытаются сохранить выгодный только им мировой порядок, постоянно меняют правила и сами нарушают их.
«Западные страны стремятся сохранить прежний, выгодный только им мировой порядок, заставить всех жить по пресловутым «правилам», которые сами же выдумали, сами и регулярно нарушают, постоянно меняют под себя, в зависимости от складывающейся текущей конъюнктуры», – добавил Путин.
Глава России рассказал, что нежелание других стран подчиняться правилам Запада заставляет западные элиты «срываться», принимать необдуманные решения.
«При этом нежелание других стран подчиняться такому диктату и произволу вынуждают западные элиты попросту говоря срываться, принимать близорукие, авантюрные решения и с точки зрения мировой безопасности, политики, и с точки зрения экономики», – сказал российский лидер.
По словам Путина, эти решения идут вразрез с интересами стран и народов, граждан самих западных государств.
Путин сообщил, что глобальная инфляция подстегнута недальновидной позицией Запада, в США она превысила 8%.
«Недальновидными действиями западных властей подстегнута и глобальная инфляция. Она уже обновила многолетние рекорды в развитых экономиках. По итогам июля в США она составила 8,5%», – сказал он.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Напомним, что в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
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США не дали ответа по визе Лаврову для участия в ГА ООН
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Американская сторона до сих пор не дала ответа по вопросу о предоставлении визы главе МИД Сергею Лаврову для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН (с 20 по 26 сентября), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова на полях Восточного экономического форума.
«Пока ответа нет. Если [США] не дадут российским представителем визы или продолжат чинить разные препятствия приезду делегации России в ООН, распишутся в собственном страхе», – передает ТАСС слова Захаровой.
Захарова добавила, что визы в любом случае требуются даже главам делегаций, если только между странами не установлен безвизовый режим. «Там, где нет безвизового режима вообще или для дипломатов, все всегда подают на визу, включая глав делегаций», – указала официальный представитель МИД России.
По ее словам, лишь часть журналистов, сопровождающих министра иностранных дел России Сергея Лаврова, получили на текущий момент визы США для поездки на сессию Генассамблеи ООН.
«Подан список для получения американских виз для российской делегации. Как комментировало наше постпредство при ООН, этот вопрос регулярно доносится до Секретариата Организации. У США есть документальные обязательства не препятствовать работе делегатов стран-членов ООН и соответствующих ооновских органов, – сказала дипломат. – Наши дипломаты в Нью-Йорке работают с этой проблемой. Часть журналистов, которые сопровождают делегацию, визы получили, другая часть еще нет. Не все заявленные журналисты пока еще получили визы».
Захарова ответила утвердительно на вопрос, есть ли она в списке делегации, которая должна поехать в Нью-Йорк.
Ранее в ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее.
В США не исключили отсутствия посла в России «в течение месяцев или дольше»
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Вряд ли произойдет быстрая выдача агремана новому американскому послу в России, должность может оставаться вакантной «в течение месяцев или дольше», пишут СМИ.
Foreign Policy пишет, что с такой оценкой согласны ряд влиятельных действующих и бывших представителей американской администрации. Отмечается, что новый посол должен получить сперва поддержку Сената США. а затем – агреман со стороны самой России. Как пишет издание, «действующие и бывшие дипломаты США со скепсисом относятся к перспективе быстрой выдачи агремана», передает РИА «Новости».
По мнению дипломатов, такая ситуация может сохраняться долгое время, «отчасти учитывая негативное состояние отношений между Вашингтоном и Москвой» после начала российской специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.
В воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. По информации СМИ, Салливан покинул пост по семейным обстоятельствам.
Эксперт назвал провокацией статью New York Times о закупках Россией вооружений у КНДР
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«За океаном СМИ вбрасывают подобную информацию, даже не будучи уверены в ее надежности», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Вадим Козюлин. Ранее пресса США сообщила, что Москва якобы скупает у Пхеньяна «миллионы ракет и снарядов».
«Большая часть стандартов у КНДР совпадает с нашими. Советский Союз в свое время передал Пхеньяну много технологий, и корейцы тщательно развивали эти технологии. Можно вспомнить и воздушные средства поражения, например, авиабомбы. Замечу, что артиллерия у Северной Кореи – очень хорошая, можно говорить и о высокой дальности орудий», – сказал старший научный сотрудник ПИР-Центра, профессор Академии военных наук Вадим Козюлин.
«Так что, если и нам рассматривать вариант сторонней закупки, то КНДР – хороший поставщик, и Пхеньян, наверное, выставил бы не очень высокую цену. И нет повода опасаться, что пришлют некачественную продукцию, поскольку в Северной Корее строго следят за такими вещами и могут серьезно наказать за оплошности», – напомнил он. С политической точки зрения таким сделкам тоже ничего не мешает. В целом у Москвы с Пхеньяном сегодня сложились довольно партнерские отношения, считает Козюлин.
С другой стороны, не стоит сразу доверяться сообщению американского издания, оговорился эксперт. «Бывает, за океаном СМИ вбрасывают подобную информацию, даже не будучи уверены в ее надежности. То есть они просто зондируют почву, провоцируют дискуссию, чтобы понять, насколько такой сценарий вероятен», – предупреждает Козюлин.
Во вторник газета The New York Times со ссылкой на данные американской разведки рассказала о том, что Россия якобы «закупает» у КНДР «миллионы ракет и снарядов». Поскольку США и Европе удалось ограничить возможности Москвы в закупке высокотехнологичного вооружения, ей приходится обращаться к странам-«изгоям» – КНДР и Ирану, утверждает американское издание. Согласно этой версии, Россия планирует приобрести у КНДР ракеты малой и средней дальности и «другое оборудование». Впрочем, как обратила внимание «Газета.ру», никаких подтверждений автор материала не приводит.
«У России собственная боеприпасная промышленность, которая производит все виды боеприпасов», – заявил по этому поводу «МК» военный эксперт Алексей Леонков. «Также у нас в настоящее время ведется обновление стволов артиллерийских орудий, которые задействованы на фронтах. Заводы, которые производят артиллерийские стволы, работают тоже по максимуму. Соответственно, нам нет никакого смысла что-то у Северной Кореи покупать», – считает он. Публикацию в The New York Times Леонков счел обычным информационным вбросом.
В ООН заявили о необходимости выдать визы делегации России для участия в Генассамблее
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш считает, что российской делегации должны быть предоставлены визы для участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи всемирной организации, заявил на брифинге официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.
«Это вопрос, который мы неоднократно поднимали с принимающей стороной (США). Генеральный секретарь считает, что визы должны быть предоставлены российской делегации и другим делегациям, у которых есть дела в ООН, особенно во время Генассамблеи. Я знаю, что это вопрос, который генеральный секретарь неоднократно поднимал в телефонных разговорах с высокопоставленными американскими чиновниками», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, никто из 56 членов российской делегации, которая должна отправиться на Генассамблею ООН, не получил визу в США, сообщил постпред России при ООН Василий Небензя в письме генсеку организации Антониу Гутерришу.
Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации. Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. По соглашению между ООН и США, как страной-хозяйкой штаб-квартиры, американские власти не должны чинить препятствий для посещения ООН представителям и должностным лицам стран-членов организации. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Кроме того, США не раз отказывали в визах российским дипломатам, которые должны были принимать участие в мероприятиях ООН.
Белый дом решил не включать Россию в список стран – спонсоров терроризма
Внесение России в список стран – спонсоров терроризма может иметь непредвиденные последствия для Украины, в частности задержать экспорт продовольствия, США отказались от этой идеи, сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
«Да, это так», – ответила она на вопрос о том, следует ли считать решение не наделять Россию статусом страны – спонсора терроризма как окончательное, передает РИА «Новости».
Напомним, ранее глава американского государства Джо Байден сообщил, что не поддерживает предложение объявить Россию «страной – спонсором терроризма».
В июле спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, по сути, выступила с ультиматумом в адрес госсекретаря Энтони Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран – спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список «стран – спонсоров терроризма» совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль позитивно оценивает тот факт, что президент США Джо Байден высказался против признания России «страной – спонсором терроризма».
Хиллари Клинтон рассказала, что однажды оставила дочь в Кремле
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон в эфире передачи «Ночное шоу с Джимми Фэллоном» рассказала, что она и ее муж – бывший американский президент Билл Клинтон – однажды случайно оставили дочь Челси в Кремле во время государственного визита в Россию.
По словам Клинтон, «самое безумное» ее воспоминание о поездке вместе с семьей – это случай, когда она и ее муж забыли свою дочь в Кремле, отправляясь в аэропорт после визита, передает ТАСС. «Мы взяли ее с собой в Россию, когда были там с государственным визитом во время президентства Билла. Было официальное прощание, и меня с Биллом проводили к «Зверю» (служебный автомобиль президента США), большому лимузину, чтобы отправиться в аэропорт. Мы не знали, что оставили ее», – сказала Клинтон ведущему.
Хиллари и Челси Клинтон, также принимавшая участие в шоу, не уточнили, что произошло потом и через какое время родители вспомнили о своей дочери. При этом 42-летняя Челси Клинтон заявила Фэллону, что этот случай также является ее «самым безумным» воспоминанием о семейной поездке.
Билл Клинтон был президентом США с 1993 по 2001 год. За это время он совершил пять визитов в Россию. Хиллари Клинтон занимала пост госсекретаря США с 2009 по 2013 год.
Ранее экс-менеджер предвыборного штаба Клинтон Робби Мук заявил, что бывший кандидат в президенты США Хиллари Клинтон осенью 2016 года одобрила распространение в СМИ сообщений о том, что ее соперник в борьбе за кресло президента Дональд Трамп якобы связан с российским «Альфа-банком».
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Минобороны показало боевую работу «Градов»
Минобороны России показало боевую работу расчетов РСЗО «Град» ЗВО при выполнении огневых задач по уничтожению объектов и позиций ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.
«Получив данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, батарея РСЗО «Град» осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным объектам ВСУ», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
Ранее Минобороны показало боевую работу гаубиц «Мста-Б».
Путин: Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру
Санкционная лихорадка Запада несет угрозу всему миру, такое мнение выразил президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ).
«На смену эпидемии пришли иные вызовы, также глобального характера, несущие угрозу для всего мира. Имею в виду санкционную лихорадку Запада, его агрессивные попытки навязать другим странам модель поведения, лишить их суверенитета и подчинить своей воле», – приводит его слова ТАСС.
Путин также отметил, что ускользающее доминирование США в мире стало катализатором санкционной политики.
«Катализатором этих [санкционных] процессов стало ускользающее доминирование Соединенных Штатов Америки в глобальной экономике и политике, а также упрямое их желание, или даже неспособность западных элит увидеть, признать объективные факты», – сказал глава России.
Напомним, задержка пленарного заседания на ВЭФ связана с рабочими моментами, в том числе с длительностью встречи российского лидера с президентом Мьянмы, DDoS-атак нет, рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Минобороны отчиталось о достижении целей учений «Восток-2022» в полном объеме
Цели стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022», церемония закрытия которых состоялась в среду на полигоне Сергеевский в Приморском крае, достигнуты в полном объеме, заявил замминистра обороны России генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров.
«У нас есть четкое понимание того, что нам необходимо делать сегодня и к чему стремиться завтра для надежного обеспечения военной безопасности наших государств. Считаю, что цели учения достигнуты в полном объеме», – передает ТАСС слова Евкурова.
В Минобороны уточнили, что в завершении церемонии закрытия учений состоялось награждение наиболее отличившихся военнослужащих. Всего по итогам СКШУ было награждено более 900 человек, 142 из них – представители иностранных воинских континентов.
СКШУ «Восток-2022» проходили с 1 по 7 сентября под руководством начальника Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерия Герасимова с практической отработкой оборонительных и наступательных действий на семи полигонах Восточного военного округа – Бурдуны, Горячие Ключи, Князе-Волконский, Лагунное, Сергеевский, Телемба, Успеновский, а также в акваториях и прибрежных зонах Охотского и Японского морей.
Напомним, президент Владимир Путин на полигоне Сергеевский наблюдал за активной фазой стратегических командно-штабных учений (СКШУ) «Восток-2022». Участники учений отработали вопросы обеспечения военной безопасности в Восточном регионе.
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