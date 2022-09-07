США осуществили учебный пуск МБР «Минитмен-3»

Соединенные Штаты провели учебный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), сообщило командование базы Ванденберг Космических сил ВС США в штате Калифорния.

«Командование глобального удара ВВС США провело эксплуатационное испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, не оснащенной боезарядом», – передает ТАСС сообщение командования. В нем отмечается, что испытание состоялось в 01.13 по местному времени (11.13 мск).

Во вторник пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что США проведут «рутинное испытание» МБР. По его словам, пуск призван «проверить и подтвердить эффективность и готовность» МБР Minuteman III. Райдер заявил, что США, согласно своим обязательствам в рамках Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, «заранее уведомили российское правительство» о предстоящем пуске.

Предыдущий учебный пуск МБР Minuteman III США провели в ночь с 15 на 16 августа.

Напомним, в октябре 2019 года США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) «Минитмен-3», ракету запустили с шахтной установки на авиабазе Вандерберг в Калифорнии.

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