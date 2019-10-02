США испытали межконтинентальную ракету

США произвели испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III («Минитмен-3»), об этом сообщил командование глобального удара ВВС США.

Ракету запустили в 11.13 мск с шахтной установки на авиабазе Вандерберг в Калифорнии, передает «Интерфакс».

Отмечается, что снаряд способен нести в себе несколько ядерных боеголовок индивидуального наведения.

Головная часть ракеты пролетела 6,76 тыс. километров и поразила цель на полигоне у атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане.

В мае США испытали предназначенную для уничтожения МБР ракету SM-3 в ходе учений НАТО у берегов Шотландии.