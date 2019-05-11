США испытали ракету SM-3 в ходе учений НАТО

Американский эсминец, задействованный в крупных учениях НАТО по противоракетной обороне, испытал ракету Standard Missile-3.

«Эсминец USS Roosevelt произвел пуск ракеты SM-3 во время учений «Грозный щит-2019». Учения улучшают взаимодействие союзников в режиме реального времени, в интегрированной среде противовоздушной и противоракетной обороны», – цитирует сообщение командования американским флотом США в Европе РИА «Новости».

Уточняется, что в учениях «Грозный щит» задействованы 13 кораблей, 10 самолетов и около 3,3 тыс. человек личного состава из девяти стран альянса.

Учения продлятся у побережья Шотландии до 19 мая.

Ранее США представили концепцию развития и применения важнейшего военного инструмента – системы ПРО. Согласно ей, объекты ПРО США в Румынии и Польше получат новую модификацию противоракеты SM-3.

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