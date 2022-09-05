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Эксперт: У России нет задачи сохранить свою долю на газовом рынке Европы
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«Полноценной замены у «Северного потока» в настоящий момент нет. Помимо него, газ в Европу Россия может поставлять по трем крупным маршрутам, но на каждом из них сейчас возникли специфические проблемы», – сказал газете ВЗГЛЯД эксперт в сфере энергетики Игорь Юшков. Ранее в Еврокомиссии подвергли сомнению тот факт, что трубопровод «Северный поток» остановлен по сугубо технической причине.
«Три маршрута – это «Ямал–Европа», «Турецкий поток» и два трубопровода через Украину. «Турецкий поток» работает на полную мощность и сильнее его загрузить невозможно. Что касается условного «Украинского транзита», то Киев отказывается пропускать по нему даже те объемы, что прописаны в контракте», – пояснил эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По контракту Газпром должен качать через «Украинский транзит» 109 млн кубов в сутки, но в действительности качает только 42 млн кубов, уточнил эксперт. «Транзит газа по газотранспортной системе (ГТС) Украины проходит через газоизмерительную станцию «Суджа» - и вот там транзит продолжается. А более южный маршрут проходит через станцию «Сохрановка». Газпром каждый день подает заявку на прокачку через «Сохрановку», и каждый день Киев отказывает, ссылаясь на то, что этот район он больше не контролирует. Введущий к «Сохрановке» трубопровод заходит сперва в ЛНР, а уже потом попадает на подконтрольную Киеву территорию», – пояснил собеседник.
«Можно ли качать больше газа через «Суджу»?». Киев утверждает, что Газпром мог бы увеличить транзит газа через «Суджу», так как несколько лет назад через нее качалось по 180 млн кубов в сутки. Но Газпром отвечает, что на подходе к станции газотранспортная «система оптимизирована», поэтому увеличить объем прокачки невозможно чисто физически. В любом случае, даже в былые годы через эту станцию не прокачивалось объема, шедшего по «Северному потоку», через который качалось под 200 млн кубов в сутки. Поэтому прокачка через «Суджу» все равно не может полноценно заменить «Северный поток», – уверен Юшков.
Ранее представитель Еврокомиссии Эрик Мамер выразил сомнение в том, что «Северный поток» приостановлен сугубо по технической причине. «Если бы причина была технической, то были бы другие возможности поставлять газ через другие газопроводы. Но этого нет, потому что Россия превратила энергетику в оружие», – цитирует его ТАСС. Мамер также сообщил, что по этому поводу в эту пятницу состоится экстренное заседание Совета ЕС.
Напомним, поставка по «Северному потоку» была полностью прекращена 31 августа в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. 2 сентября Газпром сообщил, что на агрегате обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить лишь в условиях специализированного ремонтного предприятия. В результате «Северный поток» остановлен на неопределенный срок. В понедельник Газпром уточнил: без устранения течи масла эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» создает риск пожара или взрыва.
В Кремле обвинения Еврокомиссии поводу отвергли. «Мы категорически отвергаем эти попытки, и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Ранее президент Владимир Путин подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
«Евросоюз сам превратил экономику, в том числе и энергетику, в орудие борьбы с Россией, когда ввел санкции, заблокировал активы нашего Центробанка, пригрозил ввести предельные цены на российские нефть и газ», – пояснил газете ВЗГЛЯД ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, научный сотрудник Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.
Теперь же, отметил аналитик, ЕС сетует на отсутствие у России желания помогать Брюсселю. «Что касается других газопроводов, по которым энергоноситель мог бы поставлять в Европу, то они есть, но с каждым из них есть свои сложности», – указал он.
Так, подчеркнул аналитик, «Ямал – Европа» не работает, потому что Польша, по территории которой проходит газопровод, национализировала актив «Газпрома» – компанию EuRoPol GAZ, оператора трубопровода на польском участке. «Варшаве следует вернуть актив Газпрому – и после этого можно будет вести какой-то диалог», – сказал он.
Как предполагает Юшков, у Газпрома сейчас вообще нет задачи идти навстречу странм ЕС. «Европейцы сами говорят, что года через три откажутся от нашего газа. Конечно, в этих условиях Газпрому нет никакого смысла держать долю на рынке. Поэтому компания максимизирует цены и давит на Европу с целью вывести ее на некий уровень договоренности», – подытожил эксперт.
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Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Экс-глава МИД Австрии Кнайсль назвала причину переезда в Ливан
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Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума рассказала, почему переехала из Европы в Ливан, а не в Россию.
«Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают, как только Карин. И это очень важно», – цитирует РИА «Новости» Кнайсль.
По ее словам, в Европе она точно вне закона.
«Я уехала из Европы, потому что я не участвовала в этой странной коммуникации. Но за это я плачу высокую цену», – поделилась экс-дипломат.
ВЭФ проходит 5–8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.
Ранее бывшая министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что в ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым чувствовала себя в обществе «взрослых людей», в отличие от коллег-мужчин из Евросоюза, которых она назвала «тинейджерами».
Карин Кнайсль занимала пост главы МИД Австрии с 2017 по 2019 год.
Бывший министр иностранных дел Австрии и экс-член совета директоров «Роснефти» Карин Кнайсль уехала из родной страны из-за угроз убийством. В Кремле заявляли, что отъезд Кнайсль из страны является признаком нездорового общества.
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Боррель: Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за жаркого лета
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Европа не «замерзнет насмерть» зимой из-за сокращения поставок российского газа, поскольку только что закончилось жаркое лето, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, выступая на посвященной вопросам внешней политики и безопасности межпарламентской конференции в Праге.
«Европа не замерзает насмерть, у нас было самое жаркое лето. Поэтому речь не идет о том, чтобы замерзнуть», – прокомментировал он слова венгерского депутата, обвинившего ЕС в том, что из-за антироссийских санкций Европа может «замерзнуть насмерть».
Он также подчеркнул, что ЕС необходимо избавиться от зависимости от российских энергоресурсов, чего бы это ни стоило. «Это трудно, но это должно быть сделано», – передает слова Борреля РИА «Новости».
По словам главы европейской дипломатии, угроза замерзнуть «меньше всего касается Венгрии». «В особенности в Венгрии, которая также не стоит перед риском замерзнуть, поскольку венгерское правительство на двусторонней основе договорилось с Россией о газовых поставках, поэтому никто не замерзнет насмерть в Венгрии», – сказал Боррель.
Однако он допустил, что проблемы могут возникнуть «в других частях Европы». «Это может произойти в других частях Европы, где будут проблемы с поставками газа, особенно в индустрии», – добавил Боррель.
Между тем европейский дипломат признал, что граждане стран ЕС устали от санкций против России.
«Нельзя дать России возможность использовать усталость от санкций, которую испытывают отдельные наши страны. Эта проверка на прочность еще будет продолжаться. Мы должны говорить с нашими гражданами и разъяснять, как выглядит наша ответственность в условиях нынешнего кризиса (на Украине – прим. ВЗГЛЯД), а также подчеркивать важность усилий по ликвидации нашей стратегической энергозависимости от России», – заявил Боррель.
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Названа дата обсуждения в ЕС ценового потолка на газ из России
Эксперты стран ЕС обсудят введение ценового потолка на импортируемый из России газ 7 сентября, сообщает СМИ со ссылкой на документацию ЕС.
Из документа следует, что на техническом заседании 7 сентября будут рассматриваться две возможные стратегии в отношении российского газа. Одна из них касается введения ценового потолка, а вторая – административный метод ценообразования во время чрезвычайных ситуаций для регионов, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.
В прошлую пятницу министры финансов стран «Группы семи» (G7) подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России. Газета ВЗГЛЯД разбирала, к чему приведут попытки Запада установить потолок цен на российскую нефть.
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Боррель признал, что в ЕС есть выступающие за сокращение помощи Киеву силы
В Евросоюзе существуют политические силы, выступающие за уменьшение помощи Украине, признал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Я отмечу, что это была межпарламентская встреча, не только парламент ЕС. Были все представители парламента и сената. Конечно, есть люди, у которых такая позиция (сторонники сокращения помощи Украине), но они в меньшинстве. И они могут выражать свое мнение», – цитирует Борреля ТАСС.
Он добавил, что правительства европейских стран «единогласно поддерживают» помощь Киеву.
Во вторник сообщалось, что министры обороны стран Евросоюза рассмотрят возможность укрепления оборонно-промышленного комплекса и наращивания совместных закупок, поскольку резервы вооружений членов сообщества сокращаются.
До этого эксперты рассказали о последствиях поддержки НАТО для Украины.
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Итальянцам пообещали хаос из-за нехватки газа
Итальянская Национальная ассоциация пользователей общественных услуг Assoutenti заявила, что запасов газа в стране может не хватить на всех, пишут СМИ.
«При нынешних запасах и поставках газа компании-поставщики не в состоянии обеспечить газом всех своих клиентов и смогут покрыть зимние потребности в энергии только на период не более 45 дней, после чего наступит хаос с жестким нормированием, замерзанием домов и остановкой деятельности промышленных предприятий и бизнеса», – пишет газета La Stampa, передает РИА «Новости».
Организация опубликовала имеющиеся данные о возможностях итальянской системы газоснабжения, чтобы раскритиковать план по экономии энергетических ресурсов министра Италии по экологическому переходу Роберто Чинголани.
Отмечается, что местные газовые месторождения покрывают около 20% годовых потребностей Италии, а в хранилищах власти накопили только 82,56% необходимого количества газа. В распоряжении семей и предприятий оказывается около 15 млрд кубометров, а в зимний сезон потребление газа достигает 400 млн кубометров в день.
Президент ассоциации Фурио Труцци предложил перенести отопительный сезон в Италии на 15 дней вперед и завершить его еще на 15 дней раньше, чтобы распределить имеющиеся запасы.
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Захарова рассказала о новом тренде среди европейских политиков
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Европейские медиа и чиновники склонны выдвигать против России абсурдные обвинения, чтобы оправдать поведение своих госслужащих, это превратилось в некий тренд, обратила внимание официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Какого-нибудь высокопоставленного политика записывают на видео, в котором творится нечто странное. Общество в шоке, политик оправдывается, но ситуация не выправляется. И тут... достается супер-аргумент – «это все русские!» – написала Захарова в своем Telegram-канале.
Она привела в пример несколько подобных ситуаций. Одна из них – финский премьер Санна Марин, в Сети распространилось видео с вечеринкой, на которой она отдыхала. После этого коллеги по партии заставили ее сдать тест на наркотики, которые не были обнаружены.
«Тут же появились статьи, в которых написано, что бедная Марин стала «жертвой российских спецслужб». Нормально? Видимо, Петров и Боширов лично натягивали на нее белые брюки и ставили на колени, включали музыку погромче и заставляли обниматься с подругами», – сыронизировала дипломат.
Другая история произошла в Германии с министром иностранных дел Анналеной Бербок. Глава ведомства объявила, что ей «все равно, что о ней думают немецкие избиратели», и она продолжит поддерживать Украину, невзирая на общественное мнение в стране.
«Надо сказать, что эти самые избиратели настолько удивились откровениям своего министра, что хештег #BaerbockRuecktritt («Бербок в отставку») сразу вышел в топы немецкого Twitter», – отметила Захарова.
На это уполномоченный МИД Германии по вопросам страткоммуникации Питер Птассек обвинил в распространении «пророссийские силы».
«Надо полагать, Петров и Боширов, надев шапки-ушанки-невидимки с красными звездами, скрутили Анналене руки и приставили сзади дуло, заставляя это произносить?», – продолжила она.
Напомним, премьер-министр Финляндии повторно попала в скандал. СМИ распространили видеозапись с вечеринки, где Марин пела и танцевала с местными знаменитостями. Ее заподозрили в употреблении наркотиков, сама премьер отметила, что не употребляла ничего, кроме алкоголя. После этого глава правительства Финляндии на срочно созванном пресс-брифинге сообщила, что прошла тест на наркотики.
Цена газа в Европе выросла на 30% на фоне остановки «Северного потока»
На открытии торгов в понедельник цена газа в Европе подскочила сразу на 30% и вновь превысила 2850 долларов за 1 тыс. куб. м на фоне полной остановки поставок по «Северному потоку», свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до 2853 долларов за 1 тыс. куб. м, или 279 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч), передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Газета ВЗГЛЯД выяснила, почему дефицит газа заставит ЕС изменить отношение к России.
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В Ленобласти установили копию снесенного в Нарве танка Т-34
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В приграничном с Эстонией Ивангороде устанавливают новый памятник героям Великой Отечественной войны, освобождавшим Нарву от нацистов летом 1944 года, – танк Т-34. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ленинградской области.
«Точную копию Танка Т-34, демонтированного по решению эстонских властей в Нарве, привезли в Ивангород. К месту размещения на площадке напротив музея Ивана Билибина танк, участвовавший в парадах на Красной площади, подошел своим ходом», – говорится в сообщении на сайте пресс-службы.
Напомним, премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявляла, что выступающий в качестве мемориала в честь советских воинов-освободителей Нарвы от фашистских захватчиков танк Т-34, а также ряд других памятников советского периода будут переданы в музеи республики.
При этом власти Нарвы сочли решение правительства Эстонии о демонтаже танка-памятника Т-34 незаконным.
18 августа в Эстонии жаловались на кибератаки после демонтажа танка Т-34 в Нарве.
Позже российская сторона направила ноту протеста эстонской стороне из-за демонтажа танка-памятника Т-34 в Нарве.
Кроме того, председатель комитета по сохранению культурного наследия Ленинградской области Владимир Цой заявлял, что область готова временно предоставить место советскому танку-памятнику Т-34 из Нарвы на своей территории.
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В Кремле отвергли обвинения в снижении Россией поставок газа в Европу
Кремль категорически и аргументированно отвергает попытки возложить на Россию вину за сокращение поставок газа в Европу, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы видим реакцию [Запада], более того, мы видим непрекращающиеся попытки каким-то образом ответственность и вину за происходящее возложить на нас. Мы категорически отвергаем эти попытки и мы настаиваем на том, что коллективный Запад, в данном случае это Евросоюз, Канада, Великобритания, именно они виноваты, что ситуация дошла до такой точки, где она сейчас», – цитирует ТАСС Пескова.
Он подчеркнул, что Россия «делает это не голословно, а непосредственно апеллируя конкретными фактами, касающимися конкретных турбин».
Дмитрий Песков заявил, что обеспечение газом отечественной экономики является для компании «Газпром» безусловным приоритетом.
«Вся система выстроена так, что в первую очередь обеспечиваются потребности российской экономики, российских потребителей», – подчеркнул Песков.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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В Германии предложили играть в футбол «с мая по август» из-за цен на газ
Президент футбольного клуба «Унион Берлин» Дирк Цинглер предложил проводить матчи только летом из-за роста цены на газ для Германии, сообщили СМИ.
По его словам, клубу необходимо сделать все, чтобы футбол оставался доступен для зрителей.
«Да, мы разберемся с этим, но в будущем придется подумать над тем, чтобы играть с мая по август, а не зимой. В зимние месяцы требуются освещение, отопление. Посмотрите на скандинавов, они играют все лето, зимой футбола нет. Тем более играть летом в любом случае приятнее, чем зимой, когда вы мерзнете, а пиво слишком холодное», – передает Sports.ru со ссылкой на Berliner Zeitung слова Цинглера.
Ранее глава германского Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц предупредил о возможности полного блэкаута в ФРГ предстоящей зимой в случае, если страна не продлит работу трех оставшихся АЭС.
Напомним, в августе крупнейший в Германии крематорий Рейн-Таунус (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) ради экономии газа перешел на круглосуточный режим работы.
Макрон сообщил о снижении доли российского газа в ЕС
Доля газа России на рынке Евросоюза снизилась с начала года с 50% до 9%, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон на пресс-конференции по итогам телефонных переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем.
«В настоящее время российский газ составляет 9% в общем энергобалансе Европы, по сравнению с 50% до конфликта на Украине», – приводит слова Макрона ТАСС.
Он также добавил, что если Европейская комиссия решит установить потолок цены на российский газ, Франция поддержит такую меру, передает РИА «Новости».
Согласно принятым немецкими властями законодательным поправкам, операторов подземных газохранилищ (ПХГ) обязали заполнить их к октябрю на 85%, а к ноябрю – на 95%. В субботу ассоциация европейских операторов газовой инфраструктуры GIE сообщила, что уровень заполненности ПХГ Германии составил 85,02%. Таким образом, как утверждается, страна достигла запланированной на октябрь цели, несмотря на остановку работы газопровода «Северный поток – 1».
Вместе с тем в ассоциации утверждают, что крупнейшее в Германии ПХГ «Реден», которое ранее через дочерние компании принадлежало Газпрому и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 69,54%.
Одновременно с этим канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF заявил, что «Россия больше не является надежным поставщиком газа». Он добавил, что Германия в декабре полностью откажется от российского газа и даже «переживет зиму». Кроме того, немецкий канцлер пообещал ограничить цены на электроэнергию «как можно скорее».
На заявление Олафа Шольца ответил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Он процитировал старый детский анекдот, отметив, что Берлин действует как враг России.
В это же время в Британии заявили о панике внутри страны и в ЕС на фоне газового кризиса. Бывший исполнительный директор торговой ассоциации Energy UK Анджела Найт считает, что Россия якобы развязала экономическую войну. В комментарии Bloomberg она заявила, что президент России Владимир Путин «погрузил Великобританию в панику», перекрыв один из главных газопроводов Европы – «Северный поток».
В свою очередь вице-премьер России Александр Новак заявил, что коллапс на энергетических рынках Европы – это не предел, впереди полная непредсказуемости зима, когда биржевые цены на газ могут продолжить рост.
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Боррель заявил, что европейская виза не гарантирует россиянам въезд в ЕС
Факт наличия у гражданина России шенгенской визы не является гарантом въезда в ЕС, не гарантирует, что человек сможет въехать в конкретную страну, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности ЕС Жозеп Боррель, выступая в видеоформате на межпарламентской конференции ЕС в Праге.
«Министры [иностранных дел ЕС] договорились [на неформальной встрече в Праге 30–31 августа], что страны ЕС должны обеспечивать контроль своих границ и всех въезжающих. То есть наличие визы – это не гарантия, что [российский] турист въедет в ту или иную страну. Это предварительное условие, но на границе он должен пройти контроль, и его могут не пустить», – цитирует Борреля ТАСС.
Напомним, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Но теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.