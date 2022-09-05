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Газпром объяснил невозможность запуска «Северного потока»
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Эксплуатация агрегата Trent 60 на компрессорной станции «Портовая» газопровода «Северный поток» без устранения течи масла создает риск пожара или взрыва, заявил Газпром.
«Дальнейшая эксплуатация этого газоперекачивающего агрегата без устранения выявленных дефектов создает риск пожара или взрыва, то есть влияет на промышленную безопасность всей станции», – говорится в Telegram-канале Газпрома.
Отмечается, что «подобная утечка ранее фиксировалась, в частности, на ГПА №14 (двигатель №120), прогрессировала и имела более обширный характер. Наличие указанного дефекта на нескольких агрегатах свидетельствует о его системности».
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
В России объявили вознаграждение за захват переданного Украине робота
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Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявил вознаграждение в 1 млн рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе, которые захватят на Украине роботизированную платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и передадут Минобороны РФ, сообщил ЦАСТ.
Как ожидается, вооруженные силы Украины должны получить гусеничные безэкипажные наземные платформы (роботизированные комплексы) THeMIS разработки и производства эстонской компании Milrem Robotics. Первый экземпляр такой платформы был уже доставлен на Украину в августе 2022 года. Планируется использование THeMIS в основном для эвакуации раненых и доставки боеприпасов, сообщил Telegram-канал Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) bmpd со ссылкой на украинские ресурсы.
«В связи с тем, что данное устройство представляет несомненный технический интерес, Центр анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) объявляет о вознаграждении в 1 миллион рублей любому военнослужащему или служащему силовых структур, или группе таковых, которые захватят на Украине платформу THeMIS в более или менее целом состоянии и предоставят ее в распоряжение Министерства обороны России», – говорится в сообщении.
При этом уточняется, что предложение согласовано с соответствующими структурами. Выплата награды будет произведена ЦАСТ по итогам заключения об осмотре трофея, которое предоставят специалисты соответствующего профиля Минобороны России.
«Машина THeMIS является стартовым и «фирменным» продуктом компании Milrem Robotics. К настоящему времени платформы THeMIS были приобретены вооруженными силами 11 стран, семь из которых являются членами НАТО, включая Эстонию, Германию, Францию, Нидерланды, Норвегию, Великобританию и США, используясь в основном в опытовых и экспериментальных целях. Хотя комплексы THeMIS использовались в военной операции Европейского союза в Мали, однако, видимо, на Украине будет сделана первая попытка полноценного применения платформы в боевых действиях», – говорится в сообщении.
Напомним, в августе Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. В него вошли шесть передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) малой и средней дальности NASAMS, 245 тыс. 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, 65 тыс. 120-миллиметровых минометных боеприпасов, до 24 противоартиллерийских радиолокационных систем, разведывательные беспилотные летательные аппараты Puma, оборудование для разведывательных дронов Scan Eagle, средства борьбы с беспилотниками Vampire, ракетные системы лазерного наведения, а также финансирование на подготовку и обеспечение военнослужащих.
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Херсонские власти предсказали скорое освобождение Николаева
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Контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах: они понесли крупные потери до 3 тыс. погибших, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов. Он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
Вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и шесть автомобилей.
Напомним, 30 августа Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
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Первых сдавшихся союзным силам украинских военных отпустили в Харьковской области
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Первым украинским военнослужащим в Харьковской области, которые отказались принимать участие в боевых действиях и сдались союзным силам, разрешили вернуться к своим семьям, сообщают СМИ.
Задержанных отпускают при условии, что они проживают на освобожденных территориях и не успели принять участие в боевых действиях после 24 февраля, а также не замешаны в военных преступлениях киевского режима, сообщает РИА «Новости».
В первую партию тех, кто вернулся в свои дома, попали три украинских контрактника.
Все бывшие военнослужащие, которые прошли проверку, должны будут отмечаться в органах власти на освобожденных территориях, им временно запрещено покидать пределы региона.
Напомним, глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс заявил, что США считают нелегитимным трибунал в Мариуполе, который ожидает украинских военных преступников. Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что первый трибунал в Донецкой народной республике состоится, скорее всего, в Мариуполе, он будет организован до конца лета.
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Пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах с западным оружием на Украине
Попавший в плен Луганской народной республики военнослужащий 54-й бригады украинской армии Максим Дворниченко рассказал, как поставленное Западом вооружение забирают иностранцы.
«Мы участвовали в разгрузке западного вооружения, с виду оно было с повреждениями на 70%. Также туда приезжали люди в форме, говорили некоторые на английском языке, некоторые на литовском, это оружие куда-то увозили. Они грузили себе в машину то, что им нужно было», – передает РИА «Новости» слова Дворниченко.
Дворниченко уточнил, что в основном у украинцев забирали шведско-британские переносные противотанковые управляемые ракеты NLAW и гранатометы «Матадор». На все вопросы солдат командиры отвечали, что это не их дело. Военный предположил, что изъятое оружие перепродавали, при этом оставшимся вооружением никто пользоваться не умел.
Ранее болгарское издание Bulgarian Military со ссылкой на свои источники в командовании французской армии и в Интерполе сообщило: русские не захватывали у вооруженных сил Украины французские 155-мм самоходные гаубицы CAESAR («Цезарь»), как можно было предположить ранее. Впрочем, история о захвате французских самоходок в качестве трофеев была опровергнута отнюдь не в пользу украинской армии. Напротив – по данным Bulgarian Military, украинцы сами продали артиллерийские системы по 120 тыс. долларов за штуку. Это при том, что реальная стоимость одной гаубицы CAESAR составляет около 7 млн долларов.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как западное оружие «утекает» с Украины на черные рынки.
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Кремль оценил высказывание Борреля о России как о «фашистском государстве»
Руководитель внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, назвавший Россию «фашистским государством», обнулил себя как дипломат таким высказыванием, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Подобными заявлениями господин Боррель полностью себя обнуляет как дипломат. Конечно, отныне никакие его суждения о России и отношениях с ней не могут иметь релевантный характер», – цитирует Пескова ТАСС.
Между тем пресс-секретарь Борреля Петер Стано заявил, что политик не называл Россию «фашистским государством и фашистским режимом», это была ошибка перевода.
Боррель, которого транслировал портал Еврокомиссии, заявил, что для экономии времени перейдет с английского на родной испанский язык. После чего онлайн-трансляция переключилась на официального переводчика – синхрониста с испанского на английский, полностью отключив звук голоса Борреля.
Переводчик завершил перевод ответов Борреля на вопросы следующими словами: «Сегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины. Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Россию и ее фашистский режим. Меня спрашивали об этом, но это не моя задача, моя задача более скромна – помочь Украине совместными усилиями и продолжать дискуссию с нашими партнерами, а также эффективно применять санкции, которые принял Совет ЕС».
«Мы перепроверили это. Верховный представитель не говорил слов, как они прозвучали в переводе», – сказал Стано.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему грядущая зима может изменить политический курс Евросоюза по отношению к Москве.
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В Кремле прокомментировали слова Кадырова об уходе с поста главы Чечни
Глава Чечни Рамзан Кадыров продолжает руководить регионом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя слова Кадырова о намерении «уйти вовремя».
«Мы видели эти сообщения. Скажем так, если я правильно понимаю, эти сообщения пока никак не материализовались. По крайней мере, мы исходим из того, что он продолжает руководство Чеченской Республикой», – приводит слова представителя Кремля РИА «Новости».
Накануне Кадыров заявил, что «засиделся» на посту главы Чечни, который занимает уже 15 лет, и «вполне заслужил бессрочный и длинный отпуск». Он добавил, что уже думает над тем, как уйти вовремя.
Сара Вагенкнехт: Санкции против России уничтожают промышленность Германии
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Санкции против России не приведут к прекращению конфликта на Украине, РФ благодаря взрыву цен зарабатывает больше прежнего, а тем временем Германия уничтожает собственную промышленность и средний класс, разоряясь, считает депутат Бундестага от фракции Левой партии Сара Вагенкнехт.
«Российская компания «Газпром» в настоящее время получает рекордную прибыль. И совершенно очевидно, что санкции не приведут к прекращению войны на Украине», – приводит РИА «Новости» слова Вагенкнехт, которые она сказала в интервью немецкому изданию t-online.
По мнению Вагенкнехт, Газпром использует свои рекордные прибыли для строительства дополнительных газопроводов в Китай.
«Экспорт нефти в Азию уже вырос в несколько раз. Россия не нуждается в Западе для продажи своего сырья. Но без дешевых источников энергии немецкая промышленность разорится», – уверена представительница «Левых».
При этом, по ее словам, выигрывают и США, чья индустрия гидроразрыва пласта в настоящее время получает 200 млн долларов прибыли с каждого танкера со сжиженным газом и которая переживает реиндустриализацию, поскольку все больше компаний переносят рабочие места из Европы за границу, потому что газ и электричество там во много раз дешевле.
По ее мнению, Германия уничтожает свою промышленность и свой средний класс, «это безумие». «Мы сами себя разоряем, а Россия благодаря взрыву цен зарабатывает больше, чем раньше. Путин смеется над нами во весь голос», – добавила депутат.
Напомним, 30 августа пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заверил, что все цели спецоперации России на Украине будут достигнуты.
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Британцы признали правоту России после остановки «Северного потока»
Читатели британского издания Daily Mail отреагировали на сообщения о новом подорожании газа после того, как Газпром сообщил о приостановке поставок по газопроводу «Северный поток» из России в Европу. Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Электричество, которое было на прошлой неделе, сейчас в четыре раза дороже, и дальше будет только хуже», – приводит РИА «Новости» сообщение пользователя Freja.8.
«Давайте будем честными по отношению к России. Мы (Запад) начали эту экономическую войну, а не они. Наши политики сделали это, зная, что это произойдет. Вся наша политическая система потерпела неудачу и нуждается в замене», – написал CantBargainWithMaths.
«Я не виню (президента России Владимира) Путина. Чего все ждали, когда мы (Запад) попытались шантажировать его санкциями?» – резюмировал Bugsareformugs.
«Я не хочу платить за Украину. Позвольте нам вернуться к нормальной жизни», – призвал Pink Pain.
«Все из-за наших совершенно бесполезных политиков», – констатировал La Reyne Le Veult.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
В Газпроме сообщили, что в ремонтных работах агрегата для «Северного потока» задействована компания Siemens, она обнаруживает неисправности и готова их устранять, но ремонтировать негде. Вечером субботы Reuters сообщило, что «Северный поток» возобновил работу.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политики из европейских стран и США получали неквалифицированные рекомендации в сфере энергетики. По его словам, Евросоюз не прислушался к советам России сохранить долгосрочные контракты на газ. Попытка западных стран преуменьшить значение традиционных источников энергии привела к тому, что энергетический сектор не получил достаточно инвестиций, а цены на энергоносители поднялись, подчеркивал российский лидер. По его словам, европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы, но это ведет лишь к росту цен на газ.
Российский лидер подчеркивал, что Запад сам закрывает маршруты поставок газа из России, и предлагал Европе альтернативный вариант – «Северный поток – 2».
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Эксперт: Битву ВСУ за Херсон стоит переименовать в «бессмысленную бойню»
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«Битву за Херсон ВСУ начинали с десяти направлений ударов, но спустя неделю активные военные действия ведутся только на двух из них. И те без особых успехов для противника», – сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее власти Херсона заявили, что контрнаступление ВСУ потерпело крах.
«За неделю боевых действий на Херсонском направлении ВС Украины потеряли убитыми и ранеными как минимум две механизированные бригады, суммарные потери бронетехники превышают 300 единиц. Такие объемы невозможно восполнить поставками с Запада ни в течение месяца, ни даже до конца года. У партнеров Украины просто нет техники, которую можно было бы передать в ВСУ в таком количестве», – рассказал военный эксперт Михаил Онуфриенко.
«Учитывая такие потери численного состава и техники ВС Украины, битву за Херсон можно переименовывать в «бессмысленную бойню», – подчеркнул собеседник.
«Относительно ситуации по участкам боевых действий, стоит отметить, что силами ВСУ сперва предпринималась попытка наступления одновременно по десяти направлениям, от самых южных оконечностей Буга, то есть от Николаева, и заканчивая районом Высокополья. Сейчас активные действия с перспективами для вооруженных сил противника продолжаются только в двух основных местах», – отметил эксперт.
«На андреевском участке в районе Сухого Ставка наблюдается наибольшее продвижение противника. В пятницу ВСУ даже удалость выйти к Карломарксовскому (Счастливое). Но противник был отброшен оттуда, и сегодня он успешно контролирует разве что Сухой Ставок, по которому постоянно наносятся артиллерийские удары, кроме того, периодически возникают бои за населенный пункт Костромка», – рассказал он.
«Противник успешно перебрасывает подкрепление в этот район. Вместе с тем количество подкрепления уменьшается, за последние сутки перебрасывался только личный состав, без бронетехники», – добавил собеседник.
Онуфриенко также подробно рассказал о ситуации в населенном пункте Сухой Ставок. «На сегодняшний день там нет мирного населения, ранее в нем жили 117 человек, но они ушли еще до начала наступления. Остались только вооруженные силы противника. Вчера мы нанесли удары истребителями-бомбардировщиками по ним. Действительно, как писали Telegram-каналы, можно сказать, что этот поселок теперь превратился в одно большое кладбище», – отметил он.
«Нужно понимать, что поселок представляет из себя всего пару улиц, растянувшихся на 800 метров. Теперь ни улиц, ни домов там нет, украинская армия, по сути, теперь находится в чистом поле», – подчеркнул эксперт.
«На севере, под Высокопольем и Ольгино, сейчас идут упорные бои. Противник смог занять часть Высокополья и даже продемонстрировал фотографию с водружением флага. Однако там нет продвижения за пределы этого участка», – отметил Онуфриенко.
Эксперт также рассказал о ситуации с мостами в Херсонской области. «Появились спутниковые фотографии моста в Каховке, судя по которым он перебит как минимум в двух местах. Антоновский мост в Херсоне не перебит, но по нему было нанесено огромное количество ударов, движения сейчас нет. Вместе с тем российские военные и в районе Новой Каховки, и в Херсоне навели понтонные переправы для непрерывного снабжения наших группировок», – заключил он.
Ранее замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что контрнаступление украинских войск на Херсон потерпело крах. Кроме того, он пообещал, что «совсем скоро буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева». По его словам, «есть информация, что уже около 3 тыс. погибших со стороны украинской армии».
«Херсон был, есть и будет русским городом <...> Кто бы что ни говорил, никаких нацистов в Херсоне не будет. Все операции и контрнаступления потерпели крах. Уже совсем скоро я буду повторять это уже из освобожденного от нацистов Николаева», – написал Стремоусов в Telegram-канале.
Напомним, вооруженные силы Украины с вечера 28 августа обстреливают несколько населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома.
В украинских СМИ стали появляться сообщения о якобы наступлении на этом направлении. По словам американских и украинских источников, Киев изначально планировал более широкое контрнаступление, но в последние недели сократил его масштабы в районе Херсона.
30 августа официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что в результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник за сутки потерял 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 военнослужащих.
В понедельник стало известно, что ВКС России, ракетные войска и артиллерия наносят высокоточные удары по подразделениям и резервам украинских войск. Всего за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном операционном направлении противник потерял 11 танков, 7 боевых машин пехоты и 8 других бронированных машин, 9 пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 220 военнослужащих.
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Путин назвал Россию страной «восходящего солнца»
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Президент Владимир Путин назвал Россию страной «восходящего солнца», отметив, что территории России восточнее Японии и Новой Зеландии, и подчеркнув при этом, что страна начинается с человека.
В ходе встречи президента с участниками Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край» один из них отметил, что с Камчатки начинается Россия, передает РИА «Новости». На это глава государства отметил, что начало России – это человек, «где бы он ни проживал, на какой бы территории ни жил», после чего объяснил, почему Россию можно назвать страной «восходящего солнца», которой привычно называют Японию.
«Вообще наших соседей японцев, Японию, называют страной «восходящего солнца», но восточнее Японии находится, по-моему, как раз Камчатка или Сахалин, еще восточнее находится Новая Зеландия, а восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Там же всего 60 километров пролив и все – дальше уже американский континент. В этом смысле страна «восходящего солнца» – это Россия», – отметил Путин.
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Появились данные о возможной причине крушения самолета в Балтийском море
Пилот небольшого частного самолета Cessna, упавшего в воскресенье в Балтийское море, по предварительным данным, потерял сознание, сообщило немецкое информагентство dpa.
«Согласно первоначальным выводам, пилот мог потерять сознание», – приводит сообщение dpa РИА «Новости».
«Согласно актуальной информации, в самолете находились шесть человек», – уточнило латвийское агентство LETA.
Представитель Люфтваффе сообщил, что из-за необычного движения самолета Cessna в воскресенье вечером в воздушное пространство Германии были подняты два истребителя Eurofighter.
Накануне немецкое издание Bild сообщило, что небольшой самолет Cessna, на борту которого находились четыре человека, упал в Балтийское море. По информации таблоида, самолет вылетел из Испании и должен был приземлиться в немецком Кельне/Бонне, однако после взлета на воздушном судне возникли проблемы, в дальнейшем связь была потеряна. В связи с инцидентом в воздух были подняты испанские и французские истребители. Береговая охрана Швеции направила на место спасательные самолеты, катера и вертолет.
Госдеп объяснил отъезд американского посла из России
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Отъезд посла США Джона Салливана из России был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации, администрация намерена объявить кандидатуру на должность посла в РФ в ближайшее время и считает крайне важным сохранять двусторонние дипломатические контакты, сообщил представитель Госдепа.
«Мы намерены в ближайшее время объявить [кандидатуру] нашего следующего посла [в РФ], но на данный момент нам не о чем сообщить», – приводит ТАСС ответ дипломата на вопрос о том, кого президент США Джо Байден планирует выдвинуть на должность руководителя американского диппредставительства в Москве.
Предложенную Байденом кандидатуру должен будет утвердить Сенат США. В Госдепартаменте добавили, что «в такие моменты крайне важно, чтобы дипломатические контакты между Вашингтоном и Москвой продолжали урегулировать напряженные ситуации».
По словам представителя внешнеполитического ведомства США, «отъезд [из РФ] посла Салливана был запланирован и является частью обычной дипломатической ротации».
Он напомнил, что Салливан занимал должность посла США в РФ почти три года. «Это стандартная продолжительность работы послов США в России. Посол Салливан был выдвинут на эту должность при предыдущей администрации, и президент Байден в январе 2021 года попросил его остаться в России, чтобы представлять Соединенные Штаты», – добавил дипломат. Он указал, что Салливан «проработал полный срок на посту посла США в России, занимаясь одними из самых важных двусторонних отношений в мире в беспрецедентные времена».
Представитель Госдепартамента добавил, что США «продолжат безоговорочно осуждать» российскую военную спецоперацию и «оставаться непоколебимыми в своей приверженности поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее в воскресенье посол Соединенных Штатов в России Джон Салливан завершил свою работу в качестве посла в Москве и покинул российскую столицу. До прибытия преемника посла Салливана обязанности поверенного в делах посольства США в Москве будет исполнять Элизабет Руд. Источник в Госдепе назвал причину отъезда Салливана.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с Вашингтоном.
Салливан занимал должность посла с 5 февраля 2020 года. До этого дипломат был заместителем госсекретаря США (2017-2019), а в апреле 2018 года примерно месяц исполнял обязанности руководителя ведомства.
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Хакер заявила о получении документов о продаже ВСУ оружия из Казахстана
Участница украинской хакерской группы «Берегини» рассказала, что им удалось получить документы, в которых говорится о продаже ВСУ советского оружия Казахстана.
«Нам удалось получить документы, которые подтверждали продажу для ВСУ советского оружия Казахстана», – передает ее слова RT.
Она добавила, что хакеры опубликовали эти документы. «Надеемся, что это помогло казахскому правительству принять правильное решение о прекращении поставок», – сказала женщина.
Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась, кто заработал на поставках оружия Украине.
Эксперты указали на причастных к взрыву у посольства России в Кабуле
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«Очевидно, что смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники дипмиссии. Вероятнее всего, это была провокация, нацеленная на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Омар Нессар, комментируя взрыв у российского посольства в Кабуле, в результате которого погибли два сотрудника дипмиссии.
«Взрыв мог быть выгоден тем, кто негативно относится к той политике, которую в отношении Афганистана проводит Россия. Вероятно, за терактом стоят так называемые антиталибские силы, поскольку им не нравится конструктивное взаимодействие двух стран», – предположил ведущий научный сотрудник Института международных исследований (ИМИ) МГИМО МИД России Александр Князев.
Эксперт также выразил сомнения, что целью смертника могли быть люди, пришедшие получить визы в Россию. «У посольства в основном в этот момент находились студенты. А с момента прихода новой власти в Афганистане к ним никогда не было претензий. Насколько мне известно, учащиеся легко получали визы и выезжали в Москву», – пояснил он.
«Но не думаю, что эти события приведут к ухудшению взаимоотношений Москвы и Кабула. Дело в том, что оба государства заинтересованы в сотрудничестве. И уже сейчас наше посольство находится в тесном контакте с соответствующими структурами движения Талибан* (запрещенная в России организация) по части расследования случившегося», – подчеркнул собеседник.
«Очевидно, что злоумышленники не пытались проникнуть внутрь диппредставительства. У них бы это просто не получилось, учитывая принятые там меры безопасности. При самом успешном исходе смертник мог лишь подойти к входу здания», – акцентировал Князев.
«Пока никто не брал на себя ответственность за взрыв у российского посольства в Кабуле. Но вместе с тем одна из немногих террористических группировок, способная на такое, – ИГИЛ* (запрещенная в России организация). Это уже не первый теракт за последние две-три недели. И во всех прошлых случаях ответственность брали именно они», – в свою очередь заметил директор Центра изучения современного Афганистана Института востоковедения РАН Омар Нессар.
Собеседник также считает, что основной целью было посольство, а не пришедшие к нему люди. «Смертник ждал, пока на улицу выйдут сотрудники диппредставительства. Я расцениваю это как провокацию, направленную на ухудшение взаимоотношений Москвы и Кабула. Не исключаю, что эти события могут привести к сокращению деятельности российской дипмиссии. Также, вероятно, будут приняты некоторые меры по усилению безопасности как объекта, так и работающих там людей», – заключил Нессар.
В понедельник рядом с посольством России в Кабуле прогремел взрыв. Как передает Reuters со ссылкой на полицию, его устроил террорист-смертник. «В террориста-смертника, приближавшегося к российскому посольству, выстрелила охрана талибов... Подрыв смертника произошел у ворот российского посольства в Кабуле», – передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
По данным катарского телеканала «Аль-Джазира» со ссылкой на афганский источник в правоохранительных органах, по меньшей мере, восемь человек погибли в результате взрыва около российского посольства в афганской столице, еще не менее 15 человек пострадали, передает ТАСС.
В МИД сообщили, что в результате теракта, произошедшего возле посольства России в Кабуле, погибли два сотрудника российской дипмиссии. «5 сентября в 10:50 по кабульскому времени в непосредственной близости от входа в консульский отдел Посольства России в Кабуле неизвестный боевик привел в действие взрывное устройство. В результате атаки погибли два сотрудника дипмиссии, среди афганских граждан тоже есть пострадавшие», – говорится в сообщении на сайте МИД России.
Кроме того, глава МИД Сергей Лавров сообщил, что у российского диппредставительства в Кабуле усилили меры охраны после произошедшего теракта. «Незамедлительно был принят комплекс мер по усилению охраны внешнего периметра, привлечены дополнительные силы талибских властей, задействованы возможности службы разведки и контрразведки Афганистана», – цитирует Лаврова ТАСС.
Российская сторона рассчитывает, что организаторы теракта понесут наказание в ближайшее время, добавил он.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Москва решительно осуждает совершенный в столице Афганистана у российского посольства теракт. «Конечно же, сейчас главное, что необходимо сделать, – это получить информацию с места о том, что случилось с нашими представителями и дипломатами», – считает Песков. Он добавил, что «сейчас информация будет уточняться».
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Вынесен приговор журналисту Сафронову
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Обвиняемого в государственной измене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова приговорили к 22 годам заключения по решению Московского городского суда.
«Признать Сафронова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 Уголовного кодекса РФ («Государственная измена»)», – цитирует судью ТАСС.
Сафронова приговорили к 22 годам колонии.
Ранее прокурор Борис Локтионов запросил в ходе прений 24 года колонии для советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова по делу о государственной измене, сообщил адвокат Дмитрий Катчев.
Напомним, Ивана Сафронова задержали летом 2020 года. Он был арестован и помещен в СИЗО «Лефортово». По словам адвоката, Сафронов подозревается в работе на чешские спецслужбы.
В том же году ему предъявили обвинение в государственной измене, вину он признавать отказался.
Газета «Коммерсант» утверждала, что ему инкриминируется передача сведений, составляющих гостайну, в 2017 году, а информацию об этом ФСБ получила от СВР. Глава ведомства Сергей Нарышкин заявил, что СВР не заявляла, что получала данные, свидетельствующие о передаче Иваном Сафроновым секретной информации Праге. Президент России Владимир Путин рассказывал, в чем именно обвиняют Сафронова.