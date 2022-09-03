В казахстанском Костанае начал гореть оружейный магазин

Оружейный магазин горит в казахстанском Костанае, в подвале оказались заблокированы два человека, пожарные сейчас не могут проникнуть внутрь из-за детонации боеприпасов, сообщили в пресс-службе МЧС республики.

Возгорание произошло в 11.20 в отдельном здании магазина «Оружейная палата», огонь попал на крышу ближайшего здания СТО и здания столовой.

«Пожар охватил всю площадь комплекса каскадного типа двух и первого уровневого здания. В настоящее время происходит детонация боеприпасов. Место полностью оцеплено и проводится разведка», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Огонь распространился на восемь частных жилых домов, также повреждены припаркованные рядом с домом два легковых автомобиля. О находящихся в подвале людях сообщил хозяин магазина.

Информация о пострадавших пока не поступала. В тушении пожара задействованы 40 человек личного состава и 12 единиц техники.