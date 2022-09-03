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Евросовет обвинил Еврокомиссию в медленной реакции на рост цен на газ
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Еврокомиссия слишком медленно реагирует на рост цен на газ и электроэнергию, заявил глава Евросовета Шарль Мишель.
Мишель указал, что проблему «не только сегодня обнаружили», она обсуждается с октября, Еврокомиссию не раз «просили внести конкретные предложения». Он заявил, что рост цен стал «катастрофой» для «граждан, семей, компаний», передает ТАСС со ссылкой на Suddeutsche Zeitung.
Глава Евросовета заявил, что нельзя «терять ни дня», Европа «не может позволить себе роскошь ждать еще недели и месяцы», предложения должны быть вынесены на обсуждение как можно скорее. «И я надеюсь, что не после речи о положении в Европейском союзе», – сказал он, имея в виду выступление главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен 14 сентября.
Suddeutsche Zeitung считает, что фон дер Ляйен не выполнит просьбу Мишеля о конкретных предложениях перед своим выступлением, поскольку отношения между политиками считаются натянутыми; они, по утверждению газеты, соревнуются за признание и влияние в Брюсселе.
Мишель полагает, что странам ЕС будет «трудно» договориться между собой, но они смогут это сделать, когда появятся «конкретные предложения». Он указал, что «чрезвычайно трудные и жесткие» проблемы связаны не только с ценами на электроэнергию и газ. Правительства выделили «огромную сумму» в 280 млрд евро, чтобы смягчить последствия высоких цен на энергоносители, но нужно инвестировать в защиту климата и переход к зеленой экономике. Мишель уверен, что ЕС решит проблемы.
«Мы сделаем это, – сказал он по-немецки, намекая на знаменитое обещание экс-канцлера Германии Ангелы Меркель в связи с кризисом беженцев. – У нас есть необходимые инструменты и средства, но мы должны действовать сообща и быстро».
Напомним, СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее. На прошлой неделе цены на газ в Европе превышали 3500 долларов за 1 тыс. куб. м.
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«Северный поток» остановлен на неопределенный срок
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При проведении регламентных работ на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия.
В ходе регламентных работ на газоперекачивающем агрегате (ГПА № 24) КС «Портовая», выполняемых совместно с представителями Siemens, Газпром обнаружил утечку масла, говорится в Telegram-канале холдинга.
В масле нашли примесь герметизирующего состава.
Газпром сообщает, что Ростехнадзор России выдал в связи с этим предостережение, так как обнаруженные неисправности, повреждения не позволяют обеспечить безопасную безаварийную эксплуатацию газотурбинного двигателя. «В связи с чем необходимо принять соответствующие меры и приостановить дальнейшую эксплуатацию газоперекачивающего агрегата Trent 60 в связи с выявленными грубейшими нарушениями», – говорится в сообщении компании.
Подобные утечки масла ранее были обнаружены и на других двигателях, прошедших заводской капитальный ремонт и находящихся сейчас в состоянии вынужденного простоя. «В соответствии с информацией компании Siemens, полное устранение утечки масла на этих двигателях возможно только в условиях специализированного ремонтного предприятия», – заявляет Газпром. «Письмо о выявленных неисправностях агрегата Trent 60 (№ 24) и необходимости их устранения направлено президенту и главному исполнительному директору компании Siemens Energy AG Кристиану Бруху. До устранения замечаний к работе оборудования транспорт газа в газопровод «Северный поток» полностью остановлен», – добавили в холдинге.
Ранее Газпром сообщал, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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Медведев предупредил Европу о возможности лишиться газа из России
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
Так, он прокомментировал заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о том, что пришло время ввести потолок цен на российский газ.
«Будет, как с нефтью. Российского газа в Европе просто не будет», – написал он в своем Telegram.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
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Главы минфинов G7 подтвердили планы ввести «потолок цен» на российскую нефть
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Министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России, сообщили СМИ со ссылкой на заявление, принятое в Берлине по итогам заседания.
«Мы хотим создать широкую коалицию с целью максимизировать эффективность наших мер и призываем все страны, которые все еще хотят импортировать российскую нефть и нефтепродукты, взять на себя обязательство делать это только по ценам на уровне или ниже потолка», – цитирует заявление «Интерфакс».
Вся коалиция будет определять потолок цен, он будет установлен на уровне, основанном на ряде технических параметров. Планируется запретить оказание любых услуг по морской перевозке российской нефти, если она будет продаваться по цене, выше согласованного «широкой коалицией» потолка, передает ТАСС.
В заявлении сказано, что главы минфинов стран «семерки» призывают государства, которые являются экспортерами нефти, наращивать добычу, чтобы снизить волатильность на рынке энергоресурсов.
Минфин Японии заявил, что ограничение цен на российскую нефть направлено на предотвращение резкого роста цен на энергоносители и сдерживание роста инфляции.
Американское министерство финансов считает, что введение потолка цен на российскую нефть нанесет мощный удар по финансам России и снизит инфляцию в США.
Напомним, сообщалось, что министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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Волк загрыз любимую пони главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен
Любимая пони главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен по кличке Долли погибла при нападении на нее волка, сообщает газета Bild.
«Один из хищников напал на любимую пони Урсулы фон дер Ляйен в ночь на пятницу, похитив ее с пастбища в поместье главы Еврокомиссии в Бургдорф-Байнхорне (Нижняя Саксония) – всего в ста метрах от дома семьи», – приводит РИА «Новости» сообщение газеты.
Уточняется, что погибшую пони в пятницу утром обнаружил муж председателя Еврокомиссии Хайко фон дер Ляйен в ее поместье. На место инцидента выехали сотрудник сельскохозяйственной палаты и ветеринар, они взяли пробы.
Немецкое издание сообщает, что Долли была всеобщей любимицей, поэтому вся семья расстроена этим происшествием. Сама фон дер Ляйен с юности является страстной наездницей, в свое время участвовала в чемпионатах по верховой езде.
Германия и Венгрия стали тратить запасы газа из подземных хранилищ
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Ряд европейских стран, в частности, Германия и Венгрия, начали тратить газ из подземных хранилищ на фоне приостановки «Северного потока», следует из данных ассоциации Gas Infrastructure Europe.
Сообщается, что к нетто-отбору газа из ПХГ перешли Венгрия и Германия. По состоянию на 31 августа уровень заполненности ПХГ Венгрии сократился на 0,9 п.п., передают «Ведомости».
При этом отмечается, что в целом Германия может поддерживать нетто-прирост закачки. Показатель увеличился за 31 августа на 0,25 п.п. Наиболее заметные отборы газа показывают компании VNG, OMV, MET* и EWE.
По данным ассоциации, в среднем резервы Европы выросли до 80,35%, увеличивших на 0,19 п.п. за 31 августа.
Ранее в Европарламенте заявили, что тринадцать стран ЕС полностью или частично отрезали от российского газа.
Газпром подтвердил, что поставка газа по «Северному потоку» полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, санкции, которые ввел Евросоюз, довели до приостановки «Северного потока».
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В Молдавии решили покупать электричество на Украине вместо Приднестровья
В случае прекращения поставок электроэнергии с Молдавской ГРЭС, которая находится в непризнанной Приднестровской Молдавской республике, Кишинев намерен закупать электроэнергию у Украины, заявил вице-премьер страны Андрей Спыну в эфире кишиневского телеканала Prime.
«Мы рассматриваем разные сценарий возможных рисков в энергетическом секторе. Если Молдавская ГРЭС прекратит поставки электроэнергии на правый берег Днестра, мы готовы закупать электричество у Украины. В полном объеме, то есть 100%. Такая договоренность с Киевом у нас есть», – цитирует РИА «Новости» Спыну.
Говоря о поставках газа в зимний период, вице-премьер отметил, что Молдавия в этом плане сильнее уязвима перед кризисом, так как нет договоренностей с Газпромом.
«К сожалению, беседа, которую я провел на днях с главой Газпрома Алексеем Миллером, не все прояснила. Он обозначил сентябрьские объемы. У нас не будет проблем с поставками в сентябре. А что касается дальнейших месяцев, я надеюсь продолжить этот диалог и иметь больше ясности в ближайшие недели», – отметил он.
Молдавия закупает 70% электроэнергии у Молдавской ГРЭС (принадлежит российской «Интер РАО») по цене 60 долларов за 1 МВт/ч, а 30% – у украинского «Энергоатома» по цене 78 долларов за 1 МВт/ч. Ежегодные потребности Молдавии в электроэнергии оцениваются в 800 МВт.
На прошлой неделе Национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям разрешила госпредприятию «Энергоком» закупать электроэнергию за рубежом без проведения тендера.
Ранее газораспределительное предприятие «Молдовагаз» погасило текущую задолженность перед Газпромом.
До этого сообщалось, что «Молдовагаз» просит Газпром отсрочить до конца четвертого квартала срок оплаты авансовых платежей за август и сентябрь.
Напомним, национальное агентство Молдавии по регулированию в энергетике разрешило компании «Молдовагаз» поднять внутренние тарифы на голубое топливо. Однако глава «Молдовагаза» Вадим Чебан уже посетовал, что тариф, предложенный национальным агентством, все равно не покрывает расходов и приведет к дальнейшему росту долгов.
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В ЕК рассказали, как поступят с изъятой у россиян на границе валютой
Право распоряжаться изъятой у россиян на границе валютой оставлено за государствами-членами Европейского союза, заявил представитель Еврокомиссии по финансовой стабильности и финансовым услугам.
«Применять санкции должны национальные компетентные органы; следовательно, именно они должны решать, как распорядиться деньгами», – передает РБК сообщение ЕК.
Так, согласно санкциям, введенным после начала специальной военной операции на Украине, в Россию запрещен ввоз наличных банкнот евро и всех официальных валют стран ЕС.
При этом исключение сделано для использования валют в личных целях гражданами, направляющимися в Россию, сопровождающими их членами семей, а также дипломатами.
«Использование валют в личных целях должно исключать коммерческий интерес», – добавили в ЕК.
Кроме того, в Еврокомиссии пояснили, что это касается случаев, когда российские компании закрываются и возвращаются в Россию с принадлежащими им денежными средствами.
Стали известны детали плана по сокращению спроса на электроэнергию в ЕС
СМИ рассказали о подготовленном Еврокомиссией плане по борьбе с ростом цен на электроэнергию и сокращению спроса на нее.
Как пишет Wall Street Journal со ссылкой на проект документа, сейчас в Европе цена электроэнергии определяется по уровню самого дорогостоящего производства – при помощи природного газа. Предлагается, чтобы более дешевые виды генерации оплачивались по более низким ценам. В частности, речь идет о ветряной и солнечной энергии, а также энергии АЭС. В результате потребители должны будут платить по смешанной стоимости электроэнергии, передает РИА «Новости».
Кроме того, в отношении рынка электроэнергии предлагается принять меры, которые станут «зеркальным отражением» шагов по снижению «спроса на газ на 15%». Так, для снижения спроса предложено проводить аукционы, которые дадут возможность промышленности получать компенсацию в обмен на меньшее потребление.
Предложения могут рассмотреть на внеочередной встрече министров энергетики Евросоюза 9 сентября.
Напомним, европейцы спешно реанимируют угольные электростанции. Также обсуждается возможный отказ от закрытия действующих атомных реакторов.
Страны G7 собрались утвердить план ограничения цен на нефть из России
Министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу, вероятно, согласуют план ограничения цен на нефть из России, сообщает Reuters со ссылкой на неназванных европейских чиновников.
По его данным, министры должны по итогам встречи в онлайн-формате опубликовать коммюнике, в котором будут изложены планы по реализации мер. «Сделка вероятна», – заявил Reuters представитель одной из европейских стран-участниц формата, передает ТАСС.
Источник при этом подчеркнул, что пока неизвестны детали документа, в частности, каким именно будет потолок цен на баррель нефти, выше которого страны G7 будут отказывать в страховке и финансировании поставок этого вида топлива из России.
Вице-премьер Александр Новак ранее предупреждал, что Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ. Новак назвал предложения о потолке цен на нефть «полным абсурдом», указав, что это является вмешательством в рыночные механизмы. По его словам, за данную меру заплатят европейские и американские потребители.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
В Эстонии решили отнимать недвижимость россиян за коммунальные долги
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Недвижимость граждан России в Эстонии может быть продана для покрытия возможного долга по оплате коммунальных услуг, заявил вице-канцлер эстонского МВД Вейко Коммусаар государственному «Радио 4».
Он пояснил, что квартиру могут реализовать в самом крайнем случае, если человек действительно окажется в ситуации, когда он не сможет управлять недвижимостью и образуется большой долг, передает РИА «Новости».
Коммусаар также считает, что граждане России, которые не имеют доступа к своей недвижимости на территории Эстонии, могут управлять ею через третьих лиц.
«Люди, приобретающие жилье в других странах, должны просчитывать наперед, смогут ли они всегда иметь доступ к этой недвижимости. Да, как сейчас делать банковские переводы – сложный вопрос. Если есть человек или фирма, которые готовы следить за этой недвижимостью, я думаю, что есть способ договориться об отсрочке платежей», – отметил вице-канцлер.
По данным МВД, гражданам России принадлежит в Эстонии 41 351 объект недвижимости, а гражданам Белоруссии – 919. Хотя большинство владельцев недвижимости из числа российских граждан проживают в Эстонии с видом на жительство, примерно 12% из них, или 4500 человек нуждаются в визе для посещения Эстонии и потеряют доступ к своей недвижимости из-за визового запрета.
Ранее министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс сообщил, что МВД готовит закон, ограничивающий право граждан России покупать недвижимость в балтийской республике.
До этого эстонский министр иностранных дел Урмас Рейнсалу заявил, что Таллин планирует вместе с партнерами в регионе запретить въезд большинству россиян с шенгенскими визами в ближайшие несколько дней или недель.
Газета ВЗГЛЯД писала, как власти Эстонии и Латвии планируют выдавить со своей территории россиян, получивших в предыдущие годы визы и временные виды на жительство.
С 18 августа Эстония запретила въезд гражданам России с выданной в Эстонии шенгенской визой, целью посещения которых является туризм, бизнес, спорт или культура. Под запрет попали и россияне, владеющие недвижимостью в Эстонии. Местные банки прекратили принимать платежи из России, и россияне не могут оплачивать коммунальные счета.
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Siemens Energy выразила готовность принять участие в ремонте «Северного потока»
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Компания Siemens Energy AG сейчас не занимается техническим обслуживанием газопровода «Северный поток», но готова принять участие, сообщил ее представитель.
В Siemens Energy заявили, что «на компрессорной станции «Портовая» имеется достаточно дополнительных турбин для работы «Северного потока». Компания сообщила, что «приняла к сведению последние сообщения» Газпрома, но «как производитель турбин» считает, что «такой вывод не является технической причиной для прекращения эксплуатации».
В сообщении Siemens Energy сказано, что «такие утечки обычно не влияют на работу турбины и могут быть устранены на месте», это «рутинная операция в рамках работ по техническому обслуживанию». Утверждается, что в прошлом возникновение такого рода утечек не приводило к остановке эксплуатации, передает ТАСС.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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ЕК намерена добиваться введения потолка цен на российскую нефть во всем ЕС
Европейская комиссия (ЕК) решила работать со странами Евросоюза, чтобы установить ограничение цен на нефть из России, согласованное странами Группы семи (G7), во всех государствах сообщества. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони.
«G7 будет работать над созданием широкой глобальной коалиции, чтобы окончательно согласовать структуру и уровень ограничения цен, и чтобы совместно реализовать эту меру для повышения ее эффективности. Комиссия сыграет свою полноценную роль в работе по достижению единогласия среди наших 27 государств-членов, чтобы реализовать такую меру в ЕС», – приводит текст заявления еврокомиссара ТАСС.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
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В Германии призвали создать коалицию стран ЕС для введения потолка цен на нефть
Нужно убедить всех участников ЕС в необходимости присоединиться к коалиции для введения потолка цен на российскую нефть для эффективного результата, заявил министр финансов Германии Кристиан Линднер.
«Мы сегодня договорились, что создадим коалицию, мы хотим помимо членов «Большой семерки» убедить войти в нее всех участников Евросоюза… чем больше будет эта коалиция по ограничению цен, тем, вероятно, быстрее мы получим хорошие результаты», – цитирует РИА «Новости» Линднера.
В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США.
Ранее сообщалось, что министры финансов стран «Большой семерки» подтвердили намерение ввести «потолок цен» на нефть из России.
По информации Bloomberg, в ответ на введение потолка цен на нефть Западом Россия предложила странам Азии долгосрочные контракты на поставку нефти со скидками до 30% от рыночной стоимости.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможное введение ограничений цен на российскую нефть в интересах американских компаний является абсурдом.
Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что в случае введения потолка цен на трубопроводный газ из России Европа совсем лишится российского газа.
-
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Эстония заявила о намерении укрепить оборону из-за действий России
Эстония готова в качестве ответа на действия России на Украине укрепить оборону на суше, в воздухе и на море, заявил на пресс-конференции на шведском острове Готланд глава Минобороны Эстонии Ханно Певкур.
«Мы усилим его [сотрудничество] <...>. Все наши страны, а особенно Эстония, будут по-новому делать фокус на усиление наших возможностей. Мы усилим нашу береговую оборону, оборону воздушного пространства, укрепим оборону на море. Мы будем приобретать новые возможности, много новых систем для нашей обороны», – передает ТАСС слова министра.
Он добавил, что сраны региона Балтийского моря намерены укреплять сотрудничество, чтобы ответить на «угрозу», исходящую от России.
Ранее власти Эстонии заявили, что считают, что Россия в ходе учений якобы провела имитацию ракетных ударов по Эстонии и другим странам Балтии.
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Берлин заверил в гарантированной надежности поставок газа в Германию
Федеральное сетевое агентство Германии, выполняющее функции регулятора, заверило, что надежность поставок газа в страну в настоящее время гарантирована.
Представитель регулятора заявил, что агентство «внимательно следит за ситуацией в тесном сотрудничестве с сетевыми операторами». Он отметил, что «ситуация на газовом рынке напряженная», но в Германии работают над «укреплением независимости от импорта энергоносителей из России». «В результате сейчас мы лучше подготовлены, чем несколько месяцев назад», – сказал он.
При этом регулятор сообщил, что «принял к сведению» заявления Газпрома по ситуации вокруг трубопровода «Северный поток», но отказался «комментировать их по существу», передает ТАСС.
«В связи с российским решением пока не пропускать газ через «Северный поток» становятся более важными темы терминалов для СПГ, заполнение газовых хранилищ и необходимость значительной экономии. Хорошо, что Германия лучше подготовлена, но теперь все зависит от каждого», – приводит РИА «Новости» слова руководителя сетевого агентства Клауса Мюллера.
Напомним, поставка газа по «Северному потоку» была полностью прекращена на период с 31 августа по 2 сентября в связи с ремонтом единственного оставшегося в работе газоперекачивающего агрегата. Однако 2 сентября Газпром сообщил, что на газоперекачивающем агрегате «Северного потока» обнаружена утечка масла с примесью герметизирующего состава, которую возможно устранить в условиях специализированного ремонтного предприятия. «Северный поток» остановлен на неопределенный срок.
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