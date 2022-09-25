Эксперт объяснил истеричные попытки Киева сорвать референдумы

Заместитель заведующего кафедрой международных организаций и проблем глобального управления факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Наумов, комментируя проходящие ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях референдумы, заявил газете ВЗГЛЯД, что руководство Украины начинает понимать, что проиграло.

«Украина запросила проведение чрезвычайного заседания Совета Безопасности ООН из-за референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Референдумы идут третий день. Ажиотаж, несмотря на колоссальное давление, угрозы и попытки срывов со стороны украинских властей, не спадает. Руководство Украины, наконец, начинает понимать, что проиграло. Хотя проиграло оно еще восемь лет назад, сначала запретив русский язык, образование, культуру, а затем объявив войну против «существ», выражаясь языком высшего руководства Украины, Донбасса», – заявил Наумов в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По его словам, выступая вчера на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Министр иностранных дел Сергей Лавров напомнил высокому собранию об одном из интервью Владимира Зеленского 2021 года, в котором он посоветовал всем, кто чувствует себя русскими ради блага детей и внуков «уходить» в Россию. «Жители упомянутых регионов сейчас так и поступают, забирая с собой при этом свои земли, на которых столетиями жили их предки», – заключил Лавров.

«Прямое волеизъявление граждан в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях продолжается. Находящиеся в этих регионах наблюдатели и представители СМИ отмечают воодушевление, с которым люди участвуют в референдумах. Истерика киевского режима будет лишь нарастать по мере осознания своей беспомощности и неизбежного поражения», – заявил Наумов.

Ранее сообщалось, что украинские войска нанесли удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона, два человека погибли.

Глава ЦИК ЛНР Елена Кравченко заявила, что украинские провокаторы в социальных сетях публикуют адреса участковых комиссий референдума в ЛНР и призывают украинские войска открывать по ним огонь.

Напомним, в пятницу, 23 сентября, в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Херсонской области и на освобожденных территориях Запорожской области начались референдумы о вступлении в состав Российской Федерации. Голосование продлится по 27 сентября включительно. Президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей.