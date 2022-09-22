Эксперт рассказал о необходимом наборе личных вещей для мобилизованного

«На призывном пункте все личные вещи будут проверять, поэтому градусник брать с собой не надо. А вот шерстяные носки или фонарик могут разрешить. Так что одеваться надо потеплее – в это время года», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее стало известно, что 10 тыс. граждан сами пришли в военкоматы за первые сутки мобилизации.

«С собой следует взять необходимые в быту вещи – иголку с нитками, носовые платки, расческу, кусачки для ногтей, средства индивидуальной гигиены, даже туалетную бумагу. Пригодится на первое время. Понадобится и щетка для одежды, и крем для обуви. Кроме того, надо ориентироваться на направление и род деятельности в армии. Надо взять и сменное нижнее белье – трусы с теплыми носками. Несмотря на то, что форму будут выдавать, нижнее белье нужно в любом случае», – считает доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.

Кроме того, эксперт советует взять небольшую аптечку с бинтом, ватными палочками, йодом и зеленкой. Не будет лишним и простой карандаш с блокнотом, вдруг понадобится записать что-то важное. По словам Перенджиева, примерно такой набор вещей брали с собой и в советское время, с тех пор мало что изменилось в этом отношении.

В среду президент Владимир Путин объявил в России частичную мобилизацию. Призыву на военную службу подлежат граждане, которые состоят в запасе, – прежде всего, те, кто проходил службу в рядах ВС, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

По словам министра обороны Сергея Шойгу, срочников отправлять в горячие точки не будут. Мобилизованные пройдут подготовку, переподготовку и только после этого приступят к выполнению задач.

Представитель Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, контр-адмирал Владимир Цимлянский сообщил в четверг, что за первые сутки частичной мобилизации в военкоматы самостоятельно, не дожидаясь повестки, пришли около 10 тысяч россиян, находящихся в запасе. Как передает ТАСС, Цимлянский назвал одним из основных факторов для вручения повестки запасникам наличие у них боевого опыта.

Газета ВЗГЛЯД писала, какие задачи будут поставлены перед теми сотнями тысяч новых военнослужащих, а также разбиралась, кто подлежит частичной мобилизации, а кто с высокой вероятностью не подпадает под нее.