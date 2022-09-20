Путин отметил эффективность российской военной техники

Российская военная техника эффективно противостоит западным вооружениям и хорошо себя проявила и зарекомендовала, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.

«Особо отмечу тот факт, что наша техника эффективно противостоит западным образцам вооружений», – передает его слова ТАСС.

Путин подчеркнул, что «на поддержку нынешнего режима в Киеве фактически брошены все запасы арсеналов НАТО».

Также в ходе совещания глава государства предложил обсудить ситуацию с поставками вооружения, техники и боеприпасов в войска, в том числе для участвующих в спецоперации.

Ранее Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.