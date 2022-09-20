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Путин потребовал нарастить объемы ОПК и сократить сроки производства
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Президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
По словам президента России, необходимо в кратчайшие сроки обеспечить поставки средств поражения в войска, передает ТАСС.
«Организациям ОПК необходимо в самые кратчайшие сроки обеспечить поставку требуемого вооружения и техники в войска, средства поражения», – заявил Путин.
Президент добавил, что «оборонная отрасль вносит огромный вклад в укрепление безопасности страны и в повышение боевых возможностей армии и флота. При этом она занимала и занимает прочные позиции на мировых рынках вооружений».
«Нужно нарастить производственные мощности ряда предприятий ОПК и, где нужно, модернизировать их», – сказал Путин на совещании с руководителями предприятий ОПК.
В Китае поблагодарили Путина за поддержку по вопросу Тайваня
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Китайский народ благодарен президенту России Владимиру Путину за поддержку Китая по вопросу Тайваня, заявил профессор Университета Сучжоу, заместитель директора Центра Китая и Глобализации Гао Чжикай.
«Перед лицом запугивания со стороны США Путин открыто поддерживает Китай в вопросе Тайваня, поддерживает коренные интересы Китая и является другом Китая, за что весь китайский народ ему очень благодарен», – приводит слова профессора РИА «Новости».
Он также отметил, что то, что Путин демонстрирует такую позицию в момент, когда США продвигают свой законопроект «О политике в отношении Тайваня», еще больше стимулирует китайский народ поддерживать хорошие российско-китайские отношения.
Накануне секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев прибыл в Китай для участия в консультациях на тему стратегической стабильности и общественной безопасности.
В прошлый четверг президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с Си Цзиньпином отметил, что Россия твердо придерживается принципа «одного Китая» и осуждает провокации США на Тайване. Он также заявил, что внешнеполитический тандем России и Китая играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.
Глава МИД России Сергей Лавров высоко оценил переговоры лидеров РФ и КНР в Самарканде, отметив, что Москва и Пекин полностью сходятся в оценках международной обстановки и продолжат координировать свои действия. В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил уверенность, что Китай занял сторону России. Он отметил «политическое сотрудничество и очень серьезное сближение между двумя странами».
Напомним, 7 марта правительство РФ внесло Тайвань в список недружественных России стран и территорий. Ранее власти Тайваня присоединились к санкциям Запада против РФ.
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Путин призвал изучать западную военную технику на Украине
Россия должна и может изучать военную технику Запада, которая используется на Украине, совершенствовать свою, делать это быстро и эффективно, заявил президент Владимир Путин на совещании с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
По его словам, на поддержку Киева направлены все запасы арсеналов НАТО, Россия должна их изучать и совершенствовать свою технику, передает ТАСС.
«Сегодня, учитывая обстановку, вызовы и угрозы, с которыми сталкивается наша страна, предприятия ОПК работают в напряженном, интенсивном режиме. Трудовые коллективы оперативно решают нестандартные задачи, перестраивают производства, совершенствуют продукцию, опираясь на опыт реальных боевых действий», – заявил Путин.
Он отметил, что представители ОПК сами выезжают буквально на передовую.
«И я хочу это отметить, хочу сказать об этом и хочу их за это поблагодарить. Это не просто ответственное отношение к делу, это в известной степени героизм, и это вносит огромный вклад в совершенствование боевой техники, используемой в ходе боевых действий», – отметил президент, передает РИА «Новости».
Ранее президент Владимир Путин в ходе совещания с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса потребовал в кратчайшие сроки нарастить объемы и сократить сроки производства на оборонно-промышленных предприятиях России.
Путин выразил сожаление по поводу приостановки диалога с Португалией
Россия сожалеет, что диалог с Португалией остановлен, и надеется на выправление ситуации, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина. «Мы сожалеем об этом и уверены в том, что в конечном итоге ситуация выправится», – добавил он.
Как заявил Путин, вновь растущие показатели пандемии коронавируса не дают возможности пообщаться с послами иностранных государств более плотно.
«К сожалению, вновь растущие рейтинги пандемии, увеличение количества заболевших не дают нам возможности с вами пообщаться более основательно, плотно, но от этого наше отношение к началу вашей работы не меняется, еще раз хочу подчеркнуть, мы желаем вам всего самого доброго, удачи, всего хорошего», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Президент выразил надежду, что работа в России будет интересной для послов, позволит им лучше узнать Россию, глубже познакомиться с ее историей и культурой.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как вывести Португалию из-под антироссийского влияния.
Путин счел циничным отсутствие ответа ЕС на предложение России бесплатно передать удобрения
Президент Владимир Путин назвал верхом цинизма отказ Евросоюза ответить на предложение России передать бесплатно развивающимся странам российские удобрения из европейских портов.
«Верхом цинизма является то, что даже наше предложение бесплатно, хочу это подчеркнуть, бесплатно передать нуждающимся странам заблокированные в европейских портах из-за санкций 300 тыс. [тонн] российских удобрений до сих пор остается без ответа. Понятно, не хотят давать заработать нашим компаниям. Но бесплатно-то мы хотим отдать, отдайте хотя бы бесплатно нуждающимся странам. Нет, и на это нет никакого ответа», – передает ТАСС слова Путина на церемонии вручения верительных грамот послами иностранных государств.
По его словам, Россия будет оказывать помощь и поддержку Мали, в том числе в поставках продовольствия.
«Россия будет и далее оказывать малийскому народу всестороннюю помощь и поддержку, включая поставки необходимого продовольствия, удобрений и промышленных товаров», – передает РИА «Новости» слова Путина.
Также Путин пообещал продолжить сотрудничество с Мали в гуманитарной сфере. В частости, глава государства пообещал расширить число мест для граждан Мали в российских вузах.
Ранее Путин подтвердил готовность России бесплатно поставлять удобрения развивающимся странам.
Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран
Президент Владимир Путин принял верительные грамоты послов четырех недружественных России стран, речь идет о Новой Зеландии, Португалии, Кипре и Южной Корее.
Российский лидер выразил сожаление, что отношения с Португалией пришлось остановить.
«Что касается российско-португальских отношений, то они в течение многих лет, даже столетий, носили разноплановый и обоюдовыгодный характер. Сейчас по известным причинам двусторонний политический и экономический диалог, сотрудничество приостановлены», – передает ТАСС слова Путина.
Путин также назвал неудовлетворительным нынешнее положение дел в отношениях России и Новой Зеландии, напомнив о сражениях в годы Второй мировой войны, когда Новая Зеландия в составе коалиции союзников сражалась вместе с Советским Союзом против нацизма.
«Нынешнее же положение дел в двусторонних отношениях, как известно, нельзя считать удовлетворительным», – подчеркнул Путин.
Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
Путин заявил о негативном влиянии антироссийских санкций на страны Запада
Западные санкции наносят вред самим странам Запада, а также беднейшим государствам, заявил президент Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот.
«Для того чтобы упрочить свое положение, вводятся нелегитимные санкции, осуществляется давление по всем векторам, в том числе и, конечно, на Россию. Однако те, кто делает это, видят, что их действия приводят к негативным последствиям для них самих. К сожалению, от такой политики страдают и совершенно невинные государства, прежде всего, развивающиеся и беднейшие», – передает его слова ТАСС.
«Именно на них в первую очередь отразились западные ограничения на поставки российских энергоносителей, продовольствия, удобрений на мировые рынки», – добавил глава государства.
Кроме того, Путин подчеркнул, что гегемония в мировых делах не может длиться вечно.
«Объективное развитие в сторону многополярности наталкивается, к сожалению, на сопротивление тех, кто пытается сохранить роль гегемона в мировых делах и контролировать все: и Латинскую Америку, и Европу, и Азию, и Африку. Надо сказать, что у этого гегемона неплохо это получалось на протяжении довольно длительного времени, но продолжаться вечно так не может, это невозможно», – добавил Путин.
Ранее президент России заявил, что Запад должен перестать использовать в своей политике «экономический эгоизм» и незаконные санкции.
Путин заявил о намерении России не сворачивать с суверенного курса
Россия не свернет с суверенного курса и будет выступать на площадке ООН с позиций объединения и возможности урегулирования региональных проблем, заявил президент страны Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Что касается России, мы не свернем с нашего суверенного курса, как постоянный член Совета Безопасности ООН намерены и далее продвигать объединительную международную повестку дня, вносить вклад в поиск эффективных ответов на многочисленные вызовы и угрозы современности, содействовать урегулированию острых региональных конфликтов», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Президент указал, что именно с таких позиций Россия будет выступать на открывшейся 77-й сессии Генассамблеи ООН.
Ранее Владимир Путин пообещал поддержку послам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
Путин обещал продолжать помогать Южной Осетии в обеспечении нацбезопасности
Россия и дальше будет оказывать содействие братскому народу Южной Осетии в решении социально-экономических задач и обеспечении национальной безопасности, говорится в поздравительной телеграмме президента Владимира Путина главе Южной Осетии Алану Гаглоеву.
«Отношения между нашими странами строятся на основе принципов союзничества и интеграции. Намерены и впредь оказывать всемерное содействие братскому народу Южной Осетии в решении стоящих перед ним социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности», – приводится текст телеграммы Путина на сайте Кремля.
Президент России подчеркнул, что этот праздник стал символом мужества и героизма народа Южной Осетии, который в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободу и независимость. Он также пожелал главе республики крепкого здоровья и успехов, а гражданам – мира и благополучия.
Южная Осетия 20 сентября отмечает национальный праздник – 32-ю годовщину провозглашения республики. В этот день в 1990 году Совет народных депутатов Юго-Осетинской автономной области принял декларацию о государственном суверенитете Юго-Осетинской советской демократической республики (ЮОСДР) в составе СССР. Декларацией также утверждался «государственный суверенитет как верховенство, самостоятельность и полнота государственной власти в границах ее территории, правомочность ее законов, независимость республики во внешних отношениях».
Путин заявил, что Россия выступает гарантом урегулирования в Приднестровье
Россия выступает гарантом приднестровского урегулирования, действует в строгом соответствии с договоренностями, заключенными с молдавской стороной, заявил российский президент Владимир Путин в ходе церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Убеждены, что развитие сотрудничества между Россией и исторически близкой нам Молдавией на принципах прагматизма и взаимной выгоды отвечает коренным интересам народов двух стран. Россия выступала и продолжает выступать гарантом приднестровского урегулирования. Кстати говоря, и в вопросах энергетической безопасности Молдовы мы действуем в строгом соответствии со всеми договоренностями, которые были основаны на предложениях молдавской стороны», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Ранее сопредседатель Объединенной контрольной комиссии (ОКК – коллективный руководящий орган миротворческой операции в Приднестровье) Олег Беляков заявил, что миротворческую деятельность в Приднестровье могут перестроить в случае выхода Молдавии из миротворческой операции.
Президент Молдавии Майя Санду требует вывести миротворцев России из Приднестровья. Президент Украины Владимир Зеленский на совместной с Санду пресс-конференции в июне заявил, что Киев готов ответить «ударом» на гипотетическую угрозу со стороны Приднестровья.
Мир в зоне приднестровского конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.
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Путин пообещал поддержку послам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией
Президент Владимир Путин впервые с начала спецоперации на Украине принимает в Кремле иностранных послов. Глава государства пообещал поддержку иностранным послам в инициативах по упрочению отношений их стран с Москвой.
«Исходим из того, что в поле вашего зрения будут находиться вопросы расширения политического диалога, торгово-экономических связей, углубления культурно-гуманитарных обменов, контактов между людьми. И мы искренне заинтересованы в том, чтобы работа возглавляемых вами посольств на этих ключевых направлениях была успешной», – передает его слова ТАСС.
«Ваши возможные инициативы и предложения, нацеленные на упрочение взаимопонимания между нашими народами, конечно же, будут пользоваться поддержкой как со стороны российских властей, так и общественных и деловых кругов нашей страны», – добавил Путин.
Глава государства также подчеркнул, что сейчас происходит трансформация мироустройства, и мир движется к многополярности.
В Кремле проходит церемония вручения верительных грамот, в предыдущий раз такая церемония состоялась в декабре прошлого года. Путину вручат грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер и Южной Кореи Чан Хо Чжин. Все страны Евросоюза входят в список недружественных для России. Новая Зеландия, Южная Корея и еще ряд государств также входят в этот список.
Путин принимает и новых послов из ряда стран постсоветского пространства. В их числе – дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.
Также президенту России вручат верительные грамоты послы из государств Азии (Монголии, Непала, Филиппин), Африки и Ближнего Востока (Алжира, Египта, Конго, Кувейта, Ливии, Мали, Сенегала, Судана, Танзании, Уганды), Латинской Америки (Венесуэлы, Колумбии, Уругвая).
Путин пообещал дальнейшее сотрудничество с Кувейтом и Ливией
Россия видит неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия с Кувейтом и заинтересована в справедливом и устойчивом урегулировании в Ливии, заявил президент России Владимир Путин на церемонии вручения иностранными послами верительных грамот.
«Готовы продолжать тесную внешнеполитическую координацию, причем не только в ближневосточных делах, но и по другим актуальным международным вопросам. Видим неиспользованные резервы в развитии торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия», – цитирует РИА «Новости» Путина.
Он добавил, что Россия выступает за дальнейшее укрепление конструктивного сотрудничества с Кувейтом.
Также президент заявил, что Россия заинтересована в справедливом и устойчивом урегулировании в Ливии, будет и далее поддерживать суверенитет этой страны.
«Заинтересованы в справедливом и устойчивом урегулировании затянувшегося в этой стране внутреннего конфликта. Россия будет и далее поддерживать суверенитет, территориальную целостность Ливии, помогать дружественному ливийскому народу отстаивать свое право на достойную жизнь, мир и безопасность», – приводит ТАСС слова Путина.
Ранее на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
В Кремле проходит церемония вручения верительных грамот, в предыдущий раз такая церемония состоялась в декабре прошлого года. Путину вручат грамоты послы Кипра Кипрос Йоргаллис, Новой Зеландии Сара Мари Уолш, Португалии Мария Мадалена Лобу Карвалью Фишер и Южной Кореи Чан Хо Чжин. Все страны Евросоюза входят в список недружественных для России. Новая Зеландия, Южная Корея и еще ряд государств также входят в этот список.
Путин принимает и новых послов из ряда стран постсоветского пространства. В их числе – дипломаты из Армении Вагаршак Арутюнян, Белоруссии Дмитрий Крутой, Молдавии Лилиан Дарие. Кроме того, на церемонии присутствует посол Сербии Момчило Бабич.
Также президенту России вручат верительные грамоты послы из государств Азии (Монголии, Непала, Филиппин), Африки и Ближнего Востока (Алжира, Египта, Конго, Кувейта, Ливии, Мали, Сенегала, Судана, Танзании, Уганды), Латинской Америки (Венесуэлы, Колумбии, Уругвая).
Путин: По линии ОДКБ принимаются меры по снижению обострения между Баку и Ереваном
Президент Владимир Путин заявил, что по линии Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) принимаются меры по снижению обострения обстановки между Азербайджаном и Арменией.
«Отмечу, по линии организации (ОДКБ) принимаются меры в связи с обострением обстановки в армяно-азербайджанском приграничье. В зону противостояния направлены специальная миссия во главе с генсеком ОДКБ. Ей поручено по результатам изучения положения дел подготовить предложения Совету коллективной безопасности [ОДКБ]», – передает ТАСС слова Путина в обращении к послам иностранных государств на церемонии вручения верительных грамот, которая прошла во вторник в Кремле.
В понедельник передовая группа миссии Организации Договора о коллективной безопасности представила в Министерстве обороны Армении ряд инициатив по деэскалации напряженности с Азербайджаном.
Напомним, в прошлый вторник Ереван обвинил Азербайджан в нанесении ударов по городам Армении. Азербайджан в свою очередь обвинил Армению в масштабной диверсии на границе. Как утверждают в министерстве обороны Азербайджана, в результате принятых азербайджанскими военными «срочных мер по немедленному предотвращению этих актов произошло боестолкновение». Армянская сторона официально запросила военную помощь у ОДКБ. В прошлый четверг ночью Армения и Азербайджан договорились о перемирии.
По данным Совета безопасности Армении, в результате обострения конфликта с Азербайджаном свыше 200 человек погибли и пропали без вести. Минобороны Азербайджана сообщило, что в ходе эскалации погибли 80 военнослужащих азербайджанской армии.
Путин назвал Египет одним из важнейших партнеров в Африке и арабском мире
Россия считает Египет одним из важнейших партнеров в Африке и арабском мире, заявил президент Владимир Путин на встрече с вновь прибывшими в страну послами иностранных государств.
«Мы рассматриваем эту страну [Египет] в качестве одного из важнейших партнеров в Африке и арабском мире, находимся в постоянном контакте с президентом Сиси», – передает его слова ТАСС.
Глава государства выразил надежду, что на форуме Россия – Африка в следующем году удастся придать новый импульс развитию взаимовыгодного сотрудничества.
«В присутствии уважаемых послов Алжира и Египта, а также их коллег из других африканских стран хотел бы напомнить, что в 2023 году в Санкт-Петербурге запланировано проведение второго саммита Россия – Африка. Рассчитываем, что на нем нам удастся вместе придать новый импульс всестороннему развитию взаимовыгодного сотрудничества между Россией и африканскими государствами», – сказал Путин.
Также на встрече с послами Путин пообещал поддержку дипломатам в инициативах по упрочению отношений стран с Россией.
Путин наградил генпрокурора ЛНР орденом Мужества посмертно
Опубликован указ президента России Владимира Путина о награждении российским орденом Мужества посмертно генпрокурора Луганской народной республики (ЛНР) Сергея Горенко.
«За самоотверженность, мужество и отвагу наградить орденом Мужества Горенко Сергея Сергеевича – генерального прокурора Луганской народной республики (посмертно)», – говорится в тексте документа, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее о награждении орденом Мужества и присвоении ему звания Героя ЛНР сообщила генпрокуратура республики.
Напомним, в пятницу в Луганске прогремел взрыв в здании генеральной прокуратуры ЛНР. В результате теракта погибли генеральный прокурор республики Сергей Горенко и его заместитель Екатерина Стегленко.
Председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после гибели генпрокурора ЛНР Сергея Горенко и его заместителя Екатерины Стегленко.
Путин: Россия и Белоруссия совместно противостоят вызовам и угрозам безопасности
Москва и Минск ведут совместную борьбу с вызовами и угрозами их безопасности, отметил президент Владимир Путин на встрече с вновь прибывшими в Россию послами иностранных государств.
«Совместно противостоим вызовам и угрозам безопасности наших государств. Активно сотрудничаем в рамках ОДКБ, ЕАЭС и СНГ», – цитирует ТАСС Путина.
По его словам, Россия будет содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в ШОС.
«Уже говорил, что на недавнем саммите в... Самарканде принято решение о начале процедуры приема Республики Беларусь в Шанхайскую организацию сотрудничества. Будем содействовать полноценному встраиванию Белоруссии в эту авторитетную региональную организацию», – сказал Путин.
Он добавил, что в этом году Россия и Белоруссия отметили 30-летие установления дипломатических отношений. При этом Белоруссия – ближайший союзник России и стратегический партнер, в том числе в рамках ОДКБ.
«Развивается многопрофильное интеграционное взаимодействие двух стран, последовательно реализуется основополагающий договор о создании Союзного государства, а также дополнительно согласованы в развитие этого договора 28 конкретных программ. В работе масштабные торговые и инвестиционные проекты, нацеленные на дальнейший рост благосостояния российских и белорусских граждан», – добавил российский лидер.
Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев на расширенном заседании саммита организации в Самарканде объявил о начале процедуры по представлению Белоруссии статуса полноправного члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).