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В МГУ пожаловались на отсутствие желающих изучать японский язык
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В Сети появилась петиция, авторы которой призывают спасти кафедру японской филологии Института стран Азии и Африки МГУ, на которую в этом году не пришел ни один студент первого курса.
«Не знаю, когда такое последний раз было и было ли», – пишет Telegram-канал «Китайская угроза» в заметке «Бардак в ИСАА МГУ».
«Я не могу утверждать, насколько петиция эффективна, но чувствую, что по крайней мере она выполняет одну важную функцию: четко и прямо формулирует проблему и делает ее видимой не только маленькому кругу лиц, прямо или косвенно к ней относящихся, но и заявляет о ее существовании другим людям, тем, кто по специальности, профессии, кругу интересов имеет мало пересечений с Японией, филологией», – отметил автор Telegram-канала.
При этом он считает неправильным утверждать, что нынешнее положение дел с отсутствием первокурсников на кафедре в 2022 году касается лишь японской филологии в ИСАА (Институте стран Азии и Африки), «потому что такая же ситуация царит и на других филологических кафедрах, а также кафедре африканистики».
«Многим, кто более или менее связан с ИСАА МГУ, известна ситуация, сложившаяся в нынешнем году с набором абитуриентов на конкретные языки и профили. Систему распределения студентов по определенным кафедрам, которая раньше была по большей части в административном ведении учреждения, в этом году реорганизовали и доверили поступающим (иными словами, абитуриенты сами выбирали язык и направление подготовки)», – объясняет автор.
Он уточнил, что всего в ИСАА на момент 2022 года четыре направления подготовки: филология, история, экономика, политология. «Естественно, это привело к перекосам в языковом наборе (африканские языки в этом году вовсе не набрали) и чуть ли не полному исчезновению целого направления подготовки – филологического, где теперь вместо привычного комплекта из пяти-шести языков на отделении, всего два: арабский и китайский. Удивляться, почему условный выпускник школы вместо языка фула выбирает китайский и идет на экономику, а не филологию, не приходится, это ожидаемо и нормально», – отметил автор публикации.
«К примеру, на моем курсе (2018-2022) на филологическом отделении были следующие языки: арабский, китайский, персидский, турецкий, хинди, японский. На других курсах бывали и индонезийский, и филиппинский, и иврит, и хауса и т.д.», – пояснил он.
«Навскидку, можно сказать, что у произошедшего есть как административные, так и объективно имиджевые причины, наряду с отсутствием широкого информационного пространства, внутри которого велась бы дискуссия о ситуации с востоковедением, об образовательных, профессиональных перспективах (которых, к слову, действительно немного, чего скрывать). Жизнь ИСАА уже давно нестабильна, это чувствуется и на уровне студенческого сообщества», – говорится в заметке.
«То, что в такие «неперспективные» направления попала, неожиданно, японская филология, по-моему, более чем красноречиво говорит о не просто кризисе гуманитарных наук, а об искаженном восприятии гуманитарных направлений, профессий в принципе и, наконец, подводит нас к основному заблуждению о том, что университет – это безусловный этап в карьере каждого человека, какую бы область деятельности он ни выбрал», – заключает «Китайская угроза».
Ветеран спецназа объяснил замысел попытки захвата АЭС украинским десантом
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«Не стоит недооценивать противника. Я думаю, что ВСУ собирались провести профессионально организованную операцию по захвату Запорожской АЭС, но наша разведка сработала четче и профессиональнее, поэтому украинцам не удалось совершить задуманное», – сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецназа Сергей Козлов, комментируя попытку украинского десанта высадиться на территории ЗАЭС.
«Поступающая информация о попытке захвата Запорожской АЭС – весьма противоречивая. Но вполне очевидно, что украинская сторона надеялась, что плацдарм будет захвачен. Обычно так и делается: идет штурмовой отряд, который захватывает плацдарм, а затем наращиваются силы», – рассказал ветеран ГРУ, майор в отставке Сергей Козлов.
«Вполне очевидно, с какой целью они это делают. Они хотели под шумок приезда миссии МАГАТЭ взять под контроль Запорожскую АЭС, чтобы все зафиксировали, что она находится под контролем украинских вооруженных сил. Тогда бы мы уже не смогли ничего предпринять, чтобы выбить оттуда ВСУ, поскольку это влечет высокие риски для безопасности станции. Кроме того, при попытке вернуть ее под наш контроль, на нас бы посыпались обвинения западных стран», – полагает собеседник.
«Вместе с тем была информация, что в составе украинского десанта были даже несколько британских офицеров. В целом это даже уже не секрет, что западные спецслужбы помогают украинскому командованию, – рассказал эксперт. – У британцев есть служба SAS – «Особая воздушная служба». Она считается элитной структурой, это раскрученный бренд, ее бойцы отличаются высоким уровнем подготовки». Правда, добавил Козлов, по словам самих сотрудников службы, за последние годы в Британии в целом довольно серьезно снизился уровень военной подготовки. «Лет двадцать назад представители этой службы мне рассказывали, что с большим уважением относятся к нашему спецназу. Но я не знаю, готовили ли они сейчас украинцев для этой операции», – отметил ветеран спецназа.
В четверг Министерство обороны России рассказало о высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара. «Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Член главного совета Запорожской области Владимир Рогов в эфире телеканала «Россия 1» заявил, что украинские диверсанты, которые планировали захват Запорожской АЭС, проходили спецподготовку в Великобритании. Вместе с тем в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил Рогов.
Глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
Путин назвал цели спецоперации на Украине
Президент России Владимир Путин заявил, что миссия России – остановить войну, которую Киев вел против Донбасса, и защитить саму Россию, сказал он на открытом уроке «Разговор о важном» в Калининграде.
«После государственного переворота [на Украине] в 2014 году жители Донецка, Луганска в значительной своей части, Крыма не захотели признать переворот. Это не детская тема, но она достаточно понятная. Против них начали фактически войну и восемь лет ее вели. Наша задача, миссия наших солдат, ополченцев Донбасса – эту войну прекратить, защитить людей. И, конечно, защитить саму Россию, потому что на территории сегодняшней Украины начали создавать антироссийский анклав, который угрожает нашей стране», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее Путин назвал жителей Донбасса частью общего культурного пространства с Россией.
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В Британии заявили о «разрушительных» для Киева последствиях провального контрнаступления
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Киев не сможет оправиться от неудачного контрнаступления на Херсон, выразил мнение обозреватель британской газеты Evening Standard Роберт Фокс.
Автор отметил, что действия ВСУ носят, скорее, символический, нежели стратегический характер. По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский пошел на это, несмотря на то, что военные советники выступали против из-за неподготовленности армии. Обозреватель напомнил слова экс-сотрудника MI6 Алекса Янгера, который указывал, что неудача Киева в контрнаступлении стала бы разрушительной для Украины, – передает РИА «Новости».
«Поражение в устье Днепра стало бы неудачей, от которой нынешним киевским властям было бы трудно оправиться», – отметил Фокс.
Кроме того, публицист предположил, что Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Евросоюза, которые не видят продвижения ВСУ.
Ранее обозреватель издания The Hill заявил, что если Украина хочет выжить как независимое государство, боевые действия необходимо закончить, то есть вступить в переговоры.
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МИД Германии ответил на требования Польши о репарациях
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Позиция Германии относительно репараций Польше за Вторую мировую войну неизменна, вопрос о них «закрыт», заявил представитель МИД ФРГ.
«Позиция федерального правительства неизменна, вопрос о репарациях закрыт. Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», – сказал представитель министерства РИА «Новости».
Он добавил, что Германия продолжает нести политическую и моральную ответственность за Вторую мировую войну.
Напомним, польские власти оценивают ущерб, нанесенный стране нацистской Германией, в 1,3 трлн долларов, заявил глава правящей партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский. Он добавил, что подобные компенсации выплачиваются годами, и такая сумма должна быть посильна для немецкой экономики. Варшава, по его словам, рассчитывает получить компенсации за то, что «немецкое государство и немецкий народ сделали Польше в 1939–1945 годах». «Это наша цель, которая вписывается в концепцию восстановления нормального положения вещей в деле функционирования польского государства», – отметил он.
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При уничтожении украинского десанта на ЗАЭС захвачено трое пленных
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В Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«В плен взято три человека (из украинского десанта), двое из них в тяжелом состоянии, врачи сейчас борются за их жизнь», – заявил Рогов в эфире «Соловьев-Live», передает РИА «Новости».
По его словам, еще 12 человек из числа диверсантов все еще ведут боевые действия.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Рогов в беседе с газетой ВЗГЛЯД отмечал, что сейчас большая часть украинского десанта уже уничтожена.
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Морги Николаева забиты телами украинских военных
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В госпитали и больницы Николаева после попытки украинского наступления доставлены свыше 2 тыс. бойцов вооруженных сил Украины, «все морги забиты», сообщил со ссылкой на источники глава администрации освобожденного Россией города Снигиревка Николаевской области Юрий Барбашов.
Барбашов рассказал, что попытка наступления была и в районе Снигиревки, но, «по всей видимости, имела отвлекающий характер, основной удар был нанесен немного севернее». Он сообщил, что «на нескольких участках ВСУ предприняли атакующие действия, соответственно, снигиревское направление оказалось не главным», передает РИА «Новости».
Как заявил Барбашов, «последствия этих атак оказались очень тяжелыми для ВСУ». По его данным, «в госпиталь МВД в Николаеве было доставлено около 400 раненых, такая же ситуация в БСМП», а «всего в различные госпитали и больницы Николаева доставлены более 2 тыс. раненых».
«Все морги забиты. Сейчас огромные проблемы испытывают с донорской кровью, с чистой водой и с обеспечением этих раненых, которые поступили в Николаев», – сказал Барбашов, пояснив, что получил данные непосредственно из Николаева от источников, знакомых с ситуацией в медучреждениях.
Напомним, Украина предприняла провальную попытку осуществить контрнаступление на так называемом Николаевско-Криворожском и других направлениях. Позднее стало известно о двух неудавшихся попытках украинских войск десантироваться в Энергодаре и захватить Запорожскую АЭС. Минобороны России сообщило, что более 2 тыс. украинских военнослужащих, участвовавших в контрнаступлении, были убиты.
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Лукашенко заявил о конфликте между Зеленским и военными на Украине
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Между Владимиром Зеленским и украинскими военными зреет конфликт, скоро наступит развязка, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытом онлайн-уроке для всех школ и вузов страны.
«Украину делят, там конфликт зреет между президентом и военными, только они могут рукой ударить и сказать: давайте договариваться, или Украину сотрут с лица земли. В ближайшее время развязка будет», – цитирует РИА «Новости» Лукашенко.
По его словам, сейчас слово в конфликте между Украиной и Россией должны сказать сами украинцы, все зависит на Украине уже не от президента, зависит от военных, которые «погибают там, они видят, что это бесперспективно».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко напомнил упрекающим его в агрессии гражданам Украины, что Киев еще до начала военной операции фактически вел против Минска экономическую войну.
До этого Лукашенко допустил признание Минском республик Донбасса.
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В Минобороны рассказали о планах Украины захватить ЗАЭС
Задержка визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси на Запорожскую атомную электростанцию, намеченного на 31 августа, произошла из-за планов подготовки операции по захвату ЗАЭС диверсантами ВСУ, сообщили в Минобороны России.
«Именно с завершением подготовки операции по захвату украинскими диверсантами Запорожской АЭС в день приезда экспертов МАГАТЭ была обусловлена отмена визита Гросси на станцию 31 августа, вместо которой прошла его «внеплановая» встреча с [президентом Украины Владимиром] Зеленским», – цитирует заявление ведомства РИА «Новости».
Министерство подчеркнуло, что боевые действия диверсантов и обстрелы ЗАЭС готовились заблаговременно.
«Развязанные в день приезда экспертов МАГАТЭ боевые действия украинских диверсионных групп с артиллерийскими обстрелами ВСУ Запорожской атомной электростанции не оставляют никаких сомнений в заблаговременной подготовке режимом Зеленского данной военной провокации», – говорится в заявлении российского военного ведомства.
Напомним, из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
Запорожские власти сообщили, что украинские военные перестали обстреливать Энергодар и Запорожскую АЭС сразу после въезда основной колонны миссии МАГАТЭ.
Напомним, в Запорожской области взяты в плен трое украинских военных, планировавших диверсии. До этого глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
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В детсаду Читы начали проверку после выдачи детям грамот с гербом Украины
Комитет образования Читы начал проверку в детском саду №30, где выдали грамоты с гербом Украины, сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Забайкальского края.
«В настоящее время учредитель детского сада – комитет образования Читы – проводит служебную проверку. Более подробная информация о случившемся, о принятых учредителем мерах будет предоставлена после», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
Ранее в СМИ появилась информация, что в детском саду №30 Читы детям выдали грамоты с гербом Украины. Сообщалось, что родители обратились к администрации дошкольного учреждения. Выяснилось, что воспитатели детсада нашли пример грамот в интернете.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
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В РПЦ ответили на речь Штайнмайера об участии делегации из РФ в Ассамблее Всемирного совета церквей
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер 31 августа в своей речи перед участниками открытия Ассамблеи Всемирного совета церквей поставил под сомнение обоснованность участия делегации Русской Православной Церкви, заявил председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
«В выступлении президента ФРГ содержались ничем не подтвержденные обвинения, полностью игнорирующие все гуманитарные усилия Московского Патриархата в контексте противостояния на Украине, а также прямое требование к Ассамблее ВСЦ осудить Русскую Православную Церковь», – написал он в своем Telegram-канале.
Легойда назвал позицию Штайнмайера примером грубого давления со стороны высокопоставленного представителя государственной власти на старейшую межхристианскую организацию, а также вмешательством во внутренние дела Всемирного Совета Церквей, и попыткой поставить под сомнение миротворческий и политически нейтральный характер деятельности последнего.
«Примечательно, что выступавший до г-на президента и. о. генерального секретаря ВСЦ протоиерей Иоанн Саука, напротив, отметил важность присутствия на Ассамблее представителей Московского Патриархата, поскольку таковое отвечает самой природе крупнейшей межхристианской организации, призванной содействовать укреплению диалога, мира и взаимопонимания», – отметил он.
По словам митрополита, такая публично выраженная позиция руководства ВСЦ, а также многочисленные обращения делегатов Ассамблеи ВСЦ из Германии и других государств в адрес делегации Русской Церкви свидетельствуют о том, что обвинения президента Германии против Церкви не имеют ожидаемой им поддержки.
«Надеюсь, что Всемирный Совет Церквей продолжит оставаться независимой диалоговой площадкой, следующей в своей деятельности не ангажированному политическому заказу со стороны тех или иных государств, а цели утверждения мира и согласия», – заключил Легойда.
Напомним, глава Германии во время своего выступления призвал участников Ассамблеи к критике в адрес представителей РПЦ, заявив, что руководители РПЦ ведут своих верующих «по ложному пути», поскольку не подвергают вместе с политиками Запада критике спецоперацию России на Украине.
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На Николаево-Криворожском направлении за сутки уничтожены 31 танк и более 350 военных ВСУ
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За последние сутки ВКС России, российская артиллерия и ракетные войска уничтожили 31 танк, 22 БМП и свыше 350 украинских военнослужащих, сообщает российское Минобороны.
«Авиацией ВКС России, ракетными войсками и артиллерией нанесено значительное поражение наступающим подразделениям и резервам украинских войск. Только за прошедшие сутки в ходе боевых действий на данном направлении противник потерял 31 танк, 22 боевые машины пехоты, 18 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами, 17 единиц специальной автомобильной техники и более 350 военнослужащих», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
В ходе поражения подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Русские Тишки сорвано наступление ВСУ на Харьковском направлении, потери украинских военных составили более 50 человек.
«Оставшиеся в живых военнослужащие бригады в количестве 56 человек предприняли попытку отхода в направлении Харькова. При выходе к северо-западной окраине Салтовка военнослужащие 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций националистического формирования «Кракен», которым большинство из них было уничтожено», – добавили в министерстве.
Свыше 100 украинских военных и 15 единиц техники уничтожено ударами ВКС по пункту временной дислокации 93-й механизированной бригады ВСУ у населенного пункта Часов Яр ДНР.
Личный состав подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ у Артемовска из-за больших потерь и отсутствия огневой поддержки отказался выполнять приказы командования, оставил позиции и ушел в тыл.
Кроме того, за сутки поражены четыре пункта управления, в том числе: 14-й механизированной бригады ВСУ в районе Кутузовки Харьковской области, командно-наблюдательный пункт батальона 93-й механизированной бригады в районе Дмитровки Харьковской области, а также 59 артиллерийских подразделений, живая сила и военная техника ВСУ в 144-х районах.
В районах Часова Яра и Артемовска уничтожены два пункта управления беспилотниками, в районе Андреевки Херсонской области уничтожен огневой взвод гаубиц M777. Также ликвидированы восемь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов у населенных пунктов Дорожнянка, Малиновка Запорожской области, Кавказ, Березнеговатое, Жовтневое, Великое Артаково Николаевской области, Новоукраинка Донецкой народной республики и Коломийцы Днепропетровской области.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты восемь беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Яковенково, Волчий Яр, Шпаковка, Кисловка, Глинское, Капитоловка Харьковской области, Петровка и Любимовка Херсонской области», – добавили в Минобороны.
У населенного пункта Безымянное в Херсонской области перехвачена «Точка-У», 48 снарядов РСЗО, 44 из которых – HIMARS. В районе Антоновского моста ПВО сбили две противолокационные ракеты AGM-88 HARM производства США.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 280 самолетов, 151 вертолет, 1852 беспилотных летательных аппарата, 371 зенитный ракетный комплекс, 4663 танка и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключили в министерстве.
В среду Минобороны сообщало, что предпринятая попытка ВСУ возобновить наступление на Николаево-Криворожском и других направлениях провалилась.
Также ведомство отмечало, что киевский режим в течение 30 августа продолжал провокации, направленные на срыв работы миссии МАГАТЭ и создание угрозы техногенной катастрофы на Запорожской атомной электростанции.
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Новак: За введение потолка цен на нефть из России заплатят потребители ЕС и США
Россия остановит поставки нефти и нефтепродуктов в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из РФ, заявил вице-премьер Александр Новак.
«Мы просто для таких компаний или стран, которые будут вводить ограничения, мы им не будем поставлять нефть и нефтепродукты, поскольку мы не будем работать на нерыночных условиях», – цитирует ТАСС Новака.
При этом Новак назвал «полным абсурдом» предложения о введении ограничений на цену российской нефти. «[Это] вмешательство в рыночные механизмы такой важнейшей отрасли, как нефтяная, которая является важнейшей с точки зрения обеспечения энергобезопасности всего мира, такие попытки только приведут к дестабилизации нефтяной отрасли, рынка нефтяного», – добавил он.
Новак отметил, что за данную меру заплатят те европейские и американские потребители, которые в настоящее время уже платят высокие цены за энергоресурсы.
«Это полностью разрушит рынок», – подчеркнул вице-премьер.
Страны G7 намерены к 5 декабря установить механизм ограничения цен на нефть из России. Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, что Соединенным Штатам необходимы поставки российской нефти на мировой рынок, иначе цены на нее поползут вверх.
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МАГАТЭ оставило наблюдателей на ЗАЭС
МАГАТЭ намерено оставить своих представителей на Запорожской атомной электростанции, заявил генеральный директор организации Рафаэль Гросси.
«Представители, эксперты МАГАТЭ остаются на Запорожской станции. Мы сегодня достаточно много посмотрели, начали первую оценку, будем анализировать дальше, но вы должны знать, что эксперты МАГАТЭ остаются на станции», – цитирует Гросси ТАСС.
Из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания.
Ранее член совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщал, что инспекторы МАГАТЭ останутся на станции до 3 сентября.
Представители Росатома рассказали делегации МАГАТЭ и гендиректору организации Рафаэлю Гросси о последствиях украинских обстрелов.
В центре Херсона обнаружен штаб украинских террористов
Сотрудники уголовного розыска обнаружили в центре Херсона штаб террористической организации «Национальный корпус», являющейся гражданским крылом запрещенного в России полка «Азов», сообщает ГУ МВД по области.
«Полицейские в самом центре Херсона провели осмотр квартиры, которую в качестве своего штаба использовали боевики... террористической организации «Национальный корпус» (гражданское крыло полка «Азов»). В ходе осмотра изъято: одежда с символикой «Национального корпуса», большое количество печатной продукции, пропагандирующей идеи национальной нетерпимости, самодельные плакаты и трафареты, в том числе с лозунгами террористических организаций ОУН*-УПА* (Организация украинских националистов – Украинская повстанческая армия*, запрещена в РФ) и «Национальный корпус», – отмечается в Telegram-канале ведомства.
Ранее появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Кроме того, Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери.
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Захарова призвала игнорировать просьбы Киева о деньгах
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова дала мировым лидерам совет, как общаться с президентом Украины Владимиром Зеленским, она предложила им «не обращать внимания».
«Если вам позвонит некто, представится президентом Украины, попросит денег, оружия и ненавидеть Россию, не обращайте внимания. Наверняка наркоман какой-нибудь», – написала она в своем Telegram-канале.
Ранее Захарова саркастически прокомментировала информацию о том, что найденные в Эфиопии останки беспозвоночного было решено назвать в честь Зеленского.
Также Захарова заявила, что западные политики устали от президента Украины, который досаждает всем, как «монстрик», кусающий своих же создателей.
Напомним, президент России Владимир Путин в ходе совещания с постоянными членами Совбеза призвал украинских военных взять власть в свои руки, заявив, что с ними проще договориться, чем с «шайкой наркоманов и неонацистов» во главе с Зеленским.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов также называл Зеленского наркоманом.
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