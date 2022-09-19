Глава СПЧ: Графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать

«Трудности при проведении спецоперации, а от таких трудностей не застрахован никто, подтолкнули некоторых представителей творческого слоя и диванных стратегов высказать сомнения в необходимости действий России в Донбассе и на Украине», – заявил глава Совета по правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев, комментируя настроения ряда представителей творческой элиты России.

«Одни говорят о якобы вымышленных целях, которые преследует наша страна, другие призывают к прекращению боевых действий. Они полагают, что тем самым проявляют свою принципиальность и гражданскую смелость, они считают, что исходят из простых и ясных принципов гуманизма. Однако здесь тот случай, когда иная простота хуже воровства. Этим пользуется враг, продвигая тезис о том, что будто бы граждане России не поддерживают СВО и свою армию», – заявил приводятся слова Alttdf в Telegram-канале СПЧ.

Он считает, что «надо быть слепым и глухим, чтобы даже теперь не понимать, какую долю уготовили России наши западные «партнеры», какая участь ждала жителей Донбасса в случае его оккупации киевской армией». «Миллионы жителей были бы поражены в правах и лишились собственности, очень многие подверглись бы уголовному преследованию и были бы даже убиты. Мы видим это сейчас в населенных пунктах Харьковской области, где происходят аресты, репрессии, убийства – без суда и следствия», – добавил глава СПЧ.

«Те, кто жалобно стонут в соцсетях, не понимают, что на карту поставлено действительно важное – свобода народа от внешнего принуждения и гнета. То, что называется суверенитетом. Они не понимают, зачем такая свобода, она им не нужна. Этим графоманам, арлекинам и фиглярам нужна только возможность петь и плясать, зубоскалить и пошло умничать. Сегодня на одной чаше весов свобода от угнетения, свобода выбирать свою судьбу, а на другой – свобода паясничать. Новые лица – воины, врачи, военкоры, волонтеры – будут нашей элитой», – заключил Фадеев.

Ранее Алла Пугачева попросила Минюст России вслед за мужем Максимом Галкиным признать ее иноагентом. Она заявила, что солидарна со своим супругом.

Депутат Госдумы Петр Толстой, комментируя обращение Пугачевой, заявил, что певица утратила связь с реальностью и ее место в историческом музее времен СССР. Депутат добавил, что и иноагентом она не станет, и поддержки среди порядочных русских людей уже не найдет.

Сам Галкин после включения в список иностранных агентов заявил, что таковым себя не считает. Он заявил, что не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать. При этом юморист в последнее время неоднократно публично высказывал свою политическую позицию, критикуя политику России из-за рубежа.