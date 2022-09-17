Галкин отреагировал на включение в список иноагентов

Российский юморист Максим Галкин (признан иноагентом) заявил, что не считает себя иноагентом, не вовлечен в политическую деятельность, а уже 28 лет занимается юмористическим жанром и будет продолжать это делать.

«Обоснований этому решению было то, что я якобы получал денежные средства с Украины, на которые осуществлял политическую деятельность. Во-первых, не занимаюсь политической деятельностью, занимаюсь юмористическим жанром, политической сатирой. Делаю это 28 лет. Начинал это при Борисе Николаевиче Ельцине, что и продолжаю делать», – заявил Галкин (признан иноагентом) в обращении на видео, передает Рупост.

По его словам когда-то лет 10 назад, он получал на Украине деньги, когда давал концерты.

«Но теперь не получаю. Повод надуманный. Почему это происходит, не знаю. Я как раньше шутил над политиками, так и продолжу. Это мое право на труд и моя свобода слова. Министерство юстиции, искренность и честность не оплачивается у приличных людей, к которым я, надеюсь, отношусь. Я не продаю свое мнение и свои мысли и не покупаю чужие. Я торговлей совестью не занимаюсь. Иноагент, так иноагент», – подчеркнул юморист.

Ранее министерство юстиции России включила в список физических лиц, выполняющих функции иностранных агентов, российского юмориста Максима Галкина.

До этого управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.

После отъезда из России в Израиль Галкин опубликовал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».