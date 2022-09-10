Максим Галкин закрыл бизнес в России

Управление федеральной налоговой службы России ликвидировало именное рекламное агентство «МГ Лаб» юмориста Максима Галкина.

О том, что собирается закрыть свое именное рекламное агентство «МГ Лаб» уехавший из России Максим Галкин рассказывал еще весной. По его словам, обусловлено это отсутствием новых проектов, пишет «Комсомольская правда».

В 2020 году, когда агентство только появилось, годовая прибыль составила 3,2 млн рублей. А уже в следующем году «МГ Лаб» оказался в убытках: минус 2,2 млн за год, в мае-2022 Галкин, находясь в Израиле, подал заявление в ФНС о ликвидации компании, и этот процесс занял более трех месяцев.

ИП Галкин по-прежнему открыто, несмотря на то, что приходится платить взносы независимо от проживания в стране.

Ранее актер Иван Краско заявил, что юмористу Максиму Галкину нужно вернуться в Россию, поскольку никто из отечественных знаменитостей не способен заменить его в эфире, он обладает редким талантом и недюжинным интеллектом.

До этого вернувшаяся без Галкина в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

После отъезда из России в Израиль Галкин публиковал пост с критикой российской военной операции на Украине. При этом в комментариях его спросили, почему он высказался только сейчас, но не обращал внимания на происходящее в Донбассе на протяжении нескольких лет. Затем Галкин жаловался, что уровень вранья о нем и его семье «достиг апофеоза», и отметил, что у него «все хорошо».