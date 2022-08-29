Пугачева рассказала, зачем уезжала в Израиль

Вернувшаяся в Россию певица Алла Пугачева рассказала, что у нее закончился отпуск, во время которого она проходила лечение и отдыхала.

«У вас такое прямо: возвращение блудной дочери. Кончился отпуск. Жалко», – сказала Пугачева на видео, которое выложил дизайнер Игорь Гуляев. «С чего мне вдруг плохо выглядеть?.. Я отдыхала, лечилась», – добавила артистка.

Пугачева и ее семья уезжали в Израиль. В субботу Гуляев опубликовал видео встречи с Пугачевой в Москве. Там она открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».

Позже концертный директор певицы сообщил РИА «Новости», что Пугачева давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

Сама Пугачева заявила, что вернулась в Россию, чтобы «навести порядок» в головах.