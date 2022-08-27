Появилось видео с Пугачевой в Москве

Находящийся в Москве дизайнер Игорь Гуляев опубликовал видеозапись в социальной сети, на которой помогает покинуть машину певице Алле Пугачевой, ранее уезжавшей с семьей в Израиль.

«Глазам не верю, неужели в самом деле», – говорит Гуляев на видео, помеченное геолокацией его бутика в центре Москвы на Большой Дмитровке, передает РИА «Новости».

На видео Пугачева открывает дверь машины ногой и отвечает дизайнеру: «А я уже давно, я просто не могла никак собраться».

Судя по ранним публикациям Гуляева, он сам находится в России – около четырех часов назад дизайнер был в Crocus Expo на Fashion Style Russia 2022.

Концертный директор певицы заявил, что певица давно вернулась в Москву, но концерты пока не планируются.

Ранее Пугачева заявляла, что вернется в Россию из Израиля осенью 2022 года.