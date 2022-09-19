Польша потребовала пояснить слова канцлера Германии о пересмотре границы

Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал, чтобы Берлин объяснил слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.

Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска обозначил, что Варшава, требуя репараций от Германии, может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.

По словам канцлера, договоренности, заключенные Вилли Брандтом и другими, имеют «большое значение». Он добавил, что граница Польши и Германии была «установлена раз и навсегда». «После сотен лет нашей истории я бы не хотел, чтобы некоторые люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено», – передает слова Шольца РИА «Новости».

В свою очередь Солох заявил, что для того, «чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».

«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство – являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», – сказал он.

Глава польского Бюро национальной безопасности считает, что свое заявление Шольц сделал именно из-за продолжающегося спора о военных репарациях. «Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление Шольца – прим. ВЗГЛЯД) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», – сказал он.

Напомним, власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.