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Польша потребовала пояснить слова канцлера Германии о пересмотре границы
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Глава польского Бюро национальной безопасности Павел Солох потребовал, чтобы Берлин объяснил слова канцлера Олафа Шольца о возможности пересмотра границы между двумя странами.
Шольц на церемонии вручения премии M100 Media Award в Потсдаме в присутствии бывшего главы Евросовета и нынешнего лидера польской оппозиции Дональда Туска обозначил, что Варшава, требуя репараций от Германии, может столкнуться с требованиями пересмотра польско-немецкой границы.
По словам канцлера, договоренности, заключенные Вилли Брандтом и другими, имеют «большое значение». Он добавил, что граница Польши и Германии была «установлена раз и навсегда». «После сотен лет нашей истории я бы не хотел, чтобы некоторые люди копались в исторических книгах и искали возможности пересмотра того, что было установлено», – передает слова Шольца РИА «Новости».
В свою очередь Солох заявил, что для того, «чтобы вернуть после этих слов доверие, с немецкой стороны, со стороны непосредственно канцлера должны прозвучать глубоко поясняющие слова».
«Если нет, то мы имеем право интерпретировать это как сигнал, может, не угрозы, но демонстрации, что «это мы, это я, это правительство – являемся гарантией того, что этот вопрос не будет подниматься», – сказал он.
Глава польского Бюро национальной безопасности считает, что свое заявление Шольц сделал именно из-за продолжающегося спора о военных репарациях. «Это совпадение неслучайно. То, что это (заявление Шольца – прим. ВЗГЛЯД) оставлено без попытки как-то не столько затушевать, сколько детально пояснить с немецкой стороны, может вызывать самые плохие ассоциации», – сказал он.
Напомним, власти Польши заявили, что требуют от Германии 6,2 трлн злотых (около 1,3 трлн долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. В МИД Германии ответили, что считают вопрос закрытым.
В Германии разгорелся скандал из-за санкций против России
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Парламентская немецкая партия Левых не пришла к согласию по санкциям против России, это привело к расколу в партии, сообщают германские СМИ.
Споры начались после выступления одного из представителей партии Сары Вагенкнехт, указывающей на неэффективность экономической войны с Россией и необходимости начать переговоры, передает РИА «Новости» со ссылкой на Die Welt.
Многие члены организации, включая премьера Тюрингии Бодо Рамелова, возмутились этим заявлением, премьер направил письмо парламентской фракции с обвинениями в адрес Вагенкнехт.
Глава Ассоциации социального обеспечения Ульрих Шнайдер решил покинуть партию на фоне разногласий, он отказался «принять требования Вагенкнехт о сепаратных переговорах с Россией».
Издание отметило, что Вагенкнехт не изменила свою позицию и заявила, что санкции разоряют экономику Германии, это бессмысленно и не помогает урегулированию на Украине.
Часть читателей издания поддержали ее посыл, они призвали партию прислушаться к ней.
«Господин Рамелов, разрушая экономику Германии санкционной политикой, вы хотите спасти репутацию своей партии как «прогрессивной политической силы»? Это глупое решение, которое не позволит партии набрать на следующих выборах и двух процентов голосов», – отметил один комментатор.
«Вагенкнехт права! Должны ли мы жертвовать экономикой страны? Нет уж, спасибо!» – добавил другой пользователь.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Между тем почти 40% жителей Германии, как показал опрос Deutschlandtrend, полагают, что не смогут расплатиться за энергию предстоящей зимой.
В США описали сценарий ядерной войны между Россией и НАТО
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В случае гипотетического конфликта России и НАТО с использованием ядерного оружия стороны могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга, приводит мнение доцента Принстонского университета Алекса Глейзера американское издание Newsweek.
По мнению Глейзера, одного из создателей симулятора столкновения России и НАТО под названием «План А», гипотетическая ядерная война между РФ и альянсом разыгралась бы по ужасному сценарию и привела бы к гибели миллионов людей в мире за несколько часов. Американское издание заметило, что аудиовизуальный фрагмент, моделирующий ход ядерной войны, стал особенно популярным именно после обострения конфликта на Украине, хотя впервые был продемонстрирован в 2017 году, передает РИА «Новости».
По мнению исследователей, в теоретической войне Россия будет вынуждена отреагировать на наступление НАТО, которая после этого нанесет удар тактическим ядерным оружием с воздуха. Если ситуация обострится, то стороны «могут разрушить по 30 наиболее крупных населенных пунктов и экономических центров друг друга».
«По оценкам, в течение первых нескольких часов конфликта погибнет и будет ранено более 90 млн человек», – заметил Глейзер. Он также добавил, что последствия глобальной термоядерной войны для жизни на Земле будут «невообразимыми».
«Помимо непосредственного ущерба, а также экономического и социального коллапса, наступит ядерная зима, которая усугубит катастрофу», – заявил доцент Принстонского университета, ссылаясь на исследование, которое показало, что из-за ядерного конфликта между США и Россией могут погибнуть более 5 млрд человек.
Напомним, 2 сентября в МИДе напомнили условие применения ядерного оружия Россией. Днем ранее в США допустили возможность ядерного конфликта с Россией из-за гибели или ранения военнослужащих НАТО на территории Украины.
В конце августа заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев говорил, что Россия проводит специальную военную операцию на Украине, чтобы не допустить третьей мировой войны. Он также перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, Медведев подчеркнул, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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В Германии объявили о переговорах с Казахстаном о поставках нефти по «Дружбе»
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Немецкие власти планируют переговоры с казахстанскими властями о поставках нефти по трубопроводу «Дружба», говорится в заявлении немецкого правительства.
«Федеральное правительство в приоритетном порядке продолжит переговоры с польским правительством о рамочных условиях поставок нефти через Гданьск в Шведт. То же относится к переговорам федерального правительства с правительством Казахстана о поставке казахстанской нефти через трубопровод «Дружба» с целью обеспечения дополнительных объемов для НПЗ уже в этом году», – цитирует заявление ТАСС.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
В Германии пожаловались на хамство украинских беженцев
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В немецком Веймаре работники благотворительных кухонь рассказали, что украинские беженцы кидаются в них продуктами, и хамят из-за «пятнышка на яблоке».
Так, в одну из работниц бросили кочан немного подвядшего салата.
«Были также случаи возмущения из-за того, что на яблоке было пятно или что срок годности почти подходил к концу», – передает Sputnik Дальнее зарубежье слова сотрудников благотворительных кухонь.
По их словам, с хамством со стороны украинских беженцев они сталкиваются почти каждый день.
«С сирийцами у нас такого никогда не было», – отметили они.
«Это как минимум неуважительно – расплачиваться за еду стоимостью 2 евро купюрой в 100 евро. Наши сотрудники к этому не привыкли», – считают работники благотворительной организации.
Кроме того, немцы отметили, что изменился и вид местной парковки. «Стоят большие дорогие машины. И все с украинскими номерами. Ну не обязательно же ехать за едой, собранной на пожертвования, на внедорожнике!», – возмущаются работники кухонь.
Ранее ассоциация городов Германии призвала правительство срочно обсудить с федеральными землями распределение украинских беженцев из-за массовой нехватки жилья и ресурсов для размещения мигрантов.
До этого правительство самой густонаселенной федеральной земли Германии – Северного Рейна – Вестфалии – предупредило о возможном прекращении приема беженцев с Украины из-за слишком большого числа прибывающих лиц.
Депутат Бундестага («Альтернатива для Германии») заявлял, что обустройство беженцев с Украины стало настоящим вызовом для немецкого общества, которое так и не оправилось от миграционного хаоса 2015 года.
Шольц объяснил передачу под контроль ФРГ «дочки» Роснефти
Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим решение о передаче импортеров нефти – компаний Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH под управление регулятора Германии.
«Это важное для защиты нашей страны политическое решение в области энергетики. Россия, мы это знаем уже давно, больше не является надежным поставщиком энергоносителей. Мы делаем нас более независимыми от России и решений, которые где-то там принимаются», – цитирует ТАСС Шольца.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH.
Напомним, в конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
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В Германии резко раскритиковали планы Турции стать членом ШОС
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Намерение Турции стать полноправным членом Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), о котором объявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, не должно остаться без последствий, заявил спикер по внешнеполитическим вопросам фракции «Союз-90»/«Зеленые» в Бундестаге Юрген Триттин.
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай», – приводит его слова Deutsche Welle* (внесено в список СМИ-иноагентов) со ссылкой на интервью политика газете Die Welt.
Триттин отметил, что исключить из НАТО ни одну страну невозможно, а потому призвал «задуматься о принудительных мерах экономического характера».
«НАТО и Евросоюзу нужно задаться вопросом, сколько еще они собираются позволять Эрдогану водить себя за нос», – добавил он.
При этом планы Анкары об углубленном сотрудничестве с Россией и Китаем в рамках ШОС – лишь один из пунктов, которые Триттин считает неприемлемыми. Не менее возмутительным, с его точки зрения, является то обстоятельство, что «Турция препятствует осуществлению контроля НАТО за соблюдением эмбарго на поставки оружия в Ливию», а также «бурит [нефтяные скважины] в экономической зоне Греции».
«Член НАТО Турция делает больше для того, чтобы Россия могла обходить европейские санкции, чем Китай. Эрдоган тормозит процесс вступления Финляндии и Швеции в НАТО. И вот теперь он собирается вместе с Ираном вступить в ШОС (Иран подписал меморандум о вступлении в ШОС 15 сентября 2022 года – прим. ВЗГЛЯД)», – добавил «зеленый» политик. По его мнению, ответом на все это должна стать «крепкая политика в отношении Турции».
В свою очередь спикер по внешнеполитическим вопросам Социал-демократической партии Германии (СДПГ), входящей вместе с «Зелеными» и СвДП в правящую коалицию в ФРГ, Нильс Шмид также раскритиковал намерение Эрдогана сделать Турцию членом ШОС. «С внешнеполитической точки зрения это стало бы дальнейшим символическим шагом прочь от Запада и его ценностей – тяжкая политическая ошибка для будущего Турции», – считает он.
17 сентября президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что цель его страны – стать членом в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
ШОС – международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели – Афганистан, Белоруссия, Иран и Монголия, страны-партнеры – Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Зеленский объяснил отсутствие поставок танков Украине нацистским прошлым Германии
Немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с прошлым страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«В Германии существуют определенные психологические барьеры для поставок оружия Украине, связанные с ее нацистским прошлым», – сказал Зеленский в интервью Reuters, передает РИА «Новости».
Эти поставки «жизненно важны» Украине, добавил глава государства.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.
Политику в отношении России предложили пересмотреть три страны ЕС
Главы ведомств по европейским делам Германии, Франции и Польши объявили о планах по пересмотру принципов политики ЕС в отношении России, заявили в немецком МИД.
«Поскольку агрессивная война России против Украины знаменует собой фундаментальный поворотный момент в отношениях между ЕС и Россией, нам необходимо заново определить ключевые руководящие принципы политики Европейского союза в отношении России», – цитирует сообщение «Газета.Ru».
В заявлении отмечается, что главы ведомств выступают за «стратегический подход» к восстановлению Украины на согласованной и устойчивой основе и с участием международных партнеров.
В четверг глава европейской дипломатии Жозеп Боррель призвал бороться с противниками военной поддержки Киева.
Шольц рассказал о характере бесед с Путиным
Переговоры с российским президентом Владимиром Путиным всегда проводятся в дружеском тоне, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.
«Тон всегда доброжелательный, даже если взгляды на украинский конфликт очень-очень разные», – заявил Шольц в беседе с Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
Политик отметил, что переговоры всегда важны, даже когда стороны уже предполагают их исход. По итогам всех бесед с Путиным за последнее время произошли «определенные подвижки», но они не оказались далеко идущими, сказал Шольц.
Напомним, последние переговоры Путина и Шольца проходили по телефону 13 сентября. Российский лидер назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
Германия отказалась единолично поставлять Украине танки западного образца
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Никто из партнеров ФРГ не отправил Украине боевые танки западного образца, и Берлин, со своей стороны, не хочет предпринимать единоличных шагов, заявила министр обороны Германии Кристина Ламбрехт в интервью редакционной группе «Функе».
«Мы не хотим со стороны Германии делать одиночных шагов и мы будем принимать решения по таким вопросам только по согласованию с партнерами. До сих пор ни одна другая страна не направила [Украине] боевые танки западного образца», – передает ТАСС слова Ламбрехт.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил США показать пример Берлину и передать Киеву танки.
Напомним, лидер социал-демократов Германии Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал загадкой отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков. Зеленский считает, что немецкая сторона не желает поставлять украинской вооружения из-за внутренних барьеров, связанных с нацистским прошлым страны.
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Киев назвал загадкой отсутствие танков «Леопард» в поставках Берлина
Отсутствие в поставках Киеву со стороны Берлина танков является тайной для украинской стороны, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
«Для нас является загадкой: сейчас мы просим танки «Леопард» или «Мардер», а Германия поставляет бронемашины «Динго». Это тоже полезно, и мы благодарны за это. Но это не то, что нам больше всего нужно в бою. В чем проблема? Почему мы не можем получить то, что нам нужно, и то, что есть у Германии?», – цитирует Кулебу ТАСС.
Ранее лидер социал-демократов Германии (СДПГ) Ларс Клингбейл в ходе выступления в Ольденбурге сообщил, что Германия совместно с союзниками приняла решение не поставлять Украине основные боевые танки западного образца.
Обозреватель Bloomberg Андреас Клут отметил, что страны НАТО до сих пор не поставляли Украине основные боевые танки собственного производства. Клут указал, что основная причина, по которой поставки танков не осуществляются – опасения западных стран по поводу возможной эскалации, если Украина получит современное западное оружие.
Военный эксперт Вадим Козюлин в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что немцы пытаются помочь Киеву только в оборонительных целях и стараются не давать ему возможности наступать на российские территории.
В Германии заявили о неизменности позиции по «Северному потоку – 2»
Немецкое руководство не изменило свою позицию по газопроводу «Северный поток – 2», заявили в правительстве Германии.
«Наша позиция неизменна», – заявил представитель правительства ФРГ в беседе с ТАСС.
Напомним, президент России Владимир Путин на заседании саммита ШОС в расширенном формате призвал страны Запада отказаться от политики протекционизма, экономического эгоизма и незаконных санкций. Он также посоветовал Европе снять санкции с газопровода «Северного потока – 2», если им «приспичило, если все так тяжело».
Шольц не исключил сложностей на германских НПЗ из-за российской нефти
Германия подготовилась к зиме в области энергообеспечения, но все-таки могут возникнуть сложности на восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Точно так же мы готовимся к тому, что может возникнуть аналогичная тяжелая ситуация на двух восточногерманских нефтеперерабатывающих заводах, которые зависят от трубопровода «Дружба», – сказал Шольц в интервью радиостанции Deutschlandfunk, передает РИА «Новости».
По его словам, он «с самого начала был уверен в том, что нельзя полагаться на то, что Россия будет соблюдать обязательства» в области поставок газа.
Ранее правительство Германии передало под управление Федерального сетевого агентства Германии (регулятор) импортеров нефти – компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing GmbH. Канцлер Германии Олаф Шольц назвал политическим это решение.
В конце августа стало известно, что власти Германии создали холдинговую компанию для возможной национализации «дочки» Газпрома. В середине июня сообщалось, что Шольц якобы отверг предложение главы Минэкономики Германии Роберта Хабека о национализации компании Gazprom Germania GmbH из опасений эскалации конфликта с Россией и обострения разногласий по поводу импорта российского газа.
Шольц подчеркнул важность ведения диалога с Путиным
Несмотря на полярность мнений, необходимо и дальше вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью Deutschlandfunk.
«Тональность (разговора – прим. ВЗГЛЯД) всегда остается дружелюбной, несмотря на разные и порой очень разные взгляды на вопрос, которые и были четко изложены, в том числе и с моей стороны. Я считаю важным, чтобы мы вели разговор, но частью процесса также является не питать никаких иллюзий», – приводит его слова РИА «Новости».
По итогам прошлых разговоров с президентом России Шольц отметил некие «подвижки», но заявил, что не увидел готовности Москвы к переговорам.
Ранее Путин в телефонном разговоре с Шольцем назвал циничными попытки переложить на Москву вину за энергетические проблемы Европы.
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Германия захотела создать совместную с НАТО систему ПРО
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Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что на встрече министров обороны стран Североатлантического альянса в октябре Берлин намерен договориться с партнерами по НАТО о создании совместной системы противоракетной обороны.
«На следующей встрече министров [обороны стран] НАТО мы надеемся достичь соглашения касательно совместной противовоздушной обороны», – приводит РИА «Новости» слова министра обороны Германии, сказанные Ламбрехт в интервью Reuters.
Как сообщается, министр не стала раскрывать подробностей относительно того, какие страны будут вовлечены в проект, поскольку переговоры еще не завершились. Вместе с тем Ламбрехт подтвердила, что рассматривается израильский противоракетный комплекс Arrow 3 производства концерна Israel Aerospace Industries.
«Мы уже говорили с Израилем и Соединенными Штатами, и не секрет, что Arrow 3 определенно является системой, которая могла бы восполнить пробел в наших возможностях», – сказала Ламбрехт.
Встреча глав Минобороны стран НАТО пройдет в штаб-квартире альянса в Брюсселе 13 и 14 октября, сообщила пресс-служба альянса.
В конце марта канцлер ФРГ Олаф Шольц заявлял, что правительство Германии обсуждает возможность размещения в стране системы ПРО по примеру Израиля. Тогда же в Израиле сообщили, что Германия рассматривает возможность покупки системы ПРО Arrow 3.
Напомним, в июле 2019 года израильские и американские военные успешно испытали на Аляске комплекс ПРО Arrow 3 («Хец-3») на перехват целей за пределами земной атмосферы. В январе 2019 года состоялись испытания системы Arrow 3 над Средиземным морем.