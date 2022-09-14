В Запорожской области рассказали о радиоперехватах на польском и английском языках

«Слышно, как идут артиллерийские дуэли, прилеты есть. В этом противостоянии союзная артиллерия подавляет огневые позиции противника», – рассказал газете ВЗГЛЯД глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, комментируя сообщения о концентрации украинских войск в Запорожской области.

«Сейчас я нахожусь в Пологовском районе, отсюда до линии боевого соприкосновения – до украинских позиций, примерно четыре километра. Отсюда видно, что бывают попадания не только в орудия, но и в боеприпасы – судя по тому, какие были взрывы и какие высокие клубы дыма поднимаются», – пояснил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

В последние дни ВСУ сюда перебрасывают колонны с боевой техникой, добавил он. «Насколько известно, частично они перебрасывают силы под Угледар, но по косвенным признакам ясно, что вся эта техника ночью, уходит именно на линию запорожского боевого соприкосновения, условно – в сторону Златополя, Розовки и других населенных пунктов. Есть подозрение, что противник готовит активные действия на этом направлении. Но уровень компетенции нашего командного состава, офицеров и генералов, говорит о том, что, если враг попытается что-то сделать, то будет очень жестко наказан», – заметил собеседник.

«Кстати, в радиоперехватах звучит польская и английская речь, то есть здесь против нас воюет уже какой-то интернационал, причем, поддерживаемый олигархами нескольких стран», – добавил Рогов. Он обратил внимание на символизм нынешних боев, – по совпадению 14 сентября отмечается годовщина освобождения этих территорий от гитлеровских захватчиков.

Ранее Рогов сообщал, что концентрация украинских войск и бронетехники на линии фронта в Запорожской области большая, – такого количества войск ранее не наблюдалось. По его словам, «здесь и силы спецопераций, иностранные боевики в большом количестве, и тероборона, и насильно мобилизованные». «Если говорить по технике, то и гаубицы М777, и РСЗО типа HIMARS, «Град», «Ураган», перечислял он в эфире «Соловьев-Live».

В свою очередь, Минобороны России сообщило, что в результате высокоточных ударов ВКС по позициям 65-й механизированной и 68-й пехотно-егерской бригад в районах Новоселовки и Доброполья Запорожской области уничтожено около 70 украинских военных и пять единиц военной техники.

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, на каких направлениях стоит ожидать ударов ВСУ, как их можно предотвратить и за счет чего российская армия могла бы развить свой успех.