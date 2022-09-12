Названы темы встречи Эрдогана и Путина в Самарканде

Президент Турции Тайип Эрдоган на запланированной в Самарканде встрече с российским коллегой Владимиром Путиным вновь предложит провести его встречу с Владимиром Зеленским, а также обсудит «зерновой вопрос», сообщает издание Hurriyet.

«Самой важной темой встречи Эрдогана и Путина будет ситуация на Украине. Эрдоган передаст своему российскому коллеге месседж, что Турция продолжит прилагать все усилия для прекращения войны и достижения устойчивого прекращения огня в рамках посреднических инициатив. Президент Эрдоган, который повторит Путину свое предложение о встрече лидеров в Турции, сделает акцент на дипломатическом решении. Ожидается, что возможная военная операция против Сирии также будет стоять на повестке дня во время встречи двух лидеров», – приводит РИА «Новости» сообщение издания.

Также, по данным газеты, лидеры России и Турции обсудят функционирование «зернового коридора».

«После заявления Путина о том, что «к сожалению, зерно идет в обеспеченные страны», Эрдоган попросит, чтобы российские товары отправлялись по коридору на судах под координацией Турции», – уточнило издание.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в настоящий момент не готов вести переговоры с Россией.

Президент Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) назвал очередным наглым обманом ситуацию с вывозом зерна с Украины. Российский лидер отметил, что почти все зерно, вывезенное с Украины, ушло в страны Евросоюза, а не беднейшим странам, куда было отправлено всего два судна из 87.

Ранее постпред России при ООН Василий Небензя сообщал, что Москва может отказаться от продления зерновой сделки, поскольку в рамках соглашения так и не был обеспечен экспорт российского продовольствия и удобрений.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала, в чем заключается «зерновой обман» Запада и как ответит на него Россия.

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