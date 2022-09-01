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Лавров: Попытки изолировать Россию обречены на провал
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Россия не одинока в мире, попытки Запада ее изолировать обречены на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.
«Мы совсем не одиноки, нас пытаются изолировать, но эти попытки обречены на провал», – передает ТАСС его слова.
Лавров подчеркнул, что западные страны не смогут ослабить Россию, как это не получалось ни у кого в прошлом.
«История нашего государства знала и более серьезные этапы, когда наша роль и место на международной арене вызывали у других наших партнеров, как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убежден, что это не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом», – сказал он.
По словам главы российского МИД, коллективный Запад беззастенчиво, грубо и агрессивно развязал против России гибридную войну, когда понял, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились.
«Сегодня события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны с происходящим вокруг Украины, а если говорить по-честному, с гибридной войной, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно против нашей страны, когда понял, что замыслы о превращении Украины в «анти-Россию», по организации на украинской территории плацдарма для военного сдерживания РФ, провалились», – подчеркнул Лавров.
Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».
Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
В США допустили ядерный конфликт с Россией из-за ранения солдата НАТО на Украине
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Гибель или ранение военнослужащих НАТО на территории Украины может привести к ядерной войне между Россией и Североатлантическим альянсом, сообщает американский журнал Foreign Affairs.
Авторы статьи отметили, что пока США и их союзники якобы пытаются предотвратить любого рода эскалацию ситуации, которая спровоцировала бы прямой конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, передает РИА «Новости».
«Появление войск НАТО в воздухе, на суше, в Черном море вблизи Украины – это совсем другое дело. Эти действия могут подтолкнуть российского полевого командира к действиям, которые приведут к гибели или ранению военнослужащих альянса. Это впоследствии спровоцирует ответную реакцию НАТО, потенциально положив начало циклу эскалации, которая в худшем случае может привести к ядерному конфликту», – говорится в публикации.
Обозреватели призывали избегать этого сценария любой ценой, указав при этом на все большую вовлеченность Запада в конфликт. «Запад становится все смелее и активнее, предоставляя Украине важные разведданные и современное вооружение, такое как РСЗО HIMARS», – подчеркнули Альперович и Радченко.
Ранее стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины.
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В Финляндии заявили о провале украинского проекта
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Крушение планов Запада и НАТО на Украине означает провал украинского проекта, заявил финский политолог Йохан Бекман.
«Главная проблема для Запада и НАТО – провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет. Это означает провал украинского проекта», – передает РИА «Новости» слова Бекмана в беседе с «Украиной.ру».
При этом безрезультатность действий киевских военных уже повлияла на поддержку со стороны их союзников, указал специалист.
«Западные страны уже стали отправлять меньшие партии оружия. Потому что они понимают, что незачем отправлять больше, если нет результатов», – отметил политолог.
Кроме того, Бекман добавил, что Запад сам становится военным преступником, когда Киев бомбит полученным от НАТО оружием мирные города в Донбассе.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Для уничтожения украинского десанта возле Запорожской АЭС применили авиацию
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Министерство обороны России рассказало о подробностях утренней высадки украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня около 6.00 мск украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение.
До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
Напомним, в администрации города сообщили, что пожары в двух детских садах зафиксированы в Энергодаре в результате обстрела города утром в четверг украинскими войсками.
В Германии оценили потенциал российской армии
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Не стоит недооценивать потенциал армии России, в которой есть еще «огромные запасы» вооружений, заявил генеральный инспектор Вооруженных сил Германии Эберхард Цорн.
Об этом Цорн заявил в интервью Reuters, отметив, что большая часть Военно-морского флота России не была развернута у берегов Украины, передает Lenta.ru.
Также он добавил о потенциале российских военно-воздушных сил, которые могут представлять угрозу НАТО.
«Большое количество российских сухопутных сил, может, и привязано к Украине в настоящий момент, но даже если и так, мы не должны недооценивать потенциал российских сухопутных сил для открытия второго театра военных действий», – заявил генеральный инспектор бундесвера.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные почувствуют ответ за участие в спецоперации. Он пообещал не оставить ни одной безопасной базы от Крыма до Харьковской области, добавив, что ВСУ уничтожат все склады и технику.
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Запорожские власти: Большая часть украинского десанта у ЗАЭС уже уничтожена
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«Зеленский и ВСУ хотели получить контроль над ЗАЭС к моменту визита миссии МАГАТЭ. Сейчас по противнику ведется плотный огонь. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – заявил газете ВЗГЛЯД член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Ранее Минобороны сообщило, что диверсионная группа численностью до 60 человек высадилась на берегу Каховского водохранилища и попыталась захватить АЭС.
«Массированные обстрелы начались в 5.30, а уже спустя полчаса в трех километрах от ЗАЭС на берегу Каховского водохранилища высадился украинский десант. Наши ребята быстро их вычислили, сейчас противник находится под плотным огнем, им не дают возможности даже поднять голову. Большая часть боевиков уже уничтожена», – рассказал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Сил для борьбы с противником хватает. Активно работает авиация, вертолеты, плюс минометные подразделения, спецназ. Наше преимущество безоговорочно. Это касается не только техники, но и людей, которые занимаются охраной объекта», – перечислил собеседник.
«Также было зафиксировано три прилета в 400 метрах от первого блока станции. Это очень близко. По предварительной информации, речь идет о 155-мм калибре западного образца. Удары уже традиционно наносились со стороны Марганца или Никополя», – отметил Рогов.
Собеседник также выразил уверенность в том, что это была умышленная провокация, связанная с приездом миссии МАГАТЭ. «Была попытка захватить станцию. Зеленскому и ВСУ было важно сделать это к приезду миссии МАГАТЭ. Они хотели показать, что ЗАЭС якобы находится под украинским контролем. Но это были самоубийственные действия. С кокошниками, хлебом и солью их никто встречать не стал бы», – рассуждает он.
«Сейчас в Энергодаре напряженная обстановка. Массированные обстрелы ведутся уже несколько часов. Зафиксированы прямые попадания по жилым домам, разрушены два детских сада, магазины. Люди, очевидно, немного напуганы, испытывают тревогу. Что касается Запорожской АЭС, то она находится в рабочем состоянии, уровень радиации в пределах естественного фона», – заключил Рогов.
В четверг Министерство обороны России рассказало об утренней высадке украинского десанта в окрестностях Энергодара.
«Сегодня украинские войска двумя диверсионными группами численностью до 60 человек на семи лодках высадились на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС и предприняли попытку захвата электростанции. Приняты меры по уничтожению противника, в том числе с применением армейской авиации», – говорится в сообщении в Telegram-канале Минобороны.
Кроме того, с 8.00 мск ВСУ ведут артиллерийский обстрел места встречи миссии МАГАТЭ в районе населенного пункта Васильевка и Запорожской АЭС.
«Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока. Провокация киевского режима направлена на срыв прибытия рабочей группы МАГАТЭ на Запорожскую атомную электростанцию», – добавили в оборонном ведомстве.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился 5-й энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Минобороны: В районе ЗАЭС потоплены две самоходные баржи с десантом ВСУ
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Российские военные пресекли попытку высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, в результате огневого поражения баржи потоплены.
«Около 7.00 мск подразделениями российских вооруженных сил пресечена попытка высадки в нескольких километрах от Запорожской АЭС в районе населенного пункта Водяное тактического десанта ВСУ на двух самоходных баржах, вышедших из Никополя. В результате огневого поражения российских Вооруженных сил две самоходные баржи с тактическим десантом ВСУ потоплены», – сообщается в Telegram-канале ведомства.
Также отмечается, что 1 сентября киевский режим предпринял попытку крупной провокации для срыва приезда рабочей группы МАГАТЭ на ЗАЭС посредством обстрела территории и места встречи миссии МАГАТЭ с российскими специалистами в районе населенного пункта Васильевка. «Четыре снаряда разорвались на удалении 400 метров от первого энергоблока Запорожской АЭС», – говорится в сообщении.
Кроме того, в 6.20 мск на побережье Каховского водохранилища в трех километрах северо-восточнее Запорожской АЭС киевским режимом была осуществлена высадка двух диверсионных групп ВСУ общей численностью до 60 человек на семи быстроходных моторных лодках. Диверсанты блокированы подразделениями Росгвардии, осуществлявшими охрану ЗАЭС, и подошедшими к ним на усиление подразделениями российских военных.
Помимо прочего, вчера, 31 августа, вооруженными силами Украины нанесен удар тремя «дронами-камикадзе» по территории АЭС. Все беспилотные летательные аппараты были нейтрализованы российскими комплексами РЭБ на подлете к станции. Два из них упали на крышу учебно-тренировочного центра. Жертв и разрушений нет.
Ранее в четверг глава администрации города Александр Волга сообщил, что в районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение. До этого агентство Reuters сообщило, что миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) выехала в город Энергодар, где находится Запорожская АЭС (ЗАЭС).
При этом из-за обстрелов ВСУ на ЗАЭС, по предварительным данным, отключился пятый энергоблок, сработала защита, повреждена линия резервного питания. Власти города также заявили, что ВСУ обстреливают Энергодар, чтобы помочь диверсантам прорваться со стороны берега.
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Автор «Ночного дозора» ответил решившим закрыть музей Булгакова в Киеве украинским писателям
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«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении», – заявил газете ВЗГЛЯД писатель-фантаст Сергей Лукьяненко, комментируя призыв украинского Союза писателей закрыть музей русского писателя Михаила Булгакова в столице страны.
Национальный союз писателей Украины заявил, что русский писатель Михаил Булгаков ненавидел Украину и порочил ее в своих произведениях, в связи с чем необходимо закрыть музей в его честь в Киеве. Вместо него они предложили открыть музей украинского композитора Александра Кошица, который как раз проживал какое-то время в этом доме.
«Украине не нужна культура, она, в общем-то, идет в противоположном направлении. Создать музей композитора – дело прекрасное, закрыть музей великого писателя, который так или иначе с Украиной был связан и оставил достаточно точные и едкие наблюдения за периодом ее независимости – глупость», – считает Лукьяненко.
Он подчеркивает, что в обществе всегда есть люди, которые уничтожают для себя ту часть культуры, к которой они когда-то были причастны. Более того, собеседник отмечает, что подобное на Украине наблюдалось не один раз.
«На такое только можно развести руками. Мы уже неоднократно наблюдали подобные чудеса их политики», – сказал писатель.
В середине августа этого года со стены здания Института филологии Киевского национального университета им. Шевченко демонтировали мемориальную доску Булгакова. Газета ВЗГЛЯД писала, как русский писатель 100 лет назад предвидел и описал эти события – и киевский режим лишь подтвердил его прозорливость.
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СМИ: Зеленский сдал виллу в Тоскане россиянам
Вилла президента Украины Владимира Зеленского в итальянском городе Форте-дей-Марми была сдана паре граждан России, проживающих в Лондоне, следует из сообщения итальянской газеты il Tirreno.
По данным СМИ, некая россиянка ранее публиковала фотографию из сада на небольшой территории дома, по которой якобы можно было опознать владение Зеленского.
Сообщается также, что местное агентство недвижимости вело переговоры с группой корейских туристов, которые хотели арендовать виллу на август за 50-70 тыс. евро, но сделка не состоялась. А затем недвижимость якобы сняли некие россияне из Лондона, передает РИА «Новости».
Сотрудники агентства недвижимости опровергли эту информацию после публикации il Tirreno. Риелторы сообщили, что вилла снова свободна.
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Стало известно об участии США в подготовке «контрнаступления» Украины
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Соединенные Штаты участвуют в подготовке «контрнаступления» Украины, взаимодействуя с Киевом в планировании операций, сообщил телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
«США в ходе подготовки контрнаступления Украины призвали Киев ограничить операцию по географии и по целям, чтобы <…> не увязнуть на нескольких фронтах», – приводит текст сообщения телеканала ТАСС.
По словам американских и украинских представителей, Украина изначально планировала более широкое контрнаступление, но в последние недели сократила масштабы своих планов в районе Херсона.
Как заявил телеканалу пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС США Патрик Райдер, Вашингтон ведет с Киевом регулярный военный диалог на различных уровнях. «Мы не будем комментировать конкретные детали такого взаимодействия. В целом мы предоставляем украинской стороне информацию для лучшего понимания угроз, с которыми они сталкиваются. <…> Украинцы сами принимают окончательные решения по своим операциям», – сказал он.
Накануне экс-советник главы Пентагона обвинил в конфликте на Украине власти США. Как подчеркнул американский полковник Дуглас Макгрегор, за все происходящее на Украине ответственны Соединенные Штаты, за президентом Украины Владимиром Зеленским стоит Вашингтон, который диктует Киеву план действий.
В среду появились сообщения, что ВС России перемалывают батальоны ВСУ на херсонском направлении. Во вторник Минобороны России сообщало, что в результате разгрома украинских войск при попытке наступления ВСУ на Николаево-Криворожском и других направлениях украинские силовики понесли масштабные потери. «Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих», – сообщили в Минобороны РФ.
При этом действия ВСУ под Херсоном с точки зрения тактики совпали с действиями украинской армии под селом Кодема в ДНР. Если в первом случае на каждом из трех участков фронта ВСУ ввели до 20 танков и до двух батальонов пехоты, то во втором случае атака производилась 20 танками и 30 боевиками. При этом и под Херсоном, и под селом Кодема ВСУ использовали отвлекающие и второстепенные удары. Но в обоих случаях ВС РФ удалось разбить планы противника.
Военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД оценил попытку наступления украинских силовиков под Херсоном и в ДНР, выразив уверенность, что новой тактике ВСУ обучили западные инструкторы.
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МИД назвал «выстрелом себе в ногу» решение ЕС по визам
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Решение Евросоюза приостановить действие облегченного визового режима с Россией не останется без последствий, Москва может принять симметричные и асимметричные меры в ответ, заявил замглавы МИД России Александр Грушко.
«Нарушение, обход или выход ЕС из соглашения с Россией об упрощенном визовом режиме не останется без последствий. Мы сами будем решать, будут меры симметричными, асимметричными или какими-то другими, которых в ЕС не ожидают. Если в Брюсселе решили в очередной раз выстрелить себе в ногу – это их выбор», – передает РИА «Новости» слова Грушко.
Дипломат задался вопросом, прекратив воздушное и иное сообщение с Россией, чтобы лишить граждан ЕС возможности посещать страну, кого таким образом наказал Запад? А также разберут ли железную дорогу Санкт-Петербург – Хельсинки финны на металлолом?
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза не смогли согласовать запрет на выдачу виз россиянам, поскольку многие выступили против. Теперь сроки выдачи виз россиянам могут вырасти до полугода из-за отмены Евросоюзом упрощенного режима, также сократится количество выдаваемых виз.
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Россияне назвали главных друзей и врагов страны
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На фоне спецоперации РФ на Украине выросли симпатии россиян к Китаю, Белоруссии и Индии, при этом увеличилась доля граждан, считающих недружественными странами США, Великобританию и Германию, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
В условиях сложившихся геополитических реалий и обострения отношений с коллективным Западом Россия вынуждена налаживать новые международные связи или возобновлять старые. «Курс на Восток», заданный руководством страны еще в 2012 году, позволяет успешно закрывать ниши на отечественном рынке, что отражается на восприятии российским обществом дружественных и враждебных стран. За последние годы их перечень не претерпел значительных изменений, сообщает ВЦИОМ.
Более половины наших сограждан по-прежнему считают, что наиболее прочные отношения у России сложились с Китаем – 55%, это максимальный показатель за весь период наблюдений (+10 п.п. с 2019 года). Второе место с небольшим отрывом заняла Белоруссия. За четыре года положение Белоруссии в рейтинге заметно укрепилось: в 2018 году республику назвал лишь каждый пятый (20%), сегодня – каждый второй (49%). На третьей позиции разместилась Индия (22% vs. 10% в 2019 году), сместив из лидерской тройки Казахстан. Стремительно подняться в народном рейтинге Индии удалось благодаря укреплению российско-индийских отношений на фоне западных санкций.
Самый заметный рывок сделала Турция – дружественной страной ее считают 17% россиян, восемь лет назад таких было меньшинство (2014 г. – 1%). Пятерку дружественных стран замыкает Казахстан. Заметно укрепили свои позиции за прошедшие три года Сербия и Иран. Впервые россияне стали упоминать такие страны, как ОАЭ, Саудовская Аравия и Пакистан.
Представления граждан о странах, с которыми у России сложились наиболее напряженные отношения, также достаточно устойчивы во времени. По мнению наших соотечественников, главным недругом России остаются Соединенные Штаты, этот показатель максимален с начала измерений (76%, + 9 п.п. к данным 2019 года).
Второй по популярности ответ – Украина (43%). Несмотря на обострение военного конфликта на территории Украины и Донбасса, доля назвавших эту страну на 10 п.п. меньше в сравнении с 2019 годом (53%).
Великобританию считают враждебной 39% – с 2014 года эта доля выросла в 4,3 раза (в 2014 году так считали 9% опрошенных), показав максимальный прирост в 2018 году (33%). Далее в перечне недружественных стран следуют члены Евросоюза, поддерживающие агрессивную риторику против России: Германия (32%, +23 п.п. с 2019 г.), Польша (28%, +16 п.п. с 2019 г.), Франция (21%, +16 п.п. с 2019 г.), Латвия (14%, +7 п.п. с 2019 г.), Литва (12%, +6 п.п. с 2019 г.), Эстония (11%, +8 п.п. с 2019 г.). Впервые в этом списке оказались Финляндия (5%), Болгария (2%), Чехия (2%). Положение Грузии за три года, напротив, улучшилось (1% vs. 12% в 2019 г.).
В минувшее воскресенье стало известно о планах ЕС приостановить действие соглашения об упрощении визового режима с Россией. При этом глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку в Евросоюзе. В Кремле предупредили, что у европейцев могут возникнуть трудности с визами в Россию, если Брюссель примет решение против россиян. Там также отметили, что некоторые страны в своей «недружественности» к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя».
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В районе Энергодара высадился украинский десант
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В районе Энергодара произошла высадка украинского десанта, наносится огневое поражение, сообщил глава администрации города Александр Волга.
«Они на данный момент лежат, по ним работает авиация», – передает РИА «Новости» его слова.
Информацию подтвердил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в стриме RT.
«Прямо сейчас мне сообщают, что в районе Энергодара произведена попытка высадки украинского десанта. Они переплыли через Днепр и пытаются закрепиться на берегу. Это какое-то отчаяние, когда они понимают, что МАГАТЭ не сможет молчать. Я уверен, что среди представителей делегации есть люди, которые выполнят свои обязательства», – передает его слова ТАСС.
Между тем сообщается, что миссия МАГАТЭ выехала в Энергодар.
За прошедшие сутки Энергодар, где находится Запорожская АЭС и куда ждут миссию МАГАТЭ, подвергся более 60 украинским ударам БПЛА и артиллерии. Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси по прибытии в город Запорожье накануне выразил уверенность, что миссия может быть выполнена безопасно.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
Напомним, в среду миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), которая направляется на Запорожскую АЭС (ЗАЭС), прибыла в город Запорожье.
Литва выразила протест представителю посольства России
В МИД Литвы вручили ноту протеста представителю посольства РФ за высказывания временного поверенного в делах РФ в Литве Сергея Рябоконя о событиях в Вильнюсе 13 января 1991 года, сообщила пресс-служба министерства.
«В Министерство иностранных дел Литвы был вызван представитель российского посольства. Ему вручена нота, в которой выражено возмущение появившимися в публичном пространстве высказываниями временного поверенного в делах Сергея Рябоконя, уничижающими события 13 января 1991 года, и циничным искажением исторических фактов», – приводит текст сообщения внешнеполитического ведомства Литвы РИА «Новости».
Ранее глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что на Совете глав МИД ЕС достигнута договоренность, что граничащие с Россией страны могут установить запрет на въезд россиян.
В свою очередь глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис предложил впускать россиян в страну только после ответа на вопрос о статусе Крыма, уточнив, что въезд тех, кто признает Крым российским, «не соответствует интересам национальной безопасности Литвы». Комментируя инициативу Ландсбергиса временный поверенный в делах РФ в Литве Сергей Рябоконь заявил, что Россия могла бы опрашивать въезжающих литовцев по поводу отношения к событиям в Вильнюсе 13 января 1991 года и задавать вопрос, не считают ли они, что «свои стреляли в своих». Дипломат напомнил, что только за исследования на эту тему литовские исследователи платят свободой и находятся в тюрьме.
Напомним, в марте 1990 года Верховный Совет Литвы объявил о независимости республики, однако власти СССР назвали это решение противоречащим конституции и незаконным. В начале 1991 года в Литве прошли несанкционированные акции протеста, в страну перебросили бойцов спецподразделений. В ночь на 13 января 1991 года колонна советской бронетехники направилась в центр Вильнюса для обеспечения общественного порядка. При столкновениях у телецентра, по утверждению литовской стороны, погибли 14 человек, более 600 были ранены.
Генпрокуратура Литвы возбудила уголовное дело о событиях 13 января 1991 года. Следствие утверждало, что люди, погибшие тогда у Вильнюсской телебашни, были убиты советскими солдатами, однако никаких доказательств предоставлено не было. Участники событий января 1991 года с советской стороны, ссылаясь на выводы официальной экспертизы, указывают, что тогда имела место провокация, а огонь по жителям Вильнюса велся с крыш домов.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд объявил 67 граждан России якобы виновными по делу о событиях 1991 года. Большинство обвиняемых были заочно осуждены на длительные сроки тюремного заключения. Двое получили реальные сроки – россиянину Юрию Мелю назначили десять лет, его сослуживцу, жителю Литвы Геннадию Иванову – пять лет. В марте 2021 года Апелляционный суд Литвы вынес решение по делу о событиях 13 января 1991 года, изменив приговор осужденному полковнику запаса советской армии Юрию Мелю, задержанному в Литве в 2014 году, с семи лет лишения свободы на десять лет.
В декабре 2020 года Следственный комитет России заочно предъявил обвинение судьям из Литвы, вынесшим заведомо неправосудный приговор более 50 россиянам по факту событий в Вильнюсе в 1991 году.
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Глава музея Булгакова в Киеве отреагировала на требование о закрытии учреждения
Директор музея Михаила Булгакова Людмила Губианури предложила украинскому союзу писателей, решившему закрыть музей, заодно исключить писателя из объединения.
«Союз писателей, думаю, использовал не все свое оружие. Перед тем, как инициировать закрытие музея Булгакова, они должны инициировать исключение Булгакова из Союза писателей и лишение гражданства за антисоветскую деятельность. Чем они и занимались в течение своей богатой истории», – цитирует Губианури украинское издание «Страна.ua».
Напомним, союз писателей Украины потребовал закрыть музей Булгакова в Киеве и вместо него создать музей украинского композитора Александра Кошица.
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Эксперт назвал вероятные сценарии распада еврозоны
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После завершения «аттракциона европейской щедрости», когда богатые страны оплачивают потребности бедных, еврозона может распасться, при этом возможны мягкий и жесткий сценарий распада зоны евро, выразил мнение доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев.
Эксперт отметил, что Евросоюз традиционно придерживался политики «кохезии», когда богатые страны-доноры финансово поддерживают бедные страны-реципиенты. С приходом в регион экономического и энергетического кризисов такая политика начинает постепенно сворачиваться, подчеркнул Григорьев.
«Сейчас это счастье заканчивается: щедрость стран ядра Евросоюза, уместная в годы экономического роста, уступает место жесткому прагматизму и экономии, которые более чем уместны сейчас, в эпоху кризиса, усиленного сначала пандемией коронавируса, в теперь еще и обратным эффектом от антироссийских санкций», – пояснил эксперт «Прайм».
Эксперт предположил, что при мягком сценарии распада в еврозоне останутся государства, составляющие ее ядро: Австрия, Бельгия, Германия, Италия, Люксембург, Нидерланды, Франция. Жесткий сценарий, по словам Григорьева, означает полное восстановление национального экономического суверенитета стран.
Ранее завкафедрой мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ имени Плеханова Денис Перепелица рассказал, что предложение Польши разрешить странам еврозоны вернуться к использованию национальных валют и нежелание Варшавы переходить на евро могут привести к распаду Евросоюза.
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