Лавров: Попытки изолировать Россию обречены на провал

Россия не одинока в мире, попытки Запада ее изолировать обречены на провал, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО.

«Мы совсем не одиноки, нас пытаются изолировать, но эти попытки обречены на провал», – передает ТАСС его слова.

Лавров подчеркнул, что западные страны не смогут ослабить Россию, как это не получалось ни у кого в прошлом.

«История нашего государства знала и более серьезные этапы, когда наша роль и место на международной арене вызывали у других наших партнеров, как мы их иронично называем, желание ослабить Россию. Я убежден, что это не получится, как это не получалось ни у кого в прошлом», – сказал он.

По словам главы российского МИД, коллективный Запад беззастенчиво, грубо и агрессивно развязал против России гибридную войну, когда понял, что планы по превращению Украины в «анти-Россию» провалились.

«Сегодня события, которые все обсуждают, возвращаясь из отпусков, связаны с происходящим вокруг Украины, а если говорить по-честному, с гибридной войной, которую коллективный Запад развязал беззастенчиво, открыто, грубо и агрессивно против нашей страны, когда понял, что замыслы о превращении Украины в «анти-Россию», по организации на украинской территории плацдарма для военного сдерживания РФ, провалились», – подчеркнул Лавров.

Напомним, посольство России в США указывало, что утверждения Госдепа о якобы усиливающейся изоляции России не выдерживают критики и вызваны «воспаленным воображением» американских деятелей. Американский журнал National Interest в июле опубликовал статью под названием «Как Западу не удалось изолировать Россию».

Тем временем антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран ООН. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.