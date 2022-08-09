Путин выразил уверенность в победе света над силами тьмы

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9 августа, вторник  |  Последнее обновление — 23:30  |  vz.ru
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У западного бизнеса появилась веская причина остаться в России

Россия замораживает западные активы для их же блага Сергей Бобылев/ТАСС
Россия вводит контрсанкции против недружественных стран. Теперь крупные компании из целого ряда государств не смогут ничего сделать со своими активами в России. Это касается иностранных банков и нефтегазовых компаний. Что теперь ждет активы BP, ExxonMobil и Total? И с какой целью вводятся эти контрсанкции – чтобы наказать или все-таки помочь иностранным партнерам?  Подробности...
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Война с Грузией показала России истинное лицо Европы

Важной эту годовщину войны делает исторический фон – еще одна специальная военная операция ВС РФ, на этот раз на Украине Musa Sadulayev/AP/ТАСС
Ровно 14 лет назад грузинские военные открыли огонь по российским миротворцам и гражданскому населению Южной Осетии. После этого Россия одним ударом разрешила многолетний национальный конфликт, причем в свою пользу. За прошедшее время Грузия успела доказать, что выучила горький урок. Другой горький урок пришлось усвоить самой России – урок от Евросоюза. Подробности...
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Зачем Зеленскому нужна ядерная катастрофа в Запорожье

Ядерной катастрофы на Запорожской АЭС не случилось благодаря российским военным Russian Look/Global Look Press
Начиная с пятницы ВСУ ведут огонь по крупнейшей в Европе атомной станции. При этом Киев заявляет, что Запорожскую АЭС обстреливают якобы охраняющие ее российские военные. Даже генсек ООН уже заподозрил неладное и лично взялся за отправку международных инспекторов на АЭС, несмотря на сопротивление Киева. Какую же тайну пытается скрыть Украина, отправляя снаряд за снарядом по ядерному хранилищу? Подробности...
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Запад лишает Украину маски невинной жертвы

Танки рядом с жилыми домами – фирменный почерк ВСУ Алексей Куденко/РИА Новости
В Киеве продолжается политическая истерика по итогам отчета правозащитной организации Amnesty International. Даже приглаженный, лишенный многих деталей доклад сделал публичными для Запада давно известные в России факты: вооруженные силы Украины прикрываются мирными жителями и совершают военные преступления. Но Киев испугался не только этого. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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Как сохранить себя в строю

Дмитрий Грунюшкин
Дмитрий Грунюшкин, писатель
Все империи построены людьми, стоявшими в строю. И от козней врагов извне их защищали люди в строю. Строй не может построить Колизей, расписать Сикстинскую капеллу или сочинить Шестую симфонию. Но именно строй дает возможность индивидуалистам быть индивидуумами и писать свои симфонии. Подробности...
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Нужна культурная деоккупация будущего

Антон Беликов
Антон Беликов, художник, кандидат философских наук
Дверь в будущее для каждого народа открывают два ключа: культура и образование. Если мы хотим сами строить свое будущее, эти ключи необходимо вернуть. Подробности...
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Популяризации науки борьба с религией не поможет

Сергей Худиев
Сергей Худиев, публицист, богослов
Миф о борьбе науки и религии ложен – вытеснение религии освобождает место вовсе не для науки. В условиях хотя бы минимальной свободы и рынка это место заполняется самым дремучим оккультизмом и лженаукой. Подробности...
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Россиянам запрещают выезд на Запад

Самые мощные армии мира

Новая тактика Пентагона на Украине

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В районе военного аэродрома в Крыму произошла серия взрывов

Во вторник у поселка Новофедоровка – в 30 километрах от Евпатории – на Крымском полуострове произошло несколько взрывов. По информации Минобороны, на военном аэродроме Саки сдетонировали авиационные боеприпасы. По предварительным данным, есть один погибший, также пострадали несколько человек, которые были доставлены в Сакскую районную больницу. Власти установили пятикилометровую зону оцепления в Новофедоровке
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В подмосковной Истре сгорел склад интернет-магазина Ozon

В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
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В Петербурге прошел парад в честь Дня ВМФ

В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    Путин выразил уверенность в победе света над силами тьмы

    9 августа 2022, 22:41

    Текст: Антон Антонов

    Правда и свет всегда побеждают тьму, заявил президент России Владимир Путин в видеообращении к участникам концерта на стрелке Васильевского острова в Санкт-Петербурге, посвященного 80-летию блокадной премьеры Седьмой («Ленинградской») симфонии Дмитрия Шостаковича.

    Путин подчеркнул, что симфония Шостаковича продолжает вызывать в новых поколениях самые сильные чувства, это «свидетельство настоящего, большого искусства». По его словам, «великими на все времена становятся произведения, которые славят истинные, вечные ценности, объединяют людей всех возрастов, национальностей и религий, утверждают правду и свет, которые всегда берут верх над ложью, над силами тьмы», передает ТАСС.

    Президент назвал симфонию Шостаковича одной из вершин мировой культуры. Он напомнил, что 9 августа 1942 года «состоялась самая главная премьера этого гениального произведения». Тогда она «уже прозвучала и в Советском Союзе, и за рубежом, но все это не могло сравниться с масштабом и значением исполнения в блокадном Ленинграде», сказал Путин.

    Премьера состоялась в день, когда нацисты собирались праздновать покорение города, но «их планы сломить ленинградцев изначально были обречены на провал», а симфония зазвучала «как гимн мужеству и стойкости Ленинграда», заявил он.

    Прямая трансляция концерта потрясла мир, добавил Путин. Позади было 11 первых, самых трудных месяцев блокады. Но люди нашли в себе силы дать большой, настоящий концерт, исполнить новую симфонию. В симфонии было «поистине пророческое утверждение победы, и это укрепляло веру ленинградцев, всего советского народа, всех, кто боролся с нацизмом, в торжество гуманизма и справедливости», сказал он.

    5 марта отмечалось 80-летие со дня первого исполнения Седьмой («Ленинградской») симфонии Шостаковича.


    Указ Путина заблокировал Enel и Fortum сделки по продаже активов
    		    9 августа 2022, 09:23
    Фото: Zuma/ТАСС
    Текст: Александра Юдина

    Указ российского лидера Владимира Путина о запрете сделок с долями западных инвесторов в российских энергокомпаниях заблокировал итальянской Enel и финской Fortum сделки по продаже своих активов.

    Согласно подписанному 5 августа указу, до конца текущего года любые сделки с долями иностранцев из недружественных стран в стратегических предприятиях и недропользователях, а также в компаниях, которые производят и поставляют тепло- и электроэнергию, запрещены. Под «санкции» попали итальянская Enel и финская Fortum, передает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

    Уточняется, что сделки с такими долями будут возможны только на основании специального разрешения главы государства. 

    Напомним, Путин подписал указ о применении специальных экономических мер в сферах финансов и ТЭК из-за недружественных действий стран и организаций. Так, под запрет попали в том числе сделки с акциями стратегических для России компаний и российских банков, а также с долями, правами и обязанностями в нефтегазовом проекте «Сахалин-1».

    До этого российский лидер заявил, что российский ТЭК сейчас находится в стабильном состоянии, несмотря на беспрецедентное санкционное давление.

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    Глава Белгородской области подарил Путину особый шоколад «Алешка»
    		    8 августа 2022, 14:49
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенту России Владимиру Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.

    Шоколадку Путину вручил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, передает телеканал «Звезда».

    Глава государства обратил внимание на несколько упаковок шоколада, лежащих по левую руку от его собеседника. «Это, кстати, у вас что за шоколадки?» – спросил президент губернатора, передает ТАСС.

    «Это вам подарок от Белгородской области», – ответил тот.

    «Спасибо большое. Есть «Аленка», а у вас – «Алешка», – сказал Путин.

    «У нас мальчик живет. Вот когда начиналась специальная военная операция, он выбегал на дорогу и сопровождал все военные колонны. Он вставал и честь отдавал. Кто-то его снял [на видео]. И выложили в интернет», – напомнил президенту историю мальчика глава региона.

    Ранее ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.

    Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

    До этого Алеше подарили погоны генерала. Ставший символом поддержки российской армии мальчик Алеша рассказал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом. За несколько дней он прославился на всю страну, когда стал выбегать и приветствовать российских военных.

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    Путин призвал бороться с проблемами бедности и алкоголизма в моногородах
    		    9 августа 2022, 15:12
    Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
    Текст: Елизавета Булкина

    В моногородах существуют проблемы бедности и алкоголизма, власти не должны их «лакировать», заявил президент Владимир Путин на встрече с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым.

    Он призвал уделить особое внимание ситуации в моногородах. Таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля.

    «От низких доходов граждан, от ситуаций, связанных с этими моногородами, и другая проблема – это высокий уровень алкоголизации населения. Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего, надо заниматься самыми острыми проблемами. Я прошу вас обратить на это внимание», – приводит слова главы государства РИА «Новости».

    Также в ходе встречи Путин призвал Соколова активнее заниматься газификацией. «Нужно вписаться обязательно в то, что делается у нас на уровне федерации и по линии Газпрома, – сказал президент.

    Напомним, Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил, что одной из основных целей нацпроектов остается снижение бедности в России.

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    Песков рассказал об отношении Путина к народным символам СВО
    		    9 августа 2022, 12:41
    Фото: Антонина Пильник/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин эмоционально воспринимает символы спецоперации, такие как белгородский мальчик Алеша или бабушка со знаменем Победы, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

    «Естественно, никто не может оставаться без эмоции на фоне таких символов операции, в том числе президент, конечно», – заявил Песков, отвечая на вопрос, насколько эмоционально президент реагирует на появление таких образов, передает ТАСС.

    В понедельник президенту Путину вручили шоколад «Алешка», посвященный мальчику, встречавшему и провожавшему российских военных в Белгородской области.

    Ставшего символом поддержки российской армии мальчика Алешу приняли в юнармейцы.

    Также в Белгородской области выпустили шоколад «Алешка» в честь мальчика, который провожает и встречает российских военных.

    До этого Алеше подарили погоны генерала. Мальчик рассказывал, что хочет служить в танковых войсках и мечтает стать генералом.

    В апреле в Сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных. Женщина вышла встречать военных, неся в руках красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами. Однако потом один из украинцев забрал у нее знамя и стал топтать. Тогда она вернула военным пакет с продуктами, заявив, что ее родители воевали под этим знаменем.

    В России бабушке со знаменем посвятили граффити, ее облик также нанесли на корабль «Союз», отправлявшийся в космос.

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    Президенты России и Израиля обсудили ситуацию с агентством «Сохнут»

    9 августа 2022, 13:14

    Текст: Алексей Дегтярев

    Президенты России и Израиля Владимир Путин и Ицхак Герцог в ходе телефонной беседы обсудили ситуацию с еврейским агентством «Сохнут», сообщили в пресс-службе Кремля.

    Диалог состоялся по инициативе израильской стороны, сообщается на сайте Кремля.

    «Затронута проблематика функционирования в Российской Федерации организации, представляющей интересы еврейского агентства «Сохнут». Условлено, что контакты на этот счет будут продолжены по линии соответствующих ведомств обеих стран», – отмечается в сообщении.

    Также политики обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, в том числе в гуманитарной сфере с учетом наследия российско-израильских отношений.

    «В данном контексте говорилось о решающем вкладе Красной армии в Победу над нацизмом и спасение еврейского народа от истребления в ходе Великой Отечественной войны, а также о позитивной роли евреев в общественной и культурной жизни России», – говорится в тексте.

    Между тем пресс-служба израильского президента сообщила, что Герцог поговорил с Путиным в том числе на тему еврейской диаспоры в России, разговор был «откровенным и честным», передает РИА «Новости».

    Там добавили, что разговор инициировал сам Герцог по просьбе премьер-министра Яира Лапида и по согласованию с министерством иностранных дел.

    Ранее президент Израиля Ицхак Герцог заявлял, что ситуация с возможной ликвидацией в России «Сохнут» требует спокойного и выдержанного подхода, нужно «меньше говорить и больше делать».

    В Кремле заявляли, что располагают некоторой информацией по делу о ликвидации еврейского агентства «Сохнут», сейчас идет судебный процесс.

    «Сохнут» – международная организация с центром в Израиле, которая занимается репатриацией в страну и помощью репатриантам, а также вопросами, связанными с еврейско-сионистским воспитанием и глобальным еврейским сообществом.

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    Путин: Железнодорожная отрасль России будет развиваться несмотря на трудности

    7 августа 2022, 01:26

    Текст: Александра Юдина

    Железнодорожная отрасль России имеет огромный потенциал для качественного роста, она будет развиваться несмотря на трудности, в том числе будет наращиваться пропускная способность магистралей, сказал российский лидер Владимир Путин в поздравлении с Днем железнодорожника.

    «Убежден, у нашей железнодорожной отрасли огромный потенциал для качественного роста. И несмотря на все имеющиеся трудности, мы обязательно продолжим идти вперед. Будем ставить новые цели и достигать результатов, в том числе наращивать пропускную способность железнодорожных магистралей и расшивать так называемые узкие места», – передает РИА «Новости» его слова.

    Глава государства добавил, что сейчас стоят масштабные задачи по форсированному развитию всей инфраструктуры страны, в том числе по расширению и обновлению железнодорожной сети.

    «Все специалисты отрасли, инженеры, строители, машинисты, работники диспетчерских служб, проводники вносят свой вклад в эту большую работу. Искренне признателен вам за труд и преданность своему делу», – подчеркнул он.

    Также Путин отметил, что представители самых разных профессий, которые создавали железнодорожный комплекс России, – это не только блестящие профессионалы, но и настоящие герои. Подвигом, по словам Путина, является возведение Транссиба и БАМ, других магистралей в сложнейших условиях.

    «От всей души поздравляю работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником, а также со знаменательной датой - 185-летием открытия Царскосельской железной дороги. Именно она положила начало масштабному железнодорожному строительству в России - отрасли, которая имеет громадное, стратегическое значение для нашей большой страны, для развития регионов, национальной экономики, для качества жизни людей», – заключил президент.

    Напомним, день железнодорожника – профессиональный праздник, в который отмечаются профессиональные заслуги работников железнодорожного транспорта и достижения отрасли. В Российской Федерации, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Молдавии и Болгарии по традиции празднуется ежегодно в первое воскресенье августа.

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    СМИ: Эрдоган получает поддержку от Путина в критически важный момент

    9 августа 2022, 14:43

    Текст: Ольга Иванова

    Президент Турции Тайип Эрдоган получает поддержку от российского лидера Владимира Путина в важный для страны момент на фоне грядущих выборов и сложной экономической ситуации, пишет Bloomberg.

    Агентство пишет, что решение о переходе к рублю во взаимных расчетах, принятое 5 августа на переговорах в Сочи между президентами Турции и России, стало «огромным благом» для Анкары, передает ТАСС.

    Отмечается, что так как до всеобщих выборов осталось менее года, а рейтинг одобрения Эрдогана приближается к рекордно низким показателям, ему «необходимо стабилизировать экономику Турции после того, как его сверхмягкая денежно-кредитная политика оставила валюту (лиру) без привязки».

    Значительное падение курса лиры более чем наполовину по сравнению с минувшим годом приводит к увеличению стоимости как продуктов питания, так и энергоресурсов и услуг. Как пишет агентство, плата России в рублях за газ облегчит ситуацию для Анкары и будет способствовать «сохранению стабильности курса лиры» в преддверии выборов.

    Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.

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    В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Кадырова

    8 августа 2022, 13:41

    Текст: Вера Басилая

    Тема участия подразделений из Чечни в специальной военной операции (СВО) на Украине затрагивалась на встрече президента России Владимира Путина и главы республики Рамзана Кадырова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Безусловно, участие чеченских воинов и тех, кто был подготовлен в специальном тренировочном лагере, конечно же, обсуждалось, но главным образом [на повестке] были вопросы социально-экономического развития республики», – цитирует ТАСС Пескова.

    Напомним, Путин и Кадыров провели рабочую встречу в Сочи после переговоров российского лидера с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, обсуждалось социально-экономическое развитие Чечни.

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    Песков оценил возможность встречи Путина и Зеленского на G20

    9 августа 2022, 14:02

    Текст: Антон Никитин

    Предпосылок для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского на саммите G20 в Индонезии пока нет, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

    «Вы в своей фразе сказали столько раз слово «если», вы фактически сами ответили на свой вопрос. Мы еще раз сказали, что мы можем только де-факто констатировать ситуацию, которая есть сейчас. И мы говорили об этом вчера. Пока предпосылок для такой встречи нет», – сказал Песков, отвечая на вопрос, допускают ли в Кремле встречу Путина с Зеленским на этом саммите, если президент России примет такое решение и если делегации переговорщиков проделают «домашнюю работу», передает РИА «Новости».

    Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Зеленский может посетить саммит G20, если там будет присутствовать президент России.

    Ранее Песков сообщал, что встреча президентов России и Украины возможна только после выполнения переговорщиками «домашней работы» и что пока предпосылок для этой встречи нет. Кроме того, Песков говорил, что Путин примет решение о наилучшем формате участия в саммите G20 по мере приближения этой даты.

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    Путин дал ЦБ право устанавливать подсанкционным банкам размер комиссии за перевод валюты

    8 августа 2022, 19:58

    Текст: Алексей Дегтярев

    Совет директоров Центробанка получил возможность устанавливать попавшим под санкции банкам максимальный размер комиссии за переводы в иностранной валюте, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    «Предоставить совету директоров Центрального банка Российской Федерации право определять максимальные значения размера платы, взимаемой российскими кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денежных средств в иностранной валюте, в случае введения в отношении таких кредитных организаций ограничительных мер», – цитирует документ РИА «Новости».

    Напомним, российские банки с 20 мая могут без ограничений продавать физлицам наличную иностранную валюту, за исключением евро и долларов, для которых установлен особый порядок продажи.

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    Путин наградил посла в Польше Андреева орденом Александра Невского

    8 августа 2022, 17:35

    Текст: Алексей Дегтярев

    Российский посол в Польше Сергей Андреев награжден орденом Александра Невского, соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

    «За большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю добросовестную дипломатическую службу наградить ... орденом Александра Невского Андреева Сергея Вадимовича – чрезвычайного и полномочного посла РФ в Республике Польша», – цитирует текст указа РИА «Новости».

    На 9 Мая посол России в Польше Сергей Андреев подвергся атаке во время попытки почтить в Варшаве память советских солдат. Его облили красным сиропом. Андреев допустил, что подготовка к нападению на него могла вестись при координации со спецслужбами Польши.

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    В Белгородский области разработали карту рисков в агросекторе на 2023 год

    8 августа 2022, 15:38

    Текст: Елизавета Булкина

    В Белгородской области власти составили карту рисков в агропромышленном комплексе (АПК) региона на 2023 год, чтобы обеспечить сельскохозяйственную безопасность страны, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков на встрече с президентом Владимиром Путиным.

    «По 2023 году видим, что есть определенные риски. Вместе с аграрным университетом Белгородской области разработали карту рисков. Возникают определенные проблемы и в селекции, и в генетике, и с поставкой программного обеспечения, и с витаминами для животных. Мы по каждому риску будем, конечно, выстраивать технологические карты, будем обращаться к Министерству сельского хозяйства, если не хватит своих ресурсов», – приводятся слова главы региона на сайте Кремля.

    По словам Гладкова, перед Белгородской областью стоит важная задача. «Больше 20% мяса свинины, 14% мяса птицы, 15% комбикорма в Российской Федерации, 8% сахара – мы понимаем, какую роль играет область в рамках продовольственной безопасности Российской Федерации», – уточнил губернатор.

    Он уточнил, что Белгородская область находится на первом месте в России по производству сельхозпродукции на душу населения или на один гектар пашни и на третьем месте – по объему выпускаемой сельскохозяйственной продукции.

    «В этом году мы уже намолотили один миллион тонн, убираем зерновые, зернобобовые. Урожайность составила в среднем 55 центнеров с гектара, сравним с прошлым годом – она составляла 43 (центнера с гектара – прим. ВЗГЛЯД). Надеемся, что в этом году получим минимум 3,5 млн тонн. В прошлом году эта цифра составила 3,3 млн», – добавил Гладков.

    Он уточнил, что весной, когда стали рваться логистические цепочки по поставке семян, поставке кормовых добавок и витаминов, возникли проблемы с кредитованием сельхозпредприятий, помогло финансирование Министерства сельского хозяйства РФ, что позволило все весенние полевые работы провести в плановом режиме, по осенним никаких проблем не ожидается.

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    Путин предложил главе Белгородской области обсудить безопасность региона

    8 августа 2022, 14:26

    Текст: Елизавета Булкина

    Президент Владимир Путин проводит встречу с губернатором приграничной Белгородской области Вячеславом Гладковым, глава государства предложил обсудить в том числе вопросы безопасности.

    «Вячеслав Владимирович, я знаю, что вы хотели бы рассказать об итогах работы за последнее время, ну и, конечно, обсудить вопросы безопасности», – передает слова Путина ТАСС.

    После этого он передал слово Гладкову.

    Напомним, «желтый» уровень террористической опасности продлен в Белгородской области до 22 августа. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что повышенный уровень террористической опасности в ряде приграничных российских регионов соответствует текущему моменту.

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    Песков оценил сообщения СМИ о росте уровня поддержки Путина в Германии и Австрии

    9 августа 2022, 13:52

    Текст: Антон Никитин

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил надежду, что избиратели склонят власти стран Запада к проявлению большей политической мудрости в отношении России. Так он прокомментировал данные немецких СМИ, которые отметили рост уровня поддержки России и ее лидера Владимира Путина среди граждан ФРГ и Австрии.

    Песков отметил, что однажды такие перемены в отношении западных политиков к России произойдут. «В том числе [эти перемены] настанут благодаря тому, что избиратели сами порекомендуют определенные корректировки по отношению к нашей стране, и порекомендуют больше политической мудрости тем, кого они избирают», – приводит его слова ТАСС.

    Песков отметил, что пока что Кремль не наблюдает никаких позитивных изменений в отношении к России со стороны политиков Германии и Австрии. 

    Газета Wiener Zeitung ранее написала, что в Германии и Австрии высок уровень поддержки президента Владимира Путина и России. По мнению автора публикации, Путин «импонирует правым критикой ультралиберальной гендерной политики, а левым – антинатовской риторикой». Кроме того, среди населения Германии и Австрии зреет недовольство из-за экономических последствий санкций.

    Также Песков отреагировал на высказывание премьер-министра Эстонии Каи Каллас о том, что посещение Европы – это привилегия, а не право человека, и нужно прекратить выдавать туристические визы гражданам России.

    «Как правило, такие заявления идут из тех стран, которые и так уже нами признаны недружественными странами. В своей недружественности многие из этих стран, конечно, заходятся до беспамятства и доходят до таких заявлений, которые буквально лет 80 тому назад мы слышали из центра Европы, из нескольких европейских стран. Думаю, что со временем все-таки здравый смысл как-то проявит себя, и те, кто выступал с таким заявлением, опомнятся», – сказал представитель Кремля.

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    Эксперт: У нового руководителя Кировской области есть детальная стратегия развития региона
    		    9 августа 2022, 19:55
    Фото: vk.com/kirovreg43
    Текст: Андрей Резчиков

    «Когда Соколова только назначили врио, он пообещал изучить Кировскую область «назубок» и теперь видно, что он детально знает местную проблематику», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Евгений Минченко. Ранее президент Владимир Путин провел беседу с врио кировского губернатора Александром Соколовым.

    За несколько месяцев, что он возглавляет регион, Александр Соколов смог подготовить детальный и понятный план действий. Он предложил вниманию президента свои проекты, в первую очередь – по газификации региона», – пояснил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», директор Центра исследования политических элит Института международных исследований МГИМО Евгений Минченко.

    «Газификация – это ключевой момент, это проблема для очень многих регионов. И сейчас, учитывая внешнюю конъюнктуру, хорошее время, чтобы обратиться к нашему внутреннему потребителю. Соколов – один из тех руководителей, которые почувствовали новые возможности в этой сфере. Инициативу по газификации, с которой он сегодня вышел на президента, он заранее детально проработал с руководством ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация», – рассказал Минченко.

    «Помимо газификации, у Соколова есть и другие понятные приоритеты. Они связаны с лесопромышленным комплексом, решением социальных проблем, в том числе переселением граждан из аварийного жилья. В Кировской области, особенно в ее столице, есть запрос на проекты по формированию комфортной городской среды и развитие транспортной инфраструктуры. Киров отставал по этой проблематике. И теперь это одна из «фишек» нового руководителя – работа с комфортной городской средой. Именно такие проекты он и предлагает», – добавил Минченко.

    Что касается улучшения общих экономических показателей области, то у Соколова есть понятная стратегия и здесь – строительство федеральных дорог, другие стройки, подытожил эксперт.

    Как сообщала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин провел по видеосвязи встречу с врио губернатора Кировской области Александром Соколовым, который был назначен в регион в мае этого года. Президент обратил внимание Соколова на бедность и высокий уровень алкоголизма в моногородах региона и призвал собеседника не замалчивать такие проблемы. «Не нужно ничего запихивать куда-то под ковер, лакировать ничего», – указал глава государства, уточнив, что таких населенных пунктов в Кировской области всего 11, и четыре из них находятся в ситуации, которая требует постоянного контроля. «По конкретным вопросам, пожалуйста, сформулируйте то, что вам нужно. Постараемся вам помочь», – пообещал президент и пожелал Соколову успехов.

    Упомянутые президентом проблемы возникают в результате закрытия градообразующих предприятий, когда у жителей моногородов исчезают перспективы на рынке труда или начинаются задержки по зарплате, напоминает Минченко. «Люди начинают злоупотреблять алкоголем от безысходности. Но мы видим, что сейчас ведется большая практическая работа по разрешению таких проблем в Кировской области, например, на фанерных комбинатах. Ситуация там была достаточно острая, но теперь ее удалось уладить. Скажем, была угроза сокращения занятости на градообразующем предприятии «Молот-Оружие» (город Вятские Поляны), но руководству области путем переговоров удалось решить и эту проблему», – отметил Минченко.

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