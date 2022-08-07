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Немецкого консула задержали в Бразилии по подозрению в убийстве мужа
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Полиция Бразилии задержала немецкого консула за то, что он якобы убил своего мужа, а затем попытался скрыть преступление, сообщили СМИ.
Как передает агентство Франс Пресс со ссылкой на полицию, консул из Германии Уве Герберт Хан сообщил властям, что его мужу, гражданину Бельгии Вальтеру Анри Максимильяну Биоту стало плохо в пятницу вечером, он упал и ударился головой, из-за чего наступила смерть. Однако согласно полиции, улики указывают на то, что Биота избили.
«Версия событий, изложенная консулом о том, что жертва упала, несовместима с выводами судебно-медицинской экспертизы», – передает РИА «Новости» слова представителя полиции Бразилии Камилы Лоуренко.
В ходе экспертизы на теле жертвы были найдены кровоподтеки, указывающие на то, что ее пинали ногами и избивали предметом цилиндрической формы.
«Бразильская полиция заявила, что задержала немецкого дипломата в субботу за то, что он предположительно убил своего мужа», – говорится в сообщении агентства.
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
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Судно Razoni с украинским зерном изменило маршрут
Сухогруз Razoni («Рацони»), плавающий под флагом Сьерра-Леоне, прибудет в северный ливанский порт Триполи во вторник утром, сообщил источник в портовой администрации.
«Мы получили информацию о том, что судно с украинским зерном изменило маршрут и прибудет в Триполи утром во вторник, 9 августа», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
Собеседник не указал, в какой порт зайдет сухогруз по пути к побережью Ливана. Он предположил, что это может быть турецкий или сирийский порт.
Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, груженный почти 27 тыс. тонн кукурузы, вышел из порта Одессы в понедельник утром. К якорной стоянке у стамбульского района Сарыер он прибыл в 21.00 во вторник. После досмотра, проведенного в среду инспекционной группой Совместного координационного центра (СКЦ), балкер вошел в пролив Босфор.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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Медведев заявил о конфискованном у Киева «преступно нажитом» имуществе
Российские военные успешно возвращают жителям Донбасса то, что преступно нажил киевский режим, пока президент Украины Владимир Зеленский выступает с инициативой конфисковать российское имущество, заявил замруководителя Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Они отнимают у нас на бумаге, а мы на земле. И вопросами конфискации преступнонажитого имущества киевского режима и его обращением в собственность Российской Федерации успешно занимаются наши Вооруженные силы», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
Ранее кабмин Украины согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории, речь о 903 объектах, вырученные средства направят на оборону и восстановление Украины.
Согласно украинскому закону, вступившему в силу 24 мая, российские активы могут быть изъяты только по решению СНБО. После этой даты СНБО принял лишь одно решение о введении санкций, оно касалось высшего руководства России. Как сообщил 26 июля министр юстиции Украины Денис Малюська, в Минюсте ожидают новых решений СНБО и начала изъятия активов РФ «где-то в августе».
Также в Киеве рассказали, что начнут приватизацию на Украине с предприятий, перерабатывающих зерно.
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Бывший спецпредставитель США по Украине: Сверхтяжелые времена еще впереди
Европу, Украину и Россию ждут «сверхтяжелые времена», заявил бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер.
Так, по его словам, для ЕС зима будет тяжелой из-за проблем с энергоресурсами. А военное противостояние на Украине будет продолжаться не только до конца 2022 года, но также весной и летом будущего года. «Нужно понимать, что сверхтяжелые времена еще впереди... Надо готовиться, что трудно после зимы будет, потому что будет следующий этап военных действий», – передает «Московский комсомолец» его слова.
Волкер добавил, что США продолжат оказывать Киеву военную, финансовую и гуманитарную помощь.
При этом двумя днями ранее совет ЕС утвердил решение о добровольном сокращении потребления газа на 15%.
До этого глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что с начала специальной военной операции РФ на Украине страны ЕС сократили закупки газа из России наполовину.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%.
В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров. В Испании предупредили, что Европейский союз может столкнуться с серьезным расколом внутри блока на фоне усугубляющегося энергетического кризиса.
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.
По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.
Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.
В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
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WSJ: Европа вступит в борьбу с Азией за российский газ
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В ближайшие месяцы Европа будет вынуждена бороться с Азией за российский сжиженный природный газ, пишет газета Wall Street Journal.
Авторы статьи предполагают, что ситуация для стран Евросоюза будет ухудшаться с приближением зимы.
«Даже с поставками российского СПГ могут начаться перебои. Экономический подъем в Китае после коронавирусного локдауна или холодная зима в Азии станут поводом для борьбы с Европой за экспорт СПГ, что приведет к дальнейшему росту цен», – цитирует материал РИА «Новости».
Издание отмечает, что из-за ухудшения уровня жизни стойкость поддержки Украины европейцами может пошатнуться, и в странах ЕС к власти могут прийти правительства, которые разрушат западную коалицию.
«Высокие цены на энергоресурсы отражаются на европейской экономике и вызывают трудности, которые приведут к общественным волнениям, и люди начнут голосовать своими пустеющими кошельками», – предполагает WSJ.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Раскрыты масштабы воровства западной военной «помощи» на Украине
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Весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование, заявили несколько героев документального фильма, снятого американским телеканалом CBS.
Так, в фильме звучат подозрения, что что-то из вооружений оседает на черном рынке и может, особенно если конфликт завершится победой России, попасть в «неправильные руки» и стать источником нестабильности, как это уже было в Ливии, Ираке или Афганистане, пишет РИА «Новости».
«Я могу без тени сомнений утверждать, что части на передовой этого не получают. Дроны, (барражирующие боеприпасы) Switchblade... бронежилеты, каски, список можете дополнить сами», – говорит ветеран морской пехоты США Энди Милбурн.
Он создал и возглавляет группу «Моцарт», которая занимается подготовкой украинских военных. «Мне кажется, что если вы не видите, куда идут все эти штуки... то, да, создается впечатление черной дыры», – добавил он.
Другой герой документального фильма Джонас Охман предполагает, что до места назначения доходит только 30% передаваемой «помощи». При этом возглавляемая им волонтерская организации «Синее и желтое» собирает на Западе деньги в помощь украинским силовиками и завозит в страну любительские беспилотники, тепловизоры, бронежилеты, колиматорные прицелы, тепловизоры, бронежилеты, планки Пикатинни и иное имущество, исключая оружие.
Охман винит коррупцию, бюрократию и политические игры, мешающие эффективно отладить систему поставок. В фильме показано, как небольшой конвой, который вез партию зарубежной «помощи» на передовую, был вынужден рассеяться и повернуть назад, попав под российский обстрел.
Старший кризисный советник правозащитной организации Amnesty International Донателла Ровера констатирует отсутствие данных о распределении военной «помощи».
«Но еще больше беспокоит то, что по меньшей мере некоторые страны, которые отправляют оружие, похоже, не думают, что это их обязанность – создать очень действенный механизм, который бы позволял знать, как эти поставки используются сегодня и как они могут и будут применяться завтра», – сказала она.
Напомним, немецкие СМИ сообщали, что «недавно выяснилось, что в Берлине задержали предназначенный для Украины пакет помощи в размере 9 млрд евро, вдобавок немцы не смогли передать танки странам, которые оказывают помощь Украине, несмотря на данные ранее обещания».
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Минобороны показало захваченное под Харьковом трофейное оружие НАТО
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Минобороны России опубликовало видео с очередной партией трофейного западного вооружения, захваченного на украинских позициях в боях на изюмском направлении.
«Среди трофеев оружие в основном иностранного производства – ручные противотанковые гранатометы производства Великобритании, США, Польши, Швеции, в том числе ракетные комплексы Javelin и Carl Gustaf, а также брошенные украинскими националистами станковые пулеметы и стрелковое вооружение советского производства», – приводит сообщение ведомства ТАСС.
«Была произведена разведка лесополосы, небольшого квадрата. И при обследовании местности был захвачен данный пулемет, который ставится на танки. Калибр 12,7 мм, был направлен на наши позиции. Нашли данный пулемет на окраине опушки, был полностью снаряжен, и три полных короба бронебойных патронов 12,7 мм. На одной из коробок были нарисованы череп и свастика», – рассказал один из бойцов об обстоятельствах захвата трофейного оружия.
Ранее сообщалось, что союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность.
В июле член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что за время спецоперации зафиксированы десятки случаев продажи украинскими военными комплексов Javelin и другого западного вооружения.
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В Кремле отреагировали на переизбрание Дворковича главой FIDE
Переизбрание Дворковича на пост главы Международной шахматной федерации (FIDE) говорит об эффективности его работы на этом посту, заявил пресс-секретарь президента России, глава попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.
«Безусловно, это очень хорошая новость и очень значимая победа», – сказал представитель Кремля, комментируя итоги голосования на генеральной ассамблее FIDE, передает ТАСС.
Песков отметил, что заранее никто не мог быть уверен в таком результате, «это конкурентные выборы, и в конкурентных выборах действующий руководитель FIDE подтвердил свою эффективность, подтвердил, что его работу оценивают на отлично». «Это очень здорово, это важная организация, предстоит много работы, и надеемся, что Дворкович справится с этой работой», – резюмировал Песков.
В воскресенье сообщалось, что россиянин Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной шахматной федерации (FIDE). Дворкович возглавляет FIDE с октября 2018 года.
Напомним, 15 марта Дворкович в интервью изданию Mother Jones заявил, что выступает против проведения военной операции на Украине.
17 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать возможность дальнейшей поддержки Дворковича на посту главы ФИДЕ после его высказываний о спецоперации на Украине.
В Сети высмеяли критику Times в адрес Amnesty International из-за действий ВСУ
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У британской газеты The Times, которая назвала Amnesty International «пропагандистами Путина», появилось объяснение украинским преступлениям, заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.
«У The Times появилось потрясающее объяснение украинским преступлениям, описанным в докладе Amnesty International. По версии журнала это не украинские боевики прячутся в мирных жилых кварталах за спинами жителей и русские туда стреляют, а это боевики направляются к мирным, потому что туда бьет российская артиллерия. Видимо «захысныкы» спешат прикрыть мирных собой! Обычно они ловят снаряды руками и выбрасывают их в форточки, пока те не взорвались», – написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Он добавил, что у креативщиков Зеленского совсем иссякла фантазия. «Даже на заказуху в Times чего-то приличного выдумать не смогли. Мельчают, однако», – добавил он.
«Самое честное и объективное издание в мире The Times назвало Amnesty International «пропагандистами Путина». Это чудесно, черт возьми», – написали в Telegram-канале «Голос Мордора».
Украинский политик и блогер Анатолий Шарий также прокомментировал критику The Times в адрес Amnesty International. Он указал, что по мнению The Times, юридические обязательства согласно Женевской конвенции не предусматривают обвинение и очернение «жертв агрессии».
«Это просто потрясающе. И вполне объясняет, почему любая попытка рассказать о нацистах или коррупции властей Украины – это нарушение Женевской конвенции», – написал он в своем Telegram.
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России». Президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике Amnesty International.
Позже британская газета The Times назвала международную правозащитную организацию Amnesty International «пропагандистами Путина».
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В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову
«Глава МВД» самопровозглашенного Косово Джеляль Швецла заявил о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Дарьи Асламовой при попытке въезда в регион и бездоказательно обвинил ее в шпионаже.
«Сегодня на КПП на севере задержали Дарью Асламову. Несколько стран доказали, что она занималась шпионажем для российской военной разведки и что она действовала под видом журналиста», – передает РИА «Новости» его сообщение в Facebook* (запрещена в России как экстремистская организация).
При этом Швецла не уточнил, какие страны и доказательства имеются в виду. Он также утверждает, что Асламова «участвовала в боевых действиях на Украине, пропагандируя оккупацию Украины Россией», но не приводит доказательств этому.
Ранее сообщалось, что Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. В северной части города Косовска-Митровицы прозвучали сигналы тревоги.
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Немецкие пенсионеры нашли способ не замерзнуть зимой из-за цен на отопление
Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).
АТОР ссылается на местные СМИ, которые отмечают, что пенсионеры предпочитают выбирать отели с системой «все включено», где можно повести зиму, чтобы не платить дома за отопление и не закупаться продуктами.
Популярным направлением среди зимующих туристов стали Тунис, Турцию, Египет и Канарские острова. Также наблюдается повышенный спрос на Кабо-Верде, Сенегал, Таиланд и Карибский бассейн, говорится в сообщении на сайте АТОР.
«Что нам делать в холодной Германии? Отопление съедает наши деньги. А в Тунисе нас балуют в отеле с утра до ночи», – рассказал пенсионер Лотара из Нижней Саксонии.
Ранее сообщалось, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие страны Европы попадут под удар из-за ситуации с газом.
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Политолог выделил главное в переговорах Путина и Эрдогана
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Отход от доллара снижает риски для обеих сторон, а попытки Анкары стать посредником между Россией и Украиной в конечном итоге могут привести к результату, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Встреча Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана прошла накануне в Сочи.
«Итоги переговоров Путина и Эрдогана были предсказуемы. Удалось договориться о продолжении активизации двустороннего сотрудничества в самых разных областях, речь идет в том числе об атомной электростанции, которую строит Россия. Конечно, говорили и об углеводородах, «Турецком потоке». Турция становится хабом для транзита российского газа и нефти», – отметил гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
Переговоры президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. По их итогам Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях и назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
Российско-турецкие экономические отношения характеризуются хорошей динамикой, их структура меняется, происходит постепенный отход от доллара, что снижает риски для обеих стран от вторичных санкций при использовании западных платежных систем, добавляет собеседник.
«Уход от доллара – это то, чего ждали и что напрашивалось. Это хороший сигнал бизнесу с той и с другой стороны. Несмотря на геополитические осложнения, эти отношения будут развиваться и дальше», – подчеркнул политолог.
Не менее важным было обсуждение региональных вопросов, здесь позиции Москвы и Анкары могут расходиться по некоторым позициям, требующих отдельного согласования. «Это более сложная тематика, и позиции стран не во всем совпадают, иногда даже противостоят друг другу. Обсуждали
еще раз Сирию, потому что есть Идлиб, курдские регионы, где Россия и Турция в каком-то смысле могут столкнуться. Возможно, лидеры обсуждали ливийское досье. Ситуация в Ливии вроде бы несколько стабилизировалась, но возможны некоторые сюрпризы. Не исключено, что был затронут вопрос о Южном Кавказе, потому что есть идея создания формата «3+3». Это и вопросы строительства транспортных коридоров, которые объединили бы Турцию, Закавказье и РФ», – добавил Кортунов.
Встреча, которая длилась более четырех часов, не могла обойти украинский вопрос. По мнению эксперта, Эрдоган на волне успеха после заключения соглашения по вывозу украинского зерна «хотел бы сыграть более активную роль в широких вопросах политического урегулирования украинского конфликта».
«Здесь вряд ли могло бы произойти что-то серьезное, трудно было ожидать прорыва, потому что проукраинская позиция Турции всем известна. Поддержка одной из сторон конфликта обычно не позволяет выступить в качестве посредника. Но Эрдоган предлагал свои услуги. В частности, при определенных обстоятельствах Стамбул может стать местом встречи двух делегаций, а на каком-то этапе – российско-украинской встречи на высшем уровне. Но в содержательном плане здесь трудно рассчитывать, что Турция сможет сыграть решающую роль», – подытожил гендиректор Российского совета по международным делам.
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Минобороны: Киев из-за потерь ВСУ направил на передовую раненых боевиков
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Киевский режим из-за высоких потерь отравляет на передовую недообученных мобилизованных и раненых, которые не прошли полную реабилитацию после ранений, заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Из-за высоких потерь режим Зеленского принимает меры по восполнению некомплекта личного состава украинских формирований в районе боевых действий в Донбассе. Так, принято решение о досрочной отправке на передовую мобилизованных граждан, начавших подготовку в учебном центре 72-й механизированной бригады в городе Белая Церковь Киевской области. Вместе с ними направляются и находившиеся в госпиталях раненые, не дожидаясь завершения ими полного курса реабилитации после ранений», – приводит его слова РИА «Новости».
Конашенков подчеркнул, что в результате удара ВКС России по временному пункту дислокации подразделений 72-й механизированной бригады ВСУ на территории сельскохозяйственного предприятия в городе Артемовске Донецкой народной республики уничтожено до 130 военнослужащих и восемь единиц автомобильной и бронетанковой техники.
Кроме того, уточнили в ведомстве, ударом высокоточных ракет воздушного базирования по временному пункту дислокации гаубичной батареи 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады войск Украины в населенном пункте Дзержинск Донецкой народной республики уничтожено до 70 военнослужащих, три самоходных артиллерийских установки «Гвоздика» и четыре единицы автомобильной техники.
По его словам, российские войска в ходе контрбатарейной борьбы подавили четыре украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град», два взвода орудий «Мста-Б», взвод «Гиацинт-Б» в районах населенных пунктов Дзержинск, Сухая Балка, Ласточкино и Красногоровка Донецкой народной республики.
Российские военные в Николаевской области уничтожили арсенал, где хранились 45 тыс. тонн боеприпасов, недавно поставленных украинской армии странами НАТО, уточнил он.
За сутки также поражено три пункта управления, в том числе батальона 66-й украинской механизированной бригады в районе населенного пункта Очеретино, батальона 109-й бригады территориальной обороны в районе Берестки Донецкой народной республики, а также живая сила и военная техника украинской армии в 173 районах.
«Уничтожены пусковая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Часов Яр Донецкой народной республики, пять складов боеприпасов, в том числе склад боеприпасов, оборудованный в одном из цехов Свято-Ильинского машиностроительного завода в районе Дачное Донецкой народной республики», – сказал Конашенков.
«В городе Харькове на территории ТЭЦ-3 и Карповского сада в результате ударов ВКС России по пунктам временной дислокации 3-й бригады национальной гвардии уничтожено свыше 100 националистов», – отметили в Минобороны.
Конашенков уточнил, что российские системы противовоздушной обороны за минувшие сутки сбили восемь украинских беспилотников в районах населенных пунктов Красное, Червоный Яр, Дибровное, Петропавловка Харьковской области, Старомихайловка, Ровнополь, Малиновка Донецкой народной республики и города Донецка.
Кроме того, за сутки ПВО был перехвачен снаряд реактивной системы залпового огня в Харьковской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 263 самолета, 145 вертолетов, 1701 беспилотный летательный аппарат, 362 зенитных ракетных комплекса», – сказал Конашенков.
Отмечается, что также уничтожены 4262 танка и других боевых бронированных машин, 789 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3273 орудия полевой артиллерии и миномета, 4756 единиц специальной военной автомобильной техники.
Ранее в администрации Энергодара заявили, что ВСУ в ночь на воскресенье нанесли удар из РСЗО «Ураган» по Запорожской АЭС, осколки и ракетный двигатель упали не более чем в 400 метрах от действующего энергоблока станции.
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Основатель группы Pink Floyd назвал Байдена военным преступником
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Президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины, заявил британский музыкант и один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN.
«Это тяжкое преступление. Почему Соединенные Штаты не призовут президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Москвой ради прекращения этого ужасного конфликта?» – приводит его слова РИА «Новости».
Уотерс считает, что именно Североатлантический альянс стал главным виновником кризиса.
«Любая война с чего-то начинается. Эта началась в 2008 году (на саммите НАТО впервые поднялась тема членства Украины и Грузии – прим. ВЗГЛЯД). Российская спецоперация стала ответом на продвижение блока вплотную к границам России. Хотя альянс обещал этого не делать. Именно в обмен на это Горбачев отвел войска СССР с порога Западной Европы», – отметил музыкант.
Сейчас Уотерс находится в турне под названием «This Is Not A Drill». На выступлениях он обращается к политическим темам, а также демонстрирует фотографии «военных преступников», среди которых присутствует Байден.
Ранее читатели американского журнала National Review назвали Байдена «катастрофой» из-за России.