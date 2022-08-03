Участкового врача нашли мертвой в подъезде в Оренбурге

В подъезде одного из жилых домов Оренбурга нашли тело участкового терапевта, возбуждено уголовное дело, сообщили в региональном следственном управлении СК.

«По данным следствия, днем 2 августа на лестничной площадке одного из многоквартирных домов по улице Волгоградской города Оренбурга обнаружено тело 25-летней девушки с признаками криминальной смерти», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Уголовное дело завели по статье «Убийство», проводятся мероприятия по установлению всех обстоятельств произошедшего.

Между тем в клинической больнице имени Пирогова в Оренбурге сообщили, что девушка работала там участковым терапевтом, передает РИА «Новости».

«Жизнь талантливого врача, участкового терапевта Елены Федоровой (Баканач) оборвалась. Она погибла по пути на вызов к пациенту в подъезде многоэтажного дома», – отметили в клинике.

В 2019 году в Саратове мужчину осудили на пять с половиной лет особого режима за изнасилование девушки-врача. После резонансного случая в Сети создавали петицию с требованием посадить в тюрьму насильника врача. Пострадавшую после происшествия госпитализировали в больницу.