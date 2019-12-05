Вынесен приговор изнасиловавшему врача в Саратове мужчине

Суд вынес приговор мужчине, изнасиловавшему врача в Саратове, сообщает Следственный комитет.

Обвиняемого приговорили к 5,5 годам колонии особого режима, сообщается на сайте ведомства.

«Следствием и судом установлено, что 16 сентября 2019 года около 17.30 врач одной из поликлиник Кировского района Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся», – отмечает СК.

Мужчина ранее был несколько раз судим и имел непогашенную судимость за убийство и грабеж. Он также признал вину в инкриминируемом деяни.

Напомним, В Сети создали петицию с требованием посадить в тюрьму насильника врача. Пострадавшую после происшествия госпитализировали в больницу.