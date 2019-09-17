Cоздана петиция с требованием посадить в тюрьму насильника врача в Саратове

В Сети была создана петиция, адресованная прокурору Саратовской области Сергею Филипенко, с требованием посадить в тюрьму злоумышленника, изнасиловавшего врача одной из городских поликлиник.

Создатель петиции на сайте Change.org Марина Будникова указывает, что «16 сентября в Саратове было совершено страшное преступление: по пути к пациенту была изнасилована молодая девушка, 24-летний врач».

Так, «медик шла на прием и не могла найти нужный адрес, поэтому обратилась за помощью к незнакомому мужчине». Он вызвался проводить девушку, завел ее в безлюдное место, «схватил за шею и изнасиловал».

«Молодой врач была госпитализирована, по факту изнасилования возбудили уголовное дело. Мы требуем, чтобы преступник ответил за свой поступок по всей строгости закона», – говорится в тексте петиции.

Подчеркивается, что изнасилования «недопустимыми по отношению к кому-либо, но в данном случае преступник нанес урон не только врачу, но и ее пациенту, который нуждался в срочной врачебной помощи», потому «мужчина, надругавшийся над молодым медиком, обязан отвечать перед законом в полной мере, не требуя и не получая никаких поблажек».

«Наше общество обязано защищать и оберегать врачей, тем более молодых, которые спасают наши жизни и заботятся о нашем здоровье. Именно поэтому на дело об изнасиловании врача в Саратове необходимо обратить особое внимание, чтобы не допустить подобных трагичных инцидентов в будущем», – написала Будникова.

Напомним, СК по Саратовской области возбудил дело по статье «Изнасилование» в отношении неизвестного, напавшего на врача одной из городских поликлиник.

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