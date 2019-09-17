Изнасиловавшего врача поликлиники мужчину ищут в Саратове

СК по Саратовской области возбудило дело по статье «Изнасилование» в отношении неизвестного, напавшего на врача одной из городских поликлиник.

«По версии следствия, 16 сентября около 17.30 врач одной из поликлиник Кировского района города Саратова направлялась по вызову на дом к пациенту в поселке Завокзальный. Медик не смогла найти нужный адрес и обратилась за помощью к встретившемуся ей незнакомому мужчине. Последний вызвался проводить доктора. По пути следования, убедившись, что поблизости никого нет, злоумышленник схватил женщину за шею, повалил на землю и совершил изнасилование, после чего с места преступления скрылся. Потерпевшая сообщила о совершенных в отношении нее противоправных действиях в правоохранительные органы», – говорится в сообщении на сайте регионального СК.

По делу ведется следствие, проводятся оперативные мероприятия, с целью установления личности и местонахождения подозреваемого.

Напомним, в феврале 2017 года на приехавшую по вызову фельдшера скорой помощи в Саратове напали пять мужчин, ей удалось спрятаться от них в ванной и вызвать полицию.

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