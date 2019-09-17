Врач поликлиники в Саратове госпитализирована после изнасилования

Девушка-врач попала в больницу после изнасилования в Саратове, ей оказывается вся необходимая помощь, сообщили в пресс-службе минздрава региона.

«Девушка-врач госпитализирована, всю необходимую помощь, в том числе, психологическую, получает в полном объеме», – сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Подобное отношение к медицинским работникам может привести к тому, что «врачей не останется вообще», отметили в минздраве.

«Совершено нечеловеческое действие, мы всецело разделяем боль нашей коллеги такое отношение к медицинским работникам, исполняющим свои служебные обязанности, может привести к тому, что скоро врачей не останется вообще. Обществу необходимо пересмотреть свои взгляды в отношении медработников. Уверен, что правоохранительные и следственные органы предпримут все необходимые действия, чтобы виновный понес справедливое и заслуженное наказание», – заключили в ведомстве.

Напомним, в понедельник СК по Саратовской области возбудил дело по статье «Изнасилование» в отношении неизвестного, напавшего на врача одной из городских поликлиник. В Сети создали петицию с требованием посадить в тюрьму насильника врача.

СМИ сообщили, что подозреваемый в изнасиловании был задержан, у него имеется несколько судимостей.