Подозреваемого в изнасиловании врача поликлиники в Саратове задержали

Полиция Саратова задержала мужчину, которого подозревают в нападении на врача в Кировском районе города, рассказал информированный источник.

«В рамках возбужденного уголовного дела задержан местный житель. В настоящее время с ним проводятся следственные действия. Ранее он неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе, за угрозу убийством», – сообщил источник «Интерфакс».

Тем временем в региональном СК информацию о задержании подозреваемого официально не подтвердили.

Напомним, ранее в понедельник СК по Саратовской области возбудил дело по статье «Изнасилование» в отношении неизвестного, напавшего на врача одной из городских поликлиник.

Тем временем в Сети создана петиция с требованием посадить в тюрьму насильника врача в Саратове.

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