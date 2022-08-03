Роскосмос решил создать в Мьянме инфраструктуру для зондирования Земли

Роскосмос совместно с партнерами из Мьянмы создает в стране инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли, заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Роскосмос с коллегами из Мьянмы создает здесь инфраструктуру для дистанционного зондирования Земли», – передает РИА «Новости» слова Лаврова в ходе пресс-конференции после переговоров с коллегами из Мьянмы.

По его словам, сотрудничество России и Мьянмы не подвержено политической конъюнктуре.

«У нас очень прочный фундамент для наращивания сотрудничества по широкому спектру направлений. Мы ценим традиционно дружественный характер нашего партнёрства, которое не подвержено каким-либо конъюнктурным процессам», – сказал Лавров.

Несмотря на пандемию между странами растет товарооборот, добавил Лавров, отметив, что важная сфера сотрудничества – это ВТС. Кроме того, по его словам, РФ и Мьянма придерживаются близких позиций по большинству глобальных и региональных проблем.

Лавров также подчеркнул, что Россия желает властям Мьянмы, взявшим контроль над страной в прошлом году, успешного проведения выборов.

«Мы солидарны с усилиями стабилизировать ситуацию в стране. В следующем году вы планируете провести парламентские выборы и мы желаем вам успехов в том, чтобы сделать вашу страну более сильной и успешной», – заключил Лавров.

Как заявил глава МИД азиатской страны Вунна Маун Лвин Мьянма благодарна России за поддержку.

«Ваш визит очень важен», – сказал Вунна Маун Лвин на встрече с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, добавив, что последний раз министр посещал Мьянму девять лет назад.

«Ваш визит – подтверждение того, что Россия и Мьянма продолжают тесные контакты. И мы очень благодарны России за поддержку», – сказал он.

Со своей стороны, Лавров назвал Мьянму «добрым, дружным, давним партнером в АТР – нас связывает не одно десятилетие взаимного сотрудничества, дружбы, поддержки».

Ранее официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун заявил, что власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные интересы.