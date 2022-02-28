Мьянма поддержала спецоперацию России на Украине

Власти Мьянмы поддерживают действия России в ситуации вокруг Украины и проведение специальной военной операции: Москва должна защищать свои национальные интересы, заявил официальный представитель военных властей генерал Зо Мин Тун.

«Во-первых, на мой взгляд, в ситуации с Украиной Россия предпринимает необходимые действия для сохранения и укрепления собственного государственного суверенитета. Во-вторых, Россия, как великая держава, обеспечивает равновесие мировых сил, которое позволяет поддерживать мир во всем мире. Считаю, что позиция России – это пример поддержания мира на Земле для всех стран», – передает РИА «Новости» слова генерала.

«В-третьих, президент России Владимир Путин, российское правительство и российский народ продемонстрировали миру, что у них имеется более широкое видение мировых политических проблем, и что Россия может и должна защищать свои национальные интересы и единство», – добавил Зо Мин Тун. Он выразил надежду, что Россия сможет «с корнем уничтожить современный колониализм и политику мирового жандармского господства».

Во вторник президент России Владимир Путин заявил, что ситуация в Донбассе приобрела критический, острый характер и на этом фоне он принял решение признать Донецкую и Луганскую народные республики как независимые государства. Указы о признании ЛНР и ДНР в качестве суверенных и независимых государств были опубликованы ночью во вторник.

Путин обратил внимание, что Россия признала ДНР и ЛНР в границах, указанных в их конституциях. Глава государства поручил ВС России обеспечить мир в Донбассе. Совфед разрешил использование ВС России за рубежом для установления мира в Донбассе.

В среду глава ДНР Денис Пушилин заявил, что разведка зафиксировала перемещения установок «Смерч», «Ураган» и «Град» со стороны Украины к линии соприкосновения. Глава ДНР потребовал от ВСУ покинуть территорию республики. Пушилин напомнил, что по договору о союзничестве в Донецкой Народной Республике могут находиться ВС России.

Позже главы ДНР Денис Пушилин и ЛНР Леонид Пасечник обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении агрессии со стороны ВС Украины во избежание жертв среди мирного населения и гуманитарной катастрофы в Донбассе.

В четверг утром Путин объявил в телеобращении, что принял решение о проведении специальной военной операции с целью защиты людей от издевательств и геноцида со стороны киевского режима, демилитаризации и денацификации Украины, предания суду совершивших многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан России. Путин заявил, что РФ не допустит появления у Украины ядерного оружия.

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