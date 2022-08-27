Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом

Письмо со свидетельствами обстрела 25 августа Запорожской АЭС (ЗАЭС) украинскими войсками направлено членам Совета Безопасности ООН, сообщает постпредство России при организации.

«Мы распространили среди членов СБ ООН письмо о презентации Минобороны РФ об обстреле ВСУ Запорожской АЭС 25 августа. Уровень радиации на энергоблоках контролируется и остается в пределах нормы», – приводит ТАСС сообщение постпредства.

Россия также направила членам СБ ООН свидетельства обстрела ЗАЭС украинскими войсками 27 августа. Как отметили в постпредстве, три снаряда разорвались рядом с хранилищем ядерного топлива, и где располагаются твердые радиоактивные отходы.

Ранее международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.

В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.

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