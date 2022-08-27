ВСУ обстреляли Энергодар

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 10:49 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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ВСУ обстреляли Энергодар
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Энергодар находится под артиллерийским обстрелом со стороны контролируемых Киевом территорий, заявил член главного совета новой администрации Запорожской области Владимир Рогов в эфире «Соловьев Live».
«В данный момент идет артиллерийский обстрел Энергодара, береговой линии, где ранее был уничтожен яхт-клуб. Нанесены 20 ударов, пять из них – в сторону Запорожской АЭС», – передает РИА «Новости».
Рогов добавил, что непосредственно на территорию станции снарядов не попадало, но «обстрел еще не окончен» и повреждения не оценены.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.
В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.
«Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.
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Медведев объяснил нецелесообразность ликвидации Зеленского
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Зеленский является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но свидетельств о российских планах по убийству украинского лидера Владимира Зеленского нет, это вымысел, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В ходе интервью французскому телеканалу LCI ведущий Дариус Рошбен заявил, что «в начале войны, и многие вещи на это указывали», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, и спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»
«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Медведев отметил, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия, но в настоящий момент он представляет Украину.
«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане», – сказал зампред Совбеза России.
Также в интервью Медведев заявил, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц
Украинские военные обстреливали Запорожскую атомную электростанцию из американской гаубицы M777, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Понятное дело, это <...> гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», – сказал Волга в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, удары по станции и городу ведутся каждый день со стороны Никополя и Марганца. Также он объяснил, что теоретически подавление огневых точек возможно, но они мобильны и постоянно передвигаются.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
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Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.
Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.
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В Польше испугались нового раздела из-за союза с Украиной
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Вступление Польши в союз с Украиной и выход из Евросоюза под покровительством Великобритании грозит разделом страны: Германия поднимет вопрос о присвоении бывших немецких земель, пишет издание Konserwatyzm.
«Одна подпись под документом о союзе с Украиной, один шаг в сторону британско-польско-украинского альянса – и они отнимут у Польши все, что мы завоевали в 1945 году или больше», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи.
По мнению автора статьи, экономически Польша входит в сферу влияния Германии, но пока Варшава состоит в ЕС, Берлин не может предпринять больших мер. Слияние же с Украиной, которую в тексте называют «американо-британской колонией», развяжет немцам руки.
«Очередной раздел республики – сценарий, который уже находится в процессе реализации», – считает польский журналист.
Ранее председатель Национального банка страны Адам Глапинский заявил, что Германия хочет «тем или иным образом вернуть» бывшие земли в пределах границ Польши, а после «подчинить себе» пояс стран между Германией и Россией.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему обострились отношения Польши и ФРГ – и что на самом деле способно привести к очередному в истории разделу польского государства.
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Запорожскую АЭС отключили от украинских электросетей
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Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины, заявили в украинском государственном предприятии «Энергоатом».
В данный момент продолжается работа по подключению к сети двух реакторных блоков. При этом электроэнергия для собственных нужд завода в настоящее время поставляется по линии электропередачи из энергосистемы Украины, сообщается в Telegram-канале компании.
Кроме того, в пророссийской администрации Запорожской области косвенно подтвердили это заявление, связав отключение от украинской энергосети с регулярными обстрелами со стороны ВСУ.
Накануне власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.
Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети республики. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее отмечал, что угрозы Украины атаковать линии электропередач, которые подключены в ЗАЭС, находятся в логике «не доставайся ты никому». Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи энергии ЗАЭС на Украину
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Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи Запорожской АЭС на Украину, в данный момент нет возможности поставлять туда электроэнергию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов на канале «Россия 1».
«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра... По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает, нет физической возможности это делать», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее стало известно, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины.
Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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Украинские войска нанесли новый удар по Запорожской АЭС
Украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС, сообщили в пресс-службе администрации Энергодара.
«Украинские каратели продолжают мировой ядерный террор, нанося удары по территории атомной электростанции. Так, сегодня было зафиксировано четыре попадания по ЗАЭС в район хранилища радиоактивных изотопов», – сказал представитель администрации, передает РИА «Новости».
Уточняется, что инфраструктура и ключевые узлы станции не пострадали, ущерба им причинено не было, радиационный фон в норме.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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Лукашенко: Переоборудование белорусских самолетов под ядерное оружие завершено
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что переоборудование белорусских самолетов, чтобы они несли ядерное оружие, готово.
«Они должны понимать, что никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут. Мы когда-то с (президентом России Владимиром) Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что, думаете, мы языком ляпаем? Все готово!» – передает РИА «Новости» слова Лукашенко, добавившего, что Белоруссия готова адекватно ответить на угрозы со стороны Запада.
Глава белорусского государства добавил, что в случае серьезной провокации против республики военные уже определили цели – «центры принятия решений».
«Я не угрожаю никому. Поэтому вы не беспокойтесь. Они смотрят за нами, а мы смотрим за ними. Должен честно сказать, что на настоящий момент (все-таки не все же безумцы в Польше: если [польский президент Анджей] Дуда подвинулся мозгами, то военные не дураки, они же понимают, какой может быть ответ) они не нагнетают обстановку на границе. Построили эту стену – сейчас увидели, что никакой защиты от мигрантов», – приводит слова Лукашенко БелТА.
Он предположил, что на преодоление стены мигрантам потребуется несколько минут, а вложение средств польским государством в постройку стены – это экономическое преступление, «распил».
«Зачем деньги вложили? Правильно, когда-то говорили: пилили. Что-то в карман складывали, за какие-то деньги строили стену. Пустая затея. Но военные прекрасно понимают: обострять отношения с Белоруссией нельзя, потому что это обострение отношений и с Союзным государством с ядерным оружием. Если они начнут создавать проблемы, может быть, и хуже для Беларуси – ответ будет мгновенным», – заключил президент Белоруссии.
Ранее Лукашенко заявил на встрече с Путиным, что надо рассмотреть зеркальный ответ на агрессию Запада, и попросил Россию помочь модернизировать самолеты, чтобы они могли нести ядерные боеголовки.
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Киевский чиновник не исключил принудительной эвакуации жителей столицы
Директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской администрации Роман Ткачук заявил, что власти столицы готовят варианты возможной принудительной эвакуации горожан.
«Мы рассматриваем варианты вплоть до принудительной эвакуации, система должна быть готова к этому», – сказал Ткачук в интервью изданию «Главком», передает РИА «Новости».
Он добавил, что угроза удара по правительственному кварталу существует с конца февраля, но пока решения о принудительной эвакуации не принято.
Ткачук добавил, что «люди, живущие возле объектов критической инфраструктуры, всегда должны осознавать, что по этим объектам может быть нанесен удар», поэтому придется решать самим, нужно ли возвращаться в город или жить рядом с этими объектами.
Также чиновник рассказал, что киевские городские власти уже начинают тренировку эвакуационных комиссий.
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Помощник главы МВД ЛНР заявил о покушении на него
Помощник главы МВД Луганской Народной Республики Виталий Киселев заявил, что в конце мая на него было совершено покушение.
«В конце мая этого года на меня было совершено покушение. До этого момента мы не оглашали это обстоятельство и то, что было. По этому факту сегодня проводится оперативно-розыскная деятельность и следственные мероприятия», – передает его слова РИА «Новости».
По словам Киселева, покушение произошло в центре Луганска, однако детали произошедшего он разглашать не может. Он подчеркнул, что все чаще Киев использует «террористические методы ведения войны» и напомнил о недавних покушениях на мэров Мелитополя, Запорожья, Мариуполя и Лисичанска.
«Идут покушения на людей, которые были руководителями «русской весны», людей, которые имеют политические виды и взгляды. Это очень опасные люди для террористической Украины, и они (украинские власти) будут использовать все методы для того, чтобы нас устранить. Но мы выстоим и победим, победа будет за нами», – сказал Киселев.
Он считает, что покушение было совершено по политическим мотивам, а также в связи с его деятельностью в проекте «Путь Визенталя», который рассказывает о преступлениях украинских силовиков.
«Покушение, которое было, – за мои политические убеждения, за то, что все мы говорим правду о тех преступлениях ВСУ на территории Донецкой и Луганской республик, а также о тех провокациях, которые они (украинские силовики – прим. ВЗГЛЯД) проводят на территории Российской Федерации… Наш проект продолжает работу, и мы будем раскрывать не только тайны убийц и насильников из ВСУ, нацистов, но также показывать этих лиц, что они совершили, их признательные показания», – рассказал Киселев.
Накануне в пятницу украинские диверсанты подорвали бомбу у бердянского оздоровительного центра, где проживают беженцы, в результате скончался заместитель начальника ГАИ Бердянска Александр Колесников.
ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
Агенты СБУ в Запорожье связывались с кураторами с помощью Starlink Маска
Агенты СБУ Запорожской области использовали систему низкоорбитального спутникового интернета Starlink Илона Маска, чтобы передавать информацию кураторам о передвижении российской техники и скоплении личного состава.
«В конце января – начале февраля меня пригласил Рыкун в кабинет зама, Щуся, и там сидел парень какой-то, мужчина, его представили мне как Лешу и сказали, что он работник СБУ... Он передал эту систему Starlink и сказал: «Пускай она остается у тебя, подцепишь где-то там ее на дереве или на трубе, ее не будет видно, а я тебе буду звонить, если будет что-то интересное, будешь мне конспиративно передавать», – рассказал Самофал после задержания российскими силовиками, передает РИА «Новости».
Рыкун заявил, что ему пригрозили лишением зарплаты, если он откажется. Также еще одну точку доступа пытались установить в одном из продуктовых магазинов в Днепрорудном. Передавала всю информацию о движении колонн, точном количестве техники и личном составе российских военнослужащих местная жительница.
Ранее Илон Маск отправил так называемую космическую помощь Украине якобы для обеспечения интернетом мирных жителей, но терминалы были распределены между военными и сотрудниками спецслужб.
Президент Эстонии вышел к публике в подаренной Зеленским футболке с матерной надписью
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Президент Эстонии Алар Карис принял участие в акции волонтеров, занимающихся плетением маскировочных сеток для украинских военных, где предстал перед публикой в футболке с матерным ругательством в адрес русского военного корабля.
Как отметил депутат Игорь Кравченко, подобная одежда неприемлема для президента страны, 23,67% населения которой составляют русскоязычные граждане, передает «Ридус».
«Год назад Алар Карис на встрече с депутатами говорил о том, что станет президентом для всех – вне зависимости от их родного языка и национальности. Тогда же он заявил, что его русский несколько «заржавел», но это он исправит. Исправил, ага...Я с трудом представляю радость ваших детей, прочитавших на футболке своего отца аналогичную надпись на эстонском языке... Почему такое отношение к русскоязычным детям? Разочарован!» – заключил Кравченко.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
СБУ обвинила Кадырова в «военных преступлениях»
Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинения в «военных преступлениях» главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову.
«Служба безопасности Украины собрала безоговорочные доказательства военных преступлений со стороны Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики, Даниила Мартынова, заместителя начальника управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Чеченской Республике, Хусейна Межидова, командира тактической группы 249-го отдельного моторизованного батальона «Юг» 46-й отдельной бригады оперативного назначения Северо-Кавказского округа войск национальной гвардии Российской Федерации», – приводит ТАСС сообщение СБУ.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров напомнил «недругам», что Россия является ведущей военной державой в мире, и посулил НАТО «приступы тоски, досады и отчаяния».
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