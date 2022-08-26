«Челси» предложил футболисту «Динамо» Захаряну контракт до 2028 года

МИД дал рекомендации Госдепу после появления видео с пьяным сотрудником посольства США

МИД РФ рекомендовал Госдепу доплачивать сотрудникам посольства США в Москве за «невыносимые условия работы». Так в российском внешнеполитическом ведомстве прокомментировали появившееся в Сети видео с нетрезвым мужчиной, который, как утверждается, служит в американском диппредставительстве.

Российский МИД в своем Telegram-канале иронически призвал Госдепартамент США доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за «невыносимые условия работы». «Борьба с нами – дело изматывающее», – отметили там.

Кадры сняты еще в июле 2022 года, по предварительным данным, на них якобы запечатлен сотрудник посольства Наварро Николас Сторми, передает RT.

Дипломатический сотрудник, добираясь до здания, успел несколько раз упасть и чуть не попал под машину. На данный момент в американском посольстве ситуацию не комментировали.

В соцсетях приводят некоторые данные из биографии Наварро. Родился в Калифорнии 3 ноября 1995 года, кадровый морпех, прошедший спецподготовку в Квантико (Вирджиния). С 2021 года – сотрудник охраны посольства США (охрана внешнего периметра посольства).

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